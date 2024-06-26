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Новости мобилизации
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На Волыни военнообязанный мужчина напал на офицера ТЦК. Теперь может сесть на 5 лет

На Волині військовозобов'язаний чоловік напав на офіцера ТЦК

В Шацке Волынской области военнообязанный мужчина совершил нападение на офицера Ковельского районного ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

Что грозит?

Отмечается, что на нападавшего открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения служебному лицу).

"В настоящее время на нападавшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - отметили в военкомате.

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В ТЦК также обратились ко всем гражданам: "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины".

"Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того, чтобы вам не вручили повестку стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности и вы сможете найти себя здесь. Все, кто нарушает закон - будут жестко наказаны. Пришло время брать ответственность и выполнить свой мужской долг", - добавили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента

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нападение (2227) мобилизация (2794) ТЦК (582) Волынская область (1002)


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Топ комментарии
+29
мало інформації, новина ні про що.
Ми й так знаємо, що кремль вербує таких бійців для того, щоб вони били тцкашніків. Йдуть собі штук 5 тцкашніків, а їм назустріч отаке біжить, і як почне кулаками їх бити, поки всіх не поб'є - не угомониться.
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26.06.2024 14:51
+25
- махати кулаками потрібно на сході та півдні України
- крім ТЦК, це їх не стосується

- Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок
- знову ж ТЦК це не стосується, вони на фронт ні ногою

Все виглядає так, що тільки ТЦКшники хочуть жити, тому мусять замісь себе на смерть відправляти інших.
Невже ТЦКшники думають, що жити хочуть тільки вони а інші люди не хочуть жити?
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26.06.2024 15:05
+17
У ТЦК також звернулися до усіх громадян: "махати кулаками потрібно на сході та півдні України".
Взагалі то цей вислівпрацює у обидві сторони…
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26.06.2024 14:59
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мало інформації, новина ні про що.
Ми й так знаємо, що кремль вербує таких бійців для того, щоб вони били тцкашніків. Йдуть собі штук 5 тцкашніків, а їм назустріч отаке біжить, і як почне кулаками їх бити, поки всіх не поб'є - не угомониться.
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26.06.2024 14:51 Ответить
Ми знаємо звідки в тебе такий сарразм, і як таких кремляді вербують...
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26.06.2024 16:06 Ответить
де сарказм? ти подоляківське в сосну в'їбалось?
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26.06.2024 20:03 Ответить
Дрищ руснявий, ти вже на тій сосні і сидиш і підсосуєш!
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26.06.2024 21:20 Ответить
Шмаркля зелена, ти тут на ухилянтів підпрацьовуєш та ботів дристливих на лайки собі знайшов ? Скільки тобі ***** приплачує, дрищ?
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26.06.2024 21:31 Ответить
Новость как то по дебильному написана. Нам такие новости не заходят. Отлистайте назад. В этой новости нехватает бусика, плачущих деток и толстого начальника ТЦК прикуривающего от соток баксов.
Это Шацк, озеро Свитязь. Курорт. Там сейчас сезон, местные бабло на весь год скирдуют.
А драчун пусть сидит (навряд ли) он местный, на крайняк мог уйти в Польшу или Беларусь. От Шацка, шо туда, шо туда, 2 часа пехом
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26.06.2024 16:26 Ответить
я не дуже розумію кацапсячу.
Ви хочете сказати, що в Шацьку тцкашніки ловлять туристів, замість того, щоб працювати з місцевими, які в їхньому тцк прописані? А місцеві замість того, щоб Батьківщину захищати - беруть втридорога гроші з туристів?
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26.06.2024 20:12 Ответить
"махати кулаками потрібно на сході та півдні України". Так, кулаками і лопатами, так переможемо. Чи лопати вже зайві?
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26.06.2024 14:52 Ответить
Лопати закінчились.
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26.06.2024 15:08 Ответить
Ага, але самі тцкисти не хочуть показати власний приклад і махають кулаками б'ючи цивільних, а коли отримують по пиці вмикають ображенку та розповідають які вони все ветерани та де всі мають воювати.
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26.06.2024 15:36 Ответить
Может это были "ТЦК по вызову" как с Борзовым?
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26.06.2024 14:54 Ответить
..таке буває, коли жлоб-дебіл сприймає за чисту монету сватів-слугнарода-лігисміху-квартал-************* та щоденні гундосики Найвеличнівшивого уклоніста і робить усе, як у цих "ноучних працях какаразніц" ...
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26.06.2024 14:54 Ответить
У ТЦК також звернулися до усіх громадян: "махати кулаками потрібно на сході та півдні України".
Взагалі то цей вислівпрацює у обидві сторони…
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26.06.2024 14:59 Ответить
"Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані."

