На Буковине мужчина напал на военнослужащих ТЦК и душил ремнем безопасности водителя

На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК

В Черновицкой области мужчина, который якобы незаконно пытался пересечь границу, напал на работников центра комплектования.

Об этом сообщила в соцсети Facebook пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

По информации военных, мужчину задержали после неудачной попытки незаконно пересечь границу и передали работникам ТЦК. Когда мужчину везли на машине в центр для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес им телесные повреждения. Сообщается, что водителя автомобиля мужчина пытался задушить ремнем безопасности.

На место вызвали следственно-оперативную группу и медиков.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, делая вид пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - говорится в заметке Черновицкого областного ТЦК и СП.

Там также добавили, что военные, получившие травмы, присоединились к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках. По состоянию здоровья их перевели в ТЦК.

+33
ЦУ БУДЕ.

- чому одні мають іти а інші багатіють?

- що дістане українець віддавши життя за Україну?

- чому Рінат Ахметов НЕ українець живе в Лондоні і жре в 3 горла за енергетику а ти Василь маєш померти?

- чому Тищенко як бог себе почуває а ти маєш померти?

Націоналісти закінчились - померли. А інші не бачать відповіді на прості питання і ті що вище лише деякі з них
24.06.2024 17:42 Ответить
+26
Проблема для казочок ТЦК в тому що чоловік був один. ОДИН,*****. А розписали що він чи не Термінатор. Того душив,того пи₴див, а тому ще й вухо напевно відкусив. І вони всі служили в ДШВ при цьому. Це треш.🤦
24.06.2024 18:00 Ответить
+25
За інформацією військових, чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам . Коли чоловіка везли на автівці до центру для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження. Повідомляється, що водія автівки чоловік намагався задушити паском безпеки. Джерело:
Його везли і напевно спакували проти волі співробітники тцк.Он недавно в чернівецькій область один в балаклаві,погрожував пістолетом і поліція стояла і дивилася.Це що таке? По яких це все законах робиться? Україна що якісь джунглі вже?
24.06.2024 17:42 Ответить
Народ розділився на ухилянтів які за рабство і ухилянтів які проти рабства.
24.06.2024 19:51 Ответить
Какое рабство? Защита отечества - долг любого гражданина страны. А вы что делаете в Великобритании, успели уклониться от своего долга перед Родиной и в такое тяжелое время и сбежать в другую страну?
24.06.2024 20:37 Ответить
А ви где? Дуже переживаєте де пробудитесь, в якій країні?
24.06.2024 21:14 Ответить
А мы - в ЕС, по флажку не видно, что-ли?
24.06.2024 23:08 Ответить
Кадрові військові вже третій рік сидять в західній частині і в *** не дують, отримують зарплатню, жеруть шашлички та рибалять. А коли його відправляють у відрядження до Харкова або Чугуїва, то ще й нараховують бойові. А ми тут бляха живемо і дохнемо абсолютно безкоштовно
24.06.2024 22:05 Ответить
Не буде цивілізованого рекрутингу та контрактів на 0.,5 року, на рік, совкові хєєерали та полкани , що вбивають військових своїми наказами ,- буде так . Це - тільки початок.
24.06.2024 21:50 Ответить
Усі офіційні версії про дії тцк - це як кацапські пісні про зону. Там сидять ні в чому не винні тонкої душевної організації чоловіки, які безмежно ******* своїх мамочек
24.06.2024 22:02 Ответить
Під час війни можно напасти на військового ТЦК- і душити його. А чому військові під час нападу не застосували зброю?
24.06.2024 22:04 Ответить
Не вірю.
Чергове відбілення працівників які вчиняли беззаконня прикриваючись всевладдям наділеним від диктаторських псевдо законів узурпованої влади.
24.06.2024 22:33 Ответить
Далі буде' !
Ми тільки на початку дивовижних подій в Україні. На превеликий жаль.
24.06.2024 23:06 Ответить
Насправді я в 1000 000 раз більша патріотка і українка, аніж тутешні крикуни. Чисто із логіки.

1) Хлопці і дівчата, котрі такі бойові. Якщо ви дійсно такі, то або ви якісь не такі в голові, або вашому лицемірству немає меж - ви ж прекрасно бачите, що влада проводить мяко кажучи ну дуже і дуже дивну війну, так ніби вона спеціально утримує її на якомусь постійному вогні, не більше, але й не менше; війна і є, і немає, сотні прикладів хоча б із тутешніх публікацій. А коли добавити відверті удари в спину, всі ці яйця за 17 гривень... то взагалі якась фантасмагорія виходить. І коли б ви були хоч на 1% патріотами, то негайно почали б голосно кричати: що це взагалі відбувається???

2) А якби ви були ще й без емоцій, то помітили би, що в цю гру грає і росія, і сша, і європа. В росії хоч "клуб рассерженных патриотов" створили і в тюрму пішов їх вожак (стрелков). В штатах і європах також є поодинокі голоси, мовляв, що це ви влаштували, припиняйте цей дурдом. І тільки в Україні все ще кричать: все нормально, влада проти кацапії, вперед, всі вперед! Звідкіля таке в Україні? Таке малорозумне. Я знаю хто такі кацапи, це ті росіяни, котрим стає скучно і вони кажуть пішли битися із сусіднім селом, до смерті; ті, котрим стає скучно і вони кажуть а давайте в нашу рулетку грати із одним патроном; ті, котрі кажуть "умер максим хрен с ним", "главное это государство", "жизнь копейка", "кто не с нами, то против нас", "мы научим родину любить"... І тому я думаю, що наші патріотичні крикуни і є кацапи. Неважливо хто проти кого, важливий менталітет.

3) А війну дійсно тримають на помірному вогні - бо саме так із крові війни виходить найбільше карєри, грошей і всілякого іншого щастя на крові. Ми, маленькі люди, мало що можемо змінити, коли грають такі великі гравці на такі великі ставки. Але якби ми хоча б перестали піддакувати, мовляв, все правильно, війна єдиний варіант, то мир прийшов би швидше.
24.06.2024 23:15 Ответить
Вони не патріоти, а звичайні кацапи - це такий окремий вид словян, найбільше його на росії, але в Україні також є - як він був виведений не знаю, але відрізнити просто: без бійки вони починають сумувати, дуріти, грати в російську рулетку... - ну точно як спеціальна порода агресивних собак є, так і цей вид - хитрожопі влади часто використовують цей вид для своїх потреб - я не жартую, всі чули про одну депутатку, котра весь час зчиняла бійки, тепер вона стріляє, літає дроном, вбиває... така щаслива..
25.06.2024 00:11 Ответить
Величезна наша проблема в тому, що наші кацапи не рвуться вперед, а кусають ззаду мирних, от та депутатка - спочатку вона стріляла із відстані 7 км (стугна), тепер літає із 15 км дроном, тобто ніяких тобі окопів - а коли б все було по справедливості, то еволюція швиденько викинула б агресивних туди, куди вони так хочуть попасти
25.06.2024 00:17 Ответить
Війну можна зупинити лише на руїнах кремля всі хто пропонує інший варіант відверті вороги України
26.06.2024 22:22 Ответить
