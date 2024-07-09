В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: его задержали

В Мукачево Закарпатской области гражданин угрожал полицейским и военным ножом во время мер оповещения на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево совместная группа оповещения встретили мужчину, который при общение начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.

Работники полиции задержали нападавшего.

В военкомате напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, которое имеет правовые последствия и предусматривает уголовную ответственность", - добавили в ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации.

Также в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают - из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

По фактам противоправных действий против военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных в ТЦК порезал себе руки