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Новини Мобілізація
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На Закарпатті чоловік під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК порізав собі руки

ТЦК: перевірка документів

На Закарпатті чоловік під час уточнення військово-облікових даних порізав собі руки в туалеті ТЦК.

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, громадянин Пилип Лунін під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці.

Військовослужбовці ТЦК наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні.

У Закарпатському ОТЦК наголошують, що Лунін Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідно підлягає призову по мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Буковині військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправлення у навчальний центр. ВIДЕО

Закарпатський ОТЦК

Автор: 

самогубство (645) мобілізація (3114) ТЦК та СП (651) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+17
Н-да, начебто не так багато часу минуло з 2022, а як докорінно змінилась ситуація з мобілізацією. Але варто зазначити, що значна вина за все оце на самих ТЦК та СП і на одеських та закарпатських, в першу чергу. Хоча і влада загалом не мало приклала зусиль, щоб люди почали боятись армії, як вогню. Що ж зробиш - ні в кого, і в нічого не має бути рейтингу більшого ніж в Зеленського. В кожного своя війна - у Вови це війна з усіма потенційними опонентами, почалось з Залужного, закінчиться ЗСУ загалом.
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03.07.2024 00:09 Відповісти
+15
Капєц, ухилянти. Навіть приблизно вас не розумі. Ви не сцитеся топитися у Тисі, не сцитеся різати собі віни. Але чомусь сцитеся влитися в нормальну чоловічу фактично родину?

Ви взагалі розумієте, що ви втрачаєте? Я, наприклад, знаю, що все зробив правильно. Стесався, звільнився, щодня на зв'язку з усіма своїми і відчуваю, що піду знову. В мої роки, з купою контузій та фактично вже без ніг.

От як? Як можна жити такими чмошніками? Вам не соромно? А як онуки вас запитають - діду, що ти робив під час війни? Що ви їх будете розказувати? За поліціянтів та чиновників?
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03.07.2024 00:18 Відповісти
+15
Ви як були тупими в 2019, так і залишились ними зараз. Війна нічому схоже вас 73% не навчила.
Якби ти мав більше однієї звивини в мізках, то помітив, що я не писав конкретики про дану ситуацію. Але для тебе це складно і ти несеш свої убогі фантазії.
Як би ти не рвав жопу за свою зелену сарану, то може прочитав би, що все про документи та порізані руки, це слова з ТЦК.
А якби ти мав трохи поваги до оточуючих, то дізнався, що йому немає 25 років, що хворий, що мобілізують його через обраних, тобою в т.ч., дебілів зі Слуги Народу, які написали, що здорових до 25 - ніззя, а хворих, тобто обмежено придатних - можна. І в цьому і суть проблеми.
Але тебе все це не хвилює, бо таких "кінчених вишкребків" як ти , хвилює лише власна шкура. І ти радий, що ТЦК тягне хворого хлопця, якому не має 25, аби лише не тебе.
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03.07.2024 01:14 Відповісти
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Хотів би вмерти, то порізав! А не шантажував би самогубством! Навіть на це не здатний!!!
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03.07.2024 00:27 Відповісти
Але за доведення до самогубства відповідати доведеться
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04.07.2024 12:37 Відповісти
Скільки здорових морд ходять по містах , але мобідізують дідів та обмежено придатних ! Може це навмисний саботаж!?
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03.07.2024 00:31 Відповісти
Дідам вже все похєру, вони досвічені. І жонаті. Повір, поживши 20-30 років з пересічною громадянкою України в шлюбі, тобі ніякі засрашинці вже будуть не страшні.

Отак надивиться твоя дружина хєрні всілякої в телєзі в фсб-шних каналах "труха" і подібному гімні, попилить тобі мозок всілякою зрадонькою зрадною - і ти здоровим на ВЛК назвешся. Хоч декілька місяців з нормальними хлопами потусиш, замість істерички.
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03.07.2024 00:44 Відповісти
Ти мені розказуєш ? Мені 57. І в ТРО я побіг на початку. Але ,повір , здоров'я вже не те , щоб на штурми ходити! Як у тій приказці борозди не псує , але й глибоко не паше.Біля дому ще боєць , але в польових умовах інвалід.
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03.07.2024 01:02 Відповісти
Вячеслав, нормально. Але, знаєш, знаю людей, яким за 60.

