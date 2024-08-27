У Луцьку невідомий чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту: його шукають

27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції Волині.

Як зазначається, чоловік стріляв з невстановленої зброї по військових, які відкрили вогонь у відповідь.

Одного військовослужбовця поранили, його доправили до лікарні. Після перестрілки невідомий чоловік втік.

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Його пошуки нині тривають. У дію введено спеціальну поліцейську операцію.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Водночас в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію не коментують, допоки триває слідство, повідомила речниця Уляна Кравчук у коментарі "Суспільному".

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