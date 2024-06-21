В Луцке на военнослужащих ТЦК напали с газовым баллончиком

Сегодня, 21 июня, в Луцке на сотрудников Территориального центра комплектования неизвестные совершили нападение и применили против них газовый баллончик.

Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.

В ОК "Захід" сообщили, что после реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий районный ТЦК и СП. На военных напали с газовым баллончиком.

Там заявили, что личности нападавших установлены, и они "понесут строгое наказание".

"Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смогли выжить, возвращаясь домой, получают в лицо газовым баллончиком. Уже давно пришло время воевать и защищать свою землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", - говорится в сообщении оперативного командования.

Недавно сообщалось, что в Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.