На Буковині військовозобов’язаний чоловік намагався втекти з автобуса ТЦК під час відправлення у навчальний центр. ВIДЕО
Військовозобов'язаний громадянин утік з автобуса Чернівецького обласного ТЦК під час відправлення до навчального центра. Військові повернули його до транспортного засобу.
Про це повідомили на сторінці Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік визнаний придатним до служби
"Під час відправки до навчального центру військовозобовʼязаний громадянин, який визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією намагався втекти з ТЦК та СП. Військовослужбовці ТЦК та СП були змушені допомогти громадянину повернутися до автобуса та відбути для проходження базової військової підготовки", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК громадян закликали не ухилятися від захисту Батьківщини
Там нагадали, що в країні триває загальна мобілізація.
"Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Водночас війська потребують підтримки та поповнення особовим складом. Закликаємо громадян гідно ставитися до виконання військового обов’язку, а не ухилятися від захисту Батьківщини", - додали в пресслужбі ТЦК.
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подумай логічно : якшо би були мотивовані воювати то чи довелось би так грузити всіх підряд як худобу ?
Таких набереться більше двох мільйонів.
Для фронту цієї кількості силовиків вистачить на 10 років наперед.
Просто треба допомогти цим силовикам, згадати про свої обов'язки перед Батьківщиною і допомогти їм добратися до фронту.
У відповідь, громадяни закликали спввробітників ТЦК також не ухилятися від захисту Батьківщини.
Такі точно відвоюють кондоми 91 року, без всяких сумнівів. Деякі ще в це вірять.
У футболці та з маленькою сумочкою через плече?
Де інші речі?
Він так у табір збирався?
Чи його просто у тому, у чому схопили так у табір і відправляють?
А ще в тилу є поліція, інші силовики.
Які бояться за своє життя, тому на фронт вони не хочуть.
А значить, вони вимушені, рятуючи своє життя, виловлювати та відправляти на фронт цивільних людей.
Ну і що з того? Україна здалася рашистам?
Завжди знайдеться, якесь людиноподібне, щоб нагадити собі й оточуючим!!!
Зеленський чотири рази ухилявся/переховувався, а Україну боронили без нього, Українці!!!
Був час кидати каміння, прийде час його збирати!
Пильнуймо Україну від отих гнид
з приходом зешобла - відкрилися самі паскудні риси вкраїнчиків.
А взагалі, я не на стороні ухилянтів.
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
Конституційним обов'язком кожного громадянина України є дотримання Конституції і законів України.
Як що чесно то силові запихування у бусік це порушення ряду статей КК України + те що президент і його кліка порушує закони України кожен день - їх це теж стосується, бо перед законом всі рівні і Коля котлєта, і Зе клоун і Єрмак і простий громадянин.