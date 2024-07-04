По факту нападения на военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства, - Нацполиция
По фактам противоправных действий против военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.
"Группа лиц вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль", - говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить. В дальнейшем полицейские опросили пострадавших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.
По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают, что из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.
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Вони думали що вони чогось варті, а пофакту дикарі і популістичні свині які керуються емоціями і колективними гаслами
Боюсь що скоро ці гниди можуть на собі відчути другий закон Ньютона : на всяку дію (силу ) є також протидія.
Навіть скоріш ,ніж пізніше