Вооруженный мужчина в военной форме, стрелявший по людям, задержан на Тернопольщине: предварительно - двое погибших и трое раненых. ФОТО
Полицейские на Тернопольщине задержали вооруженного мужчину, стрелявшего по людям. Им оказался 45-летний житель Житомирской области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, еще трое получили ранения и доставлены в больницу.
"В среду, 15 августа, около 15:35 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся", - сообщили в полиции.
Как отмечается, для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция. Правоохранители установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчина, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.
В полиции устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Йдіть ж вже звідсиля, дохтур хаус
Кто не верит, забете поисковик, мол, Что такое пост военный синдром?Ответ:-Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - это психическое расстройство, которое может возникнуть когда человек испытал воздействие травмирующего события. Многие люди, пережившие травмирующее событие, останутся под влиянием связанных с ним негативных эмоций, мыслей и воспоминаний.
Та варіантів інших безліч.
Чи може лише деякі, "недалекі та особливі"? Така ваша реальність?
Дома в сейфі стоїть ще з давніх часів легальний))
В тилу країні всіх громадян захищає поліція і нацгвардія і тільки вони можуть застосовувати вогнепальну зброю згідно з законами і службовими інструкціями.
Військові зброю отримують тільки для несення караульної служби і на стрільби.
И к сожалению таких провокаторов у нас хоть отбавляй...
Стаднік Ти теж готовий клятих ухилянтів як зайців стріляти ?
Лубінець - тобі тілько гівно хлібати своєю пащею!
Хто повернеться з фронту і побачить мирне життя, а особливо тих, хто з різних причин на фронт не піщов воювати, стануть в подальшому потенійними мішенями для подібних стрільців.
Це початок масових розбірок між віськовими та цивільними які не воювали.
А додати до всього цього в тилу багаточисленну кількість зброї, гранат, відразу все стає зрозумілим - цивільні потраплять під такий жорсткий віськовий прессинг, що багатьом мало не покажиться. Так, що краще з демобілізованими піля фронту в суперечки не вступати, бо можуть бути подібні інциденти.
А звідки в тих, хто повернеться з фронту візьметься АВТОМАТ? Чи ти думаєш, що там автомати безплатно видають у довічне користування за просто так?
А де ти сьогодні побачила в тилу "багаточисленну кількість зброї, гранат"? В України зброї ледве вистачає на передок не те, щоб там ще якийсь тил насичувати зброєю......
Наступне, а звідки для прикладу, у Коростишівської банди рецедивістів, які грабували, катували, вимагали гроші взявся цілий арсенал? Чи вони її в мисливському магазині купили?! І там були не лише автомати, навіть гранатомети та протитанкові гранати мали....
А Ви, звідки автомати.... Ехо війни!
Вони запевняють, що автоматична зброя у населення - це норма.
І прихопити з собою у відпустку автомат - звичайна річ.
У них було все, будь-що на вибір! І особливо вони не перебирали. А звідки ці Коростишівські вилупки тоді зброю брали?? В мисливському магазині купили?!!! Відповідь - трофейна з фронту.
Облік такої зброї дуже ускладнений.