У Чернівцях патрульні двічі за місяць незаконно силою затримували одного й того ж чоловіка і відвозили у ТЦК. ВIДЕО
Чернівецькі патрульні двічі за місяць незаконно із застосуванням сили затримували чоловіка та відвозили його до ТЦК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кожного разу чоловіка у центрі комплектації відпускали, бо той мав документи у належному стані.
У мережі опублікований відеозапис останнього затримання із використанням сили попри те, що чоловік не чинив опору і навіть сам підставляв руки під кайданки.
"Побиття поліцейськими Коваль, Затхей, Пронька та незаконне затримання в м.Чернівці 15.06.24 року. Документи всі були в порядку, наданні поліції, але їх це не задовільнило. Вони вирішили без підстави затримати мене, без протоколу затримання та адвоката первинної допомоги. Відвезли в ТЦК СП де перевірили всі данні і сказали що я їм не потрібен, так як на обліку і всі документи в порядку. Тоді поліцейськи склали незаконний протокол по 185 ст. Зараз зняті побої в трамвпункті і написанні заяви в внутрішню безпеку, дбр, гарячу лінію Нац.поліціі, прокуратури. І це за це місяць вже другий раз!", - зазначає у коментарі автор публікації.
На ситуацію відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який назвав дії поліцейських "кричущим випадком порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини".
"Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання. Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави", - пише Лубінець на своїй сторінці у соцмережах.
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Вы когда нибудь мотали статоры-роторы для моторов? А, я вам скажу - это полный ******!
Дроны - это низкомаржинальный товар и они в странах запада массово не производятся и уже никогда не будут. Если их цена будет меньше, чем 100-200 тыс. долларов. Сейчас 90% всех дронов и их комплектующих производит Китай, а все остальные страны мира только 10%. И с ракетами та же проблема - если, они стоят больше 3-4 миллионов штука, то тогда могут сделать небольшое количество. А если цена только 1 миллион долларов - никто не хочет даже руки марать. Чтобы это далать, нужно отменять капитализм и вводить плановую экономику военного времени, как это было сделано во время второй мировой. И самое главное, сколько-бы не было дронов и ракет - без миллиона резервистов в принципе не обойтись. Армия воюет сапогами - это было и в 20 веке и в 30 будет также. Это надо понимать четко и себе на лбу записать. Если кто-то, во время войны хочет сидеть дома на диване, а на фронте пусть за него дроны повоюют, так этого точно не будет. Готовьтесь воевать все и по настоящему. Да, и выкиньте телевизор и прекращайте смотреть холлифудские фильмы, а то все мозги себе засрали.
Статоры-роторы для двигателей на современном производстве не мотаются бедными китайцами за миску риса, вы опоздали с вашими опасениями лет на 20. В современном мире давно используются машины для намотки обмоток с точным контролем числа витков и степени натяжения. Занимаются этим, к примеру такие компании как Nidec и Yaskawa Electric, погуглите их продукцию.
Никакой плановой экономики для того, чтобы клепать дроны не нужно - нужно лишь решение Сената выделить Пентагону бюджетнгые средства на это перспективное направление, и компании выстроились бы в ряд. Кстати сейчас США нацелились на защиту TSMC, чтобы эти технологии не достались Китаю, и дальше гайки китайцам в области экспорта технологий будут закручивать сильнее.
Ну а условные Калифорния или Техас - они на то и условные, чтобы вы включили, наконец, мозг и не воспринимали как безусловные. Имелось в виду, что бюджета и научно-производственной мощности любого из этих штатов хватило бы, чтобы победить мордор в дроновой гонке, не говоря уже о США в целом.
И последнее - уже сейчас дроны уничтожают количество живой силы, сопоставимое с результатами работы легкой артиллерии, но я уверен, что по мере совершенствования и удешевления дроновых технологий, воздушные, наземные и морские дроны станут решать в современной войне больше, чем пехота. Да, удерживать территори дронами невозможно (пока), но создать humanless зону по периметру фронта - вполне.
Время мясных штурмов и Рэмбо подходит к концу.
Очень часто бывает, что вечером насобирают алкоголиков (в общественных местах запрещено распивать алкоголь и находится пьяным) и привозят их в вытрезвитель (камера предварительного заключения). А к утру вытаскивают уже труп. За год бывает до 20 таких случаев и это только в Хельсинки.
В Финляндии отказ от службы в армии редко, но бывает. Например, я помню про такой случай.
Где-то, в 2012 году от службы в финской армии отказался один этнический немец (их немного в Финляндии, но есть). Он сказал - да нахер мне эта Финляндия и уехал на историческую родину в Германию, где и скрывался от правосудия. Финляндия подала на него в международный розыск и через немецкую полицию установили его новое место жительства, но на письма он не отвечал.
Прошло несколько лет и в конце концов, он сам приехал в Финляндию по своим делам (наверное, паспорт менять) и тут его сразу повязали и отправили в турму. Где он и просидел 3 года, а затем пошел служить в армию на год и только после этого уехал снова на историческую родину.
Якщо в сссср саджали за жменю зерна, то в ті ж самі часи в Штатах і Італії громадяне повинні були віддавати золото по (офіційной ціні), ясна річ, що ціна дуже скоро піднялась багатократно на золото. А як дізнавались про це золото? Так само - були свої Павлики Морозови.
Тобто в 1929 році падіння Нью- Йорської фондової біржи було початком цих процессів.
Знову ж таки всі ці ідеологічні установки - це просто "розвод" наівних людей.