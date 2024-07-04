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В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпосту. Ему грозит до 5 лет заключения

В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпості. Йому загрожує до 5 років ув’язнення

Прокуратура отправила в суд дело 56-летнего жителя Надворнянского района Ивано-Франковской области, который в автобусе на блокпосту избил работника ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что упомянутый инцидент произошел в этом году в марте на одном из мобильных блокпостов в Ивано-Франковске. Работник ТЦК остановил маршрутный автобус и зашел внутрь, чтобы провести оповещение граждан о мобилизации.

"Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес служебному лицу удары по голове, чем причинил телесные повреждения средней степени тяжести", - рассказали в прокуратуре.

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56-летнего жителя Надвирнянского района обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести служебному лицу, а именно работнику городского ТЦК и СП, который выполнял общественный долг в связи со служебной деятельностью (ч. 2 ст. 350 УК Украины). Прикарпатцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: 

Ивано-Франковск (833) нападение (2229) ТЦК (607)


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Топ комментарии
+30
Працівник ТЦК має право зупиняти автобус?
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04.07.2024 12:40 Ответить
+21
ТЦКашник і в одноосібно?
І навіть НЕ "документи перевіряв" чи "повістки вручав", а "проводив оповіщення"?
Сказали би прямо:
У не робочий час мзду збирав, "лохів трусив".
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04.07.2024 12:45 Ответить
+19
Оо, а за вбивства в стінах тцк коли будуть посадки винних?!!! А за те що відправляють на фронт реально непридатних коли буде відповідальність. Коли закон буде один для всіх а не дишло???
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04.07.2024 13:08 Ответить
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А чому конфлікт? Де мусара на блок-посту, яку повинні були вимагати документи у "пасажира" і зупиняти його зухвалу "поведінку"?
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04.07.2024 12:37 Ответить
В штрафбат пі.ора. А позаду заград бат із покалічен х українських героїв. Але 15 лімонів сімьї поцаа не платити.
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04.07.2024 12:44 Ответить
Ви б покалічених героїв спитали чи хочуть вони бути вбивцями і кульгати на протезах по фронту)
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04.07.2024 12:45 Ответить
Іди проспись)
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04.07.2024 12:54 Ответить
схоже то не виліковне
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04.07.2024 13:03 Ответить
що ти мелеш тварино ?
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04.07.2024 13:04 Ответить
Це креативно. П'ять краще, чем плисти через Тису. А по закінченню воєнного стану все одно зразу буде зелена амністія.
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04.07.2024 12:38 Ответить
Кинуть в хату до збоченців пошкодує що народила мати
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04.07.2024 13:08 Ответить
не вийде, бо їх буде більше, ніж збоченців.
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04.07.2024 13:12 Ответить
ТЦКашник можливо після поранення. А з цим бичарою треба розбиратись жорстко.
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04.07.2024 12:44 Ответить
Якщо в 56 років побив, це вірна ознака, що придатний, а ще можна підвищити мобілізаційний вік до 65.
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04.07.2024 12:40 Ответить
Працівник ТЦК має право зупиняти автобус?
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04.07.2024 12:40 Ответить
І поїзд, навіть Інтерсіті)
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04.07.2024 12:41 Ответить
Ну чо ви одразу. Може там вже в законі прописали, шо можна виписувати повістки на колінці, зупиняти транспортні засоби, проводити в них обшук, затримувати громадян і киздити їх...
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04.07.2024 12:44 Ответить
Це все роблять поки що як: "виконував громадський обов'язок" Джерело:
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04.07.2024 13:08 Ответить
56 років і побив? І чому він не на фронті? А п'ять років то замало.
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04.07.2024 12:43 Ответить
А що робити на фронті жінці пенсійного віку, дурнику?
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04.07.2024 13:14 Ответить
А може цей 56 річний оборонявся? Ви точно знаєте все як було?
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04.07.2024 16:04 Ответить
При Івані Грозному були такі люди - опричники, мали практично необмежені права, наприклад, зайти на боярський двір і пустити його за вітром
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04.07.2024 12:44 Ответить
Саме так, любчику, саме так.
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04.07.2024 12:46 Ответить
шалово будеш мене спамити гнидо?!кабочок тобі у діафрагму!!
загрожує в майбутньому ситуація в якій в списку стоятиме Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи,і це саме просте,потім йдуть викрадення,силовий та моральний примус,насилля та тортури в складі організованої озброєної групи,доведення до самогубства,навмистне вбивство,торгівля людьми,щоб тут не пісділи поціновувувачі цих виродків -це лайно я про тцк і поліцію НЕЗАКОННОСТВОРЕНІ ПРИВАТНІ ГРУППУВАННЯ!!і тому інші виродки від влади не узаконюють їх щоб тримати дистанцію!!!!є наші продажні суди а є інші,які реально зможуть втулити пожиттеве!!!150,000 подано звернень на дії підарів і стаття про геноцид українців буде в списку!!!недарма найрозумніші з людоловів не ******* щоб їх фіксували,інстинкти кричать а розум відмовляється відповідати!!!амеби вчить історію ролі змінюються і наскоро ховатися будуть інші!!!
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04.07.2024 17:39 Ответить
ТЦКашник і в одноосібно?
І навіть НЕ "документи перевіряв" чи "повістки вручав", а "проводив оповіщення"?
Сказали би прямо:
У не робочий час мзду збирав, "лохів трусив".
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04.07.2024 12:45 Ответить
А на хера пострадавший, вообще, полез в автобус? Почему, вообще, граждан на улице хватают, как баранов? Есть же время до 16 июля.. Или в ТЦК зарплата от выработки?
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04.07.2024 12:47 Ответить
Недоговорюють щось "бідні" тецикашники.. Ой недоговорюють )
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04.07.2024 12:51 Ответить
Якби просто сповіщали, то не били б.
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04.07.2024 12:59 Ответить
"Працівник зупинив маршрутний автобус і зайшов всередину, щоб провести оповіщення громадян про мобілізацію."

