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Новини Відео Війна
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У Чернівцях патрульні двічі за місяць незаконно силою затримували одного й того ж чоловіка і відвозили у ТЦК. ВIДЕО

Чернівецькі патрульні двічі за місяць незаконно із застосуванням сили затримували чоловіка та відвозили його до ТЦК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кожного разу чоловіка у центрі комплектації відпускали, бо той мав документи у належному стані.

У мережі опублікований відеозапис останнього затримання із використанням сили попри те, що чоловік не чинив опору і навіть сам підставляв руки під кайданки.

Дивіться: В Івано-Франківську силою заштовхали в поліцейське авто чоловіка: У ТЦК заявили, що він не мав із собою документів. ВIДЕО

"Побиття поліцейськими Коваль, Затхей, Пронька та незаконне затримання в м.Чернівці 15.06.24 року. Документи всі були в порядку, наданні поліції, але їх це не задовільнило. Вони вирішили без підстави затримати мене, без протоколу затримання та адвоката первинної допомоги. Відвезли в ТЦК СП де перевірили всі данні і сказали що я їм не потрібен, так як на обліку і всі документи в порядку. Тоді поліцейськи склали незаконний протокол по 185 ст. Зараз зняті побої в трамвпункті і написанні заяви в внутрішню безпеку, дбр, гарячу лінію Нац.поліціі, прокуратури. І це за це місяць вже другий раз!", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте: У Ворохті напали на автомобіль ТЦК. Місцеві жителі стверджують - через перевірки не їдуть туристи

На ситуацію відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який назвав дії поліцейських "кричущим випадком порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини".


"Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання. Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави", - пише Лубінець на своїй сторінці у соцмережах.

Також дивіться: У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

затримання (4355) Чернівці (562) мобілізація (3117) патрульна поліція (1443) Лубінець Дмитро (616) ТЦК та СП (656)


