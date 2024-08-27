ОК "Захід" рассказало детали стрельбы на посту Луцкого ТЦК: ранен солдат, нападающий разыскивается

В ночь на 27 августа во время комендантского часа неизвестный совершил вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Он открыл огонь по военнослужащим.

Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", информирует Цензор.НЕТ.

В ОК "Захід" рассказали, что в результате нападения был ранен старший солдат. Сейчас он находится на лечении в госпитале.

Нападавшего до сих пор ищут правоохранители.

"Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители", - говорится в заявлении.

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Военные имеют право на защиту в случае угрозы жизни

В ведомстве напомнили, что ТЦК - это режимный объект, поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение.

Кроме этого, в ОК "Захід" рассказали, что военные, которые в ночь на 27 августа находились на посту охраны, - это воины с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. Все они местные и присоединились к рядам ВСУ с самого начала российского вторжения. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение", - заявили в Оперативном командовании.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

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