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На Буковині військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправлення у навчальний центр. ВIДЕО

Військовозобов'язаний громадянин утік з автобуса Чернівецького обласного ТЦК під час відправлення до навчального центра. Військові повернули його до транспортного засобу.

Про це повідомили на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік визнаний придатним до служби

"Під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

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У ТЦК громадян закликали не ухилятися від захисту Батьківщини

Там нагадали, що в країні триває загальна мобілізація.

"Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", - додали в пресслужбі ТЦК.

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Автор: 

Буковина (854) мобілізація (3096) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+43
нное количество бугаев пакуют старика а сами почему не на фронте?
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27.06.2024 08:20
+31
Гарний з нього воін вийде, вмотивований, на радість майбутньому командиру.
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27.06.2024 08:28
+27
О, нове ІПСО із ТОТ підʼїхало. Бо в нас не може бути так, що людину яка ще з ранку прийшла оновити дані - вже під обід відправляють на полігон. Відправляють при чому із «допомогою»
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27.06.2024 08:24
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Пам'ятаю часи, коли до прийняття Присяги, тебе тільки за сраку могли вкусити..
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27.06.2024 09:02 Відповісти
Як так зрозумів - мєнти ,митники , 95 квартал та депутати громадянами не є ?
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27.06.2024 09:02 Відповісти
Так 85% армії одне на думці скоріше подомам, в нас не армія 21ст, в нас повна совковщина, нема кількості - нема діла, тоді вона спрацювала бо амери з брітами розбили німцям опк, і мяса було в досталь., тому кацапський контрач що отримує лише на вході 1млн грн, в наших грошах і суне.
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27.06.2024 09:07 Відповісти
Раз до такого дойшло значить воювати реально нема кому і поразка наша не за горами
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27.06.2024 09:07 Відповісти
Ви настільки тупе іпсо, що навіть не цікаво...
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27.06.2024 09:11 Відповісти
Ну іпсо так іпсо
подумай логічно : якшо би були мотивовані воювати то чи довелось би так грузити всіх підряд як худобу ?
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27.06.2024 09:33 Відповісти
Поліція, ТЦК, прокурори, тилові військові, ітд. це люди в погонах, які отримують зарплату з бюджету, і за своє функцією мають , в першу чергу, захищати державу.
Таких набереться більше двох мільйонів.
Для фронту цієї кількості силовиків вистачить на 10 років наперед.
Просто треба допомогти цим силовикам, згадати про свої обов'язки перед Батьківщиною і допомогти їм добратися до фронту.
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27.06.2024 09:15 Відповісти
ТЦК громадян закликали не ухилятися від захисту Батьківщини.

