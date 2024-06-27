На Буковине военнообязанный мужчина пытался сбежать из автобуса ТЦК во время отправки в учебный центр. ВИДЕО
Военнообязанный гражданин сбежал из автобуса Черновицкого областного ТЦК во время отправления в учебный центр. Военные вернули его в транспортное средство.
Об этом сообщили на странице Черновицкого областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина признан годным к службе
"Во время отправки в учебный центр военнообязанный гражданин, признанный годным к военной службе военно-врачебной комиссией, пытался сбежать из ТЦК и СП. Военнослужащие ТЦК и СП были вынуждены помочь гражданину вернуться в автобус и отбыть для прохождения базовой военной подготовки", - говорится в сообщении.
В ТЦК граждан призвали не уклоняться от защиты Родины
Там напомнили, что в стране продолжается всеобщая мобилизация.
"Конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время войска нуждаются в поддержке и пополнении личным составом. Призываем граждан достойно относиться к выполнению воинского долга, а не уклоняться от защиты Родины", - добавили в пресс-службе ТЦК.
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подумай логічно : якшо би були мотивовані воювати то чи довелось би так грузити всіх підряд як худобу ?
Таких набереться більше двох мільйонів.
Для фронту цієї кількості силовиків вистачить на 10 років наперед.
Просто треба допомогти цим силовикам, згадати про свої обов'язки перед Батьківщиною і допомогти їм добратися до фронту.
У відповідь, громадяни закликали спввробітників ТЦК також не ухилятися від захисту Батьківщини.
Такі точно відвоюють кондоми 91 року, без всяких сумнівів. Деякі ще в це вірять.
У футболці та з маленькою сумочкою через плече?
Де інші речі?
Він так у табір збирався?
Чи його просто у тому, у чому схопили так у табір і відправляють?
А ще в тилу є поліція, інші силовики.
Які бояться за своє життя, тому на фронт вони не хочуть.
А значить, вони вимушені, рятуючи своє життя, виловлювати та відправляти на фронт цивільних людей.
Ну і що з того? Україна здалася рашистам?
Завжди знайдеться, якесь людиноподібне, щоб нагадити собі й оточуючим!!!
Зеленський чотири рази ухилявся/переховувався, а Україну боронили без нього, Українці!!!
Був час кидати каміння, прийде час його збирати!
Пильнуймо Україну від отих гнид
з приходом зешобла - відкрилися самі паскудні риси вкраїнчиків.
А взагалі, я не на стороні ухилянтів.
НЕТ НИКАКИХ обязанностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
Конституційним обов'язком кожного громадянина України є дотримання Конституції і законів України.
Як що чесно то силові запихування у бусік це порушення ряду статей КК України + те що президент і його кліка порушує закони України кожен день - їх це теж стосується, бо перед законом всі рівні і Коля котлєта, і Зе клоун і Єрмак і простий громадянин.