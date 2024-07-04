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В Ворохте напали на автомобиль ТЦК. Местные жители утверждают – из-за проверок не едут туристы

ТЦК

В Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают, что из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

"Блокпост в Ворохте убран. Но военнослужащие ТЦК будут и ДАЛЕЕ проверять документы приезжающих лиц.

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Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии.

Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность.

Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические.

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Не риторическим является один тезис: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ. Точка.

У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает.

Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов.

Стыд!" - заявили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки про конфлікт у Ворохті
Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки про конфлікт у Ворохті

Автор: 

Ивано-Франковская область (927) ТЦК (607)


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Топ комментарии
+44
особи, що уникають свого конституційного обов'язку служби в армії? А судді і депутани і мусора і плокулоли і чиновники не уникають? усі служать? чи в них конституційні обов'язки інші як у пересічних?
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04.07.2024 19:13 Ответить
+31
Кому війна , а кому ...... .. туристи . пц
У Ворохті хоч знають що в Україні йде війна .. ?
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04.07.2024 19:18 Ответить
+28
на въезде в Конче Заспу поставьте
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04.07.2024 19:15 Ответить
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Страница 2 из 2
Блокпост в Ворохте убран. Дальнейшее чтение новости не важно. По Украине блок-посты стоять где попало. Ворохта не приграничная зона, тем более с рф. Какого фига там блок-пост? Чтоб родственников тцкашников пристроить? Ну правда - это же бред. Защитники курортов.
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04.07.2024 19:43 Ответить
Я вибачаюст, але тут стiльки войовничих. Та ти шо Ну вперед, в окопи.
А жерти що будете ? Хто буде працювати ?
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04.07.2024 19:44 Ответить
Партнери пайки відправляють. Поки ще відправляють...
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04.07.2024 19:46 Ответить
Прикарпатці - кормільці українців?! працювати на кацапів?
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04.07.2024 19:56 Ответить
За замах на здоров,яі життя військового розстріл на місці а оте село в карпатах перевірити всіх від малого до старого на кого працюють не на пуйла чи орбана і самим жорстким методом розібратися з тими уродами що руки на військових підіймають
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05.07.2024 13:36 Ответить
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04.07.2024 19:45 Ответить
теж було багато факапів! особливо насмішив якийсь жалюгідний депутат від БПП (це ви ж на його керування натякаєте своїм постом?) - так от цей дєпутатішко сказав, щось таке, дослівно не памʼятаю, що "ми нагньом праграмістав і вани будуть платіть падаткі в багато разів більше"...
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04.07.2024 20:34 Ответить
і це все ?

то ти навіщо ото написав ?

.
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04.07.2024 20:36 Ответить
я не хочу все пригадувати, бо придурковаті прихильники Пєтра Олексійовича зараз почнуть вонять на всю іванівську
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04.07.2024 20:38 Ответить
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04.07.2024 20:47 Ответить
Орбановська соска
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05.07.2024 13:39 Ответить
І вистачає тцк-шників на усі оті блок-пости?) Може краще з них зібрати бригаду нову? І не одну.
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04.07.2024 19:50 Ответить
"Офіцер Дикий" сказав що потрібно набрати ще 500 тисяч. Скоро всі будуть сидіти по домівках і влаштовувати вилазки за їжею.
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04.07.2024 19:52 Ответить
хай сидять! кацапи прийдуть витягнуть на війну проти НАТИ, на мьясо...

https://topwar.ru/ Военное обозрение https://topwar.ru/news/ Новости Зампред Совбеза РФ: порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году



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04.07.2024 20:29 Ответить
Не звиздів би ти патріот дірявий
З якого окопу пишеш.
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04.07.2024 22:47 Ответить
Йому не можна в окоп. У нього бронь, як у клоуна.
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05.07.2024 08:14 Ответить
Фанати Зеленського - обмежено розумні, але для війни придатні ...
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04.07.2024 19:53 Ответить
Як і сам зеДегенерат!!
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05.07.2024 08:12 Ответить
Якщо турист-уилянт відвалює місцевому вуйкові 10 тис баксів то непоганий в них там бізнес і звичайно ТЦК буде заважати
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04.07.2024 19:56 Ответить
а потім турист-бурят "відвалить"....
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04.07.2024 20:34 Ответить
Тільки зебільна мерзота могла так зіграти на роялі, що усі нормальні громадяни до смерті ненавидять усю нашу владу, вона ніколи не була нормальною, але до зебіла була хоч трохи лояльною до своїх громадян, а ці порхаті просто знищують нашу країну!
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04.07.2024 19:57 Ответить
Нуу, якщо біля Ворохти блок-пост, а біля Буковелю не а, то схоже ТЦК використовують "в темну", щоб туристи тусили на коломОйському курорті і приносили власникам бабло. Тим паче, що там схоже заповідник ухилянтів-качків.
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04.07.2024 20:01 Ответить
В Ворохте живут хитрожопые местные жители.
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04.07.2024 20:28 Ответить
Лугондонія теж хитрожопа була, але тепер Луганська філармонія без оркестру - всі в траншеях чмобіками залишились
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04.07.2024 20:32 Ответить
Ти часом не донбасянин, схоже на те
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04.07.2024 22:49 Ответить
У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту, - Івано-Франківське ТЦК.

