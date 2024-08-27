У Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту: його шукають
27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції Волині.
Як зазначається, чоловік стріляв з невстановленої зброї по військових, які відкрили вогонь у відповідь.
Одного військовослужбовця поранили, його доправили до лікарні. Після перестрілки невідомий чоловік втік.
Його пошуки нині тривають. У дію введено спеціальну поліцейську операцію.
За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.
Водночас в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію не коментують, допоки триває слідство, повідомила речниця Уляна Кравчук у коментарі "Суспільному".
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що ж думаю - знайдуть - ще одни ждуном стане менше
і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
Ти там працюєш на сервері фсб?
https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=EZOwE2j2f9APUbFz
щож я повчу
Те що я пишу проти ворожого кацапського телеграму - це по вашому мені куратор вчить ?
тоді хто мій куратор- кацап з ФСБ що пользує телеграм , Зе що захищає телеграм чи французи що арештували дурова ? Мабуть французи , а хто Ваш куратор, що ви захищаєте телеграм ? Мабуть ФСБ чи Подоляк
Макрон провів олімпіаду та анексував дурова... - не вперше подібне стається в історії.
Думаю анексований дуров тепер стане частиною Великої Франції.
А шо він хотів якщо носить фамілію дуров, треба було просто вчасно змінити фамілію на Де-Розумненко
ТЦКашники охороняли Генделик?
...а потім гарненько розклав пістоля та набої, майстерно підсвітив та сфотографував.