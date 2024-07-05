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В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Черновицкие патрульные дважды за месяц незаконно с применением силы задерживали мужчину и отвозили его в ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, каждый раз мужчину в центре комплектации отпускали, потому что тот имел документы в надлежащем состоянии.

В сети опубликована видеозапись последнего задержания с использованием силы несмотря на то, что мужчина не оказывал сопротивления и даже сам подставлял руки под наручники.

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"Избиение полицейскими Коваль, Затхей, Пронько и незаконное задержание в г.Черновцы 15.06.24 года. Документы все были в порядке, предоставленные полиции, но их это не удовлетворило. Они решили без основания задержать меня, без протокола задержания и адвоката первичной помощи. Отвезли в ТЦК и СП где проверили все данные и сказали что я им не нужен, так как на учете, и все документы в порядке. Тогда полицейские составили незаконный протокол по 185 ст. Сейчас сняты побои в трамвпункте и написание заявления во внутреннюю безопасность, гбр, на горячую линию Нацполиции и прокуратуры. И это за это месяц уже второй раз!"

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На ситуацию отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец, который назвал действия полицейских "вопиющим случаем нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека".


"Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания. Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований. Убежден, лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства", - пишет Лубинец на своей странице в соцсетях.

Также смотрите: В Черновицкой области группа гражданских напала на представителя ТЦК. Военный выстрелил в землю, чтобы защититься. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

задержание (6690) Черновцы (677) мобилизация (2812) патрульная полиция (1813) Лубинец Дмитрий (482) ТЦК (607)


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Топ комментарии
+51
На відео прям мусора, чоловік по ділу вимагав протокол. Надіюсь відео набуде розголосу і якийсь адвокат безоплатно йому зможе допомогти.
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05.07.2024 12:55 Ответить
+38
А де ти на відео, крім сміття у однострої, плбачив ухилянта? В яких чинах в тцк чи мусарні противозакониш? Патріот диванний!
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05.07.2024 13:10 Ответить
+38
Так власне! 😊 Три здорові, спортивні, молоді, треновані штурмовики і санінструктор - це половина готового віьділення штурмовох роти. Хотіли прикритися літнім, худим (ознака хронічного захворювання) , сивим і лисим чоловіком, щоб не потрапити туди, де їх давно чекають. От власне вони і є найсправжніші ухилянти.
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05.07.2024 13:22 Ответить
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Бронь робе з мерзотників повних ***** і пдарасів. Для цього цим уйопкам і дали її, щоб вони творити всю цю хню і захищати шашличних *******.
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05.07.2024 15:42 Ответить
Первые полицейские которые не разводили соплей а сделали как надо. Всех, кто начинает умничать и разводить всякий базар вокзал, после просьбы показать документы, необходимо жестко и моментально скрутить. Эти пи...доболы в основном и не на фронте и не участвуют своим физическим трудом в восстановлении разрушенного и вообще ничего не делают для помощи своей стране.
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05.07.2024 15:46 Ответить
А так и было, расстреливали на месте тысячами и прикапывали десятками тысяч. Приказ Маннергейма от 25.02.1918 года так и называется "ammutaan paikalla" (расстреливать на месте), а в 1939 году сделали еще проще - официально ввели смертную казнь. Вы наверное не знаете, но я напомню как это было. Все страны западной демократии на время войны отменяли как демократию, так и капитализм (свободный рынок). И только благодаря этому победили.
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05.07.2024 20:03 Ответить
Цікава версія
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05.07.2024 20:09 Ответить
Это не версия - это правда! Во время войны никакой демократии не было - цензура была такая, что никто даже пикнуть не мог. В Финляндии запрещали даже эстрадную музыку и развлекательные передачи и фильмы. Но, подпольно конечно собирались "повеселиться", но это было опасно. На всех каналах радио был - да, да, нечто подобное единого новостного марафона. Все передачи делались по спец.заказу и т.д. Так что, ничего исключительного сейчас в Украине не происходит, а даже наоборот - Украина живет так, как будто войны нету. Вот этого, в других странах точно не было.
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05.07.2024 20:29 Ответить
В 20 веке это работало, а сегодня, если бы условной Калифорнии и Техасу дали 5 лет на подготовку к войне с рф, они бы скорее наклепали ракет и дронов такого уровня, что миллион резервистов им бы просто не понадобился. Воевать нужно умом, а не мясом в 21-м веке.
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06.07.2024 01:15 Ответить
Что значит - наклепали? Калифорния и Техас ничего уже "клепать" не могут. Они напечатали-бы денег и на эти деньги наняли 200.000 наемников с Мексики и из других стран южной-америки.
Вы когда нибудь мотали статоры-роторы для моторов? А, я вам скажу - это полный ******!
Дроны - это низкомаржинальный товар и они в странах запада массово не производятся и уже никогда не будут. Если их цена будет меньше, чем 100-200 тыс. долларов. Сейчас 90% всех дронов и их комплектующих производит Китай, а все остальные страны мира только 10%. И с ракетами та же проблема - если, они стоят больше 3-4 миллионов штука, то тогда могут сделать небольшое количество. А если цена только 1 миллион долларов - никто не хочет даже руки марать. Чтобы это далать, нужно отменять капитализм и вводить плановую экономику военного времени, как это было сделано во время второй мировой. И самое главное, сколько-бы не было дронов и ракет - без миллиона резервистов в принципе не обойтись. Армия воюет сапогами - это было и в 20 веке и в 30 будет также. Это надо понимать четко и себе на лбу записать. Если кто-то, во время войны хочет сидеть дома на диване, а на фронте пусть за него дроны повоюют, так этого точно не будет. Готовьтесь воевать все и по настоящему. Да, и выкиньте телевизор и прекращайте смотреть холлифудские фильмы, а то все мозги себе засрали.
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08.07.2024 19:24 Ответить
Ну да, ну да. Как же это Nester Hosiery или ***** Mills до сих пор не отказались производить носки для армии США по $5-15$ за пару милионными партиями? Вроде как до волшебной границы в 100$ далеко, не так ли?