Якби всі чоловіки були на фронті, то України би вже не існувало.
Не було би економіки, не було би ні світла, ні води, ні газу, ні хліба, ні їжі, ні лікарень, ні опалення, ні грошей, нічого б не було.
З 10 млн. чоловіків призовного віку, на фронті воює 300 тисяч, а взагалі в армії 1,3 млн.
В армії тільки 15-20 % чоловіків призовного віку, решта 80 % працюють та заробляють на армію, на утримання бюджнтників, пенсіонерів, ітд.
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04.07.2024 20:35 Ответить
У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту, - Івано-Франківське ТЦК.
========

Цікаво, а те ТЦК, що там стоїть, вони іванофранківський фронт тримають чи у відпустку приїхали? Чи вони до чоловіків не належать?

До речі, резонне запитання до всіх ТЦК - не тільки бійців залізного і непереможного форпосту Ворохта
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04.07.2024 21:29 Ответить
а не пошли бы вы нах со своим обовьязком. вы меня родили? сиськой кормили? ухаживали, когда я лобешником в пол летел? может ходить научили? вы меня кормили? в школу водили? за хату платили? меня лечили? или может зп платили? они жрут, срут, ловят цивильных и покупают бусы и берут премии за мои бабки
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04.07.2024 20:39 Ответить
..слазь уже с "сиськи", леворуционер мамкин..
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04.07.2024 20:50 Ответить
каждая такая гнида имеет имя, фамилию и место жительства. потом тебе будет пзда пдр
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04.07.2024 20:54 Ответить
Ти без"ім"яне чмо"!
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04.07.2024 20:57 Ответить
... о!, засмердело узким духом, который сразу сцытся и срётся от несвязанного и вооружённого Украинца..
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04.07.2024 21:04 Ответить
а...точно кацап з Тули....лаптями засмерділо і паленою гумою після твого останнього сексу з дагами....
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04.07.2024 21:50 Ответить
коли прийде русня,вони тебе,чм.ошника,разом з твоєю бабою,матір"ю,сестрою тощо просто пустять по колу,як останніх шмар.от бурятам з дагами,в перервах між трахом,і розказуватимеш що ТЦК брало твої бабкі... чи ти етнічний кацап і ждеш свої сородічєй? чи ти просто кацапський свин з рашки? тоді йдеш🖕
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04.07.2024 21:48 Ответить
З якого перепугу в тебе кацапи повинні прийти, прикрути паніку і сховай свої фантазії подалі,
не засуджую, то твоє особисте.
Вже тут одні наманіпуліювали у 2019 з мізками людей що розгрібати будемо 20 років.
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04.07.2024 23:01 Ответить
Правильно все сказали.
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04.07.2024 20:39 Ответить
"бЄндєровєць" на Заході України какой-то совсЄм мЄлкій пошЬол, в основному барижить, а якщо вже і бігає по лісах, то тільки, щоб закосити, уклонитися, як Найвеличнівшиве навчило усіх жлобів та какаразніц тупорилих...
он "гордий" Донбас під окупацією швидко "построїли", навіть і не питали, вже й утилізували майже усих прямоходячих "кормящіх Україну"..
рогаті дебіли прєдпочітАють навчатися на своЇх помилках? трагічна нОука східних папєрєдніков їм до сраки?.. аби тільки сієхвилинне бабло - тока все, тут і одразу?
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04.07.2024 20:47 Ответить
Ці кончені напали на ВС ЗСУ!
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04.07.2024 20:55 Ответить
ТЦК це не ВСУ.
В них навіть посвідчення немає встановленого зразка.
ТЦК це приватна комерційна організація, яка має свій рахунок у банку, ітд.
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04.07.2024 23:07 Ответить
Та шо ти кажеш,виходить,якісь лєві тіпи одягли форму ЗСУ і роздають повістки?
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07.07.2024 07:18 Ответить
одна країна та які різні проблеми! одні під кабами та ракетами щодня, а іншим потерпілим туристів не вистачає!
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04.07.2024 21:05 Ответить
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04.07.2024 21:10 Ответить
З таким відношенням до військових можуть дочекатися "русотуристо"
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04.07.2024 21:21 Ответить
В країні війна, а вони про туристів думають, це піпец.
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04.07.2024 21:21 Ответить
Кріпаки роблять все,що їм наказують пани.
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04.07.2024 21:25 Ответить
