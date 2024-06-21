РУС
Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента

Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція встановила особу правопорушника та розповіла деталі інциденту

Правоохранители установили личность мужчины, который совершил нападение с применением газового баллончика на сотрудников ТЦК вблизи Луцка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.

В полиции отметили, что вышеупомянутый инцидент произошел утром 21 июня в селе Липины Луцкого района. За считанные часы после нападения мужчины на сотрудников ТЦК полиция установила его личность. Правонарушителем оказался житель Луцкого района.

По данным правоохранителей, двое молодых мужчин отказались предоставить сотрудникам ТЦК документы для проверки. А один из них распылил газовый баллончик в лицо военных, после чего скрылся с места происшествия.

В действиях нападавшего правоохранители увидели признаки правонарушения, а именно умышленное причинение легкого телесного повреждения служебному лицу (ч.2 ст.350 УКУ). За содеянное мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В полиции добавили, что продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Читайте также: Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

Что предшествовало?

Сегодня, 21 июня, Оперативное командование "Запад" рассказало, что вблизи города Луцк на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.

Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма

+26
Тут просто не вдалося скрутити.А був би хтось один,то одразу би в бусик засовували.А те що хтось воював,чи був в АТО не дає право засовувати в бусики.

Хоч раз покажіть відео,що представники тцк витягують з якогось новенького крузака чоловіка і крутять його.Ну хоч раз.Не з корча старого,а нового позашляховика,чи дорогого легковика.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:30 Ответить
+24
Та хто би сумнівався. Крок вліво чи вправо-пабєг...Стрибок на місці-правакація. При любих розкладах винен ти а не ТЦК. Проза життя.🤷
показать весь комментарий
21.06.2024 18:27 Ответить
+21
"відмовилися надати співробітникам документи для перевірки" - пам'ятаю, як один мальчік казав "шо нічего вам нє должен" та наполегливо ігнорував виклики. Може герої новини, натхненні його прикладом, вирішили піти аналогічним шляхом?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:29 Ответить
Звісно шо ти. Хлопці повоювали, тепер твоя черга.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:42 Ответить
"Хлопці"-це напевно ти? Диван не продави,воїн.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:53 Ответить
Ні не я. А по твоєму хто зараз в окопах сидить? Мабуть інопланетяни?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:19 Ответить
Моему знакомому когда он лежал в госпитале после ранения предложили занять должность в ТЦК, на что он ответил "я не ****"
показать весь комментарий
21.06.2024 19:18 Ответить
А чого ви в нього не поцікавились, а як відновити базу даних людей військовозобов'язаних, яку влада бєглого зека просто знищила? А такі як ти не хочуть йти оновлювати дані. Як на погляд вашого знайомого це треба робити? Хоча судячи з того, як відповів ваш знайомий, він звичайний солдат. Звідки йому це знати...
показать весь комментарий
21.06.2024 19:24 Ответить
В нього такий знайомий на всі випадки життя. бо він його придумав коли дристав на параші, бо хтось повинен воювати та захищати його дупу та не воно!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:26 Ответить
Скоріш за все він така мразота, яка відповіла мені тут трохи нижче
показать весь комментарий
23.06.2024 20:11 Ответить
чого ти **** не в окопі???пистиш тут сидиш тварино!!!!всяте всрате посилає інших на смерть гнидо!!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 21:03 Ответить
А ти чого **** тут пистиш? Чого не в окопі пистиш? Нехай інші гинуть, щоб ти бичара здоровий тут пистіло?
показать весь комментарий
23.06.2024 20:09 Ответить
он свое отвоевал, прошел через ад реабилитации, и хочет работать инкассатором.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:02 Ответить
Ну він може й відвоював. Я про інше запитував.
показать весь комментарий
23.06.2024 20:12 Ответить
" Врєдім" потихеньку, росіянин..
По якому тарифу чергуєш ?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:42 Ответить
Типова відмазка всіх дрищів. ухилянтів, та прокацаплених виродків!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:22 Ответить
ти з окопу пишеш патріот???завали свій спермоприймач!!
показать весь комментарий
21.06.2024 21:04 Ответить
Тобі вже написали ,щоб ти завалив,ось і завали,чушок.
показать весь комментарий
22.06.2024 00:09 Ответить
Ніхто співробітникам ТЦК на вулиці нічого не зобов'язаний пред'являти чи пояснювати. Інше, якщо з ними була поліція - зазвичай ходять разом.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:34 Ответить
Чому цензор не показує відео цього випадку?
Ось відео.

