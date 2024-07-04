В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпості. Йому загрожує до 5 років ув’язнення

Прокуратура відправила в суд справу 56-річного мешканця Надвірнянського району Івано-Франківщини, який в автобусі на блокпості побив працівника ТЦК та СП.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згадний інцидент стався цьогоріч у березні на одному із мобільних блокпостів у Івано-Франківську. Працівник ТЦК зупинив маршрутний автобус і зайшов всередину, щоб провести оповіщення громадян про мобілізацію.

"Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - розповіли у прокуратурі.

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56-річного мешканця Надвірнянського району звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі, а саме працівнику міського ТЦК та СП, який виконував громадський обов’язок у зв’язку зі службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України). Прикарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

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