Пригадую, коли ще з добробату переводили в ЗСУ, був боєць. З ним були проблеми, бо просто хотів в Валхаллу. Аби нікому за це не казав та не чудив на позиціях, можливо було б по іншому.

Знаю воїна, в минулому капітана дальнього плавання, якому окремим контрактом Генштаб продовжив службу після 60-ти. Мужик реально залізний. Причому, постійно на позиціях. Не при штабі, не на складах. А от реально!!!
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03.07.2024 01:42 Відповісти
Я трохи молодший за віком (54). Вічно забуваю, що нога (нерви перебиті). А тому вічно в ссадинах та з порваними колінами в усіх своїх тактичних штанях ))
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03.07.2024 01:51 Відповісти
То ти жертва домашнього насильства а захдиш сюди щоб на безправних бідних цивільних свою лють виміщати
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04.07.2024 12:41 Відповісти
1. Де я писав про насильство, хвора істота?
2. Хто тобі насрав в розум так, що в тебе всі цивільні стали бідними та безправними?!?

Думаю, в тебе якась хвороба мозку. Може надмірний тиск сечі там утворився? Сходи до психіатра - перевірся.
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04.07.2024 12:48 Відповісти
А я то думаю чого ти весь такий морально побитий, пошматований, смердиш на відстані, непомитий ненагодований та плещеш на форумі своєю невгамовною люттю і безмежною злобою до оточуючих.
Звернись до поліції і до психолога, менше контактуй з оточуючими щоб нікому не зашкодити.
Нижче декілька корисних посилань.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3795371-kudi-zvertatisa-po-dopomogu-zertvam-domasnogo-nasilstva-rozasnenna-nacpolicii.html
https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/kudy-zvertatysya-zhertvam-domashnogo-nasylstva/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
В особливих випадках:
За номером 2345 працює спеціалізована лінія консультацій для чоловіків. «Гарячі лінії» соціально-психологічної підтримки працюють за номерами 15-47 та 116 123. Лінія безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103.
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04.07.2024 13:54 Відповісти
соціальна справедливість полягає в тому, що батьки повинні гинути за своїх дітей, а не навпаки. Але ця срана влада не прийняла і ніколи не прийме такого закону, аби факт служби батька на лінії зіткнення звільняв синів від мобілізації і вони могли вільно перетинати кордон з Європою. Якщо і є така домовленість з тцк (а ходили слухи що були у 2022), то виключно на рівні особистих домовленостей з воєнкомом. Завтра воєнкома відправили на пенсію і усьо.
Коли я говорю про відповідальність саме старшого покоління, то це стосується виключно всіх чоловіків без застережень. ПРОсто дехто повинен мобілізуватися для служби на відповідальних ділянках тилу як то пожежники чи електрики. Яких вже немало загинули на службі. Облік у тцк не повинен мати лише одну мету назбирати когось в окопи. Це взагалі повинен бути облік трудовмих ресурсів і влада частково через бронювання та примус бізнеса вести такий облік намагається якось робити те, про що я писав вище. Але дуже невдало робить як через відсутність якісного законодавства, так і через присутність у владі кінчених ідіотів і негідників.
Слухав ось тільки но Чорновола про приїзд орбана в Україну. Майже у відкриту шапіто здає нашу країну ворогу і домовленості про здачу йдуть і через орбана також. клоуни готові виконати всі забаганки орбана, які ще не так далеко посилали за руцьким корабльом. що змінилося з того часу? - а 20 травня давно пройшло і часу у зрадників лишилося обмаль. тому їх вже навіть сирський не влаштовує. спішать падли.
звичайно ж старий чоловік в більшості випадків не зможе фізично перевершити молодого. але подавати снаряди якщо відсутня грижа він зможе. і водити ватажівку. і літати дроном може не гірше від багатьох молодих. У багатьох людей є відповідний досвід в інших сферах діяльності. Який допомагає швидко освоювати схожі види. для цього в тцк повинні бути нормальні психологи, а не зубрили з купленим дипломом. є і інші спеціалісти з добору персоналу. Але шапіто цікавться обліком фармацевтів, а про таких спеців навіть не чули. ну так - вони набирають собі персонал за іншими критеріями. здібності, вміння думати, досвід, знання - це не про них.
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03.07.2024 09:45 Відповісти
Соціальна справедливість полягає в тому , що мобілізуватись повинна уся країна! Кожен на своєму місці! Ті хто побіг на початку у воєнкомати , повинні були бути відсортовані , ті хто треба підготовлені ,навчені і зі зброєю піти на фронт , кожен згідно своїм можливостям , хто не може , у тилу теж роботи багато ! Хто не пішов , повинні теж бути мобілізовані , відсортовані і бути другою чергою підкріплення ! хто не може воювати , повинні працювати в тилу. Бізнес пвинен забезпечувати армію , клепати зброю! Німці розписали план на випадок війни , і там для всіх є місце , а внас одні гніють у окопах , ім на помічь шлють дідів під 60 без підготовки та здоров'я , влада краде як в останній день , люди виживають як можуть , а у мажорів у ресторанах морди репаються ! Хто у ліс хто по дрова , і тільки донатьте ,донатьте - а з чого донатити , якщо ціни на продукти у 2-3 рази злетіли , весь бізнес або коло армії або коло влади , а звичайна людина виживає. ЧОму хтось поинен іти у окопи і здихати під командуванням радянських генералів , яким солдати продовжують будувати дачі , якщо інші просто мародерять? Подихати за землю , за сімю? І при цьому знати що подохнув задарма і твоя сім'я нікому крім тебе не потрібна , а твою землю і так продадуть ? Оце і є деморалізація! Коли ті хто привів цю велику війну залишились керувати здачею України ворогові , зразу стало зрозуміло чим усе скінчиться
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04.07.2024 09:13 Відповісти
Отак - надивляться фсб-шних ТГ-каналів і почають чудити... В умовах, коли в тебе вибір залишився "служити чи сидіти" - цей пан зробив все, аби дочекатись окупантів.