Та що ви кажете?
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26.06.2024 15:06 Ответить
До такої пропозиції могли б і надати список підрозділів, які мужньо боронять західні кордони та порожні в/ч в глибокому тилу. Впевнений, з набором туди проблем не буде.
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26.06.2024 15:51 Ответить
"Аудит" Сирського показав, що такі підрозділи вкрай необхідні саме там де вони є! Саме вони наповнюють "бюджет" краще, аніж вся західна допомога.
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26.06.2024 16:04 Ответить
Если брать аналогии больше всего подходит Великая Отечественная.
"Райком закрыт - все ушли на фронт" миллионная армия, 5 тысяч танков всю войну простояла на дальнем востоке.
Я к чему?
Волынская область, Шацк - 10 км от белорусской границы.
Вы уверены что с той стороны не ждать нападения потому что Маркон пообещал ввести войска?
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26.06.2024 16:19 Ответить
Ну так потому что в тцк идиоты.
У меня 61-б, а нач тцк отправил меня в ПЕХОТУ. Ну не дебил? С нашего автобуса 11 человек домой поехали, ибо нач тцк реально дебил
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26.06.2024 15:00 Ответить
він точно не дебіл, це ви дебіл, не зрозуміли натяку, що йому потрібна фін допомога від вас на добудову хатинки в Іспанії.
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26.06.2024 15:06 Ответить
Ага, болт ему с левой резьбой
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26.06.2024 15:10 Ответить
так ви ще й жадібний. ага, так і запишемо.
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26.06.2024 15:11 Ответить
Скажу тебе полностью диагноз
Посттравматический остеоартроз голеностопа 3 степени
Только полный дебил может с таким диагнозом отправить в ПЕХОТУ
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26.06.2024 15:33 Ответить
Вот чего сразу дебил,может он читать не умеет;монетку кидает-орел выпал-в пехоту,если решка-снова кидает.
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26.06.2024 15:54 Ответить
та вони не дивляться на хвороби.
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26.06.2024 20:05 Ответить
- махати кулаками потрібно на сході та півдні України
- крім ТЦК, це їх не стосується

- Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок
- знову ж ТЦК це не стосується, вони на фронт ні ногою

Все виглядає так, що тільки ТЦКшники хочуть жити, тому мусять замісь себе на смерть відправляти інших.
Невже ТЦКшники думають, що жити хочуть тільки вони а інші люди не хочуть жити?
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26.06.2024 15:05 Ответить
Видно їх почали дуже напрягати з поставкою достатньої кількості голів будь-якою ціною, інакше підуть самі.
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26.06.2024 15:27 Ответить
Костенко недавно заявив, що "Генштаб дуже задоволений кількістю за останній місяць"

