На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных в ТЦК порезал себе руки

На Закарпатье мужчина во время уточнения военно-учетных данных порезал себе руки в туалете ТЦК.

Об этом сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, гражданин Филипп Лунин во время уточнения его военно-учетных данных в ТЦК и СП Закарпатской области не предоставлял военно-учетного документа и не скрывал своего нежелания служить. Во время общения попросился в уборную. Через некоторое время его нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке.

Военнослужащие ТЦК наложили турникет, оказали домедицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. На данный момент гражданин находится в больнице.

В Закарпатском ОТЦК отмечают, что Лунин Днепровским районным ТЦК и СП в г. Киев в связи с признанием по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных. Соответственно подлежит призыву по мобилизации.

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