А всім, хто збирається "дочекатись" в тюрмі чи в психіатричній лікарні, нагадую: всі фашисти в першу чергу знищують тих, хто знаходиться психіатричному обліку (раджу почитати, що то було таке "Програма т-4", а також згадати, що в засрашці "чистота раси" ротом Дугіна практично вже стала державною ідеєю). Російські фашисти пішли ще далі - створили систему примусу засуджених до вступу в штурмові підрозділи. Тож ті, хто дочекаються солдатів ***** в буцигарні - потім будуть штурмувати в м'ясних штурмах Польщу...
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03.07.2024 00:34 Відповісти
Ніхто його в дурці довше тижня тримати не буде, йолопе.
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03.07.2024 11:55 Відповісти
Бач яка гуманна українська зелєбобна влада! Аж тиждень дозволяє громадянам в дурці прохолоджуватись. Нагадую: в засрашинців осіб після ампутацій не відправляють додому, а примушують повернутися в штурмові підрозділи...
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03.07.2024 18:11 Відповісти
Кого це взагалі їбе, хто де кого на що змушує, в КНДР змушують собачі *** їсти, той що?
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03.07.2024 20:28 Відповісти
От тебе - їбе, очевидно. Тому я тобі і розповідаю, чого можна в дурці дочекатись, якщо ти вирішиш в дурці, замість ТЦК, поселитися. Іншого не дочекаєшся. Гарантовано.
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03.07.2024 23:12 Відповісти
Та всім очевидно, де ти поселився, мразото. Сам зізнався.
Мабудь і взимку там будеш сраку гріти, поки сусіди будуть в мерзлих квартирах прозябати.
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04.07.2024 00:02 Відповісти
Питання:
А ТЦК у нас теж вже по СТАНДАРТАМ НАТО працюють?
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03.07.2024 00:45 Відповісти
Звісно, ні. Совкам - совкові стандарти. А ти хотів по іншому, чи що? Ну так треба було в 2019 році в трьох зєлєбоб паспорта відібрати зранку 21.04.2019... Тепер пізно пити боржомі - тепер вибір невелички - служити чи сидіти. Ну, якщо броні та відстрочок немає...
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03.07.2024 00:48 Відповісти
У совку не замикали у країні???? Так, у бусіка пхали лише тих, хто пікне хоч слово проти влади.
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03.07.2024 08:27 Відповісти
))))))У совку 99% громадян не могли з країни виїхати.
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03.07.2024 08:29 Відповісти
Ну попробуйте почитать. В совке выехать зарубеж было нельзя. А в бусиках оказывались не во время войны, а просто за анекдот на кухне.
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03.07.2024 09:02 Відповісти
Ти реально тупий чи прикидаєшься?!?