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Топ коментарі
+51
На відео прям мусора, чоловік по ділу вимагав протокол. Надіюсь відео набуде розголосу і якийсь адвокат безоплатно йому зможе допомогти.
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05.07.2024 12:55 Відповісти
+38
А де ти на відео, крім сміття у однострої, плбачив ухилянта? В яких чинах в тцк чи мусарні противозакониш? Патріот диванний!
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05.07.2024 13:10 Відповісти
+38
Так власне! 😊 Три здорові, спортивні, молоді, треновані штурмовики і санінструктор - це половина готового віьділення штурмовох роти. Хотіли прикритися літнім, худим (ознака хронічного захворювання) , сивим і лисим чоловіком, щоб не потрапити туди, де їх давно чекають. От власне вони і є найсправжніші ухилянти.
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05.07.2024 13:22 Відповісти
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Бронь робе з мерзотників повних ***** і пдарасів. Для цього цим уйопкам і дали її, щоб вони творити всю цю хню і захищати шашличних *******.
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05.07.2024 15:42 Відповісти
Первые полицейские которые не разводили соплей а сделали как надо. Всех, кто начинает умничать и разводить всякий базар вокзал, после просьбы показать документы, необходимо жестко и моментально скрутить. Эти пи...доболы в основном и не на фронте и не участвуют своим физическим трудом в восстановлении разрушенного и вообще ничего не делают для помощи своей стране.
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05.07.2024 15:46 Відповісти
А так и было, расстреливали на месте тысячами и прикапывали десятками тысяч. Приказ Маннергейма от 25.02.1918 года так и называется "ammutaan paikalla" (расстреливать на месте), а в 1939 году сделали еще проще - официально ввели смертную казнь. Вы наверное не знаете, но я напомню как это было. Все страны западной демократии на время войны отменяли как демократию, так и капитализм (свободный рынок). И только благодаря этому победили.
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05.07.2024 20:03 Відповісти
Цікава версія
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05.07.2024 20:09 Відповісти
Это не версия - это правда! Во время войны никакой демократии не было - цензура была такая, что никто даже пикнуть не мог. В Финляндии запрещали даже эстрадную музыку и развлекательные передачи и фильмы. Но, подпольно конечно собирались "повеселиться", но это было опасно. На всех каналах радио был - да, да, нечто подобное единого новостного марафона. Все передачи делались по спец.заказу и т.д. Так что, ничего исключительного сейчас в Украине не происходит, а даже наоборот - Украина живет так, как будто войны нету. Вот этого, в других странах точно не было.
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05.07.2024 20:29 Відповісти
В 20 веке это работало, а сегодня, если бы условной Калифорнии и Техасу дали 5 лет на подготовку к войне с рф, они бы скорее наклепали ракет и дронов такого уровня, что миллион резервистов им бы просто не понадобился. Воевать нужно умом, а не мясом в 21-м веке.
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06.07.2024 01:15 Відповісти
Что значит - наклепали? Калифорния и Техас ничего уже "клепать" не могут. Они напечатали-бы денег и на эти деньги наняли 200.000 наемников с Мексики и из других стран южной-америки.
Вы когда нибудь мотали статоры-роторы для моторов? А, я вам скажу - это полный ******!
Дроны - это низкомаржинальный товар и они в странах запада массово не производятся и уже никогда не будут. Если их цена будет меньше, чем 100-200 тыс. долларов. Сейчас 90% всех дронов и их комплектующих производит Китай, а все остальные страны мира только 10%. И с ракетами та же проблема - если, они стоят больше 3-4 миллионов штука, то тогда могут сделать небольшое количество. А если цена только 1 миллион долларов - никто не хочет даже руки марать. Чтобы это далать, нужно отменять капитализм и вводить плановую экономику военного времени, как это было сделано во время второй мировой. И самое главное, сколько-бы не было дронов и ракет - без миллиона резервистов в принципе не обойтись. Армия воюет сапогами - это было и в 20 веке и в 30 будет также. Это надо понимать четко и себе на лбу записать. Если кто-то, во время войны хочет сидеть дома на диване, а на фронте пусть за него дроны повоюют, так этого точно не будет. Готовьтесь воевать все и по настоящему. Да, и выкиньте телевизор и прекращайте смотреть холлифудские фильмы, а то все мозги себе засрали.
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08.07.2024 19:24 Відповісти
Ну да, ну да. Как же это Nester Hosiery или ***** Mills до сих пор не отказались производить носки для армии США по $5-15$ за пару милионными партиями? Вроде как до волшебной границы в 100$ далеко, не так ли?

Статоры-роторы для двигателей на современном производстве не мотаются бедными китайцами за миску риса, вы опоздали с вашими опасениями лет на 20. В современном мире давно используются машины для намотки обмоток с точным контролем числа витков и степени натяжения. Занимаются этим, к примеру такие компании как Nidec и Yaskawa Electric, погуглите их продукцию.

Никакой плановой экономики для того, чтобы клепать дроны не нужно - нужно лишь решение Сената выделить Пентагону бюджетнгые средства на это перспективное направление, и компании выстроились бы в ряд. Кстати сейчас США нацелились на защиту TSMC, чтобы эти технологии не достались Китаю, и дальше гайки китайцам в области экспорта технологий будут закручивать сильнее.

Ну а условные Калифорния или Техас - они на то и условные, чтобы вы включили, наконец, мозг и не воспринимали как безусловные. Имелось в виду, что бюджета и научно-производственной мощности любого из этих штатов хватило бы, чтобы победить мордор в дроновой гонке, не говоря уже о США в целом.

И последнее - уже сейчас дроны уничтожают количество живой силы, сопоставимое с результатами работы легкой артиллерии, но я уверен, что по мере совершенствования и удешевления дроновых технологий, воздушные, наземные и морские дроны станут решать в современной войне больше, чем пехота. Да, удерживать территори дронами невозможно (пока), но создать humanless зону по периметру фронта - вполне.

