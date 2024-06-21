Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента

Правоохранители установили личность мужчины, который совершил нападение с применением газового баллончика на сотрудников ТЦК вблизи Луцка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.

В полиции отметили, что вышеупомянутый инцидент произошел утром 21 июня в селе Липины Луцкого района. За считанные часы после нападения мужчины на сотрудников ТЦК полиция установила его личность. Правонарушителем оказался житель Луцкого района.

По данным правоохранителей, двое молодых мужчин отказались предоставить сотрудникам ТЦК документы для проверки. А один из них распылил газовый баллончик в лицо военных, после чего скрылся с места происшествия.

В действиях нападавшего правоохранители увидели признаки правонарушения, а именно умышленное причинение легкого телесного повреждения служебному лицу (ч.2 ст.350 УКУ). За содеянное мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В полиции добавили, что продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Читайте также: Нападение на добровольца Кракена Павлова в Днепре: Спецподразделение подтвердило, что это их бывший военнослужащий

Что предшествовало?

Сегодня, 21 июня, Оперативное командование "Запад" рассказало, что вблизи города Луцк на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.

Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма