На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та душив ременем безпеки водія
У Чернівецькій області чоловік, який нібито незаконно намагався перетнути кордон, напав на працівників центру комплектування.
Про це повідомила у соцмережі Facebook пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією військових, чоловіка затримали після невдалої спроби незаконно перетнути кордон та передали працівникам ТЦК. Коли чоловіка везли на автівці до центру для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження. Повідомляється, що водія автівки чоловік намагався задушити паском безпеки.
На місце викликали слідчо-оперативну групу та медиків.
"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", - йдеться у дописі Чернівецького обласного ТЦК та СП.
Там також додали, що військові, які зазнали травм, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК.
Чергове відбілення працівників які вчиняли беззаконня прикриваючись всевладдям наділеним від диктаторських псевдо законів узурпованої влади.
Ми тільки на початку дивовижних подій в Україні. На превеликий жаль.
1) Хлопці і дівчата, котрі такі бойові. Якщо ви дійсно такі, то або ви якісь не такі в голові, або вашому лицемірству немає меж - ви ж прекрасно бачите, що влада проводить мяко кажучи ну дуже і дуже дивну війну, так ніби вона спеціально утримує її на якомусь постійному вогні, не більше, але й не менше; війна і є, і немає, сотні прикладів хоча б із тутешніх публікацій. А коли добавити відверті удари в спину, всі ці яйця за 17 гривень... то взагалі якась фантасмагорія виходить. І коли б ви були хоч на 1% патріотами, то негайно почали б голосно кричати: що це взагалі відбувається???
2) А якби ви були ще й без емоцій, то помітили би, що в цю гру грає і росія, і сша, і європа. В росії хоч "клуб рассерженных патриотов" створили і в тюрму пішов їх вожак (стрелков). В штатах і європах також є поодинокі голоси, мовляв, що це ви влаштували, припиняйте цей дурдом. І тільки в Україні все ще кричать: все нормально, влада проти кацапії, вперед, всі вперед! Звідкіля таке в Україні? Таке малорозумне. Я знаю хто такі кацапи, це ті росіяни, котрим стає скучно і вони кажуть пішли битися із сусіднім селом, до смерті; ті, котрим стає скучно і вони кажуть а давайте в нашу рулетку грати із одним патроном; ті, котрі кажуть "умер максим хрен с ним", "главное это государство", "жизнь копейка", "кто не с нами, то против нас", "мы научим родину любить"... І тому я думаю, що наші патріотичні крикуни і є кацапи. Неважливо хто проти кого, важливий менталітет.
3) А війну дійсно тримають на помірному вогні - бо саме так із крові війни виходить найбільше карєри, грошей і всілякого іншого щастя на крові. Ми, маленькі люди, мало що можемо змінити, коли грають такі великі гравці на такі великі ставки. Але якби ми хоча б перестали піддакувати, мовляв, все правильно, війна єдиний варіант, то мир прийшов би швидше.