https://t.me/truexalutsk/21873
показать весь комментарий
21.06.2024 18:47 Ответить
Я за те, щоб процес призову відбувався виключно за законом, так як було за каденції Пороха.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:12 Ответить
21.06.2024 18:30 Ответить
Ета другоє.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:32 Ответить
Краще хай четверо судять, чим четверо несуть...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
Не факт. Якщо чесна, порядна чи релігійна людина через те, що боїться, слабка чи через віру не здатна воювати і потрапить на зону до всієї тієї погані, то не важко уявити, що її там щодня катуватимуть фізично та морально. Звісно, кожен обирає сам, але як на мене, то краще вже розстріл, ніж в'язниця.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:39 Ответить
Важкий вибір, згоден... На мою думку. Якщо духом слабкий, чесний, порядний, але не можеш воювати, то мабуть в армії краще. Можливо повезе і знайдешь друзів, чи не потрапишь на нуль. Якщо фізично слабкий, хворий, меня здається у тюрмі краще. Там хоч криша над головою є, і присісти перепочити можна.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:46 Ответить
Я думаю, що люди які не можуть та бояться воювати мають бути покарані громадськими роботами, домашнім арештом і т.п. а не сидіти у в'язницях з кримінальними злочинцями. Вони не становлять небезпеки для оточуючих і їх краще якось використати з користю, а не тупо кидати за ґрати.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:03 Ответить
Або альтернативні роботи..дофіга ж зараз варіантів. Так само на підприємство що на оборонку працює. І не буде форсування Тиси, замерзання у Карпатах..користі більше, та й ганьбитись перестанемо..
показать весь комментарий
21.06.2024 19:03 Ответить
До якої лять погані? У нас не росія та не магадан. Немає вже понять давно як. І сидять такі самі люди, які вкрали пачку сигарет чи штовхнули поліцая.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:18 Ответить
Представник ТЦК зобов'язаний пред'явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, але те, як має виглядати таке посвідчення, Кабмін так і не продемонстрував.

А це значить, що ТЦКшники не мають офіційного державного затвердженого зразка посвідження.
Тому, вони не мають права перевіряти документи або взагалі когось зупиняти чи затримувати, без присутності поліції.

Що в даному випадку і було.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:33 Ответить
Раніше деже бісило,що кацапи перекручують все що можна,на чорне кажуть біле,на біле чорне. Що кацапи кажуть що вони захищаються, а ми напалі. А зараз вже у нас все перекручується з ніг на голову, бридко що вже опустилися до рівня кацапні. Заголовок статті мав звучати так: " При спробі викрадення людини, жертва застосувала до нападників газовий балончик, людині вдалося врятуватися від нападників"
показать весь комментарий
21.06.2024 18:48 Ответить
То був напад чи захист ? Йшли собі ТЦК , нікого не чипали ...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:34 Ответить
Якось однобоко пишуть журналісти - пишіть про цю подію так само як описуєте напади ТЦК на людей. Стаття має бути така - "Невідомі люди, у військовій формі, видавали себе за співробітників ТЦК чплялись і вимагали документи. На законну вимогу громадянина вони відмовились надати документи, тому для самозахисту від нападу, громадянину довелось використати газовий балончик.