Статоры-роторы для двигателей на современном производстве не мотаются бедными китайцами за миску риса, вы опоздали с вашими опасениями лет на 20. В современном мире давно используются машины для намотки обмоток с точным контролем числа витков и степени натяжения. Занимаются этим, к примеру такие компании как Nidec и Yaskawa Electric, погуглите их продукцию.

Никакой плановой экономики для того, чтобы клепать дроны не нужно - нужно лишь решение Сената выделить Пентагону бюджетнгые средства на это перспективное направление, и компании выстроились бы в ряд. Кстати сейчас США нацелились на защиту TSMC, чтобы эти технологии не достались Китаю, и дальше гайки китайцам в области экспорта технологий будут закручивать сильнее.

Ну а условные Калифорния или Техас - они на то и условные, чтобы вы включили, наконец, мозг и не воспринимали как безусловные. Имелось в виду, что бюджета и научно-производственной мощности любого из этих штатов хватило бы, чтобы победить мордор в дроновой гонке, не говоря уже о США в целом.

И последнее - уже сейчас дроны уничтожают количество живой силы, сопоставимое с результатами работы легкой артиллерии, но я уверен, что по мере совершенствования и удешевления дроновых технологий, воздушные, наземные и морские дроны станут решать в современной войне больше, чем пехота. Да, удерживать территори дронами невозможно (пока), но создать humanless зону по периметру фронта - вполне.

