УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5097 відвідувачів онлайн
Новини
6 846 66

Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція встановила особу правопорушника та розповіла деталі інциденту

Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція встановила особу правопорушника та розповіла деталі інциденту

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який скоїв напад із застосуванням газового балончика на співробітників ТЦК поблизу Луцька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.

У поліції зазначили, що вищезгаданий інцидент стався вранці 21 червня у селі Липини Луцького району. За лічені години після нападу чоловіка на співробітників ТЦК поліція встановила його особу. Правопорушником виявився мешканець Луцького району.

За даними правоохоронців, двоє молодих чоловіків відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки. А один із них розпилив газовий балончик в обличчя військових, після чого втік з місця події.

У діях нападника правоохоронці побачили ознаки правопорушення, а саме умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі (ч.2 ст.350 ККУ). За скоєне чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

У поліції додали, що продовжують встановлювати обставини інциденту.

Читайте також: На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

Що передувало?

Сьогодні, 21 червня, Оперативне командування "Захід" розповіло, що поблизу міста Луцьк на співробітників Територіального центру комплектування невідомі скоїли напад та застосували проти них газовий балончик. 

Зазначається, що військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

Читайте також: У місті Яворів на Львівщині побили працівника ТЦК : у нього черепно-мозкова травма

Автор: 

Луцьк (434) напад (1153) Нацполіція (15427) ТЦК та СП (775)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Тут просто не вдалося скрутити.А був би хтось один,то одразу би в бусик засовували.А те що хтось воював,чи був в АТО не дає право засовувати в бусики.

Хоч раз покажіть відео,що представники тцк витягують з якогось новенького крузака чоловіка і крутять його.Ну хоч раз.Не з корча старого,а нового позашляховика,чи дорогого легковика.
показати весь коментар
21.06.2024 18:30 Відповісти
+24
Та хто би сумнівався. Крок вліво чи вправо-пабєг...Стрибок на місці-правакація. При любих розкладах винен ти а не ТЦК. Проза життя.🤷
показати весь коментар
21.06.2024 18:27 Відповісти
+21
"відмовилися надати співробітникам документи для перевірки" - пам'ятаю, як один мальчік казав "шо нічего вам нє должен" та наполегливо ігнорував виклики. Може герої новини, натхненні його прикладом, вирішили піти аналогічним шляхом?
показати весь коментар
21.06.2024 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та хто би сумнівався. Крок вліво чи вправо-пабєг...Стрибок на місці-правакація. При любих розкладах винен ти а не ТЦК. Проза життя.🤷
показати весь коментар
21.06.2024 18:27 Відповісти
Звісно шо ти. Хлопці повоювали, тепер твоя черга.
показати весь коментар
21.06.2024 18:42 Відповісти
"Хлопці"-це напевно ти? Диван не продави,воїн.
показати весь коментар
21.06.2024 18:53 Відповісти
Ні не я. А по твоєму хто зараз в окопах сидить? Мабуть інопланетяни?
показати весь коментар
21.06.2024 19:19 Відповісти
Моему знакомому когда он лежал в госпитале после ранения предложили занять должность в ТЦК, на что он ответил "я не ****"
показати весь коментар
21.06.2024 19:18 Відповісти
А чого ви в нього не поцікавились, а як відновити базу даних людей військовозобов'язаних, яку влада бєглого зека просто знищила? А такі як ти не хочуть йти оновлювати дані. Як на погляд вашого знайомого це треба робити? Хоча судячи з того, як відповів ваш знайомий, він звичайний солдат. Звідки йому це знати...
показати весь коментар
21.06.2024 19:24 Відповісти
В нього такий знайомий на всі випадки життя. бо він його придумав коли дристав на параші, бо хтось повинен воювати та захищати його дупу та не воно!
показати весь коментар
21.06.2024 20:26 Відповісти
Скоріш за все він така мразота, яка відповіла мені тут трохи нижче
показати весь коментар
23.06.2024 20:11 Відповісти
чого ти **** не в окопі???пистиш тут сидиш тварино!!!!всяте всрате посилає інших на смерть гнидо!!!!
показати весь коментар
21.06.2024 21:03 Відповісти
А ти чого **** тут пистиш? Чого не в окопі пистиш? Нехай інші гинуть, щоб ти бичара здоровий тут пистіло?
показати весь коментар
23.06.2024 20:09 Відповісти
он свое отвоевал, прошел через ад реабилитации, и хочет работать инкассатором.
показати весь коментар
22.06.2024 16:02 Відповісти
Ну він може й відвоював. Я про інше запитував.
показати весь коментар
23.06.2024 20:12 Відповісти
" Врєдім" потихеньку, росіянин..
По якому тарифу чергуєш ?
показати весь коментар
21.06.2024 18:42 Відповісти
Типова відмазка всіх дрищів. ухилянтів, та прокацаплених виродків!
показати весь коментар
21.06.2024 20:22 Відповісти
ти з окопу пишеш патріот???завали свій спермоприймач!!
показати весь коментар
21.06.2024 21:04 Відповісти
Тобі вже написали ,щоб ти завалив,ось і завали,чушок.
показати весь коментар
22.06.2024 00:09 Відповісти
"відмовилися надати співробітникам документи для перевірки" - пам'ятаю, як один мальчік казав "шо нічего вам нє должен" та наполегливо ігнорував виклики. Може герої новини, натхненні його прикладом, вирішили піти аналогічним шляхом?
показати весь коментар
21.06.2024 18:29 Відповісти
Ніхто співробітникам ТЦК на вулиці нічого не зобов'язаний пред'являти чи пояснювати. Інше, якщо з ними була поліція - зазвичай ходять разом.
показати весь коментар
21.06.2024 18:34 Відповісти
Чому цензор не показує відео цього випадку?
Ось відео.