Время мясных штурмов и Рэмбо подходит к концу.
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09.07.2024 01:08 Відповісти
какой нахер враг народа, тот чувак, судя по всему уже не годится в окопы, там менты и ментша вот это настоящие враги народа, вместо того чтобы быть на нуле так они собирают весь непотреб, отсиживаясь в тылу и ждут своего часа, когда можно будет сменить форму на российскую как это делали все менты попавшие под оккупацию
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05.07.2024 23:40 Відповісти
Абсолютно верно.
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06.07.2024 01:17 Відповісти
разгонись и ******* головой об стенку
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05.07.2024 17:45 Відповісти
З таких ментів треба формувати штрафні батальони і відправляти на фронт у найгарячіші пункти. Взагалі всіх поліційських, включаючи жінок треба по черзі на 1-3 місяці відправляти на фронт.
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05.07.2024 16:42 Відповісти
200%
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05.07.2024 17:43 Відповісти
Чому на один-три місяці? Нах вони треба в тилу 9-11 місяців? Рейдерам допомагати?
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05.07.2024 23:25 Відповісти
Очень странно видеть такое, потому что в Финляндии такое невозможно. Если нет документа о брони, потребуют проехать в отделение. Если отказываешься или будешь права качать, то тогда изобьют до полу-смерти дубинками, накачают еще из баллончика и в таком виде привезут в полицию. Такое было даже в мирное время, а уж в военное время за сопротивление сотруднику полиции или армии - сразу следует применение оружия на поражение!!! И это - все по закону! Здесь все строго, никакой демократии нету - хочу, не хочу, буду, не буду и т.д. Это никого не интересует, никто даже не будет упрашивать, вести задушевные беседы о справедливости, кто сначала должен служить, а кто потом. А служить во время войны, в конечном итоге призовут всех, то есть просто всех! Никто не отвертится, так как в военное время в Финляндии призывать будут всех от 18 до 70 лет !!! Да, да не до 60, а до 70 лет. Причем призывают всех без исключения - молодых, старых, больных, косых, кривых, тупых, коммунистов и миллионеров, даже без воинской специальности и учета. То есть, просто всех - это называется народная армия, а не профессиональная. В условиях тотальной войны профессиональная армия еще никогда никого не защитила. И естественно, практически бесплатно - никаких "профессиональных" зарплат никто никому платить не будет, может быть только премия за результативность. Так что, никто на войне не навариться, а вот разориться могут легко. Основная задача - набрать практически миллионную армию в 5 миллионной стране. А главный Украинский вопрос - "хочу, не хочу" в Финляндии просто не встанет, так как некому его задавать - или пойдешь служить или расстреляют. В настоящее время в Финляндии смертной казни нет, но в случае войны она вводится практически мгновенно. После начала войны ее ввели мгновенно и она существовала до 1949 года для мирного времени и до 1972 года для военного, но никто не запрещает ввести ее снова в случае необходимости. А до войны смертная казнь была запрещена с 1825 года. Естественно, этот запрет никто не соблюдал во время войны за независимость в 1918 году. Так, что в жизни все не весело, а весело бывает только в холлифуде. А поэтому, в заключении немного юмора.
Очень часто бывает, что вечером насобирают алкоголиков (в общественных местах запрещено распивать алкоголь и находится пьяным) и привозят их в вытрезвитель (камера предварительного заключения). А к утру вытаскивают уже труп. За год бывает до 20 таких случаев и это только в Хельсинки.
В Финляндии отказ от службы в армии редко, но бывает. Например, я помню про такой случай.
Где-то, в 2012 году от службы в финской армии отказался один этнический немец (их немного в Финляндии, но есть). Он сказал - да нахер мне эта Финляндия и уехал на историческую родину в Германию, где и скрывался от правосудия. Финляндия подала на него в международный розыск и через немецкую полицию установили его новое место жительства, но на письма он не отвечал.
Прошло несколько лет и в конце концов, он сам приехал в Финляндию по своим делам (наверное, паспорт менять) и тут его сразу повязали и отправили в турму. Где он и просидел 3 года, а затем пошел служить в армию на год и только после этого уехал снова на историческую родину.
