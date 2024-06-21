В Луцке на военнослужащих ТЦК напали с газовым баллончиком
Сегодня, 21 июня, в Луцке на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.
Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.
В ОК "Захід" сообщили, что после реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий районный ТЦК и СП. На военных напали с газовым баллончиком.
Там заявили, что личности нападавших установлены, и они "понесут строгое наказание".
"Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смогли выжить, возвращаясь домой, получают в лицо газовым баллончиком. Уже давно пришло время воевать и защищать свою землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", - говорится в сообщении оперативного командования.
Недавно сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.
Що посієш то й пожнеш.
Якщо дійсно воювали...
Голова і декілька співробітників ТЦК разом з 10 медиками продавали посвідчення про непридатність до військової служби, під час обшуків у них знайшли не тільки гроші, але й зброю.
А повинні б...
Це як про умову вступу до ДАІ - або відріжемо ногу, або кийок в дупу усім відділенням. І ви бачили десь одноного ДАІшника?
Так шо не треба про фронт, Бахмут - це для своїх онуків увечері! А для інших - ти тупий людолов, який мабуть навіть не в длі з воєнкомом, и тихо сопить носом за оклад і право лягати в койку до мамки ввечері.
Тому не дивуйтесь, що вас скоро сусіди будуть кийками бити...
Можна просто закидувати камінням. А рецидивистів саджати на кілок!
А про дійсно ветеранів - з підрасами в одному бусику з однієї пляшки пив і сам зашкварився!
Зверху дають план, скажемо 100 чоловік. Вони мусять виконати.
А ці нападники, як такі борзі, цілком пригодні служити в штурмових бригадах
Цю шваль треба тільки охороною с кулеметами...
Я б задля відшкодування заподіянного репутації ЗСУ дав би наказ співробітникам ТЦК розстріляти свого начальника бо він змусив їх виконувати злочинний наказ. А підлеглим, як у якудзи, повідрізати великий палець, щоб не могли гроші швидко рахувати...
Наведіть мені такий пункт.
Здогадайтесь де таке рішення може бути прийняте!
В ОК "Захід" повідомили, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК",-
враховуючі, що сама система тцк була створена у лютому 2022го, а у цих воїнів така пАтужна кар'єра, питання тільки одне: у Полтавській битві 1709го вони теж особисто участь приймали?
Далі буде' !