https://t.me/truexalutsk/21873
показати весь коментар
21.06.2024 18:47 Відповісти
Я за те, щоб процес призову відбувався виключно за законом, так як було за каденції Пороха.
показати весь коментар
21.06.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 18:30 Відповісти
Тут просто не вдалося скрутити.А був би хтось один,то одразу би в бусик засовували.А те що хтось воював,чи був в АТО не дає право засовувати в бусики.

Хоч раз покажіть відео,що представники тцк витягують з якогось новенького крузака чоловіка і крутять його.Ну хоч раз.Не з корча старого,а нового позашляховика,чи дорогого легковика.
показати весь коментар
21.06.2024 18:30 Відповісти
Ета другоє.
показати весь коментар
21.06.2024 18:32 Відповісти
Краще хай четверо судять, чим четверо несуть...
показати весь коментар
21.06.2024 18:33 Відповісти
Не факт. Якщо чесна, порядна чи релігійна людина через те, що боїться, слабка чи через віру не здатна воювати і потрапить на зону до всієї тієї погані, то не важко уявити, що її там щодня катуватимуть фізично та морально. Звісно, кожен обирає сам, але як на мене, то краще вже розстріл, ніж в'язниця.
показати весь коментар
21.06.2024 18:39 Відповісти
Важкий вибір, згоден... На мою думку. Якщо духом слабкий, чесний, порядний, але не можеш воювати, то мабуть в армії краще. Можливо повезе і знайдешь друзів, чи не потрапишь на нуль. Якщо фізично слабкий, хворий, меня здається у тюрмі краще. Там хоч криша над головою є, і присісти перепочити можна.
показати весь коментар
21.06.2024 18:46 Відповісти
Я думаю, що люди які не можуть та бояться воювати мають бути покарані громадськими роботами, домашнім арештом і т.п. а не сидіти у в'язницях з кримінальними злочинцями. Вони не становлять небезпеки для оточуючих і їх краще якось використати з користю, а не тупо кидати за ґрати.
показати весь коментар
21.06.2024 19:03 Відповісти
Або альтернативні роботи..дофіга ж зараз варіантів. Так само на підприємство що на оборонку працює. І не буде форсування Тиси, замерзання у Карпатах..користі більше, та й ганьбитись перестанемо..
показати весь коментар
21.06.2024 19:03 Відповісти
До якої лять погані? У нас не росія та не магадан. Немає вже понять давно як. І сидять такі самі люди, які вкрали пачку сигарет чи штовхнули поліцая.
показати весь коментар
21.06.2024 19:18 Відповісти
Представник ТЦК зобов'язаний пред'явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, але те, як має виглядати таке посвідчення, Кабмін так і не продемонстрував.