Давно такого крінжу не читав...
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04.07.2024 13:04 Ответить
Наступного разу доя цього зупинять Землю.
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04.07.2024 13:06 Ответить
Не захищаючи ухилянтів, я все ж спитаю: який саме "громадський обов'язок" виконував працівник ТЦК у зупиненому для цього пасажирському автобусі? Розповідав пасажирам на 3-му році війни про оголошену мобілізацію, чи в порушення правил документообігу роздавав повістки фактично "на пред'явника", на ходу вписуючи туди ПІБ отримувача?
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04.07.2024 13:04 Ответить
Це вже здається узаконили
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04.07.2024 13:12 Ответить
В 1930-х теж законно їздили трійки і законно "очищували" населення від "неблагонадійних елементів". Все було відповідно до закону.
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04.07.2024 13:15 Ответить
знав "нарід" волає, покладаючись на покази офіційних джерел і не включаючи критичне мислення...не замислюючись чи мав право ТЦКашник лізти в той бус, чи мав правр сповіщати, навіщо провокував конфлікт, чи показав свої документи і таке інше...
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04.07.2024 13:06 Ответить
Поки нарід волає, то "ще не вмерла України ні слава ні воля". От коли перестане, тоді тут і буде росія і без окупації.
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04.07.2024 13:10 Ответить
покажи мені хоч одного корупціонера та пройдисвіта який би не співав гімн і носив би вишиванку. Ти плуитаєш суть з формою..
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04.07.2024 13:48 Ответить
Оо, а за вбивства в стінах тцк коли будуть посадки винних?!!! А за те що відправляють на фронт реально непридатних коли буде відповідальність. Коли закон буде один для всіх а не дишло???
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04.07.2024 13:08 Ответить
Повідомте пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури, що у працівників ТЦК немає повноважень зупиняти транспортні засоби, а також шо в жодному закону немає такого поняття я мобільний блок пост.
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04.07.2024 13:36 Ответить
загрожує в майбутньому ситуація в якій в списку стоятиме Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи,і це саме просте,потім йдуть викрадення,силовий та моральний примус,насилля та тортури в складі організованої озброєної групи,доведення до самогубства,навмистне вбивство,торгівля людьми,щоб тут не пісділи поціновувувачі цих виродків -це лайно я про тцк і поліцію НЕЗАКОННОСТВОРЕНІ ПРИВАТНІ ГРУППУВАННЯ!!і тому інші виродки від влади не узаконюють їх щоб тримати дистанцію!!!!є наші продажні суди а є інші,які реально зможуть втулити пожиттеве!!!150,000 подано звернень на дії підарів і стаття про геноцид українців буде в списку!!!недарма найрозумніші з людоловів не ******* щоб їх фіксували,інстинкти кричать а розум відмовляється відповідати!!!амеби вчить історію ролі змінюються і наскоро ховатися будуть інші!!!
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04.07.2024 17:41 Ответить
Та зовсім же не так було. Був на посту дуже п'яний. Зупинив маршрутку, попросив переночувати. А потім внаслідок алкогольного передозу почав битися об стіни маршрутки.
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04.07.2024 13:45 Ответить
Звучить правдоподібно. Прямо як відписки тцкшників про смерті чоловіків в стінах їх закладів.
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04.07.2024 14:30 Ответить
Это животное надо отдать на недельку в ВСУ "для перевоспитания", а потом направить в место заключения..
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04.07.2024 14:14 Ответить
Так, пане. Не можу з вами не погодитися, ваша правда. 95 відсоткам тих 'працівників' озвучені заходи пішли би на користь.
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04.07.2024 14:25 Ответить
Да, ти 'працівникі' выполняют свою работу согласно должностной инструкции, а этих тварей, поднявших на них руку надо строго судить. Попробуй в США ударить или избить полицейского - тебе будет полный писец с горкой..
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04.07.2024 15:02 Ответить
