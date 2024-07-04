В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпості. Йому загрожує до 5 років ув’язнення
Прокуратура відправила в суд справу 56-річного мешканця Надвірнянського району Івано-Франківщини, який в автобусі на блокпості побив працівника ТЦК та СП.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згадний інцидент стався цьогоріч у березні на одному із мобільних блокпостів у Івано-Франківську. Працівник ТЦК зупинив маршрутний автобус і зайшов всередину, щоб провести оповіщення громадян про мобілізацію.
"Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - розповіли у прокуратурі.
56-річного мешканця Надвірнянського району звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі, а саме працівнику міського ТЦК та СП, який виконував громадський обов’язок у зв’язку зі службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України). Прикарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
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загрожує в майбутньому ситуація в якій в списку стоятиме Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи,і це саме просте,потім йдуть викрадення,силовий та моральний примус,насилля та тортури в складі організованої озброєної групи,доведення до самогубства,навмистне вбивство,торгівля людьми,щоб тут не пісділи поціновувувачі цих виродків -це лайно я про тцк і поліцію НЕЗАКОННОСТВОРЕНІ ПРИВАТНІ ГРУППУВАННЯ!!і тому інші виродки від влади не узаконюють їх щоб тримати дистанцію!!!!є наші продажні суди а є інші,які реально зможуть втулити пожиттеве!!!150,000 подано звернень на дії підарів і стаття про геноцид українців буде в списку!!!недарма найрозумніші з людоловів не ******* щоб їх фіксували,інстинкти кричать а розум відмовляється відповідати!!!амеби вчить історію ролі змінюються і наскоро ховатися будуть інші!!!
І навіть НЕ "документи перевіряв" чи "повістки вручав", а "проводив оповіщення"?
Сказали би прямо:
У не робочий час мзду збирав, "лохів трусив".
Давно такого крінжу не читав...
чому нніколи не пишуть , що загрожує Тцк , коли вони вбивають чоловіків та лупцюють жінок ?