У відповідь, громадяни закликали спввробітників ТЦК також не ухилятися від захисту Батьківщини.
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27.06.2024 09:09 Відповісти
Обидвоє обмінялись закликами, стурбувались, висловили занепокоєння і розійшлись.
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27.06.2024 09:19 Відповісти
Так 85% армії одне на думці скоріше подомам, в нас не армія 21ст, в нас повна совковщина, нема кількості - нема діла, тоді вона спрацювала бо амери з брітами розбили німцям опк, і мяса було в досталь., тому кацапський контрач що отримує лише на вході 1млн грн, в наших грошах і суне.
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27.06.2024 09:09 Відповісти
(Не)рабы разбегаются. С этим надо что то делать. Может в кандалы? (Сарказм, если что).
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27.06.2024 09:12 Відповісти
Чому адміни не банять кацапську мразоту? Вони вже навіть не ховаючись тут серуть.
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27.06.2024 09:20 Відповісти
Тут може мати місце і трагічний символізм, коли цього чоловіка вб'ють на війні, а ті хто його пакували, кричатимуть "Героям Слава", так як входять у роту почесних поховань..
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27.06.2024 09:19 Відповісти
"Лицемірам слава". "Відловимо їх разом" - ******* слогани Зевлади.
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27.06.2024 09:23 Відповісти
Неймовірно вмотивоване та потужне поповнення армії буде.
Такі точно відвоюють кондоми 91 року, без всяких сумнівів. Деякі ще в це вірять.
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27.06.2024 09:21 Відповісти
НАХАБНА БРЕХНЯ!
У футболці та з маленькою сумочкою через плече?
Де інші речі?
Він так у табір збирався?
Чи його просто у тому, у чому схопили так у табір і відправляють?
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27.06.2024 09:22 Відповісти
Ну от останнє питання має вже відповідь у собі.
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27.06.2024 09:24 Відповісти
Чоловік на відео,виглядає старший від тих,що у формі.І порівняйте його статуру,до їхніх.Нехай,ніхто і нічого не патякає.В тилу,саме таких у формі,багато тисяч.
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27.06.2024 09:24 Відповісти
Мільйон таких тилових військових, які жодного дня не були на фронті.
А ще в тилу є поліція, інші силовики.
Які бояться за своє життя, тому на фронт вони не хочуть.
А значить, вони вимушені, рятуючи своє життя, виловлювати та відправляти на фронт цивільних людей.
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27.06.2024 09:30 Відповісти
Я знаю особисто тих,як в тцк попереводились.І так знаю тих.хто там з 14 року сидить.Якщо в моєму є такі,значить в інших тцк такі самі.Та й на відео,коли чоловіків пакують,то ж явно не інваліди.Здоровенні ж дядьки,виглядають як кров з молоком,а бігають за цивільними.Таке можливо, тільки в москалів,в білорусів і в інших подібних країнах.
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27.06.2024 09:35 Відповісти
Трубіцин теж утік, як і інші ригоАНАЛИ!!
Ну і що з того? Україна здалася рашистам?
Завжди знайдеться, якесь людиноподібне, щоб нагадити собі й оточуючим!!!
Зеленський чотири рази ухилявся/переховувався, а Україну боронили без нього, Українці!!!
Був час кидати каміння, прийде час його збирати!
Пильнуймо Україну від отих гнид
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27.06.2024 09:24 Відповісти
це перша країна в історії де військові сидять в тилу і відправляють цивільних воювати замість себе.
з приходом зешобла - відкрилися самі паскудні риси вкраїнчиків.
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27.06.2024 09:25 Відповісти
ну так мобилизация загальная, а не военная
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27.06.2024 09:28 Відповісти
Так вони ж жити хочуть. Інстинкт самозбереження головний у всіх живих істот на землі. Така природня суть для всього живого на землі.
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27.06.2024 09:34 Відповісти
Чоловіка який вдвічи старше цих п*дарів тцкашних ( незаконне воєнізоване формування)👈 натовпом тягнуть . Маєте повне право ( користуючись статтею 36 ККУ різати їх, бити, стріляти, будь - що) - вони по суті вас намагаються викрасти і вбити👈
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27.06.2024 09:34 Відповісти
Ухилянство как теория относительности. Знаю нескольких патриотов призывного возраста, которые поддерживают насильницьку мобилизацию, но сами давно не выходят из дома. Вчера видел видео из Германии где сотни здоровенных быков идут по улице и скандируют "ЗСУ!".
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27.06.2024 09:46 Відповісти
Так тиж такий самий узилянт. Так що пе піздіть а ідіть.
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27.06.2024 10:00 Відповісти
Зі дойчен аббер аллес? С....******* на....уй шнель?
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27.06.2024 10:34 Відповісти
о, я якраз такий, єдине правда шо з дому поки виходжу, у пересуваннях себе не обмежую, і жодного разу проблем з ТЦК та поліцією не мав. Дані оновив. Воювати не рвусь бо не навчений, та й здоровля не в ідеалі. Але мобілізацію підтримую, і вважаю що якщо вже попався - то будь мужиком і не дьоргайся як баба-істеричка, а піди пройди то ВЛК+КМБ. Хоч перед дітьми не стидно буде потім, шо батя жив як сране гімно з **** у жопі
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27.06.2024 20:40 Відповісти
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27.06.2024 09:50 Відповісти
І це роблять виродки які не розуміють, що на нас напав окупант і що наша війна священна
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27.06.2024 10:02 Відповісти
Виродок тут є ти, тцкашний вбивця
