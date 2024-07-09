У Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: його затримали

У Мукачеві Закарпатської області громадянин погрожував поліцейським та військовим ножем під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали нападника.

У військкоматі нагадали, що під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", - додали у ТЦК.

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Раніше повідомлялося, що співробітники Мукачівського ТЦК та СП на Закарпатті зупинили фуру з ліками й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації.

Також у Ворохті Івано-Франківської області місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому перевіряють документи військовозобов’язаних. Місцеві жителі стверджують – через це на курорт нібито бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового із ТЦК.

За фактами протиправних дій проти військовослужбовців ТЦК у Ворохті розпочато два кримінальні провадження.

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