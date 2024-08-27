РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11492 посетителя онлайн
Новости
7 109 28

ОК "Захід" рассказало детали стрельбы на посту Луцкого ТЦК: ранен солдат, нападающий разыскивается

ОК «Захід» розповіло деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК: поранено солдата, нападника розшукують

В ночь на 27 августа во время комендантского часа неизвестный совершил вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Он открыл огонь по военнослужащим.

Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", информирует Цензор.НЕТ.

В ОК "Захід" рассказали, что в результате нападения был ранен старший солдат. Сейчас он находится на лечении в госпитале.

Нападавшего до сих пор ищут правоохранители.

"Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители", - говорится в заявлении.

Читайте также: В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпосте. Ему грозит до 5 лет заключения

Военные имеют право на защиту в случае угрозы жизни

В ведомстве напомнили, что ТЦК - это режимный объект, поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение.

Кроме этого, в ОК "Захід" рассказали, что военные, которые в ночь на 27 августа находились на посту охраны, - это воины с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. Все они местные и присоединились к рядам ВСУ с самого начала российского вторжения. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение", - заявили в Оперативном командовании.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

Читайте также: В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: его задержали

 

Автор: 

Луцк (581) нападение (2208) стрельба (3251) ВСУ (6558)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК

 Класика!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:11
+15
Не знаю як бойовий досвід, а от животи у них точно дуже великі.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:21
+10
За себе відповідай, ухилянте
показать весь комментарий
27.08.2024 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК

 Класика!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:11 Ответить
За себе відповідай, ухилянте
показать весь комментарий
27.08.2024 21:15 Ответить
О, побратим Татарова!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:19 Ответить
Троль, ти вже притомив, розслабся, сходи до Машки- буфетниці, вона самогону із китайського сахару нагнала, може дасть сьогодні
показать весь комментарий
27.08.2024 22:41 Ответить
Пане дмітрій звідки ви знаєте що він ухилянт? Може ви рішення суду бачили?
показать весь комментарий
27.08.2024 21:23 Ответить
Він, як ти не ухилянт. Ви обидва російські тролі
показать весь комментарий
27.08.2024 22:42 Ответить
Не знаю як бойовий досвід, а от животи у них точно дуже великі.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:21 Ответить
Це додаткові бронеплити - нанотехнології!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:49 Ответить
Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть. Джерело: То їх було двоє?! чи «невідомий чоловік»
показать весь комментарий
27.08.2024 21:13 Ответить
невідомий скоїв озброєний напад на пост охорони Луцького .

Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть.


Так вы для начала определитесь, нападающий был один или там целая "дрг" напала?
показать весь комментарий
27.08.2024 21:13 Ответить
Мне часто кажется (перекрестился) что тексты новостей пишутся, как я диплом писал. Всё равно никто читать не будет. Большинству для обсуждения достаточно заголовка.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:40 Ответить
Ну тут часто бывают опечатки в текстах новостей. Но в данном случае, тут просто выложили то что написали представители ТЦК... То есть, это уже к ним претензии)
показать весь комментарий
27.08.2024 21:44 Ответить
Будний день (в выходной ещё меньше). Два десятка новостей. Максимум 3 страницы текста. Никто не вычитывает текст?
Не, напрасно цензуры убрали (темники оставили) ща каждый блогер - журналист.
показать весь комментарий
27.08.2024 22:01 Ответить
хоть не с подвала напал???
показать весь комментарий
27.08.2024 21:20 Ответить
Я ж писав що то було ТЦК.
Це вже "класика".
показать весь комментарий
27.08.2024 21:23 Ответить
А що там стосовно стрілянини в Тернополі, де вбили двох цивільних - вже встановили хто був "чоловіком у військовій формі"?
показать весь комментарий
27.08.2024 21:32 Ответить
случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение. Источник:
Извините, в данном случае огонь на отпугивание.
показать весь комментарий
27.08.2024 21:38 Ответить
А цивільні теж мають право на захист життя, але в тцк чогось доводять до смерті, і це безнаказанно! Може пора закон застосовувати однаково для всіх а не вибірково!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:43 Ответить
А це не закон, пане Валерію, це ZeСправедливість, що прямо суперечить нормам Закону, Моралі та Етики.
Сматрящій за ZeСправедливістю Костін та його зами-корупціонери (бо всі як один підозри в корупції отримали) збрехати не дадуть!
показать весь комментарий
27.08.2024 21:59 Ответить
Чому від тебе так кацапсятиною тхне?
показать весь комментарий
27.08.2024 23:07 Ответить
Треба йти у військо.
показать весь комментарий
28.08.2024 06:57 Ответить
Якщо тцк - то режимний об'єкт, то туди не можна УВІЙТИ без перепустки яи дозволу. А вони щось плутають, і звідти не можна ВИЙТИ.
А якщо згадати, як відповів тандир за смерть військовослужбовця, то щось потрійні стандарти якісь підорські виходять
показать весь комментарий
27.08.2024 21:53 Ответить
Це ж відколи якась тцк режимний об'єкт?
показать весь комментарий
27.08.2024 21:59 Ответить
То дуже погано коли військові можуть все, абсолютно ВСЕ. Бо їх чіпати не можна. А цивільні НІЧОГО, бо то кріпаки.
То мені нагадує одну країну, на сході від України .
показать весь комментарий
27.08.2024 22:06 Ответить
Гражданские тоже имеют право на самооборону
показать весь комментарий
27.08.2024 23:46 Ответить
Друзі, звертаюсь до всіх тих, кого зараз обстрілюють та ********. Це - прикордоння. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
показать весь комментарий
28.08.2024 06:45 Ответить
"Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців...", "Нападника досі шукають правоохоронці..."- навіть не можуть чітко вказати кількість нападників.
показать весь комментарий
28.08.2024 08:53 Ответить
Чому вони ,які отримали поранення далі йдуть служити в ТЦК,чому їх не забезпечити матеріально і нехай ідуть додому.Вони ж повинні знати,як у нас "******* ТЦК",якщо не хочуть проблем ,то не треба туди йти
показать весь комментарий
28.08.2024 09:06 Ответить
 
 