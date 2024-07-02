На Закарпатті чоловік під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК порізав собі руки

На Закарпатті чоловік під час уточнення військово-облікових даних порізав собі руки в туалеті ТЦК.

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, громадянин Пилип Лунін під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці.

Військовослужбовці ТЦК наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні.

У Закарпатському ОТЦК наголошують, що Лунін Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Відповідно підлягає призову по мобілізації.

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