На Буковині військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправлення у навчальний центр. ВIДЕО

Військовозобов'язаний громадянин утік з автобуса Чернівецького обласного ТЦК під час відправлення до навчального центра. Військові повернули його до транспортного засобу.

Про це повідомили на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік визнаний придатним до служби

"Під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

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У ТЦК громадян закликали не ухилятися від захисту Батьківщини

Там нагадали, що в країні триває загальна мобілізація.

"Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", - додали в пресслужбі ТЦК.

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