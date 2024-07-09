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Новини Мобілізація
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У Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: його затримали

На Закарпатті чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем

У Мукачеві Закарпатської області громадянин погрожував поліцейським та військовим ножем під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали нападника.

У військкоматі нагадали, що під час дії воєнного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", - додали у ТЦК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях патрульні двічі за місяць незаконно силою затримували одного й того ж чоловіка і відвозили у ТЦК. ВIДЕО 

Раніше повідомлялося, що співробітники Мукачівського ТЦК та СП на Закарпатті зупинили фуру з ліками й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації.

Також у Ворохті Івано-Франківської області місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому перевіряють документи військовозобов’язаних. Місцеві жителі стверджують – через це на курорт нібито бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового із ТЦК.

За фактами протиправних дій проти військовослужбовців ТЦК у Ворохті розпочато два кримінальні провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті чоловік під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК порізав собі руки

Автор: 

Мукачево (175) напад (1140) мобілізація (3122) ТЦК та СП (663) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+5
в тебе всі військові ЗСУ бандити?
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09.07.2024 14:24 Відповісти
+5
Міліція була просто чудова... майже янголи)).
З якого кварталу беруться особи з таким мисленням?!?!
Реалії у країні абсолютно відповідають розумовим здібностям більшості її населення.
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09.07.2024 14:28 Відповісти
+5
Напав на десяток непридатних та заброньованих. На всіх і зразу. Відео з бодікамер авжеж не буде.
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09.07.2024 14:36 Відповісти
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Циган?
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09.07.2024 13:57 Відповісти
Точно не українець
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09.07.2024 14:04 Відповісти
Повернення Будулая.
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09.07.2024 16:53 Відповісти
Хотіли просто оповістити а він на бідолаг з ножем
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09.07.2024 13:57 Відповісти
в тебе всі військові ЗСУ бандити?
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09.07.2024 14:24 Відповісти
У Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: його затримали Джерело:
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09.07.2024 14:34 Відповісти
Міліція була просто чудова... майже янголи)).
З якого кварталу беруться особи з таким мисленням?!?!
Реалії у країні абсолютно відповідають розумовим здібностям більшості її населення.
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09.07.2024 14:28 Відповісти
До зеленочолого жодних питань, зебільчику?
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09.07.2024 14:19 Відповісти
а нічого що Україна воює вже понад 10 років? І щось я не бачив твоїх дописів співчуття щодо загибелі захисників Батьківшини. Чи може твої "захисники" саме орки, а ти черговий ждун?
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09.07.2024 14:29 Відповісти
На відео жодного мусора не видно. Чи то воно там чорною дупою до верху раком стояло?
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09.07.2024 14:20 Відповісти
коли перед твоею пикою бурят та кадировец будуть калашами махати та прикладом скроню лікувати пригадай свої коменти. Чи гадаєш що встигнеш втекти до Угорщини?
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09.07.2024 14:32 Відповісти
Тут багато хто радив ходити з ножами проти ТЦК. Хтось їх послухав.
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09.07.2024 14:33 Відповісти
Напав на десяток непридатних та заброньованих. На всіх і зразу. Відео з бодікамер авжеж не буде.
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09.07.2024 14:36 Відповісти
" раніше повідомлялялося, що ТЦК робив перевірку 23 річного водія..."
Та дійсно, за два місяця той ТЦК тільки і зробив, що перевірив документи у " 23 річного водія"), а вчора намагався перевірити документи у " чоловіка із ножем" .
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09.07.2024 14:37 Відповісти
пожлобився гранату купити.
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09.07.2024 15:01 Відповісти
Статут :напад на військового або на обєкт охороняємий зі зброєю або групою застосовується зброя без попередження тому 3,14дару треба було прострелить коліна
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09.07.2024 15:18 Відповісти
а військовим навіщо погрожував?
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09.07.2024 15:23 Відповісти
 
 