В Ворохте напали на автомобиль ТЦК. Местные жители утверждают – из-за проверок не едут туристы

В Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают, что из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

"Блокпост в Ворохте убран. Но военнослужащие ТЦК будут и ДАЛЕЕ проверять документы приезжающих лиц.

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Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии.

Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность.

Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические.

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Не риторическим является один тезис: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ВСЕХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ. Точка.

У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает.

Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов.

Стыд!" - заявили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.







