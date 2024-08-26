Командир взводу застрелив правоохоронця на Волині, - ЗМІ
У Волинській області командир взводу через словесний конфлікт застрелив правоохоронця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Волинські новини.
Близько 3:30 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.
Від отриманих травм той помер на місці події.
Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Наразі триває розслідування.
Топ коментарі
+23 Юрій Туркеш
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+16 kergudu barbambiya
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+13 Зэлэный_Змий
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Може, цілився в ногу, а той підставив дурну головешку.
Взагалі із-за ревнощів таке стається - до прикладу https://t.me/meduzalive/111760 кацап ізі за ревнощів викинув свою дитину-таджика та свою жінку з 16 поверха :
25.08.2024 Московский банкир выбросил жену и младенца из окна на 16-м этаже. Происшествие случилось утром 25 августа. По словам очевидцев, около 9 утра мужчина выбросил из окна сына 2023 года рождения, а потом и 36-летнюю жену. Долгое время мужчина стоял голым в окне и сбрасывал оттуда вещи. Мужчину задерживал спецназ, который штурмовал квартиру. СМИ сообщают, что подозреваемый - 39-летний сотрудник Центробанка РФ Александр Липатов.
ці в минулому десятирічні хлопчики загинули за маєток ліліпутіна Геленжик коли ЗСУ потопило крейсер москва - про що свідчить таємно відкрита стела з іменами ліквідованих матросів
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Тобто, застрелив підлеглого.
До речі, а що там з "невідомою особою у військовій формі, яка з автомата застрелила двох невідомих осіб у цивільній формі, і поранила трьох невідомих осіб теж у цивільній формі"?
Вже більше тижня минуло, а всі причетні так і залишились "невідомими"?
У селі Доброводи на Тернопільщині озброєний чоловік відкрив https://www.unian.ua/society/pidozryuvanogo-u-vbivsti-farion-zatrimali-zelenskiy-novini-dnipra-12707835.html стрілянину по людях, внаслідок чого двоє загинули, ще трьох поранено.
Як повідомляє https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/816602393994734?locale=uk_UA поліція Тернопільської області, інформація про те, що у селі Доброводи невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік, надійшла до правоохоронців близько 15:35.
"За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Контужений був там на лікуванні.
В магазині не продали горілки.
Вернувся з автоматом.
Всього загинуло три особи, ще кілька поранено.
Усі відомі, в тому числі і той, що стріляв
хз
збережеш нерви, а iнколи життя або свободу!
друга умова зайва
Цього б всього безпрєдєлу було набагато менше, коли б знали, що може "прилитіти" у відповідь від законослухняних громадян.
Та й ніякої Бучі з Ізюмом теж не було б, коли б кожна собака знала, що в кожній хаті тебе, під6араса, зустрінуть кулею в лоба.
Але нашо воно нам? Ми краще ще кілька тисяч "вертухаїв" порозставляємо в школах, щоб було кому "коишувати" там проституцію серед малолітніх та наркотрафік, бо на фронті ж вони все одно не потрібні.