УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10296 відвідувачів онлайн
Новини
7 109 28

ОК "Захід" розповіло деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК: поранено солдата, нападника розшукують

ОК «Захід» розповіло деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК: поранено солдата, нападника розшукують

У ніч на 27 серпня під час комендантської години невідомий скоїв озброєний напад на пост охорони Луцького ТЦК. Він відкрив вогонь по військовослужбовцях.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

В ОК "Захід" розповіли, що у результаті нападу був поранений старший солдат. Наразі він перебуває на лікуванні у госпіталі.

Нападника досі шукають правоохоронці.

"Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці", - йдеться у заяві.

Читайте також: В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК на блокпості. Йому загрожує до 5 років ув’язнення

Військові мають право на захист у випадку загрози життю

У відомстві нагадали, що ТЦК - це режимний обʼєкт, тому у випадку загрози життю військовослужбовців - вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони місцеві та долучилися до лав ЗСУ із самого початку російського вторгнення.  Після того, як вони дістали поранення, їх було переведено на службу в тил.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження", - заявили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

Читайте також: У Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: його затримали

Автор: 

Луцьк (412) напад (1118) стрілянина (1778) ЗСУ (7513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК

 Класика!
показати весь коментар
27.08.2024 21:11
+15
Не знаю як бойовий досвід, а от животи у них точно дуже великі.
показати весь коментар
27.08.2024 21:21
+10
За себе відповідай, ухилянте
показати весь коментар
27.08.2024 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК

 Класика!
показати весь коментар
27.08.2024 21:11 Відповісти
За себе відповідай, ухилянте
показати весь коментар
27.08.2024 21:15 Відповісти
О, побратим Татарова!
показати весь коментар
27.08.2024 21:19 Відповісти
Троль, ти вже притомив, розслабся, сходи до Машки- буфетниці, вона самогону із китайського сахару нагнала, може дасть сьогодні
показати весь коментар
27.08.2024 22:41 Відповісти
Пане дмітрій звідки ви знаєте що він ухилянт? Може ви рішення суду бачили?
показати весь коментар
27.08.2024 21:23 Відповісти
Він, як ти не ухилянт. Ви обидва російські тролі
показати весь коментар
27.08.2024 22:42 Відповісти
Не знаю як бойовий досвід, а от животи у них точно дуже великі.
показати весь коментар
27.08.2024 21:21 Відповісти
Це додаткові бронеплити - нанотехнології!
показати весь коментар
27.08.2024 21:49 Відповісти
Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть. Джерело: То їх було двоє?! чи «невідомий чоловік»
показати весь коментар
27.08.2024 21:13 Відповісти
невідомий скоїв озброєний напад на пост охорони Луцького .

Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть.


Так вы для начала определитесь, нападающий был один или там целая "дрг" напала?
показати весь коментар
27.08.2024 21:13 Відповісти
Мне часто кажется (перекрестился) что тексты новостей пишутся, как я диплом писал. Всё равно никто читать не будет. Большинству для обсуждения достаточно заголовка.
показати весь коментар
27.08.2024 21:40 Відповісти
Ну тут часто бывают опечатки в текстах новостей. Но в данном случае, тут просто выложили то что написали представители ТЦК... То есть, это уже к ним претензии)
показати весь коментар
27.08.2024 21:44 Відповісти
Будний день (в выходной ещё меньше). Два десятка новостей. Максимум 3 страницы текста. Никто не вычитывает текст?
Не, напрасно цензуры убрали (темники оставили) ща каждый блогер - журналист.
показати весь коментар
27.08.2024 22:01 Відповісти
хоть не с подвала напал???
показати весь коментар
27.08.2024 21:20 Відповісти
Я ж писав що то було ТЦК.
Це вже "класика".
показати весь коментар
27.08.2024 21:23 Відповісти
А що там стосовно стрілянини в Тернополі, де вбили двох цивільних - вже встановили хто був "чоловіком у військовій формі"?
показати весь коментар
27.08.2024 21:32 Відповісти
случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение. Источник:
Извините, в данном случае огонь на отпугивание.
показати весь коментар
27.08.2024 21:38 Відповісти
А цивільні теж мають право на захист життя, але в тцк чогось доводять до смерті, і це безнаказанно! Може пора закон застосовувати однаково для всіх а не вибірково!
показати весь коментар
27.08.2024 21:43 Відповісти
А це не закон, пане Валерію, це ZeСправедливість, що прямо суперечить нормам Закону, Моралі та Етики.
Сматрящій за ZeСправедливістю Костін та його зами-корупціонери (бо всі як один підозри в корупції отримали) збрехати не дадуть!
показати весь коментар
27.08.2024 21:59 Відповісти
Чому від тебе так кацапсятиною тхне?
показати весь коментар
27.08.2024 23:07 Відповісти
Треба йти у військо.
показати весь коментар
28.08.2024 06:57 Відповісти
Якщо тцк - то режимний об'єкт, то туди не можна УВІЙТИ без перепустки яи дозволу. А вони щось плутають, і звідти не можна ВИЙТИ.
А якщо згадати, як відповів тандир за смерть військовослужбовця, то щось потрійні стандарти якісь підорські виходять
показати весь коментар
27.08.2024 21:53 Відповісти
Це ж відколи якась тцк режимний об'єкт?
показати весь коментар
27.08.2024 21:59 Відповісти
То дуже погано коли військові можуть все, абсолютно ВСЕ. Бо їх чіпати не можна. А цивільні НІЧОГО, бо то кріпаки.
То мені нагадує одну країну, на сході від України .
показати весь коментар
27.08.2024 22:06 Відповісти
Гражданские тоже имеют право на самооборону
показати весь коментар
27.08.2024 23:46 Відповісти
Друзі, звертаюсь до всіх тих, кого зараз обстрілюють та ********. Це - прикордоння. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
показати весь коментар
28.08.2024 06:45 Відповісти
"Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців...", "Нападника досі шукають правоохоронці..."- навіть не можуть чітко вказати кількість нападників.
показати весь коментар
28.08.2024 08:53 Відповісти
Чому вони ,які отримали поранення далі йдуть служити в ТЦК,чому їх не забезпечити матеріально і нехай ідуть додому.Вони ж повинні знати,як у нас "******* ТЦК",якщо не хочуть проблем ,то не треба туди йти
показати весь коментар
28.08.2024 09:06 Відповісти
 
 