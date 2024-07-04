В Ворохте напали на автомобиль ТЦК. Местные жители утверждают – из-за проверок не едут туристы
В Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают, что из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.
Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.
"Блокпост в Ворохте убран. Но военнослужащие ТЦК будут и ДАЛЕЕ проверять документы приезжающих лиц.
Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии.
Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность.
Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические.
Не риторическим является один тезис: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ. Точка.
У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает.
Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов.
Стыд!" - заявили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.
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А жерти що будете ? Хто буде працювати ?
то ти навіщо ото написав ?
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https://topwar.ru/ Военное обозрение https://topwar.ru/news/ Новости Зампред Совбеза РФ: порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году
З якого окопу пишеш.
Якби всі чоловіки були на фронті, то України би вже не існувало.
Не було би економіки, не було би ні світла, ні води, ні газу, ні хліба, ні їжі, ні лікарень, ні опалення, ні грошей, нічого б не було.
З 10 млн. чоловіків призовного віку, на фронті воює 300 тисяч, а взагалі в армії 1,3 млн.
В армії тільки 15-20 % чоловіків призовного віку, решта 80 % працюють та заробляють на армію, на утримання бюджнтників, пенсіонерів, ітд.
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Цікаво, а те ТЦК, що там стоїть, вони іванофранківський фронт тримають чи у відпустку приїхали? Чи вони до чоловіків не належать?
До речі, резонне запитання до всіх ТЦК - не тільки бійців залізного і непереможного форпосту Ворохта
не засуджую, то твоє особисте.
Вже тут одні наманіпуліювали у 2019 з мізками людей що розгрібати будемо 20 років.
он "гордий" Донбас під окупацією швидко "построїли", навіть і не питали, вже й утилізували майже усих прямоходячих "кормящіх Україну"..
рогаті дебіли прєдпочітАють навчатися на своЇх помилках? трагічна нОука східних папєрєдніков їм до сраки?.. аби тільки сієхвилинне бабло - тока все, тут і одразу?
В них навіть посвідчення немає встановленого зразка.
ТЦК це приватна комерційна організація, яка має свій рахунок у банку, ітд.
Ухилянт чого сєбався в чехію, війна чому не в окопі, за свою дупу переживаєш..
То есть, если не на фронте - не мужчина? Поясните этому дебилу, что ему жрать дают и деньги платят с налогов именно тех, кого он за людей не считает.
Я никакой не спекулянт, у меня контракт с компанией в Кремниевой Долине, доходы от которого которого позволяют покупать в т.ч. и подержанные пикапы из Европы. И мне плевать на всякие там корочки "волонтер" или обливание помоями от особо одаренных вроде тебя.
500 тисяч вгодованих натренованих кабанів повністю готові до служби в ЗСУ.
Починати треба з них, а бусики тцк скоро будуть горіти.
Питання:
1.Скільки мешканців села зараз у війську.До речи,ТЦК каже - багато.
2.Скільки загинуло на фронті.
3.Як сприймаюсть мешканці постійну присутність у селі ТЦК з заходами у двори та пошуком ухилятнів.
4.Шо поганого у тому,що заробляють на відпочиваючих?
5.Може треба віслухати людей?ТЦК тільки каже -в мене наказ!