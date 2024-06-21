РУС
В Луцке на военнослужащих ТЦК напали с газовым баллончиком

У Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовим балончиком.

Сегодня, 21 июня, в Луцке на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.

Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.

В ОК "Захід" сообщили, что после реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий районный ТЦК и СП. На военных напали с газовым баллончиком.

Там заявили, что личности нападавших установлены, и они "понесут строгое наказание".

"Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смогли выжить, возвращаясь домой, получают в лицо газовым баллончиком. Уже давно пришло время воевать и защищать свою землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", - говорится в сообщении оперативного командования.

Недавно сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.

Топ комментарии
+33
"Мені соромно з вами жити в одній країні" - а з тими, хто розмінував Чонгар, крав гуманітарку та посадив Червінського не соромно?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:15 Ответить
+29
Ну тепер буде як під копірку. АТО...воювали...поранені....на них напали....Ну а чому б і не маніпулювати? Все одно не доведеш протилежного.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:10 Ответить
+26
зе-банда зелених н*ркоманів ставить під броню кого завгодно - клоунів, артистів цирку, 95-аналу та інших "погорілих" театрів, мусорів, сбу, митників, 45-річних так званих "ветеранів" мвс, сбу і тд.тп !!! а тих кого дійно треба ставити під бронь, наприклад фермерів, трактористів, водіїв автобусів, хлібовозок не ставить !!! влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб !!! Очікуємо на масове зняття коштів з банківських рахунків і переходу на розрахунки за налом та бартером. Роботодавці, які вже відкупились бо "роботодавці наповювачі бюджету"! ,зароблять ще більше працевлаштовуючи за нал без реєстрації і відрахувань до бюджету, або закриють бізнес бо тільки дурень за таких умов буде влаштовуватись легально і тримати кошти на банківському рахунку. Зеленим тварям потрібна безмовна "армія рабів" які навіть власними заробленими коштами не зможуть розпоряджатися і будуть позбавлені права пересування власним автотранспортом. То за що воювати? З одного боку )(уйло й*бане, а за спиною "зелені тварюки дєрмака" які нічим не кращі за ***** - такі ж україножери і українофоби.

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fiili.io%2FJWNFkVs.jpg%3AimbETvoGhg2LyR-Yy12Ts5CYcuI&cuid=3436364
показать весь комментарий
21.06.2024 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Василь Василюк,як там на подоляковських фронтах?)
показать весь комментарий
21.06.2024 13:59 Ответить
Нападника застрелили?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:37 Ответить
А кто нападнык уже выяснили хоть? Может то была самооборона, а не самонападение со стараны гражданских
показать весь комментарий
21.06.2024 14:01 Ответить
Кого з них? Балончика?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:26 Ответить
Хм... У меня был американский газовый баллончик со струёй до 5 метров, но нападать с помощью него - это сюрр... С помощью него можно защититься и, воспользовавшись его эффектом намять нападающему бока, но использовать его как орудие нападения - это туфта какая-то.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:59 Ответить
Терор породжує терор
Що посієш то й пожнеш.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:03 Ответить
А як вони погодилися йти в оцю сумнівну структуру?!
Якщо дійсно воювали...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:13 Ответить
?????
показать весь комментарий
21.06.2024 14:51 Ответить
Заробив 3,5 млн гривень на «ухилянтах»: затримано керівника Криворізького ТЦК, - СБУ...

Голова і декілька співробітників ТЦК разом з 10 медиками продавали посвідчення про непридатність до військової служби, під час обшуків у них знайшли не тільки гроші, але й зброю.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:16 Ответить
Цікаво, де зараз знаходяться всі звільнені воєнкоми? Служать рядовими в окопах десь під Вугледаром?
А повинні б...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:28 Ответить
Під домашнім арештом на дачі в Іспанії - жінка не випускає кобеля з дому самого...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:53 Ответить
Взагалі то справжній солдат повинен розуміти, що його послали в ТЦК щоб він послужив фантиком для цукерки з гівна воєнкома Борисова.
Це як про умову вступу до ДАІ - або відріжемо ногу, або кийок в дупу усім відділенням. І ви бачили десь одноного ДАІшника?
Так шо не треба про фронт, Бахмут - це для своїх онуків увечері! А для інших - ти тупий людолов, який мабуть навіть не в длі з воєнкомом, и тихо сопить носом за оклад і право лягати в койку до мамки ввечері.
Тому не дивуйтесь, що вас скоро сусіди будуть кийками бити...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:19 Ответить
От незручно мені трохи стає, коли про таку вишукану та безвідмовну зброю згадують
показать весь комментарий
21.06.2024 14:30 Ответить
Пропонуєш шпіцрутенами і через усе село? Ну ти й садюга...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:47 Ответить
Ще за часів Тараса Григоровича відмінили таке покарання. Що я звір?

