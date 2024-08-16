Чоловікові, який стріляв по людях на Тернопільщині, оголошено про підозру, йому загрожує довічне, - МВС. ФОТОрепортаж
Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові, який в селі на Тернопільщині вбив двох людей та поранив чотирьох. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який влаштував стрілянину по людях Підозрюваному інкримінують умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 серпня в одному із сіл Збаразької громади Тернопільського району чоловік, одягнутий у військову форму, влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо поранені. Двох потерпілих доправили до лікарні, ще двом особам медики надали допомогу на місці події.
Поліцейські оперативно затримали озброєного зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
У п’ятницю, 16 серпня, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.
З підозрюваним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Звідки та чому у нього автоматична зброя не в зоні бойових дій та не під час служби?
Шо кажуть його командири та відповідальні за зберігання зброї?
Чому ж тоді не завернули ласти командиру частини та черговому?!
як вбачається з повідомлень у змі - цей вояк був не на службі, отже звідки АК та набої? чому командир та черговий ще не у всп та прокуратурі?
Хто вбиті, чи були вони знайомі із звинувачуваним і що взагалі робив цей чоловік у військовій формі з Житомирщини на Тернопільщині?
А програми реабілітації УБД та будь-яких дій влади в тому напрямку нема... А нахрена ж, воно якось само розсмокчеться
Ст. 36/4 КК.
"чоловік, одягнутий у військову форму" - нічого не пояснює.
Навіть не уявляю, хто це такий...
2. чи не забагато в нас "довічників", за кошти на їх утримання можна створити роту з їхніх охоронців, повну снарягу купити та на пару танків ще залишиться
В УБД ймовірність, практично, 100%, на жаль.
Він з Житомирського ТЦК, яке проводило відпрацювання на Тернопільщині.
Мав конфлікт з місцевими жителями, які не хотіли насильно мобілізуватися.
Тому він використав табельну зброю, та розстріляв чоловіків призовного віку, жителів села на Тернопільщині.
Для чого ці рейди потрібні, щоб збільшити напругу у суспільстві?
чому ще не сидить його командир та відповідальний черговий? питання не до вас, а до всп та прокуратури
Як це ТЦКшник опинитися за сотні км від дому в чужому селі, у військовій формі, яке використовує ТЦК та ще й з табельної зброєю з бойовими набоями?
Це називається відпрацювання в іншому регіоні, таке зараз практикується, щоб, типу не було корупції .
злочин
Нікому не вірте.
Треба вірити тільки "Єдиному тєлємарахвону".
Тому він на фронт ніколи не піде, він боїться загинути.
Тому, замість себе, посилає на смерть інших.
Це ж чому?
Щоб не з'ясувалося, що п'яний "баівой ахвицєр тцк" (до фронту так і не доїхавший, але УБД собі оформивший ще на початку служби) розстріляв у тилу жінок та дітей? Бо його "бєлочка" накріла?
Ким працював? На якій посаді?! Де деталі?!
Маємо надію, що в новорічному зверненні озвучать хвамілію "похожого на мужчину одітого у військову форму"...