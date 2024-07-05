В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО
Черновицкие патрульные дважды за месяц незаконно с применением силы задерживали мужчину и отвозили его в ТЦК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, каждый раз мужчину в центре комплектации отпускали, потому что тот имел документы в надлежащем состоянии.
В сети опубликована видеозапись последнего задержания с использованием силы несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивления и даже сам подставлял руки под наручники.
"Избиение полицейскими Коваль, Затхей, Пронько и незаконное задержание в г.Черновцы 15.06.24 года. Документы все были в порядке, предоставленные полиции, но их это не удовлетворило. Они решили без основания задержать меня, без протокола задержания и адвоката первичной помощи. Отвезли в ТЦК и СП где проверили все данные и сказали что я им не нужен, так как на учете, и все документы в порядке. Тогда полицейские составили незаконный протокол по 185 ст. Сейчас сняты побои в трамвпункте и написание заявления во внутреннюю безопасность, гбр, на горячую линию Нацполиции и прокуратуры. И это за это месяц уже второй раз!"
На ситуацию отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец, который назвал действия полицейских "вопиющим случаем нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека".
"Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания. Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Убежден, лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства", - пишет Лубинец на своей странице в соцсетях.
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Вы когда нибудь мотали статоры-роторы для моторов? А, я вам скажу - это полный ******!
Дроны - это низкомаржинальный товар и они в странах запада массово не производятся и уже никогда не будут. Если их цена будет меньше, чем 100-200 тыс. долларов. Сейчас 90% всех дронов и их комплектующих производит Китай, а все остальные страны мира только 10%. И с ракетами та же проблема - если, они стоят больше 3-4 миллионов штука, то тогда могут сделать небольшое количество. А если цена только 1 миллион долларов - никто не хочет даже руки марать. Чтобы это далать, нужно отменять капитализм и вводить плановую экономику военного времени, как это было сделано во время второй мировой. И самое главное, сколько-бы не было дронов и ракет - без миллиона резервистов в принципе не обойтись. Армия воюет сапогами - это было и в 20 веке и в 30 будет также. Это надо понимать четко и себе на лбу записать. Если кто-то, во время войны хочет сидеть дома на диване, а на фронте пусть за него дроны повоюют, так этого точно не будет. Готовьтесь воевать все и по настоящему. Да, и выкиньте телевизор и прекращайте смотреть холлифудские фильмы, а то все мозги себе засрали.
Статоры-роторы для двигателей на современном производстве не мотаются бедными китайцами за миску риса, вы опоздали с вашими опасениями лет на 20. В современном мире давно используются машины для намотки обмоток с точным контролем числа витков и степени натяжения. Занимаются этим, к примеру такие компании как Nidec и Yaskawa Electric, погуглите их продукцию.
Никакой плановой экономики для того, чтобы клепать дроны не нужно - нужно лишь решение Сената выделить Пентагону бюджетнгые средства на это перспективное направление, и компании выстроились бы в ряд. Кстати сейчас США нацелились на защиту TSMC, чтобы эти технологии не достались Китаю, и дальше гайки китайцам в области экспорта технологий будут закручивать сильнее.
Ну а условные Калифорния или Техас - они на то и условные, чтобы вы включили, наконец, мозг и не воспринимали как безусловные. Имелось в виду, что бюджета и научно-производственной мощности любого из этих штатов хватило бы, чтобы победить мордор в дроновой гонке, не говоря уже о США в целом.
И последнее - уже сейчас дроны уничтожают количество живой силы, сопоставимое с результатами работы легкой артиллерии, но я уверен, что по мере совершенствования и удешевления дроновых технологий, воздушные, наземные и морские дроны станут решать в современной войне больше, чем пехота. Да, удерживать территори дронами невозможно (пока), но создать humanless зону по периметру фронта - вполне.
Время мясных штурмов и Рэмбо подходит к концу.
Очень часто бывает, что вечером насобирают алкоголиков (в общественных местах запрещено распивать алкоголь и находится пьяным) и привозят их в вытрезвитель (камера предварительного заключения). А к утру вытаскивают уже труп. За год бывает до 20 таких случаев и это только в Хельсинки.
В Финляндии отказ от службы в армии редко, но бывает. Например, я помню про такой случай.
Где-то, в 2012 году от службы в финской армии отказался один этнический немец (их немного в Финляндии, но есть). Он сказал - да нахер мне эта Финляндия и уехал на историческую родину в Германию, где и скрывался от правосудия. Финляндия подала на него в международный розыск и через немецкую полицию установили его новое место жительства, но на письма он не отвечал.
Прошло несколько лет и в конце концов, он сам приехал в Финляндию по своим делам (наверное, паспорт менять) и тут его сразу повязали и отправили в турму. Где он и просидел 3 года, а затем пошел служить в армию на год и только после этого уехал снова на историческую родину.
Якщо в сссср саджали за жменю зерна, то в ті ж самі часи в Штатах і Італії громадяне повинні були віддавати золото по (офіційной ціні), ясна річ, що ціна дуже скоро піднялась багатократно на золото. А як дізнавались про це золото? Так само - були свої Павлики Морозови.
Тобто в 1929 році падіння Нью- Йорської фондової біржи було початком цих процессів.
Знову ж таки всі ці ідеологічні установки - це просто "розвод" наівних людей.