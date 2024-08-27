УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини
4 078 22

У Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту: його шукають

У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях

27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції Волині.

Як зазначається, чоловік стріляв з невстановленої зброї по військових, які відкрили вогонь у відповідь.

Одного військовослужбовця поранили, його доправили до лікарні. Після перестрілки невідомий чоловік втік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир взводу застрелив правоохоронця на Волині, - ЗМІ

Його пошуки нині тривають. У дію введено спеціальну поліцейську операцію.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. 

Водночас в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію не коментують, допоки триває слідство, повідомила речниця Уляна Кравчук у коментарі "Суспільному".

Читайте також: Чоловікові, який стріляв по людях на Тернопільщині, оголошено про підозру, йому загрожує довічне, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Луцьк (412) стрілянина (1778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Объектом охраны видимо был ТЦК, раз областной не комментирует.
показати весь коментар
27.08.2024 12:42
+12
Телеграм вже закрили? Бо через нього ішли виплати усім МАНКУРТАМ, що роблять в Україні провокації , підпали, вбивста і мацковську ходу

і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
показати весь коментар
27.08.2024 12:42
+10
Як повідомило невідоме джерело, невідомий з невідомої зброї обстріляв невідомих військових, які охороняли невідомий об'єкт, після чого на невідомому автомобілі втік у невідомому напрямку.
показати весь коментар
27.08.2024 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И де та комендантська година? Де патрулі мусарів в ночи? Бо поліцейські в Люті....
показати весь коментар
27.08.2024 12:37 Відповісти
скоріш всього наводчик ліліпутіна повзв по кущам біля військового об'єкту
що ж думаю - знайдуть - ще одни ждуном стане менше
показати весь коментар
27.08.2024 14:51 Відповісти
Объектом охраны видимо был ТЦК, раз областной не комментирует.
показати весь коментар
27.08.2024 12:42 Відповісти
Телеграм вже закрили? Бо через нього ішли виплати усім МАНКУРТАМ, що роблять в Україні провокації , підпали, вбивста і мацковську ходу

і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
показати весь коментар
27.08.2024 12:42 Відповісти
встановлення Телеграм в державних установах відбувалося з дозволу та відома СБУ.
показати весь коментар
27.08.2024 14:41 Відповісти
Люба моя - звідки така секретна інформація що "телеграм обробляв сервер в СП ФСБ"?
Ти там працюєш на сервері фсб?
показати весь коментар
27.08.2024 14:53 Відповісти
https://youtu.be/uu1oWXZ0aIw?si=JAwpd3pPZypg1gBY
показати весь коментар
27.08.2024 17:46 Відповісти
https://youtu.be/0RMNpxaVq0I?si=VoybrlHf7el8upgd
показати весь коментар
27.08.2024 17:49 Відповісти
А це вам на десерт , бо Ви сами до цієї інфи не доберетесь
https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=EZOwE2j2f9APUbFz
показати весь коментар
27.08.2024 17:51 Відповісти
Да ладно - оправдується лише винуватий - тебе куратор цьому не вчив...
щож я повчу
показати весь коментар
27.08.2024 18:02 Відповісти
Ось скажіть , будь ласка, Ви колись включаєте свої аналітичні навички чи ні?
Те що я пишу проти ворожого кацапського телеграму - це по вашому мені куратор вчить ?
тоді хто мій куратор- кацап з ФСБ що пользує телеграм , Зе що захищає телеграм чи французи що арештували дурова ? Мабуть французи , а хто Ваш куратор, що ви захищаєте телеграм ? Мабуть ФСБ чи Подоляк
показати весь коментар
27.08.2024 18:18 Відповісти
А шо не так з Французами?
Макрон провів олімпіаду та анексував дурова... - не вперше подібне стається в історії.
Думаю анексований дуров тепер стане частиною Великої Франції.
А шо він хотів якщо носить фамілію дуров, треба було просто вчасно змінити фамілію на Де-Розумненко
показати весь коментар
27.08.2024 18:46 Відповісти
Ви - маніпулятор 🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.08.2024 17:05 Відповісти
Дмитрук?
показати весь коментар
27.08.2024 12:43 Відповісти
''Із невстановленої зброї''? А знайти вистрілені кулі і встановити тип зброї. І пробити по базі власника слабо? Чи таке в поліції не вчать?
показати весь коментар
27.08.2024 12:44 Відповісти
Знайти кулі? По зброї найти власника?
показати весь коментар
27.08.2024 12:56 Відповісти
врємя пострілять, между намі пальба, папапапападаіш в сердці ТЦК, любііііімка
показати весь коментар
27.08.2024 12:44 Відповісти
"військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта"
ТЦКашники охороняли Генделик?
показати весь коментар
27.08.2024 12:45 Відповісти
Десь біля першої години ночі чув одиночні і кілька коротких автоматних черг.Це за два з половиною роки перший раз. За військові об"єкти казати не буду, а ось за генделики скажу: тецtкашників зі всієї області не вистарчить їх охороняти. Це не рахуючи "крапок".
показати весь коментар
27.08.2024 13:48 Відповісти
Кашники охороняли Геленджик? Коли де почитати?
показати весь коментар
27.08.2024 14:55 Відповісти
Як повідомило невідоме джерело, невідомий з невідомої зброї обстріляв невідомих військових, які охороняли невідомий об'єкт, після чого на невідомому автомобілі втік у невідомому напрямку.
показати весь коментар
27.08.2024 12:52 Відповісти
Після інциденту зловмисник втік
...а потім гарненько розклав пістоля та набої, майстерно підсвітив та сфотографував.
показати весь коментар
27.08.2024 13:38 Відповісти
 
 