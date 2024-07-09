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Новости мобилизации
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В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: его задержали

На Закарпатті чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем

В Мукачево Закарпатской области гражданин угрожал полицейским и военным ножом во время мер оповещения на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево совместная группа оповещения встретили мужчину, который при общение начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.

Работники полиции задержали нападавшего.

В военкомате напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, которое имеет правовые последствия и предусматривает уголовную ответственность", - добавили в ТЦК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации.

Также в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают - из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

По фактам противоправных действий против военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных в ТЦК порезал себе руки

Автор: 

Мукачево (345) нападение (2229) мобилизация (2815) ТЦК (611) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+5
в тебе всі військові ЗСУ бандити?
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09.07.2024 14:24 Ответить
+5
Міліція була просто чудова... майже янголи)).
З якого кварталу беруться особи з таким мисленням?!?!
Реалії у країні абсолютно відповідають розумовим здібностям більшості її населення.
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09.07.2024 14:28 Ответить
+5
Напав на десяток непридатних та заброньованих. На всіх і зразу. Відео з бодікамер авжеж не буде.
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09.07.2024 14:36 Ответить
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Циган?
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09.07.2024 13:57 Ответить
Точно не українець
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09.07.2024 14:04 Ответить
Повернення Будулая.
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09.07.2024 16:53 Ответить
Хотіли просто оповістити а він на бідолаг з ножем
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09.07.2024 13:57 Ответить
в тебе всі військові ЗСУ бандити?
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09.07.2024 14:24 Ответить
У Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: його затримали Джерело:
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09.07.2024 14:34 Ответить
Міліція була просто чудова... майже янголи)).
З якого кварталу беруться особи з таким мисленням?!?!
Реалії у країні абсолютно відповідають розумовим здібностям більшості її населення.
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09.07.2024 14:28 Ответить
До зеленочолого жодних питань, зебільчику?
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09.07.2024 14:19 Ответить
а нічого що Україна воює вже понад 10 років? І щось я не бачив твоїх дописів співчуття щодо загибелі захисників Батьківшини. Чи може твої "захисники" саме орки, а ти черговий ждун?
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09.07.2024 14:29 Ответить
На відео жодного мусора не видно. Чи то воно там чорною дупою до верху раком стояло?
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09.07.2024 14:20 Ответить
коли перед твоею пикою бурят та кадировец будуть калашами махати та прикладом скроню лікувати пригадай свої коменти. Чи гадаєш що встигнеш втекти до Угорщини?
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09.07.2024 14:32 Ответить
Тут багато хто радив ходити з ножами проти ТЦК. Хтось їх послухав.
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09.07.2024 14:33 Ответить
Напав на десяток непридатних та заброньованих. На всіх і зразу. Відео з бодікамер авжеж не буде.
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09.07.2024 14:36 Ответить
" раніше повідомлялялося, що ТЦК робив перевірку 23 річного водія..."
Та дійсно, за два місяця той ТЦК тільки і зробив, що перевірив документи у " 23 річного водія"), а вчора намагався перевірити документи у " чоловіка із ножем" .
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09.07.2024 14:37 Ответить
пожлобився гранату купити.
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09.07.2024 15:01 Ответить
Статут :напад на військового або на обєкт охороняємий зі зброєю або групою застосовується зброя без попередження тому 3,14дару треба було прострелить коліна
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09.07.2024 15:18 Ответить
а військовим навіщо погрожував?
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09.07.2024 15:23 Ответить
 
 