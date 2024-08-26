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Командир взводу застрелив правоохоронця на Волині, - ЗМІ

На Волині командир взвод застрелив правоохоронця

У Волинській області командир взводу через словесний конфлікт застрелив правоохоронця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Волинські новини.

Близько 3:30 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.

Від отриманих травм той помер на місці події.

Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Наразі триває розслідування.

Читайте: Чоловікові, який стріляв по людях на Тернопільщині, оголошено про підозру, йому загрожує довічне, - МВС. ФОТОрепортаж

Автор: 

стрілянина (1778) вбивство (3083) Волинська область (859)


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Топ коментарі
+23
20-ти річний був правоохоронцем,а 27-річний був командиром взводу.Чи був командир взводу правоохоронцем - неясно.чи був правоохоронець в тому взводі і взагалі яким правоохоронцем він був - теж неясно.Але ясно одне - один був 20-ти річним,другий - 27-ми річним.Так і хочеться сказати - ідіть...з такою подачею інформаціі...
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26.08.2024 17:01
+16
на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі Джерело:
***********
Тобто, застрелив підлеглого.

До речі, а що там з "невідомою особою у військовій формі, яка з автомата застрелила двох невідомих осіб у цивільній формі, і поранила трьох невідомих осіб теж у цивільній формі"?
Вже більше тижня минуло, а всі причетні так і залишились "невідомими"?

У селі Доброводи на Тернопільщині озброєний чоловік відкрив https://www.unian.ua/society/pidozryuvanogo-u-vbivsti-farion-zatrimali-zelenskiy-novini-dnipra-12707835.html стрілянину по людях, внаслідок чого двоє загинули, ще трьох поранено.

Як повідомляє https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/816602393994734?locale=uk_UA поліція Тернопільської області, інформація про те, що у селі Доброводи невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік, надійшла до правоохоронців близько 15:35.

"За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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26.08.2024 16:36
+13
Я би сказав так... не треба конфліктувати з тим, хто може тебе застрелити. А шо там насправді відбулося - фіг його знає. Можна тільки здогадуватися у відповідності до симпатій. Мєнту з коментаторів не симпатизує ніхто, отже він винуватий.
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26.08.2024 16:45
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20 років мену. ДВАДЦЯТЬ!!!!!! Коли розпочалось вторгнення менту було десь близко 17. І що цей хлопчик нахамив офіцеру , що той його пристрелив ми ніколи не дізнаємось.
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26.08.2024 16:31 Відповісти
І що? Призов взагалі з 18 років. Може хлопець курсантом був. Чи то його вік привід для вбивста?
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26.08.2024 16:36 Відповісти
Навмисне убивство ще треба довести.
Може, цілився в ногу, а той підставив дурну головешку.
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26.08.2024 23:38 Відповісти
Тобто, взагалі - це норма стріляти по підлеглим?
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26.08.2024 23:56 Відповісти
вторгнення росії почалося в 2014 році з незаконної окупації Українського Криму.
Взагалі із-за ревнощів таке стається - до прикладу https://t.me/meduzalive/111760 кацап ізі за ревнощів викинув свою дитину-таджика та свою жінку з 16 поверха :
25.08.2024 Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже. Происшествие случилось утром 25 августа. По словам очевидцев, около 9 утра мужчина выбросил из окна сына 2023 года рождения, а потом и 36-летнюю жену. Долгое время мужчина стоял голым в окне и сбрасывал оттуда вещи. Мужчину задерживал спецназ, который штурмовал квартиру. СМИ сообщают, что подозреваемый - 39-летний сотрудник Центробанка РФ Александр Липатов.
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26.08.2024 16:39 Відповісти
Доречі коли розпочалося вторгнення путіна на Крим - то деяким крисчанам було по 10-12 років...
ці в минулому десятирічні хлопчики загинули за маєток ліліпутіна Геленжик коли ЗСУ потопило крейсер москва - про що свідчить таємно відкрита стела з іменами ліквідованих матросів
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26.08.2024 16:50 Відповісти
В принципе согласен. Но не все крымчане за рабссею. Не делайте обобщающий пропагандистский подход.
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26.08.2024 16:56 Відповісти
ну от тепер командир взводу вийде з буцигарні після 40 ка ...
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26.08.2024 16:34 Відповісти
Комаендир взводу кого, тцкашникіа ?
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26.08.2024 16:35 Відповісти
тцкшники і менти то як ниточка з голочкою, найкращі друзі.
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26.08.2024 17:22 Відповісти
Як тут не згадати слова Авакова...
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26.08.2024 16:35 Відповісти
на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі Джерело:
***********
Тобто, застрелив підлеглого.

До речі, а що там з "невідомою особою у військовій формі, яка з автомата застрелила двох невідомих осіб у цивільній формі, і поранила трьох невідомих осіб теж у цивільній формі"?
Вже більше тижня минуло, а всі причетні так і залишились "невідомими"?

У селі Доброводи на Тернопільщині озброєний чоловік відкрив https://www.unian.ua/society/pidozryuvanogo-u-vbivsti-farion-zatrimali-zelenskiy-novini-dnipra-12707835.html стрілянину по людях, внаслідок чого двоє загинули, ще трьох поранено.

Як повідомляє https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/816602393994734?locale=uk_UA поліція Тернопільської області, інформація про те, що у селі Доброводи невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік, надійшла до правоохоронців близько 15:35.

