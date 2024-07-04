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По факту нападения на военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства, - Нацполиция

напад на співробітників ТЦК у Ворохті

По фактам противоправных действий против военнослужащих ТЦК в Ворохте начато два уголовных производства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта.

"Группа лиц вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить. В дальнейшем полицейские опросили пострадавших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

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По факту противоправных действий следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в Ворохте Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором проверяют документы военнообязанных. Местные жители утверждают, что из-за этого на курорт якобы боятся ехать туристы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного с ТЦК.

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Автор: 

Нацполиция (16560) Ивано-Франковская область (927) ТЦК (607)


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Топ комментарии
+62
за вбивством бусифікованного 32річного хлопця виродками з тцк які результати???
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04.07.2024 23:32 Ответить
+37
А що робили військовослужбовці в тилу?

Під час війни військовослужбовці повинні бути на війні на те вони і військовослужбовці. А не по курортах тинятися.
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04.07.2024 23:39 Ответить
+37
Коли ТЦК б'є людей - перевірка, коли люди б'ють ТЦК - кримінал. Цікава політика
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04.07.2024 23:51 Ответить
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вони не стали, вони такими і були. Таке саме .... з під нігтя як і кармелюки і бандерівці....
Вони думали що вони чогось варті, а пофакту дикарі і популістичні свині які керуються емоціями і колективними гаслами
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10.07.2024 09:08 Ответить
Маріанн кругом встигає))) це ж ти про себе, ледащо?
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11.07.2024 10:09 Ответить
Злочинні дії мусорів та людоловів з тцк не мають нічого спільного з правами та обов'язками громадян України.
Боюсь що скоро ці гниди можуть на собі відчути другий закон Ньютона : на всяку дію (силу ) є також протидія.
Навіть скоріш ,ніж пізніше
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05.07.2024 13:13 Ответить
draft dodger, у тебе інша доля.
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05.07.2024 15:30 Ответить
Коли правий сектор заїхав і зламав контробандистам бізнес підняли вереск тепер їм заважають зароблять гроші на ухилянтах зннову свинячий вереск всіх причетних до побиття воіна і авто в окопи а інших суворо покаратьі компенсувати на нове авто не люди курви щоб і їм прилетіло 5ракет може прозріють
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06.07.2024 00:31 Ответить
Всі ухилянти і їхні соски верещать ви гірше москаля ви продажні *****
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06.07.2024 00:33 Ответить
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