Время мясных штурмов и Рэмбо подходит к концу.
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09.07.2024 01:08 Ответить
какой нахер враг народа, тот чувак, судя по всему уже не годится в окопы, там менты и ментша вот это настоящие враги народа, вместо того чтобы быть на нуле так они собирают весь непотреб, отсиживаясь в тылу и ждут своего часа, когда можно будет сменить форму на российскую как это делали все менты попавшие под оккупацию
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05.07.2024 23:40 Ответить
Абсолютно верно.
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06.07.2024 01:17 Ответить
разгонись и ******* головой об стенку
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05.07.2024 17:45 Ответить
З таких ментів треба формувати штрафні батальони і відправляти на фронт у найгарячіші пункти. Взагалі всіх поліційських, включаючи жінок треба по черзі на 1-3 місяці відправляти на фронт.
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05.07.2024 16:42 Ответить
200%
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05.07.2024 17:43 Ответить
Чому на один-три місяці? Нах вони треба в тилу 9-11 місяців? Рейдерам допомагати?
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05.07.2024 23:25 Ответить
Очень странно видеть такое, потому что в Финляндии такое невозможно. Если нет документа о брони, потребуют проехать в отделение. Если отказываешься или будешь права качать, то тогда изобьют до полу-смерти дубинками, накачают еще из баллончика и в таком виде привезут в полицию. Такое было даже в мирное время, а уж в военное время за сопротивление сотруднику полиции или армии - сразу следует применение оружия на поражение!!! И это - все по закону! Здесь все строго, никакой демократии нету - хочу, не хочу, буду, не буду и т.д. Это никого не интересует, никто даже не будет упрашивать, вести задушевные беседы о справедливости, кто сначала должен служить, а кто потом. А служить во время войны, в конечном итоге призовут всех, то есть просто всех! Никто не отвертится, так как в военное время в Финляндии призывать будут всех от 18 до 70 лет !!! Да, да не до 60, а до 70 лет. Причем призывают всех без исключения - молодых, старых, больных, косых, кривых, тупых, коммунистов и миллионеров, даже без воинской специальности и учета. То есть, просто всех - это называется народная армия, а не профессиональная. В условиях тотальной войны профессиональная армия еще никогда никого не защитила. И естественно, практически бесплатно - никаких "профессиональных" зарплат никто никому платить не будет, может быть только премия за результативность. Так что, никто на войне не навариться, а вот разориться могут легко. Основная задача - набрать практически миллионную армию в 5 миллионной стране. А главный Украинский вопрос - "хочу, не хочу" в Финляндии просто не встанет, так как некому его задавать - или пойдешь служить или расстреляют. В настоящее время в Финляндии смертной казни нет, но в случае войны она вводится практически мгновенно. После начала войны ее ввели мгновенно и она существовала до 1949 года для мирного времени и до 1972 года для военного, но никто не запрещает ввести ее снова в случае необходимости. А до войны смертная казнь была запрещена с 1825 года. Естественно, этот запрет никто не соблюдал во время войны за независимость в 1918 году. Так, что в жизни все не весело, а весело бывает только в холлифуде. А поэтому, в заключении немного юмора.
Очень часто бывает, что вечером насобирают алкоголиков (в общественных местах запрещено распивать алкоголь и находится пьяным) и привозят их в вытрезвитель (камера предварительного заключения). А к утру вытаскивают уже труп. За год бывает до 20 таких случаев и это только в Хельсинки.
В Финляндии отказ от службы в армии редко, но бывает. Например, я помню про такой случай.
Где-то, в 2012 году от службы в финской армии отказался один этнический немец (их немного в Финляндии, но есть). Он сказал - да нахер мне эта Финляндия и уехал на историческую родину в Германию, где и скрывался от правосудия. Финляндия подала на него в международный розыск и через немецкую полицию установили его новое место жительства, но на письма он не отвечал.
Прошло несколько лет и в конце концов, он сам приехал в Финляндию по своим делам (наверное, паспорт менять) и тут его сразу повязали и отправили в турму. Где он и просидел 3 года, а затем пошел служить в армию на год и только после этого уехал снова на историческую родину.