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05.07.2024 19:41 Відповісти
В тому то і справа, що у нас війна для бідних. Крім того в Фінляндії не було кучі силовиків - трутнів з бронню, астмою і родимками, блатних синочків. І життями солдатів розпоряжались розумно, не рахували їх за пушечне м'ясо.
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05.07.2024 20:16 Відповісти
Ну вот, опять ошибка - все, что вы перечислили было, есть и будет - как в Финляндии, так и в любой западной капиталистической стране. Притом, была и есть еще мощная прослойка бюрократов, а они точно воевать не хотят. А вот кого не было, так это коллаборантов и то, по простой причине - их просто массово убивали. Это сильно упростило ситуацию.
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05.07.2024 20:49 Відповісти
Вот не ровняй грешное с праведным, абсолютно не коректное сравнение.
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05.07.2024 21:14 Відповісти
Что конкретно, где грешное и что праведное? Все, что я написал есть абсолютная правда - я говорю только правду и никогда не вру.
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08.07.2024 18:27 Відповісти
В 20 веке это работало. А сегодня одна армия призовет 5 миллионов мешков с костями, а вторая наклепает 5 миллионов дронов с нейросетевым управлением и дальнобойных ракет, и все это оплатят те, кто не хочет идти на нуль. И шансов на победу будет больше у второй армии, потому что мешки с костями не рождаются готовыми воевать так же быстро, как дроны.
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06.07.2024 01:20 Відповісти
Просто приблизно раз в сто років створюють таку ситуацію - " стригуть" населення, тобто грабують і знищують. Такий собі договорнячок між так званими"елітами"
Якщо в сссср саджали за жменю зерна, то в ті ж самі часи в Штатах і Італії громадяне повинні були віддавати золото по (офіційной ціні), ясна річ, що ціна дуже скоро піднялась багатократно на золото. А як дізнавались про це золото? Так само - були свої Павлики Морозови.
Тобто в 1929 році падіння Нью- Йорської фондової біржи було початком цих процессів.
Знову ж таки всі ці ідеологічні установки - це просто "розвод" наівних людей.
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05.07.2024 21:28 Відповісти
Если ети твари такое творят на людях и на камеры, представьте что они творят в ТЦК или отделениях полюции. Сколько уже на руках етих тварей убитых, которых списали или выкинули в посадку, никто не скажет. Не зря народ бежит от ТЦК и из страны рискуя жизнью переплывая реки и переходя горы.
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05.07.2024 23:26 Відповісти
Вони не від тцк біжать. Тцк-то слідство. А причина-біжать від власного боягузства захищати країну.
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06.07.2024 10:46 Відповісти
Мент він і в Африкі мент!
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05.07.2024 23:29 Відповісти
Чому в поліцію не беруть 50-ти річних ,а на фронт гребуть? Може мусорів на фронт,а 50-60 річних в поліцію? ГА?
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06.07.2024 00:16 Відповісти
Понабирали курвів губатих ,з метровими пазурами і платять їм по 50 тисяч,а воювавти має дід старий,що ледве дихає.Нє ,,це дуже скоро скінчиться. Буде бунт.
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06.07.2024 00:22 Відповісти
З хлопом в шльопанцях,ці срані херої моржуть справитися ,а з підером -кацапом,що напав на УКРАЇНУ ,НЄ НЕ МОЖНА,БО ВОНИ НЕ ВЧИЛИСЯ. А може перечитати присягу? Ти ж давав народу України,мусор.ВСІХ МУСОРІВ НА ФРОНТ,Це не поліція,це тупа полюція.
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06.07.2024 00:38 Відповісти
Він же показав проклятим ухилянтам-мусорам документи, в ТЦК його відразу відпустили, бо всі доки в порядку. Походу, мусори даремно 10 років реформувались, назву міняли і т.д., а так і залишились антинародною бандою. Зараз за бронь від фронту будуть вислужуватись ще більше.
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06.07.2024 10:30 Відповісти
Щоб не потрапити в "Сафарі" - мусорня влаштовує сафарі в тилу.
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06.07.2024 12:24 Відповісти
просто підари
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06.07.2024 17:53 Відповісти
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