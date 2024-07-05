В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Черновицкие патрульные дважды за месяц незаконно с применением силы задерживали мужчину и отвозили его в ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, каждый раз мужчину в центре комплектации отпускали, потому что тот имел документы в надлежащем состоянии.

В сети опубликована видеозапись последнего задержания с использованием силы несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивления и даже сам подставлял руки под наручники.

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"Избиение полицейскими Коваль, Затхей, Пронько и незаконное задержание в г.Черновцы 15.06.24 года. Документы все были в порядке, предоставленные полиции, но их это не удовлетворило. Они решили без основания задержать меня, без протокола задержания и адвоката первичной помощи. Отвезли в ТЦК и СП где проверили все данные и сказали что я им не нужен, так как на учете, и все документы в порядке. Тогда полицейские составили незаконный протокол по 185 ст. Сейчас сняты побои в трамвпункте и написание заявления во внутреннюю безопасность, гбр, на горячую линию Нацполиции и прокуратуры. И это за это месяц уже второй раз!"

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На ситуацию отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец, который назвал действия полицейских "вопиющим случаем нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека".



"Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания. Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Убежден, лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства", - пишет Лубинец на своей странице в соцсетях.

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