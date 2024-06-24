УКР
Новини
11 141 224

На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та душив ременем безпеки водія

На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК

У Чернівецькій області чоловік, який нібито незаконно намагався перетнути кордон, напав на працівників центру комплектування. 

Про це повідомила у соцмережі Facebook пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією військових, чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам ТЦК. Коли чоловіка везли на автівці до центру для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження. Повідомляється, що водія автівки чоловік намагався задушити паском безпеки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та медиків.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", - йдеться у дописі Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Там також додали, що військові, які зазнали травм, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК.

Читайте також: У Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовим балончиком

Буковина (860) напад (1154) ТЦК та СП (780)
+33
ЦУ БУДЕ.

- чому одні мають іти а інші багатіють?

- що дістане українець віддавши життя за Україну?

- чому Рінат Ахметов НЕ українець живе в Лондоні і жре в 3 горла за енергетику а ти Василь маєш померти?

- чому Тищенко як бог себе почуває а ти маєш померти?

Націоналісти закінчились - померли. А інші не бачать відповіді на прості питання і ті що вище лише деякі з них
показати весь коментар
24.06.2024 17:42 Відповісти
+26
Проблема для казочок ТЦК в тому що чоловік був один. ОДИН,*****. А розписали що він чи не Термінатор. Того душив,того пи₴див, а тому ще й вухо напевно відкусив. І вони всі служили в ДШВ при цьому. Це треш.🤦
показати весь коментар
24.06.2024 18:00 Відповісти
+25
За інформацією військових, чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам . Коли чоловіка везли на автівці до центру для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження. Повідомляється, що водія автівки чоловік намагався задушити паском безпеки. Джерело:
Його везли і напевно спакували проти волі співробітники тцк.Он недавно в чернівецькій область один в балаклаві,погрожував пістолетом і поліція стояла і дивилася.Це що таке? По яких це все законах робиться? Україна що якісь джунглі вже?
показати весь коментар
24.06.2024 17:42 Відповісти
Коментувати
Народ розділився на ухилянтів які за рабство і ухилянтів які проти рабства.
показати весь коментар
24.06.2024 19:51 Відповісти
Какое рабство? Защита отечества - долг любого гражданина страны. А вы что делаете в Великобритании, успели уклониться от своего долга перед Родиной и в такое тяжелое время и сбежать в другую страну?
показати весь коментар
24.06.2024 20:37 Відповісти
А ви где? Дуже переживаєте де пробудитесь, в якій країні?
показати весь коментар
24.06.2024 21:14 Відповісти
А мы - в ЕС, по флажку не видно, что-ли?
показати весь коментар
24.06.2024 23:08 Відповісти
Кадрові військові вже третій рік сидять в західній частині і в *** не дують, отримують зарплатню, жеруть шашлички та рибалять. А коли його відправляють у відрядження до Харкова або Чугуїва, то ще й нараховують бойові. А ми тут бляха живемо і дохнемо абсолютно безкоштовно
показати весь коментар
24.06.2024 22:05 Відповісти
Не буде цивілізованого рекрутингу та контрактів на 0.,5 року, на рік, совкові хєєерали та полкани , що вбивають військових своїми наказами ,- буде так . Це - тільки початок.
показати весь коментар
24.06.2024 21:50 Відповісти
Усі офіційні версії про дії тцк - це як кацапські пісні про зону. Там сидять ні в чому не винні тонкої душевної організації чоловіки, які безмежно ******* своїх мамочек
показати весь коментар
24.06.2024 22:02 Відповісти
Під час війни можно напасти на військового ТЦК- і душити його. А чому військові під час нападу не застосували зброю?
показати весь коментар
24.06.2024 22:04 Відповісти
Не вірю.
Чергове відбілення працівників які вчиняли беззаконня прикриваючись всевладдям наділеним від диктаторських псевдо законів узурпованої влади.
показати весь коментар
24.06.2024 22:33 Відповісти
Далі буде' !
Ми тільки на початку дивовижних подій в Україні. На превеликий жаль.
показати весь коментар
24.06.2024 23:06 Відповісти
Насправді я в 1000 000 раз більша патріотка і українка, аніж тутешні крикуни. Чисто із логіки.

1) Хлопці і дівчата, котрі такі бойові. Якщо ви дійсно такі, то або ви якісь не такі в голові, або вашому лицемірству немає меж - ви ж прекрасно бачите, що влада проводить мяко кажучи ну дуже і дуже дивну війну, так ніби вона спеціально утримує її на якомусь постійному вогні, не більше, але й не менше; війна і є, і немає, сотні прикладів хоча б із тутешніх публікацій. А коли добавити відверті удари в спину, всі ці яйця за 17 гривень... то взагалі якась фантасмагорія виходить. І коли б ви були хоч на 1% патріотами, то негайно почали б голосно кричати: що це взагалі відбувається???

2) А якби ви були ще й без емоцій, то помітили би, що в цю гру грає і росія, і сша, і європа. В росії хоч "клуб рассерженных патриотов" створили і в тюрму пішов їх вожак (стрелков). В штатах і європах також є поодинокі голоси, мовляв, що це ви влаштували, припиняйте цей дурдом. І тільки в Україні все ще кричать: все нормально, влада проти кацапії, вперед, всі вперед! Звідкіля таке в Україні? Таке малорозумне. Я знаю хто такі кацапи, це ті росіяни, котрим стає скучно і вони кажуть пішли битися із сусіднім селом, до смерті; ті, котрим стає скучно і вони кажуть а давайте в нашу рулетку грати із одним патроном; ті, котрі кажуть "умер максим хрен с ним", "главное это государство", "жизнь копейка", "кто не с нами, то против нас", "мы научим родину любить"... І тому я думаю, що наші патріотичні крикуни і є кацапи. Неважливо хто проти кого, важливий менталітет.

3) А війну дійсно тримають на помірному вогні - бо саме так із крові війни виходить найбільше карєри, грошей і всілякого іншого щастя на крові. Ми, маленькі люди, мало що можемо змінити, коли грають такі великі гравці на такі великі ставки. Але якби ми хоча б перестали піддакувати, мовляв, все правильно, війна єдиний варіант, то мир прийшов би швидше.
показати весь коментар
24.06.2024 23:15 Відповісти
Вони не патріоти, а звичайні кацапи - це такий окремий вид словян, найбільше його на росії, але в Україні також є - як він був виведений не знаю, але відрізнити просто: без бійки вони починають сумувати, дуріти, грати в російську рулетку... - ну точно як спеціальна порода агресивних собак є, так і цей вид - хитрожопі влади часто використовують цей вид для своїх потреб - я не жартую, всі чули про одну депутатку, котра весь час зчиняла бійки, тепер вона стріляє, літає дроном, вбиває... така щаслива..
показати весь коментар
25.06.2024 00:11 Відповісти
Величезна наша проблема в тому, що наші кацапи не рвуться вперед, а кусають ззаду мирних, от та депутатка - спочатку вона стріляла із відстані 7 км (стугна), тепер літає із 15 км дроном, тобто ніяких тобі окопів - а коли б все було по справедливості, то еволюція швиденько викинула б агресивних туди, куди вони так хочуть попасти
показати весь коментар
25.06.2024 00:17 Відповісти
Війну можна зупинити лише на руїнах кремля всі хто пропонує інший варіант відверті вороги України
показати весь коментар
26.06.2024 22:22 Відповісти