"За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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26.08.2024 16:36 Відповісти
А що, забанили в гуглі?
Контужений був там на лікуванні.
В магазині не продали горілки.
Вернувся з автоматом.
Всього загинуло три особи, ще кілька поранено.
Усі відомі, в тому числі і той, що стріляв
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26.08.2024 17:19 Відповісти
треба роздавати горілку безоплатно - або не треба

хз
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26.08.2024 17:42 Відповісти
Кажуть зведенні підрозділи Поліції поставилина на кордон з Білорус'ю, виходе що понапивались і постріляли друг друга.
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26.08.2024 16:36 Відповісти
Шо тут скажеш? - життя копіика
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26.08.2024 16:38 Відповісти
А цей правоохоронець не в курсі що йде війна і дискутувати а тим більше хамити військовим справа не благодарна .
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26.08.2024 16:41 Відповісти
Я би сказав так... не треба конфліктувати з тим, хто може тебе застрелити. А шо там насправді відбулося - фіг його знає. Можна тільки здогадуватися у відповідності до симпатій. Мєнту з коментаторів не симпатизує ніхто, отже він винуватий.
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26.08.2024 16:45 Відповісти
Не треба нi з ким конфлiктувати-
збережеш нерви, а iнколи життя або свободу!
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26.08.2024 18:20 Відповісти
Це в ідеальному світі. В реальному не завжди вдається.
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26.08.2024 21:49 Відповісти
Дам дельный совет - меньше общайся с незнакомыми. А ещё лучше - молча уйди.
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27.08.2024 09:56 Відповісти
"Нормальні люди при тверезій свідомості такого б не вчинили."

друга умова зайва
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26.08.2024 17:04 Відповісти
Уважаемый, Вы бы читали новость перед тем как комментировать. Командир взвода сводной правоохранительной бригады, на территории опорного пункта этой самой бригады застрелил правоохранителя. То есть взводный застрелил подчиненного
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26.08.2024 19:01 Відповісти
Чергове міряння пісюнами закінчилось класикою...
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26.08.2024 16:46 Відповісти
Ніц не ясно...та й і не треба то широкому загалу. Небойові втрати, та й по всьому.
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26.08.2024 16:54 Відповісти
Трагедія для всіх
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26.08.2024 16:55 Відповісти
Він побачив у ньому ворога і пристрелив
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26.08.2024 16:56 Відповісти
не хотів дань збирати, бусифікувати добровольців, чи назбирав і собі залишив? інших причин немає
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26.08.2024 16:56 Відповісти
Не выполнил законный приказ, напился и напал на командира, вы.бал жену командира, пытался дезертировать с оружием, и еще миллион других причин может быть
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26.08.2024 18:07 Відповісти
20-ти річний був правоохоронцем,а 27-річний був командиром взводу.Чи був командир взводу правоохоронцем - неясно.чи був правоохоронець в тому взводі і взагалі яким правоохоронцем він був - теж неясно.Але ясно одне - один був 20-ти річним,другий - 27-ми річним.Так і хочеться сказати - ідіть...з такою подачею інформаціі...
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26.08.2024 17:01 Відповісти
Ну если все происходила на территории опорного пункта сводной правоохранительной бригады в 03:30, то, уверен, что взводный просто застрелил подчиненного.
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26.08.2024 19:04 Відповісти
Давайте разрешим аружие населению для самазащиты, ****.
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26.08.2024 17:21 Відповісти
Так,та й взагалі треба зробити як в Японії за часів самураїв-один ніж на все поселення,та й той прикутий на ланцюзі до стовпа.
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26.08.2024 17:33 Відповісти
+++
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26.08.2024 17:51 Відповісти
"Правоохоронці", якраз, регулярно стріляють цивільних, або один одного. Особливо пам'ятний випадок під Княжичами, коли поліцейські влаштували стрілянину з поліцією охорони. Купа трупів як результат. Навчені люди. (с)

Цього б всього безпрєдєлу було набагато менше, коли б знали, що може "прилитіти" у відповідь від законослухняних громадян.

Та й ніякої Бучі з Ізюмом теж не було б, коли б кожна собака знала, що в кожній хаті тебе, під6араса, зустрінуть кулею в лоба.

Але нашо воно нам? Ми краще ще кілька тисяч "вертухаїв" порозставляємо в школах, щоб було кому "коишувати" там проституцію серед малолітніх та наркотрафік, бо на фронті ж вони все одно не потрібні.
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26.08.2024 18:09 Відповісти
Это все бред раненого в голову... в детстве... будущим ментом... из рогатки.
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26.08.2024 18:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ISV-PJqUk Вистрелив у голову побратиму: на Волині командир «Скелі» вбив підлеглого
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26.08.2024 17:29 Відповісти
діалог напевно був про " чого не в окопі" ((
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26.08.2024 17:43 Відповісти
.. поцікавтеся..скільки зараз тих.... кому незабаром 25 пруться у поліцію...!!! Конкурс дикий... Не хочеш у ЗСУ... вперед у поліцію...)))
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26.08.2024 17:57 Відповісти
Увуювати підуть всі
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26.08.2024 17:48 Відповісти
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26.08.2024 18:45 Відповісти
І коню зрозуміло, що правоохоронців в тилу потрібно в два рази більше, ніж є зараз. )
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26.08.2024 18:13 Відповісти
Озброєні некомбатанти, це біда! Може він відмовився здавати щоденний внесок? МВС сама корумпована озброєна організація в країні.
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26.08.2024 19:12 Відповісти
Алкоголь-зло!
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26.08.2024 19:32 Відповісти
пяні нагуй.от і вся історія.
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26.08.2024 20:46 Відповісти
.... дуже шкода, обидва молоді, могли б принести велику користь.
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26.08.2024 22:39 Відповісти
Це тільки початок.
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27.08.2024 08:03 Відповісти
 
 