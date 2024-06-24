На Буковине мужчина напал на военнослужащих ТЦК и душил ремнем безопасности водителя
В Черновицкой области мужчина, который якобы незаконно пытался пересечь границу, напал на работников центра комплектования.
Об этом сообщила в соцсети Facebook пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
По информации военных, мужчину задержали после неудачной попытки незаконно пересечь границу и передали работникам ТЦК. Когда мужчину везли на машине в центр для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес им телесные повреждения. Сообщается, что водителя автомобиля мужчина пытался задушить ремнем безопасности.
На место вызвали следственно-оперативную группу и медиков.
"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - говорится в заметке Черновицкого областного ТЦК и СП.
Там также добавили, что военные, получившие травмы, присоединились к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках. По состоянию здоровья их перевели в ТЦК.
Чергове відбілення працівників які вчиняли беззаконня прикриваючись всевладдям наділеним від диктаторських псевдо законів узурпованої влади.
Ми тільки на початку дивовижних подій в Україні. На превеликий жаль.
1) Хлопці і дівчата, котрі такі бойові. Якщо ви дійсно такі, то або ви якісь не такі в голові, або вашому лицемірству немає меж - ви ж прекрасно бачите, що влада проводить мяко кажучи ну дуже і дуже дивну війну, так ніби вона спеціально утримує її на якомусь постійному вогні, не більше, але й не менше; війна і є, і немає, сотні прикладів хоча б із тутешніх публікацій. А коли добавити відверті удари в спину, всі ці яйця за 17 гривень... то взагалі якась фантасмагорія виходить. І коли б ви були хоч на 1% патріотами, то негайно почали б голосно кричати: що це взагалі відбувається???
2) А якби ви були ще й без емоцій, то помітили би, що в цю гру грає і росія, і сша, і європа. В росії хоч "клуб рассерженных патриотов" створили і в тюрму пішов їх вожак (стрелков). В штатах і європах також є поодинокі голоси, мовляв, що це ви влаштували, припиняйте цей дурдом. І тільки в Україні все ще кричать: все нормально, влада проти кацапії, вперед, всі вперед! Звідкіля таке в Україні? Таке малорозумне. Я знаю хто такі кацапи, це ті росіяни, котрим стає скучно і вони кажуть пішли битися із сусіднім селом, до смерті; ті, котрим стає скучно і вони кажуть а давайте в нашу рулетку грати із одним патроном; ті, котрі кажуть "умер максим хрен с ним", "главное это государство", "жизнь копейка", "кто не с нами, то против нас", "мы научим родину любить"... І тому я думаю, що наші патріотичні крикуни і є кацапи. Неважливо хто проти кого, важливий менталітет.
3) А війну дійсно тримають на помірному вогні - бо саме так із крові війни виходить найбільше карєри, грошей і всілякого іншого щастя на крові. Ми, маленькі люди, мало що можемо змінити, коли грають такі великі гравці на такі великі ставки. Але якби ми хоча б перестали піддакувати, мовляв, все правильно, війна єдиний варіант, то мир прийшов би швидше.