А як ти вважаєш, ухилянт, чому коп не зайшов в автобус разом з тцкашником?
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04.07.2024 15:29 Ответить
Я не уклонист, я родился здесь и живу тут детства. А этих подлецов надо несколько раз прилюдно жестко наказать - сразу спесь у остальных тварей начисто пропадет, а то они всё цацкаются, цацкаются с ними..
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04.07.2024 16:25 Ответить
загрожує в майбутньому ситуація в якій в списку стоятиме Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи,і це саме просте,потім йдуть викрадення,силовий та моральний примус,насилля та тортури в складі організованої озброєної групи,доведення до самогубства,навмистне вбивство,торгівля людьми,щоб тут не пісділи поціновувувачі цих виродків -це лайно я про тцк і поліцію НЕЗАКОННОСТВОРЕНІ ПРИВАТНІ ГРУППУВАННЯ!!і тому інші виродки від влади не узаконюють їх щоб тримати дистанцію!!!!є наші продажні суди а є інші,які реально зможуть втулити пожиттеве!!!150,000 подано звернень на дії підарів і стаття про геноцид українців буде в списку!!!недарма найрозумніші з людоловів не ******* щоб їх фіксували,інстинкти кричать а розум відмовляється відповідати!!!амеби вчить історію ролі змінюються і наскоро ховатися будуть інші!!!
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04.07.2024 17:42 Ответить
ти ****** кончене падло яке на спинах інших привикло виїджати,попадися ти мені я б показав чого ти варте кусок гівна
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04.07.2024 17:44 Ответить
С окопа строчиш ?
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04.07.2024 18:46 Ответить
Ты флаг видишь? Или ты поддерживаешь уклонистов, нарушающих закон? Значит, и ты тоже преступник..
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04.07.2024 18:51 Ответить
В їх обов'язки входить викрадання людей ? В їх обов'язки входить побиття та вбивства людей ? Невже ?
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04.07.2024 18:44 Ответить
Никто никого не похищает. Если уклонисты нарушают закон то с ними нудно поступать соответственно. Или как надо поступать с нарушителями закона, подскажите.
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04.07.2024 18:54 Ответить
Тцкешники наберуться досвіду громил і після війни-потенційні вуличні бандити.Яка там конституція і права людини?
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04.07.2024 14:35 Ответить
Де відео конфлікту? Може цивільний громадянин оборонявся від тсцикашного розбійника? Навіщо було заходити в автобус, який перевозив не глохонімих, з дверей всі все почули б. Чому він і такі як він не заходять провести оповіщення громадян про мобілізацію в жОПу на банковій? Там цілий взвод ухилянтів напакував би.
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04.07.2024 15:53 Ответить
А працівник ТЦК , як завжди, до цього три рази у танку горів .
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04.07.2024 16:03 Ответить
Що ж це пасажири здали ментам такого молодця ?
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04.07.2024 16:20 Ответить
Прикарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Джерело:
чому нніколи не пишуть , що загрожує Тцк , коли вони вбивають чоловіків та лупцюють жінок ?
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04.07.2024 18:40 Ответить
Почему у нас закон только для бедных? Почему ??? За все время террора тцк - а это и побои , и убийства , и похищения, сколько раз ответило по закону Тцк ? Ни разу не ответило. Им разрешили писать отписки и служебные расследования будут длиться десятилетиями. Ще раз - що робило те мурло в автобусі ? Сповідувало про мобілізацію ?? Та невже ? На третьому році війни ? Чому українців почали сприймати , як тих лаптів на Росії ? Чому ви ***** всі вважаєте що нас вдалось одебіліти ? Ні. Не вдалось. Так і передай на Банкову. Ху й вони вгадали.
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05.07.2024 09:06 Ответить
А ще зермак, із тцк виховує для себе вуличних протестантів.Після війни-вони в перших рядах блокуватимуть оп,а поки що зермак спрямовує їх на людей.
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05.07.2024 11:15 Ответить
 
 