В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпосту. Ему грозит до 5 лет заключения
Прокуратура отправила в суд дело 56-летнего жителя Надворнянского района Ивано-Франковской области, который в автобусе на блокпосту избил работника ТЦК и СП.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что упомянутый инцидент произошел в этом году в марте на одном из мобильных блокпостов в Ивано-Франковске. Работник ТЦК остановил маршрутный автобус и зашел внутрь, чтобы провести оповещение граждан о мобилизации.
"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес служебному лицу удары по голове, чем причинил телесные повреждения средней степени тяжести", - рассказали в прокуратуре.
56-летнего жителя Надвирнянского района обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести служебному лицу, а именно работнику городского ТЦК и СП, который выполнял общественный долг в связи со служебной деятельностью (ч. 2 ст. 350 УК Украины). Прикарпатцу грозит до 5 лет лишения свободы.
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загрожує в майбутньому ситуація в якій в списку стоятиме Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи,і це саме просте,потім йдуть викрадення,силовий та моральний примус,насилля та тортури в складі організованої озброєної групи,доведення до самогубства,навмистне вбивство,торгівля людьми,щоб тут не пісділи поціновувувачі цих виродків -це лайно я про тцк і поліцію НЕЗАКОННОСТВОРЕНІ ПРИВАТНІ ГРУППУВАННЯ!!і тому інші виродки від влади не узаконюють їх щоб тримати дистанцію!!!!є наші продажні суди а є інші,які реально зможуть втулити пожиттеве!!!150,000 подано звернень на дії підарів і стаття про геноцид українців буде в списку!!!недарма найрозумніші з людоловів не ******* щоб їх фіксували,інстинкти кричать а розум відмовляється відповідати!!!амеби вчить історію ролі змінюються і наскоро ховатися будуть інші!!!
І навіть НЕ "документи перевіряв" чи "повістки вручав", а "проводив оповіщення"?
Сказали би прямо:
У не робочий час мзду збирав, "лохів трусив".
Давно такого крінжу не читав...
чому нніколи не пишуть , що загрожує Тцк , коли вони вбивають чоловіків та лупцюють жінок ?