Мужчине, стрелявшему по людям на Тернопольщине, объявлено подозрение, ему грозит пожизненное, - МВД. ФОТОрепортаж

Правоохранители объявили подозрение мужчине, который в селе на Тернопольщине убил двух человек и ранил четырех. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу по людям. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

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Напомним, 15 августа в одном из сел Збаражской общины Тернопольского района мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу: два человека погибли, еще четверо ранены. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двум лицам медики оказали помощь на месте происшествия.

Полицейские оперативно задержали вооруженного злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

В пятницу, 16 августа, следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.