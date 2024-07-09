В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: его задержали
В Мукачево Закарпатской области гражданин угрожал полицейским и военным ножом во время мер оповещения на железнодорожном вокзале.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.
"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево совместная группа оповещения встретили мужчину, который при общение начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.
Работники полиции задержали нападавшего.
В военкомате напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.
"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, которое имеет правовые последствия и предусматривает уголовную ответственность", - добавили в ТЦК.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации.
Также в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают - из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.
По фактам противоправных действий против военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства.
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З якого кварталу беруться особи з таким мисленням?!?!
Реалії у країні абсолютно відповідають розумовим здібностям більшості її населення.
Та дійсно, за два місяця той ТЦК тільки і зробив, що перевірив документи у " 23 річного водія"), а вчора намагався перевірити документи у " чоловіка із ножем" .