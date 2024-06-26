На Волыни военнообязанный мужчина напал на офицера ТЦК. Теперь может сесть на 5 лет
В Шацке Волынской области военнообязанный мужчина совершил нападение на офицера Ковельского районного ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей.
Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.
Что грозит?
Отмечается, что на нападавшего открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения служебному лицу).
"В настоящее время на нападавшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", - отметили в военкомате.
В ТЦК также обратились ко всем гражданам: "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины".
"Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того, чтобы вам не вручили повестку стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности и вы сможете найти себя здесь. Все, кто нарушает закон - будут жестко наказаны. Пришло время брать ответственность и выполнить свой мужской долг", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
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Ми й так знаємо, що кремль вербує таких бійців для того, щоб вони били тцкашніків. Йдуть собі штук 5 тцкашніків, а їм назустріч отаке біжить, і як почне кулаками їх бити, поки всіх не поб'є - не угомониться.
Это Шацк, озеро Свитязь. Курорт. Там сейчас сезон, местные бабло на весь год скирдуют.
А драчун пусть сидит (навряд ли) он местный, на крайняк мог уйти в Польшу или Беларусь. От Шацка, шо туда, шо туда, 2 часа пехом
Ви хочете сказати, що в Шацьку тцкашніки ловлять туристів, замість того, щоб працювати з місцевими, які в їхньому тцк прописані? А місцеві замість того, щоб Батьківщину захищати - беруть втридорога гроші з туристів?
Взагалі то цей вислівпрацює у обидві сторони…
Та що ви кажете?
"Райком закрыт - все ушли на фронт" миллионная армия, 5 тысяч танков всю войну простояла на дальнем востоке.
Я к чему?
Волынская область, Шацк - 10 км от белорусской границы.
Вы уверены что с той стороны не ждать нападения потому что Маркон пообещал ввести войска?
У меня 61-б, а нач тцк отправил меня в ПЕХОТУ. Ну не дебил? С нашего автобуса 11 человек домой поехали, ибо нач тцк реально дебил
Посттравматический остеоартроз голеностопа 3 степени
Только полный дебил может с таким диагнозом отправить в ПЕХОТУ
- крім ТЦК, це їх не стосується
- Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок
- знову ж ТЦК це не стосується, вони на фронт ні ногою
Все виглядає так, що тільки ТЦКшники хочуть жити, тому мусять замісь себе на смерть відправляти інших.
Невже ТЦКшники думають, що жити хочуть тільки вони а інші люди не хочуть жити?
Які тут ще можуть бути питання? Якість величина невимврювана, а кількість - вимірювана. Відповідно за кількість можна і премію нарахувати.
Такими темпами, скоро в ТЦК з'являться генерали та адмірали, які будуть хапати людей та роздавати повістки.
Судячи з останніх подій та скандалів, любий ТЦКшник це мінімум гривневий мільонер, який може собі купити любе звання.
А Вы не будьте наивным-никакая военная полиция не будет работать против системы...Чтобы здесь что либо изменилось,нужно чтобы небо упало на землю...и США прислали сюда загон ФБР с ЦРУ...Вон Трамп вчера сказал его пытали...полчаса,а я пол-часа ржал потом
У тебя тоже есть имя, фамилия, место жительства и родственники!
Не всі . Працівники ТЦК за кримінальні злочини наприклад не будуть....
Час коли люди вірили гаслам пройшов , тепер судять по справам ....