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27.06.2024 10:46 Відповісти
Який замість себе козла посилаєш старих на передову
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27.06.2024 10:49 Відповісти
Які енергійні "поранені на фронті ветерани" з ТЦК.
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27.06.2024 10:04 Відповісти
Ну... Робота важка, можуть і видп*здити. Тому, чахликів там точно не треба.
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27.06.2024 10:52 Відповісти
🤣
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27.06.2024 22:03 Відповісти
Яка галантність, по під руки завели до бусу здорового(зі слів ввк) лобуряку.
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27.06.2024 10:12 Відповісти
Тереторіальний Центр Катування.я колись подумав - якщо придумати самий ******* і ганебний метод мобілізації....цей не переплюнеш.писали його вороги України.а в тцк служать холуї,уїбани і тупе бидло яке виправдовує свою ниціть фактором захисту рідної землі - землі яку інородці при владі продають з молотка чуркам і китайцям.ну цього тцк не бачать - очі б їм повилазили.
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27.06.2024 10:23 Відповісти
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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27.06.2024 10:31 Відповісти
Кому потрібні гроші - не треба йти в банк, треба зайти до тцкашника((:
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27.06.2024 10:50 Відповісти
37й рiк....
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27.06.2024 10:44 Відповісти
В Ченрівцях підари ловлять, пишуть фіктивні заключення ВЛК і на наступний день на полігон. Мій товариш у відрядження туди поїхав, навіть з вокзалу не вийшов. І насрати шо в нього робота і діти. Не дають навіть питання закрити перед відправкою. Тому я не на стороні саме цих тецеків. Якщо приняли закон, то давайте по закону. Упіймали? Давайте повістку. Нехай людина сама робить вибір, всупати в конфлікт із законом чи ні. І щонайменше, треба давати місяць шоб по-людськи з роботою та справами розібратись після ВЛК.
А взагалі, я не на стороні ухилянтів.
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27.06.2024 10:50 Відповісти
Я з зробив такий підхід: повістка - 10 днів на вирішити питання і приїхати - інакше тюрма та блокування рахунків.
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27.06.2024 14:35 Відповісти
Щось не правильно в нашій Державі, коли всякі Тадеєви, Арєстовічі, охоронці котлети і такі подібні почувають себе комфортно, а простих хлопів вилавлюють, то треба щось міняти. В кацапстані черги в військоматах, а тут створили картинку для зеленої шмарклі, тільки черги заброньованих, а лапшу вішають, що Резерв+ виконав свою роботу! Все побудовано на брехні, нажаль можемо втратити державу, через некомпетентну владу!
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27.06.2024 10:57 Відповісти
Странно что весь мир молчит глядя на это...Либо договор...О каком патриотизме говорить после таких видео?
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27.06.2024 11:15 Відповісти
Треба міняти щось, толку від нього в армії не буде, не хочешь воювати, працюй на військовому підприємстві, не хочешь чі не вмієшь, плати давай гроші на дрони чі ще на шось, тільки не МОУ а в частину якусь бойову, а держава повина повиганяти всих недолугих командирів, в яких найбільші втрати о. С. І розформува назавжди.
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27.06.2024 11:19 Відповісти
ст.8 Конституции Украины -в Украине действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!НЕ обязанностей, НЕ закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
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27.06.2024 11:48 Відповісти
Скільки всього було репресовано у кривавій в'язниці СРСР? за звинуваченнями в антирадянській діяльності та агітації куди входили й ухилянти ?А було і притому переважно українців заарештовано 4 мільйони 700 тисяч осіб, також було розстріляно 1 мільйон осіб, всього постраждали (з урахуванням депортованих та ув'язнених) 11 мільйонів 700 тисяч осіб. А московія паРаша вона нічим не відрізняється від ссср. Може дістатися і криваво призвати до своєї армії і наших ухилянтів.
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27.06.2024 13:30 Відповісти
конституция однобокая, защищать обязан, а само государство не защищает граждан
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27.06.2024 13:41 Відповісти
То влада однобока, а не Конституція.
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27.06.2024 22:01 Відповісти
Це вже кацапське ІПСО, чи ще ні?
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27.06.2024 15:05 Відповісти
Він не тільки захисть, а ще допоможе своїй роті ,взводу відправитись до копздоха. Хіба таке може бути військовим? Як з таких людей можливо створити військо? Ніяк. Хоча якщо взяти мусора, тцкашника буде те саме((( мусор ще й на позиції приведе((((
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27.06.2024 16:14 Відповісти
Конституційним обов'язком кожного громадянина є Джерело:
Конституційним обов'язком кожного громадянина України є дотримання Конституції і законів України.
Як що чесно то силові запихування у бусік це порушення ряду статей КК України + те що президент і його кліка порушує закони України кожен день - їх це теж стосується, бо перед законом всі рівні і Коля котлєта, і Зе клоун і Єрмак і простий громадянин.
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27.06.2024 22:00 Відповісти
Яке "мотиваційне" відео ...
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28.06.2024 00:20 Відповісти
Фейк ,то його садили на автобус додому а він служити хотів
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30.06.2024 22:36 Відповісти
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