А гроші їм хто платитиме, держава? Ну давайте продовжимо, у країні війна, а вони про кафе, цукерки, тістечка, цілодобове прибирання сміття, таксі, інтернет, піцерію, навчання, ветлікарні, підгузки думають.
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04.07.2024 21:33 Ответить
ну а шо, всього декілька десятків км від них є курорт вельмож куди тецека боїться їхати, бо там відпочивають дяді які їх на "суїцидні" завдання на нулі відправлять..
Ухилянт чого сєбався в чехію, війна чому не в окопі, за свою дупу переживаєш..
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04.07.2024 21:44 Ответить
Там в людей другого заробітку не має.
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04.07.2024 23:18 Ответить
Всі курорти в Карпатах скуплені маланцами зі сходу.
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04.07.2024 21:24 Ответить
А чому туристи не хочуть спочатку завітати до ТЦК?
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04.07.2024 21:26 Ответить
Тому , що ТЦК не хоче на фронт .
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04.07.2024 23:01 Ответить
останні 33 роки мешканці Ворохти часто розповідали нам про УПА,яке діяло там за підтримки ворохтянців....
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04.07.2024 21:51 Ответить
Коли з'явиться нова УПА , ворохтянці її підтримають .
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04.07.2024 23:21 Ответить
що ви базікаєте? а якщо УПА розлякає туристів?зійшли ці нинішні ворохтянці на пси....
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04.07.2024 23:26 Ответить
"У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. "
То есть, если не на фронте - не мужчина? Поясните этому дебилу, что ему жрать дают и деньги платят с налогов именно тех, кого он за людей не считает.
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04.07.2024 21:52 Ответить
Особисто ти йому на карточку гроші не переводиш гівно. Він від байдена гроші отримує. Ви кончені цивільні із світлом розібратися не можете. Кого ти здатен годувати? Йолоп. Ха ха ха.
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04.07.2024 23:35 Ответить
Дятел, я с 2014 года поддерживаю ребят из 128 бригады, включая ситуацию, когда их депилы вроде тебя оставили под Дебальцево и Редкодубом в полукотле. Вся армия, не говоря про мусоров и прочей ТЦК-шной шушеры, получает зарплату с налогов гражданских. И если бы не бизнес, который заводит в страну валюту, и который поддерживает фронт всем - начиная от салфеток и заканчивая пикапами и дронами - хрен бы продержались так долго. Потому заткни свою пасть, если точно не знаешь, на кого гавкаешь.
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05.07.2024 00:25 Ответить
Та до лампочки кого ти там підтримуєш спікулянт. Ганяєш тачки для офіцера, а потім той продає , а відкати ділите? З чого ти що береш? З західної допомоги і з того що ціну для населення накручуєш. Ти ніколи себе грошима не обділиш. А солдату на картку приходить зарплата коли знову транш кинуть. Не перебільшуй своєї значущості і ролі в долі солдата. А для офіцера такі як ти аферисти саме то. Ха ха ха.
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05.07.2024 08:34 Ответить
Ну как же можно быть таким тупым, чт обы придумывать "факты" и делать далекоидущие выводы на их основе... Вот ты, видимо, из 73%? Мы пока не можем победить в войне именно потому, что вас таких слишком много.
Я никакой не спекулянт, у меня контракт с компанией в Кремниевой Долине, доходы от которого которого позволяют покупать в т.ч. и подержанные пикапы из Европы. И мне плевать на всякие там корочки "волонтер" или обливание помоями от особо одаренных вроде тебя.
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05.07.2024 13:43 Ответить
Коля катлєта з контрактом з долини. Ок. Яким боком ти до перемоги чи поразки? Є контракт працюй не обляпайся. Кремнієвій долині є справа до гімна з варохти? Перешли електростанцію у варохту, щоб більше ухилянтського гівна з'їзджалося у одну локацію. Ха ха ха.
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05.07.2024 17:14 Ответить
Ясно, дальше ты включил бредогенератор
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05.07.2024 17:37 Ответить
А з тобою крім брєда і варохти і говорити нема про що. Може про гагаріна і балєт. Ха ха ха.
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05.07.2024 17:50 Ответить
Льоня галубков теж розказував, що він не халявщик, а партнер. Поназбираютбся зелені емемешники і розказують про допомоги із штатах Колорадо. Щось оригінальніше вигадай кацапчику ворохтянський. Ха ха ха.