показать весь комментарий
21.06.2024 18:35 Ответить
Неправильно напишеш-швидко опинишся в ТЦК,можливо,ще й з нападом епілепсії)
показать весь комментарий
21.06.2024 18:38 Ответить
Не залишили людям вибору,спроба зробити рабами, хоча українці не раби,казали вони,все закономірно. Хоча ми всі Президенти і ми всі " нікому нічого не должні,крім своїх батьків"
показать весь комментарий
21.06.2024 18:37 Ответить
Це самооборона
показать весь комментарий
21.06.2024 18:38 Ответить
Ало .Всі боти,кацапи,риго-малороси, сцикуни і вороги України--швидко на Цензор,знову в полі зору ТЦК. Задовбали вже чортові ждуни.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:39 Ответить
За той час, поки ви тут справно строчити коментарі, могли б вже кілька сотень кацапів знищити, але ж ні - патріотизму та мужності вистачає виключно на коментарі з закликами до інших робити те, чого ви не робите.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:43 Ответить
Вася сцикуха дєрьмака
показать весь комментарий
21.06.2024 18:48 Ответить
😁👏
показать весь комментарий
21.06.2024 21:36 Ответить
Ти з якого окопа пишеш,неждун?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:49 Ответить
Так ,я не помилився---всі боти,кацапи тут.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:32 Ответить
Так, ти тут, бачу
показать весь комментарий
21.06.2024 19:34 Ответить
ну добре,заберуть їх служити, вони або за 150 000 на місяць будуть відкуплятись щоб не йти на нуль або в сзч втечуть. але воювати вони не підуть! я казав і буду казати,що силою любити країну не заставиш!
показать весь комментарий
21.06.2024 18:51 Ответить
От тут ви правильно говорите, все робиться через одне місце і з цього всього толку,як з козла молока. Всі люди можуть працювати на Перемогу і всі би працювали, як би все робилося розумно. Що толку ловити всіх підряд і кидати в м"ясорубку, то точно небуде з того нічого доброго. Чому не зроблять все по типу рекрутингових центрів,по типу центру зайнятості. Люди йшли б самі, дивилися б вакансії, ходили б до представників бойових підрозділів, подивитися,послухати,попробувати себе. Було би єфективніше, побачити командира бойового підрозділу, одного,другого ,третього і вибрати собі те що підходить.А коли вже не пішов,не вибрав,от тоді все суд обирає міру покарання. А ті що вже зовсім ніяк зброю до рук брати не можуть, то вони можуть снаряди виготовляти,ракети, будувати бетонні фортифікації, доставляти **********, та ще багато чого.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:10 Ответить
А озу колі катлєти знайшли чи і не шукали??
показать весь комментарий
21.06.2024 18:46 Ответить
Напад, це якби представники ТЦК йшли собі, а на них раптом налетіли, застосували балончик, побили і т.п. А в цьому випадку міг бути і самозахист, адже люди читають новини, бачать відео, як людей викрадають і, відповідно, вирішили подбати про власну безпеку. Подібні випадки наслідок незаконної діяльності ТЦК і їх кількість лише зростатиме.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:47 Ответить
Трохи не стикується. На відео, що є в мережі (скріншот з якого опублікувало Луцьке ТЦК у першому дописі) працівники ТЦК хапають за шию і притуляють до землі водія-чоловіка років 50-ти, а не молодого хлопця. У відповідь на це пасажир молодше, що їхав з чоловіком, використовує балон. Це не напад, а самозахист, наскільки я розумію. Чи діяли ТЦК законно? Яким законом, підзаконним актом регламентується затримання та фізичній вплив на цивільних зі сторони ТЦК (без поліції)? Чи є справа на представників ТЦК за спробу фізичного впливу на цивільних? Одні питання...
показать весь комментарий
21.06.2024 18:51 Ответить
Все правильно. ТЦКашників за спробу викрадення людини треба судити
показать весь комментарий
21.06.2024 19:11 Ответить
ТЦК зробили крайніми, заручниками при відсутності політичної волі, бездіяльності всієї владної вертикалі в питаннях організації тилу і мобілізаційних заходів, зокрема, підчас війни. ЗМІ давно сформували прокремлівську громадську думку спрямовану на виправдання ухилянтів.

На захоплених територіях агресор успішно мобілізує громадян України і йому так демонстративно не чинять опір.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:56 Ответить
Тобто має бути як на окупованих територіях?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:10 Ответить
Тому що на окупованих територіях бояться пікнути щось проти кацапні, бо закопають і ніхто й шукати не буде, а тут повний бардак розвели, ніби війни нема
показать весь комментарий
21.06.2024 19:13 Ответить
Пропонуєте в Україні зробити як на окупованих територіях?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:17 Ответить
пропоную навести порядок
показать весь комментарий
21.06.2024 20:59 Ответить
для початку відправ підарів силовиків,чинуш,і депутатів з ********** на нуль,сидиш тут гівном поливаєш!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 21:11 Ответить
Ну то відправ, чого тут сидиш
показать весь комментарий
21.06.2024 23:19 Ответить
Хай наші генерали не воюють кількістю. Вони бездарно перемололи добровольців і територіальну оборону. Чим більше у них солдатів, тим менше вони їх шкодують. Якщо не зуміли зберегти людей, то хай самі йдуть воювати. Котли, оточення не за один день виникають
показать весь комментарий
21.06.2024 19:10 Ответить
В Одесском облсовете предлагают бронировать частную охрану, а не водителей скорых, - https://dumskaya.net/news/za-bronirovanie-sotrudnikov-ohrannyh-agentstv-no-184667/ua/ Думская

Сотрудников охранных агентств хотят приравнять к предприятиям критической инфраструктуры.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:11 Ответить
охоронців котлєти вже встановили? скільки їм загрожує?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:00 Ответить
Дивно. Дуже дивно... А коли людину забивають ногами, на які прилипло трохи епілепсії, то нікого не садять
показать весь комментарий
21.06.2024 23:58 Ответить
Судячи по відео, яке гуляє по нету, газ пацан розпилив, але промазав, бо тцкашник виявився спритніший за струмінь з балона. Схоже про тілесні ушкодження брехня. Цікаво скільки правди про УБД?
показать весь комментарий
22.06.2024 01:18 Ответить
На колчаковських фронтах тцк воювали , Берлін брали , а потім в тцк попали
показать весь комментарий
22.06.2024 05:59 Ответить
 
 