А це значить, що ТЦКшники не мають офіційного державного затвердженого зразка посвідження.
Тому, вони не мають права перевіряти документи або взагалі когось зупиняти чи затримувати, без присутності поліції.

Що в даному випадку і було.
показати весь коментар
21.06.2024 18:33 Відповісти
Раніше деже бісило,що кацапи перекручують все що можна,на чорне кажуть біле,на біле чорне. Що кацапи кажуть що вони захищаються, а ми напалі. А зараз вже у нас все перекручується з ніг на голову, бридко що вже опустилися до рівня кацапні. Заголовок статті мав звучати так: " При спробі викрадення людини, жертва застосувала до нападників газовий балончик, людині вдалося врятуватися від нападників"
показати весь коментар
21.06.2024 18:48 Відповісти
То був напад чи захист ? Йшли собі ТЦК , нікого не чипали ...
показати весь коментар
21.06.2024 18:34 Відповісти
Якось однобоко пишуть журналісти - пишіть про цю подію так само як описуєте напади ТЦК на людей. Стаття має бути така - "Невідомі люди, у військовій формі, видавали себе за співробітників ТЦК чплялись і вимагали документи. На законну вимогу громадянина вони відмовились надати документи, тому для самозахисту від нападу, громадянину довелось використати газовий балончик.

показати весь коментар
21.06.2024 18:35 Відповісти
Неправильно напишеш-швидко опинишся в ТЦК,можливо,ще й з нападом епілепсії)
показати весь коментар
21.06.2024 18:38 Відповісти
Не залишили людям вибору,спроба зробити рабами, хоча українці не раби,казали вони,все закономірно. Хоча ми всі Президенти і ми всі " нікому нічого не должні,крім своїх батьків"
показати весь коментар
21.06.2024 18:37 Відповісти
Це самооборона
показати весь коментар
21.06.2024 18:38 Відповісти
Ало .Всі боти,кацапи,риго-малороси, сцикуни і вороги України--швидко на Цензор,знову в полі зору ТЦК. Задовбали вже чортові ждуни.
показати весь коментар
21.06.2024 18:39 Відповісти
За той час, поки ви тут справно строчити коментарі, могли б вже кілька сотень кацапів знищити, але ж ні - патріотизму та мужності вистачає виключно на коментарі з закликами до інших робити те, чого ви не робите.
показати весь коментар
21.06.2024 18:43 Відповісти
Вася сцикуха дєрьмака
показати весь коментар
21.06.2024 18:48 Відповісти
😁👏
показати весь коментар
21.06.2024 21:36 Відповісти
Ти з якого окопа пишеш,неждун?
показати весь коментар
21.06.2024 18:49 Відповісти
Так ,я не помилився---всі боти,кацапи тут.
показати весь коментар
21.06.2024 19:32 Відповісти
Так, ти тут, бачу
показати весь коментар
21.06.2024 19:34 Відповісти
ну добре,заберуть їх служити, вони або за 150 000 на місяць будуть відкуплятись щоб не йти на нуль або в сзч втечуть. але воювати вони не підуть! я казав і буду казати,що силою любити країну не заставиш!
показати весь коментар
21.06.2024 18:51 Відповісти
От тут ви правильно говорите, все робиться через одне місце і з цього всього толку,як з козла молока. Всі люди можуть працювати на Перемогу і всі би працювали, як би все робилося розумно. Що толку ловити всіх підряд і кидати в м"ясорубку, то точно небуде з того нічого доброго. Чому не зроблять все по типу рекрутингових центрів,по типу центру зайнятості. Люди йшли б самі, дивилися б вакансії, ходили б до представників бойових підрозділів, подивитися,послухати,попробувати себе. Було би єфективніше, побачити командира бойового підрозділу, одного,другого ,третього і вибрати собі те що підходить.А коли вже не пішов,не вибрав,от тоді все суд обирає міру покарання. А ті що вже зовсім ніяк зброю до рук брати не можуть, то вони можуть снаряди виготовляти,ракети, будувати бетонні фортифікації, доставляти **********, та ще багато чого.
показати весь коментар
21.06.2024 19:10 Відповісти
А озу колі катлєти знайшли чи і не шукали??
показати весь коментар
21.06.2024 18:46 Відповісти
Напад, це якби представники ТЦК йшли собі, а на них раптом налетіли, застосували балончик, побили і т.п. А в цьому випадку міг бути і самозахист, адже люди читають новини, бачать відео, як людей викрадають і, відповідно, вирішили подбати про власну безпеку. Подібні випадки наслідок незаконної діяльності ТЦК і їх кількість лише зростатиме.
показати весь коментар
21.06.2024 18:47 Відповісти
Трохи не стикується. На відео, що є в мережі (скріншот з якого опублікувало Луцьке ТЦК у першому дописі) працівники ТЦК хапають за шию і притуляють до землі водія-чоловіка років 50-ти, а не молодого хлопця. У відповідь на це пасажир молодше, що їхав з чоловіком, використовує балон. Це не напад, а самозахист, наскільки я розумію. Чи діяли ТЦК законно? Яким законом, підзаконним актом регламентується затримання та фізичній вплив на цивільних зі сторони ТЦК (без поліції)? Чи є справа на представників ТЦК за спробу фізичного впливу на цивільних? Одні питання...
показати весь коментар
21.06.2024 18:51 Відповісти
Все правильно. ТЦКашників за спробу викрадення людини треба судити
показати весь коментар
21.06.2024 19:11 Відповісти
ТЦК зробили крайніми, заручниками при відсутності політичної волі, бездіяльності всієї владної вертикалі в питаннях організації тилу і мобілізаційних заходів, зокрема, підчас війни. ЗМІ давно сформували прокремлівську громадську думку спрямовану на виправдання ухилянтів.