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05.07.2024 17:18 Ответить
З електрикою для сусіда розібрався? Продавець жіночих купальників для чоловіків? Чи ти тільки підносящій снаряди для 128.? Гівно цивільне. Ха ха ха.
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05.07.2024 09:11 Ответить
Я таких как ты, гнилых, с 2014 года насмотрелся достаточно. Подворовываешь волонтерскую помощь небось?
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05.07.2024 13:45 Ответить
Ти спочатку ім'я своє напиши Коля катлєта. А потім про волонтерів тренди. Собачими клічками тільки кацапи пишуть. Ворохтянське гівно пише кацапською риганиною. Це факт. А волонтерська якоби діяльність скоріш за все брехня. Коля катлєта по кацапські. Ха ха ха.
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05.07.2024 16:59 Ответить
Ты год назад зарегистрировалось и пытаешься тут учить всех как ники писать? Свободен.
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05.07.2024 17:38 Ответить
Та мені просто захотілося з вами кацапами про що небудь потрендіти. Щоб вам у долинах веселіше було. Варохта і долина форевер. Ха ха ха.
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05.07.2024 17:45 Ответить
Оце ж кацапська фішка у агентів. Дивитися хто ж коли зареєструвався і де. Ви думаєте що скуповувати будете і території і інтернет.? Контракт з долиною за пікап. Ха ха ха.
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05.07.2024 17:48 Ответить
Правий сектор і гену москаля через одного на гілляку бо воно підняло свої грабки на військового щей погрожує а поки лупить усіх і старих і малих мерзопакосні тварі
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04.07.2024 22:00 Ответить
Спочатку менти на фронт, а тоді хай починає працювати ТЦК.
500 тисяч вгодованих натренованих кабанів повністю готові до служби в ЗСУ.
Починати треба з них, а бусики тцк скоро будуть горіти.
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04.07.2024 22:03 Ответить
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04.07.2024 22:53 Ответить
Нах нам кацапи і буряти коли такі як ти в Україні є 😆
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04.07.2024 22:51 Ответить
Нема,воно в германії дроче
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04.07.2024 22:59 Ответить
Для мене досить дивно. що у нас народ такий терплячий по відношенню до цих так званих " те -це-ке"
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04.07.2024 22:48 Ответить
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04.07.2024 22:50 Ответить
Чому військовий , який воював і отримав поранення змушений працювати в ТЦК ,а не відпочивати вдома???
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04.07.2024 22:50 Ответить
Хто цікаво його змушує працювати в ТЦК, його жінка чи теща.
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04.07.2024 22:54 Ответить
Командування, яке забороняє звільняти з армії за станом здоров'я військових, навіть поранених або отримавших каліцтво на війні.
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04.07.2024 23:11 Ответить
Рівень обговорення нижче плінтуса.
Питання:
1.Скільки мешканців села зараз у війську.До речи,ТЦК каже - багато.
2.Скільки загинуло на фронті.
3.Як сприймаюсть мешканці постійну присутність у селі ТЦК з заходами у двори та пошуком ухилятнів.
4.Шо поганого у тому,що заробляють на відпочиваючих?
5.Може треба віслухати людей?ТЦК тільки каже -в мене наказ!
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04.07.2024 23:13 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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04.07.2024 23:21 Ответить
Це добре, що Івано-Франківщина неодноразово нагадує про себе що там може бути тільки маргінальний туризм серед маргиналів. Краще переплатити і поїхати у Прагу. Для чого згадувати підпілля у противагу стрибкам. Задача кацапів завжди була заміна підпільників стрибками. Що вони чудово і зробили. Давнішня слава живиться теперішньою славою, а теперішня майбутньою. А ганьба тодішня живиться теперішньою. Край стрибків. Ха ха ха.
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04.07.2024 23:30 Ответить
Короче ,товариство, треба до бендер ,як місцеві себе позиціонують,направити тцк з донецько придніпровського регіону,як здихати за найвеличнішого так всім українцям,а то устроїли дві опг ,тамбовська і Дніпропетровська геноцид південно східних регіонів,це без зла сказано, але це правда
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05.07.2024 01:00 Ответить
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