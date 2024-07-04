В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпосту. Ему грозит до 5 лет заключения

Прокуратура отправила в суд дело 56-летнего жителя Надворнянского района Ивано-Франковской области, который в автобусе на блокпосту избил работника ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что упомянутый инцидент произошел в этом году в марте на одном из мобильных блокпостов в Ивано-Франковске. Работник ТЦК остановил маршрутный автобус и зашел внутрь, чтобы провести оповещение граждан о мобилизации.

"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес служебному лицу удары по голове, чем причинил телесные повреждения средней степени тяжести", - рассказали в прокуратуре.

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56-летнего жителя Надвирнянского района обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести служебному лицу, а именно работнику городского ТЦК и СП, который выполнял общественный долг в связи со служебной деятельностью (ч. 2 ст. 350 УК Украины). Прикарпатцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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