На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та душив ременем безпеки водія

У Чернівецькій області чоловік, який нібито незаконно намагався перетнути кордон, напав на працівників центру комплектування.

Про це повідомила у соцмережі Facebook пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією військових, чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам ТЦК. Коли чоловіка везли на автівці до центру для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження. Повідомляється, що водія автівки чоловік намагався задушити паском безпеки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та медиків.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", - йдеться у дописі Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Там також додали, що військові, які зазнали травм, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК.

