На Буковине мужчина напал на военнослужащих ТЦК и душил ремнем безопасности водителя

В Черновицкой области мужчина, который якобы незаконно пытался пересечь границу, напал на работников центра комплектования.

Об этом сообщила в соцсети Facebook пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

По информации военных, мужчину задержали после неудачной попытки незаконно пересечь границу и передали работникам ТЦК. Когда мужчину везли на машине в центр для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес им телесные повреждения. Сообщается, что водителя автомобиля мужчина пытался задушить ремнем безопасности.

На место вызвали следственно-оперативную группу и медиков.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - говорится в заметке Черновицкого областного ТЦК и СП.

Там также добавили, что военные, получившие травмы, присоединились к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках. По состоянию здоровья их перевели в ТЦК.

