Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція встановила особу правопорушника та розповіла деталі інциденту

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який скоїв напад із застосуванням газового балончика на співробітників ТЦК поблизу Луцька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.

У поліції зазначили, що вищезгаданий інцидент стався вранці 21 червня у селі Липини Луцького району. За лічені години після нападу чоловіка на співробітників ТЦК поліція встановила його особу. Правопорушником виявився мешканець Луцького району.

За даними правоохоронців, двоє молодих чоловіків відмовилися надати співробітникам ТЦК документи для перевірки. А один із них розпилив газовий балончик в обличчя військових, після чого втік з місця події.

У діях нападника правоохоронці побачили ознаки правопорушення, а саме умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі (ч.2 ст.350 ККУ). За скоєне чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

У поліції додали, що продовжують встановлювати обставини інциденту.

Читайте також: На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

Що передувало?

Сьогодні, 21 червня, Оперативне командування "Захід" розповіло, що поблизу міста Луцьк на співробітників Територіального центру комплектування невідомі скоїли напад та застосували проти них газовий балончик.

Зазначається, що військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а під час повномасштабної війни брали участь у бойових діях на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області.

Читайте також: У місті Яворів на Львівщині побили працівника ТЦК : у нього черепно-мозкова травма