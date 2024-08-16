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Мужчине, стрелявшему по людям на Тернопольщине, объявлено подозрение, ему грозит пожизненное, - МВД. ФОТОрепортаж

Правоохранители объявили подозрение мужчине, который в селе на Тернопольщине убил двух человек и ранил четырех. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу по людям. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Вооруженный мужчина в военной форме, стрелявший по людям, задержан на Тернопольщине: предварительно - двое погибших и трое раненых. ФОТО

Оголошено підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на Тернопільщині
Оголошено підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на Тернопільщині
Оголошено підозру чоловіку, який вчинив стрілянину на Тернопільщині

Напомним, 15 августа в одном из сел Збаражской общины Тернопольского района мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу: два человека погибли, еще четверо ранены. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двум лицам медики оказали помощь на месте происшествия.

Полицейские оперативно задержали вооруженного злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

В пятницу, 16 августа, следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

Нацполиция (16459) стрельба (3254) подозрение (490) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+23
Це ТЦКшник.
Він з Житомирського ТЦК, яке проводило відпрацювання на Тернопільщині.
Мав конфлікт з місцевими жителями, які не хотіли насильно мобілізуватися.
Тому він використав табельну зброю, та розстріляв чоловіків призовного віку, жителів села на Тернопільщині.
Для чого ці рейди потрібні, щоб збільшити напругу у суспільстві?
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16.08.2024 15:06
+16
В справі фігуру він, як мешканець Житомирщині, якій не має ніяких родичів на Тернопільщині.
Як це ТЦКшник опинитися за сотні км від дому в чужому селі, у військовій формі, яке використовує ТЦК та ще й з табельної зброєю з бойовими набоями?
Це називається відпрацювання в іншому регіоні, таке зараз практикується, щоб, типу не було корупції .
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16.08.2024 15:33
+15
Любий ТЦКшник переживає в першу чергу за своє життя.
Тому він на фронт ніколи не піде, він боїться загинути.
Тому, замість себе, посилає на смерть інших.
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16.08.2024 15:18
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Правила форума Совет форумчан
А по факту з якого буя вояка це накоїв?
Звідки та чому у нього автоматична зброя не в зоні бойових дій та не під час служби?
Шо кажуть його командири та відповідальні за зберігання зброї?
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16.08.2024 14:52 Ответить
Тому шо сзч...
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16.08.2024 15:00 Ответить
Із табельним АК та набоями?!
Чому ж тоді не завернули ласти командиру частини та черговому?!
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16.08.2024 15:04 Ответить
Вчора тут два чорта писали, що у відпустку приїхати з автоматом - це нормально.
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16.08.2024 15:26 Ответить
це злочин. як у цих вояків, так і у їхнього командира
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16.08.2024 15:29 Ответить
Наприклад тцкшники розносили повістки по селу. До них вийшли жінки і стали виганяти. Один ветеран місцевий блатний дістав автомата з машини і розстріляв їх бо був під кайфом. Тепер думають як його відмазати.
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16.08.2024 15:06 Ответить
Рота (підрозділ) охорони тцк має право на носіння табельної зброї виключно під час служби/виконання служових обов'язків. Закінчив службу - здав зброю та набої відповідальному до зброярки. Не здав та пішов зі зброєю - злочин як з боку вояка, так і з боку відповідального/чергового та його командира
як вбачається з повідомлень у змі - цей вояк був не на службі, отже звідки АК та набої? чому командир та черговий ще не у всп та прокуратурі?
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16.08.2024 15:25 Ответить
Тернопіль прифронтова територія, люди масово евакуюються до європи, стрілянина на кожному кроці !
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16.08.2024 14:56 Ответить
Щось тут нечисто ... Вбивство, звичайно ж, тяжкий злочин, але чому не пишуть про причини вбивства?

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16.08.2024 14:59 Ответить
https://imgbb.com/
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16.08.2024 15:17 Ответить
Єдиним виправданням для скоєння вбивства може бути тільки самозахист. Коли єдина можливість вижити - вбити нападника. Скоріше за все просто дах зірвало після пережитого на війні.
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16.08.2024 15:25 Ответить
Навіть якщо це наслідок пережитого на війні, то для стрілянини має бути причина, яка ********** людину до вбивства.
Хто вбиті, чи були вони знайомі із звинувачуваним і що взагалі робив цей чоловік у військовій формі з Житомирщини на Тернопільщині?
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16.08.2024 15:32 Ответить
100% тих, хто приймав участь в бойових діях хворіють чи будуть хворіти на посттравматичні розлади - ПТРС. Тригером для зриву може бути будь-що, починаючи від гострого слова до блискавки на одязі. БУДЬ_ЩО! А тому в цілому світі такі люди, по-перше, проходять реабілітацію, по-друге, жорстке тестування психологів і(!) їх, як правило, не допускають до виконання таких обов`язків, як ТЦК! Тобто, право до насильства зі зброєю! Сталось те, чого чекали після потужних реформ від зеленого недоумка. І то, на жаль, тільки початок...
А програми реабілітації УБД та будь-яких дій влади в тому напрямку нема... А нахрена ж, воно якось само розсмокчеться
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16.08.2024 15:44 Ответить
За нашим законодавством вбивство нападника до того, як він вбив тебе - це тяжкий злочин. Бо нападник під час слідства має зізнатися, що мав намір вбити, і вбити саме тебе. І не дай Бог тобі вбити когось при захисті третьої особи...
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16.08.2024 16:09 Ответить
Не перебільшуйте.
Ст. 36/4 КК.
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16.08.2024 16:57 Ответить
Як і не пишуть, хто саме скоїв злочин.
"чоловік, одягнутий у військову форму" - нічого не пояснює.
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16.08.2024 15:29 Ответить
Знайшов у мережі гіфку, де невідомий чоловік, "одягнутий у цивільний одяг", каже - "Астанавітєсь!"
Навіть не уявляю, хто це такий...

