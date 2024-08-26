Командир взводу застрелив правоохоронця на Волині, - ЗМІ

У Волинській області командир взводу через словесний конфлікт застрелив правоохоронця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Волинські новини.

Близько 3:30 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.

Від отриманих травм той помер на місці події.

Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Наразі триває розслідування.

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