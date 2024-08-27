ОК «Захід» розповіло деталі стрілянини на пості Луцького ТЦК: поранено солдата, нападника розшукують

У ніч на 27 серпня під час комендантської години невідомий скоїв озброєний напад на пост охорони Луцького ТЦК. Він відкрив вогонь по військовослужбовцях.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

В ОК "Захід" розповіли, що у результаті нападу був поранений старший солдат. Наразі він перебуває на лікуванні у госпіталі.

Нападника досі шукають правоохоронці.

"Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці", - йдеться у заяві.

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Військові мають право на захист у випадку загрози життю

У відомстві нагадали, що ТЦК - це режимний обʼєкт, тому у випадку загрози життю військовослужбовців - вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Крім цього, в ОК "Захід" розповіли, що військові, які в ніч на 27 серпня перебували на посту охорони, - це воїни із бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони місцеві та долучилися до лав ЗСУ із самого початку російського вторгнення. Після того, як вони дістали поранення, їх було переведено на службу в тил.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені - знайдуть. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження", - заявили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

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