Ти або провокатор, або молокосос, який взагалі історію не вчив. Бо в совку були "виїздні візи" - спеціальні дозволи на виїзд за кордон (окремі візи для тимчасового виїзду, окремі візи для виїзду назавжди, окремі візи для виїзду з країни іноземних громадян-туристів).

Як же ви, невігласи, зебєбали - тупий як пробка, гротескно ліниві (навіть не поцікавився в гуглі питанням, по якому якусь хрінь пишеш).

Хоча я більше схиляюсь до того, що ти кінчений провокатор з лахти...
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03.07.2024 18:27 Відповісти
5, п'ять, П'ЯТЬ років минуло, а ви досі коли побачите себе в обісраних штанах, то звинувачуєте Порошенка! Може досить?
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03.07.2024 01:24 Відповісти
Так всі 5.пять.ПЯТЬ років дивуюсь з баранів захищаючих пороха який маючи таку підтримку народу після майдану все просрав-не зробив жодної реформи яка б покращила життя українців а просто продовжувалв зі своїми друзями медведчуками -ахметовими розкрадати Україну ....
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03.07.2024 04:52 Відповісти
Ти чи бовдур,чи просто кацап.
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03.07.2024 05:41 Відповісти
три в адном
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03.07.2024 09:46 Відповісти
В 2019 ви може і могли агітувати такими тезами, але в 2024, дивлячись на "здобутки" Зеленського і ко.... Порошенко на його фоні просто еталон патріотизму та антикорупції. Звісно до нього є суттєві питання, але це питання на кшталт "Можна було краще! Можна було зробити..... Чого не зробив?", а от питання до Зеленського, в основному має формулювати прокурор та слідчий.
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03.07.2024 08:12 Відповісти
вырвался из ТЦК ? покалеченный но живой ?
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03.07.2024 02:06 Відповісти
судячи з прізвища етнічний кацап . але й етнічні українці-ухилянти нічим не кращі,деякі зовсім кінчені психи. один тут на Цензорі вивів теорію про те,що воювати повинні тільки 50-60 річні діди,бо в них,мовляв,не стоїть,а він повинен не воювати,а цілодобово запліднювати дівчат щоб .....зберегти генофонд нації..уявляєте?
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03.07.2024 01:31 Відповісти
Класна ідея! Якщо не стоїть уже і в 20, значить хай теж воює. Якщо під 60 все окей - значить вдома, тільки за умови, що знайде гарну молодичку
А я б призивав усіх кому за 40, усіх абсолютно без винятків. Лише по здоров'ю не брати, отой фінт, що після 40 "усі хворі" не катіт. Це жорстоко, але лише так можна спокійно воювати десятиліттями.
Через 10 років уже б дійшла черга і тих, кому зараз 30.
А взагалі, треба просто наймати найманців в країнах третього світу для "чорної" роботи. І хай мені тут не триндять, що "дєнєх нєт" або що так "дєлают кацапи, значить нам ніззя"...
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03.07.2024 10:48 Відповісти
Не треба рятувати хайби здохло на одне падло менше
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03.07.2024 05:05 Відповісти
Ну хотів "справжній патріот" порізати вени і здохнути, навіщо йому було заважати.
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03.07.2024 06:36 Відповісти
Ну до логически, теперь он по психиатрии не проходит, но это если по закону)))
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03.07.2024 08:58 Відповісти
придурки в коментах пишуть що чоловік злякався мобілізації.ні,просто акт непокори насиллю і обмеженню свободи.та й кому коритися - нквдешному бидлу,корупціонерам і відкритим психомаргіналам які засіли ву тилу і чинять бєс предел.
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03.07.2024 09:58 Відповісти
Та то таке пишуть такі ж психомаргінали,та бидло з нквдешними генами від діда-прадіда,які у селян вигрібали борошно,та стояли на вежах концтаборів гулага,.
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03.07.2024 10:41 Відповісти
Кстати самое обидное что этим старым уродам никто и слова не сказал в 90-е когда многие из них еще живы были,все списали на чекистов.А у меня эти активисты двух прадедов убили в 1933-ем и старики рассказывали что чекистов видели только раз а все убийства и грабежи сдлелали как раз местное быдло.
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03.07.2024 11:22 Відповісти
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