Чоловікові, який стріляв по людях на Тернопільщині, оголошено про підозру, йому загрожує довічне, - МВС. ФОТОрепортаж

Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові, який в селі на Тернопільщині вбив двох людей та поранив чотирьох. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який влаштував стрілянину по людях Підозрюваному інкримінують умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 15 серпня в одному із сіл Збаразької громади Тернопільського району чоловік, одягнутий у військову форму, влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо поранені. Двох потерпілих доправили до лікарні, ще двом особам медики надали допомогу на місці події.

Поліцейські оперативно затримали озброєного зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

У п’ятницю, 16 серпня, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

З підозрюваним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.