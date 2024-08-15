Вооруженный мужчина в военной форме, стрелявший по людям, задержан на Тернопольщине: предварительно - двое погибших и трое раненых. ФОТО

Полицейские на Тернопольщине задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям. Им оказался 45-летний житель Житомирской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.

"В среду, 15 августа, около 15:35 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся", - сообщили в полиции.

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Как отмечается, для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция. Правоохранители установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

В полиции устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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