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16.08.2024 18:14 Ответить
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16.08.2024 18:16 Ответить
1. Ви впевнені шо воно "вояка" ?
2. чи не забагато в нас "довічників", за кошти на їх утримання можна створити роту з їхніх охоронців, повну снарягу купити та на пару танків ще залишиться
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16.08.2024 15:02 Ответить
Якщо з*ясується в суді, що у військового дах поїхав, то йому загрожує, хіба що, перебування в психлікарні...
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16.08.2024 15:02 Ответить
Невідомо, де гірше, в буцегарні чи дурці
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16.08.2024 15:07 Ответить
Це, якщо людина при своєму розумі...
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16.08.2024 15:10 Ответить
Людина при своєму розумі, але хвора на посттравматичний розлад. Посттравмати́чний стре́совий ро́злад - психічний розлад, різновид неврозу, що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, які ушкоджують психіку.
В УБД ймовірність, практично, 100%, на жаль.
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16.08.2024 15:49 Ответить
Це ТЦКшник.
Він з Житомирського ТЦК, яке проводило відпрацювання на Тернопільщині.
Мав конфлікт з місцевими жителями, які не хотіли насильно мобілізуватися.
Тому він використав табельну зброю, та розстріляв чоловіків призовного віку, жителів села на Тернопільщині.
Для чого ці рейди потрібні, щоб збільшити напругу у суспільстві?
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16.08.2024 15:06 Ответить
3,14здиш як дихаєш
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16.08.2024 15:26 Ответить
при цьому, як вбачається з повідомлень у змі, у стані сп'яніння та не під час виконання службових обов'язків.
чому ще не сидить його командир та відповідальний черговий? питання не до вас, а до всп та прокуратури
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16.08.2024 15:27 Ответить
Може пан Лубінець нам відповість. Він же вчора запевняв, що тцк-шники - майже святі.
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16.08.2024 15:31 Ответить
брехунам не вірю
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16.08.2024 15:31 Ответить
В справі фігуру він, як мешканець Житомирщині, якій не має ніяких родичів на Тернопільщині.
Як це ТЦКшник опинитися за сотні км від дому в чужому селі, у військовій формі, яке використовує ТЦК та ще й з табельної зброєю з бойовими набоями?
Це називається відпрацювання в іншому регіоні, таке зараз практикується, щоб, типу не було корупції .
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16.08.2024 15:33 Ответить
"відпрацювання", будучи у стані сп'яніння із автоматичною зброєю?
злочин
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16.08.2024 15:34 Ответить
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16.08.2024 18:23 Ответить
За добу не встановили хто саме цей "чоловік у військовій формі" і чим він займається, де служить?
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16.08.2024 15:07 Ответить
и постреляли людей?? оспади..ну вы хоть немного мозгами думайте что пишите....
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16.08.2024 15:19 Ответить
Так. І стріляють, і б'ють
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16.08.2024 15:22 Ответить
можно видео со стрельбой со стороны ТЦК?
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16.08.2024 15:27 Ответить
Коли в вас несподівано починають стріляти з автомата, ви зазвичай дістаєте телефон і починаєте знімати відео?
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16.08.2024 15:32 Ответить
і принаймі з двох ракурсів
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16.08.2024 16:42 Ответить
за що орки платять те вони і пишуть
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16.08.2024 15:28 Ответить
Це кацапське ІПСО, зняте на ТОТ України.
Нікому не вірте.
Треба вірити тільки "Єдиному тєлємарахвону".
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16.08.2024 18:40 Ответить
Падло забрало життя украінців,а могло нищити свинособак..
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16.08.2024 15:14 Ответить
Любий ТЦКшник переживає в першу чергу за своє життя.
Тому він на фронт ніколи не піде, він боїться загинути.
Тому, замість себе, посилає на смерть інших.
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16.08.2024 15:18 Ответить
Цікаво всеж таки який мотив і хто загиблі. Може це самооборона, все ж може бути.
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16.08.2024 15:17 Ответить
ось що буває, коли тцк гребуть всіх, кого бачать, а влк можна пройти за 5-10 хвилин..., й вмить придатними стають люди з психічними розладами, алкоголіки та наркомани..., а потім командири підрозділів не знають, що їм робити з таким "щастям"..., а тцк що, вони ні при чому..., вони сумлінно виконували "план"... по головам...
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16.08.2024 15:23 Ответить
Аби ще розкрили таємницю,хто саме,,чоловік,який розстріляв"...
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16.08.2024 15:24 Ответить
Так, другий день мовчать.
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16.08.2024 15:34 Ответить
Чоловікові цензура вона така.
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16.08.2024 15:32 Ответить
Немає інформації ні стосовно особи вбивці, ні щодо жертв його злочину.
Це ж чому?
Щоб не з'ясувалося, що п'яний "баівой ахвицєр тцк" (до фронту так і не доїхавший, але УБД собі оформивший ще на початку служби) розстріляв у тилу жінок та дітей? Бо його "бєлочка" накріла?
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16.08.2024 16:13 Ответить
І це все?! Що це за "45-річний житель Житомирської області"?!
Ким працював? На якій посаді?! Де деталі?!
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16.08.2024 17:28 Ответить
Тут питань задали, яких вистачить на другу каденцію Зеленського!
Маємо надію, що в новорічному зверненні озвучать хвамілію "похожого на мужчину одітого у військову форму"...
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16.08.2024 17:46 Ответить
Правильно зробив з ухилянтами тобто зрадниками по іншому не можна
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26.08.2024 16:47 Ответить
 
 