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05.07.2024 19:41 Ответить
В тому то і справа, що у нас війна для бідних. Крім того в Фінляндії не було кучі силовиків - трутнів з бронню, астмою і родимками, блатних синочків. І життями солдатів розпоряжались розумно, не рахували їх за пушечне м'ясо.
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05.07.2024 20:16 Ответить
Ну вот, опять ошибка - все, что вы перечислили было, есть и будет - как в Финляндии, так и в любой западной капиталистической стране. Притом, была и есть еще мощная прослойка бюрократов, а они точно воевать не хотят. А вот кого не было, так это коллаборантов и то, по простой причине - их просто массово убивали. Это сильно упростило ситуацию.
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05.07.2024 20:49 Ответить
Вот не ровняй грешное с праведным, абсолютно не коректное сравнение.
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05.07.2024 21:14 Ответить
Что конкретно, где грешное и что праведное? Все, что я написал есть абсолютная правда - я говорю только правду и никогда не вру.
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08.07.2024 18:27 Ответить
В 20 веке это работало. А сегодня одна армия призовет 5 миллионов мешков с костями, а вторая наклепает 5 миллионов дронов с нейросетевым управлением и дальнобойных ракет, и все это оплатят те, кто не хочет идти на нуль. И шансов на победу будет больше у второй армии, потому что мешки с костями не рождаются готовыми воевать так же быстро, как дроны.
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06.07.2024 01:20 Ответить
Просто приблизно раз в сто років створюють таку ситуацію - " стригуть" населення, тобто грабують і знищують. Такий собі договорнячок між так званими"елітами"
Якщо в сссср саджали за жменю зерна, то в ті ж самі часи в Штатах і Італії громадяне повинні були віддавати золото по (офіційной ціні), ясна річ, що ціна дуже скоро піднялась багатократно на золото. А як дізнавались про це золото? Так само - були свої Павлики Морозови.
Тобто в 1929 році падіння Нью- Йорської фондової біржи було початком цих процессів.
Знову ж таки всі ці ідеологічні установки - це просто "розвод" наівних людей.
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05.07.2024 21:28 Ответить
Если ети твари такое творят на людях и на камеры, представьте что они творят в ТЦК или отделениях полюции. Сколько уже на руках етих тварей убитых, которых списали или выкинули в посадку, никто не скажет. Не зря народ бежит от ТЦК и из страны рискуя жизнью переплывая реки и переходя горы.
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05.07.2024 23:26 Ответить
Вони не від тцк біжать. Тцк-то слідство. А причина-біжать від власного боягузства захищати країну.
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06.07.2024 10:46 Ответить
Мент він і в Африкі мент!
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05.07.2024 23:29 Ответить
Чому в поліцію не беруть 50-ти річних ,а на фронт гребуть? Може мусорів на фронт,а 50-60 річних в поліцію? ГА?
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06.07.2024 00:16 Ответить
Понабирали курвів губатих ,з метровими пазурами і платять їм по 50 тисяч,а воювавти має дід старий,що ледве дихає.Нє ,,це дуже скоро скінчиться. Буде бунт.
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06.07.2024 00:22 Ответить
З хлопом в шльопанцях,ці срані херої моржуть справитися ,а з підером -кацапом,що напав на УКРАЇНУ ,НЄ НЕ МОЖНА,БО ВОНИ НЕ ВЧИЛИСЯ. А може перечитати присягу? Ти ж давав народу України,мусор.ВСІХ МУСОРІВ НА ФРОНТ,Це не поліція,це тупа полюція.
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06.07.2024 00:38 Ответить
Він же показав проклятим ухилянтам-мусорам документи, в ТЦК його відразу відпустили, бо всі доки в порядку. Походу, мусори даремно 10 років реформувались, назву міняли і т.д., а так і залишились антинародною бандою. Зараз за бронь від фронту будуть вислужуватись ще більше.
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06.07.2024 10:30 Ответить
Щоб не потрапити в "Сафарі" - мусорня влаштовує сафарі в тилу.
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06.07.2024 12:24 Ответить
просто підари
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06.07.2024 17:53 Ответить
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