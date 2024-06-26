На Волыни военнообязанный мужчина напал на офицера ТЦК. Теперь может сесть на 5 лет

В Шацке Волынской области военнообязанный мужчина совершил нападение на офицера Ковельского районного ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

Что грозит?

Отмечается, что на нападавшего открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения служебному лицу).

"В настоящее время на нападавшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - отметили в военкомате.

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В ТЦК также обратились ко всем гражданам: "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины".

"Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того, чтобы вам не вручили повестку стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности и вы сможете найти себя здесь. Все, кто нарушает закон - будут жестко наказаны. Пришло время брать ответственность и выполнить свой мужской долг", - добавили в ведомстве.

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