На Буковине военнообязанный мужчина пытался сбежать из автобуса ТЦК во время отправки в учебный центр. ВИДЕО

Военнообязанный гражданин сбежал из автобуса Черновицкого областного ТЦК во время отправления в учебный центр. Военные вернули его в транспортное средство.

Об этом сообщили на странице Черновицкого областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина признан годным к службе

"Во время отправки в учебный центр военнообязанный гражданин, признанный годным к военной службе военно-врачебной комиссией, пытался сбежать из ТЦК и СП. Военнослужащие ТЦК и СП были вынуждены помочь гражданину вернуться в автобус и отбыть для прохождения базовой военной подготовки", - говорится в сообщении.

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В ТЦК граждан призвали не уклоняться от защиты Родины

Там напомнили, что в стране продолжается всеобщая мобилизация.

"Конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время войска нуждаются в поддержке и пополнении личным составом. Призываем граждан достойно относиться к выполнению воинского долга, а не уклоняться от защиты Родины", - добавили в пресс-службе ТЦК.

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