Які тут ще можуть бути питання? Якість величина невимврювана, а кількість - вимірювана. Відповідно за кількість можна і премію нарахувати.
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26.06.2024 16:45 Ответить
Уже есть звание(должность)-"офицер ТЦК"? С каких пор наёмные работники частной конторы ТЦК стали "службовими особами",у которых даже нет удостоверений?
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26.06.2024 15:05 Ответить
В новій версії закону пропишуть, що до них потрібно звертатися констебл/оффісе і знімати капелюха
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26.06.2024 15:13 Ответить
Дивно, що на фронті не вистачає кадрових офіцерів, а в ТЦК їх навалом є.
Такими темпами, скоро в ТЦК з'являться генерали та адмірали, які будуть хапати людей та роздавати повістки.
Судячи з останніх подій та скандалів, любий ТЦКшник це мінімум гривневий мільонер, який може собі купити любе звання.
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26.06.2024 15:15 Ответить
Казки розповідають тому, хто їх бажає слухати. Є величезна кількість відео, як себе ведуть громадяна і як тцк. А з приводу кулаків і покарань на останньому абзаці - подивіться в дзеркало.
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26.06.2024 15:07 Ответить
Ухиляється, від захисту України, як і шуфрич, та інші йому подібні, переховуючись в камерах СБУ, СІЗО, та інших організацій від малюски з Мінюсту…
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26.06.2024 15:08 Ответить
То есть, ТЦК-шникам можно махать кулаками в тылу, избивая и убивая гражданских, полиции при этом не принимать заявлений, а гражданским нужно все это безропотно терпеть и умирать от внезапной эпилепсии? Хорошо устроились эти ТЦК. Надеюсь, военная полиция начнет работать против этих беспредельщиков. А если нет - суды Линча будут только усилиливаться, так что ТЦК-шникам стоит приготовиться, что если не начнут соблюдать законы - граждане будут относиться к ним как к бандитам со всеми вытекающими.
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26.06.2024 15:13 Ответить
Сейчас набегут "горные вуйковые боты-украиномовные патриоты" и скажут что Вы кацап и ИПСО...и такого в Украине нет,не было и это все выдумки.У них кукуха больше ни в каком направлении не варит....Итак-кто первый???Засекаем.
А Вы не будьте наивным-никакая военная полиция не будет работать против системы...Чтобы здесь что либо изменилось,нужно чтобы небо упало на землю...и США прислали сюда загон ФБР с ЦРУ...Вон Трамп вчера сказал его пытали...полчаса,а я пол-часа ржал потом
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26.06.2024 15:23 Ответить
При чем здесь "украиномовные патриоты"? Что ты мелешь?
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26.06.2024 15:34 Ответить
Погоди,спокойно...еще не время.Сейчас прибегут и тебе скажут что ты кацап,раз пишешь и говориш російською-мовою аккупантів...и пошло поехало..А если правду скажешь-то тоже кацап и неньку не любиш...Ты чи перший раз тут??
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26.06.2024 15:38 Ответить
сейчас набегут денежные зелёные патриоты и завизжат: "О, кацапський провокатор розповів свої гарячечні марення. Вітаю з актом "камінг ауту". Ну или про бурятов
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26.06.2024 15:30 Ответить
Тварі, а ну скажіть як виконав свій конституційний обов'язок (ст.106 ч.1) оте ЗеЛеномойське непорозуміння ?!.. А як виконало його кодло?.. А що Терорестичний Центр Катування (ТЦК) не вбиває у своїх підвалах людей?...Заткнулись би ублюдкі ...
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26.06.2024 15:15 Ответить
ПІд час війни ( а в нас війна)любі напади на військовослужбовцівЗСУ під час виконання їх обовязків (до речі і поліції) повинні каратись силою зброї --На враження Ті хто нападає,це вороги України,провокатори і диверсанти Тільки така відсіч змусить їх не нападати .А при сю-сю--буде постійний напад.
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26.06.2024 15:16 Ответить
Як махати зброєю перед цивільними і позбавляти прав людини - то війна. А як піднімати тарифи з податками - то воєнний стан. Зручно. Крутим Конституцією(котра на паузі), як хочемо.
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26.06.2024 15:21 Ответить
Все верно,только ТЦК это не ЗСУ. Защищаться от произвола незаконного банд.формирования (похищение людей,пытки,побои,незаконное удержание,убийство) это значит быть-" ворогом України,провокатором і диверсантом"?
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26.06.2024 15:25 Ответить
У українців на руках півмільйона одиниць вогнепальної зброї. Не треба роздмухувати громадянську війну
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26.06.2024 18:42 Ответить
Всі кацапські боти,вороги, провокатори, сцикуни і "какая разніца" в чаті коли іде розмова про призив в ЗСУ.
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26.06.2024 15:19 Ответить
Ворог України, ти чому не на фронті чи ти ТЦКшник - ухилянт?
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26.06.2024 15:23 Ответить
Он пенсионер,ему не можна. Бывший мент(хотя их бывших не бывает) скорее всего.
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26.06.2024 15:27 Ответить
Як вас назвати--брехло,базіка чи хлопчик з пісочниці? Коли не знаєш особисто людину--нічого не пиши про нього.Тільки кацапські боти так пишуть.В народі говорять--якби язиком ляпнуть
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26.06.2024 15:32 Ответить
Вы случаем в "НАВД" не преподавали? Может мы и знакомы,кто его знает.
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26.06.2024 15:35 Ответить
Я ВИХОВАВ ТИХ ХТО НА ФРОНТІ А ти бот сцикливий.
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26.06.2024 15:34 Ответить
Непогана відмазка. Треба взяти на озброєння
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26.06.2024 15:36 Ответить
Ось так. ТЦК вже відверто погрожує покараннями та ставить ультиматуми на підставі чергової казки про "напад". Далі буде.
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26.06.2024 15:20 Ответить
Во-во. Не ответите по закону, а будете жестко наказаны.
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26.06.2024 15:28 Ответить
А який закон ? Вони всі зрадники, бо виконують накази простроченого.
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26.06.2024 15:46 Ответить
най один одному самі собі с...тевими органами погрожують
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26.06.2024 15:31 Ответить
Вже дійшли до погроз "жорстокими покараннями" - аж трусяться з нетерплячки, аби влаштувати такі самі катівні, як у кацапів, ввести розстріли та концтабори. Впевнений, що якби не боялися втратити іноземну допомогу - все це було б впроваджено вже давно. Та сама паРаша тільки під іншою символікою.
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26.06.2024 15:29 Ответить
представникик Тэр-Центр-Коррупции (ТЦК),то же и для полицая, не вызнающего народ Украины! Помни!
У тебя тоже есть имя, фамилия, место жительства и родственники!
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26.06.2024 15:39 Ответить
Знов побили мальчіков в трусіках. Беспрєдєл!
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26.06.2024 15:40 Ответить
То цим вгодованим співробітникам ТЦК хай і розкажіть, де знаходиться фронт.
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26.06.2024 15:42 Ответить
Всі, хто порушує закон - будуть жорстко покарані

Не всі . Працівники ТЦК за кримінальні злочини наприклад не будуть....

Час коли люди вірили гаслам пройшов , тепер судять по справам ....
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26.06.2024 15:48 Ответить
Пусть покажут камеры как всё было...Говорить можно что угодно.
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26.06.2024 16:06 Ответить
все для народа
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26.06.2024 18:09 Ответить
Скільки дадуть офіцеру ТЦК за замах на викрадення людини?
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26.06.2024 18:51 Ответить
Казки перетравленні тцк.
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26.06.2024 19:14 Ответить
Кажуть, тим, хто йшов у поліцаї щастя не було.
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27.06.2024 01:16 Ответить
 
 