На захоплених територіях агресор успішно мобілізує громадян України і йому так демонстративно не чинять опір.
показати весь коментар
21.06.2024 18:56 Відповісти
Тобто має бути як на окупованих територіях?
показати весь коментар
21.06.2024 19:10 Відповісти
Тому що на окупованих територіях бояться пікнути щось проти кацапні, бо закопають і ніхто й шукати не буде, а тут повний бардак розвели, ніби війни нема
показати весь коментар
21.06.2024 19:13 Відповісти
Пропонуєте в Україні зробити як на окупованих територіях?
показати весь коментар
21.06.2024 19:17 Відповісти
пропоную навести порядок
показати весь коментар
21.06.2024 20:59 Відповісти
для початку відправ підарів силовиків,чинуш,і депутатів з ********** на нуль,сидиш тут гівном поливаєш!!!
показати весь коментар
21.06.2024 21:11 Відповісти
Ну то відправ, чого тут сидиш
показати весь коментар
21.06.2024 23:19 Відповісти
Хай наші генерали не воюють кількістю. Вони бездарно перемололи добровольців і територіальну оборону. Чим більше у них солдатів, тим менше вони їх шкодують. Якщо не зуміли зберегти людей, то хай самі йдуть воювати. Котли, оточення не за один день виникають
показати весь коментар
21.06.2024 19:10 Відповісти
В Одесском облсовете предлагают бронировать частную охрану, а не водителей скорых, - https://dumskaya.net/news/za-bronirovanie-sotrudnikov-ohrannyh-agentstv-no-184667/ua/ Думская

Сотрудников охранных агентств хотят приравнять к предприятиям критической инфраструктуры.
показати весь коментар
21.06.2024 19:11 Відповісти
охоронців котлєти вже встановили? скільки їм загрожує?
показати весь коментар
21.06.2024 20:00 Відповісти
Дивно. Дуже дивно... А коли людину забивають ногами, на які прилипло трохи епілепсії, то нікого не садять
показати весь коментар
21.06.2024 23:58 Відповісти
Судячи по відео, яке гуляє по нету, газ пацан розпилив, але промазав, бо тцкашник виявився спритніший за струмінь з балона. Схоже про тілесні ушкодження брехня. Цікаво скільки правди про УБД?
показати весь коментар
22.06.2024 01:18 Відповісти
На колчаковських фронтах тцк воювали , Берлін брали , а потім в тцк попали
показати весь коментар
22.06.2024 05:59 Відповісти
 
 