Можна просто закидувати камінням. А рецидивистів саджати на кілок!
показать весь комментарий
21.06.2024 15:01 Ответить
Але тіди для піару і торгівлі мордою назначають одного справжнього військового, щоб потім разом усім хором підорастів співати "Ми служили!"
А про дійсно ветеранів - з підрасами в одному бусику з однієї пляшки пив і сам зашкварився!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:41 Ответить
Луцькі тцк працюють адекватно. Нарікань на них не було.
Зверху дають план, скажемо 100 чоловік. Вони мусять виконати.
А ці нападники, як такі борзі, цілком пригодні служити в штурмових бригадах
показать весь комментарий
21.06.2024 14:34 Ответить
Аналогічно, борзе ТЦК у повному складі теж пригодно служити в штурмових бригадах.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:39 Ответить
Вони фронт провалять, а якщо поруч будуть бригади з прокурорів і мусорів то россіян треба буде виловлювати вже десь річки Дніпро...
Цю шваль треба тільки охороною с кулеметами...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:50 Ответить
Так, і навіть офіційно підтверджено було, що судді, прокурори та поліцаї масово прислужують окупанту. Чомусь пригадалася "няш-мяш"-ка. Кримські "правопохоронці" майже всі виявилися гнидами.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:05 Ответить
Є Конституція Україна, Устав ЗСУ, Кримінальний кодекс, а зараз ще й наказ МО України - людолови за законом!
Я б задля відшкодування заподіянного репутації ЗСУ дав би наказ співробітникам ТЦК розстріляти свого начальника бо він змусив їх виконувати злочинний наказ. А підлеглим, як у якудзи, повідрізати великий палець, щоб не могли гроші швидко рахувати...
показать весь комментарий
21.06.2024 14:46 Ответить
І де там сказано що потрібно здати державу ворогу ?
Наведіть мені такий пункт.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:16 Ответить
А здача держави ворогу, щоб ви розуміли залежить не від окремо взятих воїнів, ба навіть не структури ЗСУ вцілому... Та навіть не від "Заходу"...
Здогадайтесь де таке рішення може бути прийняте!
показать весь комментарий
21.06.2024 22:02 Ответить
Давно пора цім ухілянтам коліна прострілювати.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:51 Ответить
Скоро так і буде по відношенню до ухилянтів ТЦКашників
показать весь комментарий
21.06.2024 15:06 Ответить
Зато з простріляним коліном вже не мобілізують)
показать весь комментарий
21.06.2024 15:22 Ответить
"....військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

В ОК "Захід" повідомили, що після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький районний ТЦК",-

враховуючі, що сама система тцк була створена у лютому 2022го, а у цих воїнів така пАтужна кар'єра, питання тільки одне: у Полтавській битві 1709го вони теж особисто участь приймали?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:19 Ответить
А дотримуватися Конституції і одні і інші не пробували? Д'єрмак дозволив ''бєспрєдєл'', ну ось і має зворотнью відповідь.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:12 Ответить
Як відмінили закони крани, то їх місце зайняли закони вулиці.
Далі буде' !
показать весь комментарий
21.06.2024 16:44 Ответить
Не розумію: до чого тут військовослужбовці ТЦК? Чому НІХТО не нападає на "слуг народу", на президента? Ані словом!!! В усіх бідах винні ТЦК???
показать весь комментарий
21.06.2024 17:34 Ответить
Когда то Власов был героем и награждён звездой "Герой СССР"... НО прошлый его героизм не помешал ему потом стать иудой и служить гитлеровцам и в итоге быть казённым...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 