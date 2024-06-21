Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента
Правоохранители установили личность мужчины, который совершил нападение с применением газового баллончика на сотрудников ТЦК вблизи Луцка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.
В полиции отметили, что вышеупомянутый инцидент произошел утром 21 июня в селе Липины Луцкого района. За считанные часы после нападения мужчины на сотрудников ТЦК полиция установила его личность. Правонарушителем оказался житель Луцкого района.
По данным правоохранителей, двое молодых мужчин отказались предоставить сотрудникам ТЦК документы для проверки. А один из них распылил газовый баллончик в лицо военных, после чего скрылся с места происшествия.
В действиях нападавшего правоохранители увидели признаки правонарушения, а именно умышленное причинение легкого телесного повреждения служебному лицу (ч.2 ст.350 УКУ). За содеянное мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
В полиции добавили, что продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.
Что предшествовало?
Сегодня, 21 июня, Оперативное командование "Запад" рассказало, что вблизи города Луцк на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.
Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По якому тарифу чергуєш ?
Ось відео.
https://t.me/truexalutsk/21873
Хоч раз покажіть відео,що представники тцк витягують з якогось новенького крузака чоловіка і крутять його.Ну хоч раз.Не з корча старого,а нового позашляховика,чи дорогого легковика.
А це значить, що ТЦКшники не мають офіційного державного затвердженого зразка посвідження.
Тому, вони не мають права перевіряти документи або взагалі когось зупиняти чи затримувати, без присутності поліції.
Що в даному випадку і було.
На захоплених територіях агресор успішно мобілізує громадян України і йому так демонстративно не чинять опір.
Сотрудников охранных агентств хотят приравнять к предприятиям критической инфраструктуры.