Мужчине, стрелявшему по людям на Тернопольщине, объявлено подозрение, ему грозит пожизненное, - МВД. ФОТОрепортаж
Правоохранители объявили подозрение мужчине, который в селе на Тернопольщине убил двух человек и ранил четырех. Ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу по людям. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 августа в одном из сел Збаражской общины Тернопольского района мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу: два человека погибли, еще четверо ранены. Двух пострадавших доставили в больницу, еще двум лицам медики оказали помощь на месте происшествия.
Полицейские оперативно задержали вооруженного злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.
В пятницу, 16 августа, следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.
С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Звідки та чому у нього автоматична зброя не в зоні бойових дій та не під час служби?
Шо кажуть його командири та відповідальні за зберігання зброї?
Чому ж тоді не завернули ласти командиру частини та черговому?!
як вбачається з повідомлень у змі - цей вояк був не на службі, отже звідки АК та набої? чому командир та черговий ще не у всп та прокуратурі?
Хто вбиті, чи були вони знайомі із звинувачуваним і що взагалі робив цей чоловік у військовій формі з Житомирщини на Тернопільщині?
А програми реабілітації УБД та будь-яких дій влади в тому напрямку нема... А нахрена ж, воно якось само розсмокчеться
Ст. 36/4 КК.
"чоловік, одягнутий у військову форму" - нічого не пояснює.
Навіть не уявляю, хто це такий...
2. чи не забагато в нас "довічників", за кошти на їх утримання можна створити роту з їхніх охоронців, повну снарягу купити та на пару танків ще залишиться
В УБД ймовірність, практично, 100%, на жаль.
Він з Житомирського ТЦК, яке проводило відпрацювання на Тернопільщині.
Мав конфлікт з місцевими жителями, які не хотіли насильно мобілізуватися.
Тому він використав табельну зброю, та розстріляв чоловіків призовного віку, жителів села на Тернопільщині.
Для чого ці рейди потрібні, щоб збільшити напругу у суспільстві?
чому ще не сидить його командир та відповідальний черговий? питання не до вас, а до всп та прокуратури
Як це ТЦКшник опинитися за сотні км від дому в чужому селі, у військовій формі, яке використовує ТЦК та ще й з табельної зброєю з бойовими набоями?
Це називається відпрацювання в іншому регіоні, таке зараз практикується, щоб, типу не було корупції .
злочин
Нікому не вірте.
Треба вірити тільки "Єдиному тєлємарахвону".
Тому він на фронт ніколи не піде, він боїться загинути.
Тому, замість себе, посилає на смерть інших.
Це ж чому?
Щоб не з'ясувалося, що п'яний "баівой ахвицєр тцк" (до фронту так і не доїхавший, але УБД собі оформивший ще на початку служби) розстріляв у тилу жінок та дітей? Бо його "бєлочка" накріла?
Ким працював? На якій посаді?! Де деталі?!
Маємо надію, що в новорічному зверненні озвучать хвамілію "похожого на мужчину одітого у військову форму"...