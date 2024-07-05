У Чернівцях патрульні двічі за місяць незаконно силою затримували одного й того ж чоловіка і відвозили у ТЦК. ВIДЕО

Чернівецькі патрульні двічі за місяць незаконно із застосуванням сили затримували чоловіка та відвозили його до ТЦК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кожного разу чоловіка у центрі комплектації відпускали, бо той мав документи у належному стані.

У мережі опублікований відеозапис останнього затримання із використанням сили попри те, що чоловік не чинив опору і навіть сам підставляв руки під кайданки.

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"Побиття поліцейськими Коваль, Затхей, Пронька та незаконне затримання в м.Чернівці 15.06.24 року. Документи всі були в порядку, наданні поліції, але їх це не задовільнило. Вони вирішили без підстави затримати мене, без протоколу затримання та адвоката первинної допомоги. Відвезли в ТЦК СП де перевірили всі данні і сказали що я їм не потрібен, так як на обліку і всі документи в порядку. Тоді поліцейськи склали незаконний протокол по 185 ст. Зараз зняті побої в трамвпункті і написанні заяви в внутрішню безпеку, дбр, гарячу лінію Нац.поліціі, прокуратури. І це за це місяць вже другий раз!", - зазначає у коментарі автор публікації.

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На ситуацію відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який назвав дії поліцейських "кричущим випадком порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини".



"Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання. Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави", - пише Лубінець на своїй сторінці у соцмережах.

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