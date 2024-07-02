На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных в ТЦК порезал себе руки
На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных порезал себе руки в туалете ТЦК.
Об этом сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, гражданин Филипп Лунин во время уточнения его военно-учетных данных в ТЦК и СП Закарпатской области не предоставлял военно-учетного документа и не скрывал своего нежелания служить. Во время общения попросился в уборную. Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке.
Военнослужащие ТЦК наложили турникет, оказали домедицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На данный момент гражданин находится в больнице.
В Закарпатском ОТЦК отмечают, что Лунин Днепровским районным ТЦК и СП в г. Киев в связи с признанием по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных. Соответственно подлежит призыву по мобилизации.
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Отак надивиться твоя дружина хєрні всілякої в телєзі в фсб-шних каналах "труха" і подібному гімні, попилить тобі мозок всілякою зрадонькою зрадною - і ти здоровим на ВЛК назвешся. Хоч декілька місяців з нормальними хлопами потусиш, замість істерички.
Пригадую, коли ще з добробату переводили в ЗСУ, був боєць. З ним були проблеми, бо просто хотів в Валхаллу. Аби нікому за це не казав та не чудив на позиціях, можливо було б по іншому.
Знаю воїна, в минулому капітана дальнього плавання, якому окремим контрактом Генштаб продовжив службу після 60-ти. Мужик реально залізний. Причому, постійно на позиціях. Не при штабі, не на складах. А от реально!!!
2. Хто тобі насрав в розум так, що в тебе всі цивільні стали бідними та безправними?!?
Думаю, в тебе якась хвороба мозку. Може надмірний тиск сечі там утворився? Сходи до психіатра - перевірся.
Звернись до поліції і до психолога, менше контактуй з оточуючими щоб нікому не зашкодити.
Нижче декілька корисних посилань.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3795371-kudi-zvertatisa-po-dopomogu-zertvam-domasnogo-nasilstva-rozasnenna-nacpolicii.html
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kudy-zvertatysya-zhertvam-domashnogo-nasylstva/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
В особливих випадках:
За номером 2345 працює спеціалізована лінія консультацій для чоловіків. «Гарячі лінії» соціально-психологічної підтримки працюють за номерами 15-47 та 116 123. Лінія безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.
Коли я говорю про відповідальність саме старшого покоління, то це стосується виключно всіх чоловіків без застережень. ПРОсто дехто повинен мобілізуватися для служби на відповідальних ділянках тилу як то пожежники чи електрики. Яких вже немало загинули на службі. Облік у тцк не повинен мати лише одну мету назбирати когось в окопи. Це взагалі повинен бути облік трудовмих ресурсів і влада частково через бронювання та примус бізнеса вести такий облік намагається якось робити те, про що я писав вище. Але дуже невдало робить як через відсутність якісного законодавства, так і через присутність у владі кінчених ідіотів і негідників.
Слухав ось тільки но Чорновола про приїзд орбана в Україну. Майже у відкриту шапіто здає нашу країну ворогу і домовленості про здачу йдуть і через орбана також. клоуни готові виконати всі забаганки орбана, які ще не так далеко посилали за руцьким корабльом. що змінилося з того часу? - а 20 травня давно пройшло і часу у зрадників лишилося обмаль. тому їх вже навіть сирський не влаштовує. спішать падли.
звичайно ж старий чоловік в більшості випадків не зможе фізично перевершити молодого. але подавати снаряди якщо відсутня грижа він зможе. і водити ватажівку. і літати дроном може не гірше від багатьох молодих. У багатьох людей є відповідний досвід в інших сферах діяльності. Який допомагає швидко освоювати схожі види. для цього в тцк повинні бути нормальні психологи, а не зубрили з купленим дипломом. є і інші спеціалісти з добору персоналу. Але шапіто цікавться обліком фармацевтів, а про таких спеців навіть не чули. ну так - вони набирають собі персонал за іншими критеріями. здібності, вміння думати, досвід, знання - це не про них.
А всім, хто збирається "дочекатись" в тюрмі чи в психіатричній лікарні, нагадую: всі фашисти в першу чергу знищують тих, хто знаходиться психіатричному обліку (раджу почитати, що то було таке "Програма т-4", а також згадати, що в засрашці "чистота раси" ротом Дугіна практично вже стала державною ідеєю). Російські фашисти пішли ще далі - створили систему примусу засуджених до вступу в штурмові підрозділи. Тож ті, хто дочекаються солдатів ***** в буцигарні - потім будуть штурмувати в м'ясних штурмах Польщу...
Мабудь і взимку там будеш сраку гріти, поки сусіди будуть в мерзлих квартирах прозябати.
А ТЦК у нас теж вже по СТАНДАРТАМ НАТО працюють?
Ти або провокатор, або молокосос, який взагалі історію не вчив. Бо в совку були "виїздні візи" - спеціальні дозволи на виїзд за кордон (окремі візи для тимчасового виїзду, окремі візи для виїзду назавжди, окремі візи для виїзду з країни іноземних громадян-туристів).
Як же ви, невігласи, зебєбали - тупий як пробка, гротескно ліниві (навіть не поцікавився в гуглі питанням, по якому якусь хрінь пишеш).
Хоча я більше схиляюсь до того, що ти кінчений провокатор з лахти...
А я б призивав усіх кому за 40, усіх абсолютно без винятків. Лише по здоров'ю не брати, отой фінт, що після 40 "усі хворі" не катіт. Це жорстоко, але лише так можна спокійно воювати десятиліттями.
Через 10 років уже б дійшла черга і тих, кому зараз 30.
А взагалі, треба просто наймати найманців в країнах третього світу для "чорної" роботи. І хай мені тут не триндять, що "дєнєх нєт" або що так "дєлают кацапи, значить нам ніззя"...