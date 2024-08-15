Озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, затримано на Тернопільщині: попередньо двоє загиблих та троє поранених. ФОТО
Поліцейські на Тернопільщині затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє дістали поранення та доставлені до лікарні.
"У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік", - повідомили в поліції.
Як зазначається, для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.
У поліції встановлюють обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Йдіть ж вже звідсиля, дохтур хаус
Кто не верит, забете поисковик, мол, Что такое пост военный синдром?Ответ:-Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - это психическое расстройство, которое может возникнуть когда человек испытал воздействие травмирующего события. Многие люди, пережившие травмирующее событие, останутся под влиянием связанных с ним негативных эмоций, мыслей и воспоминаний.
Та варіантів інших безліч.
Чи може лише деякі, "недалекі та особливі"? Така ваша реальність?
Дома в сейфі стоїть ще з давніх часів легальний))
В тилу країні всіх громадян захищає поліція і нацгвардія і тільки вони можуть застосовувати вогнепальну зброю згідно з законами і службовими інструкціями.
Військові зброю отримують тільки для несення караульної служби і на стрільби.
И к сожалению таких провокаторов у нас хоть отбавляй...
Стаднік Ти теж готовий клятих ухилянтів як зайців стріляти ?
Лубінець - тобі тілько гівно хлібати своєю пащею!
Хто повернеться з фронту і побачить мирне життя, а особливо тих, хто з різних причин на фронт не піщов воювати, стануть в подальшому потенійними мішенями для подібних стрільців.
Це початок масових розбірок між віськовими та цивільними які не воювали.
А додати до всього цього в тилу багаточисленну кількість зброї, гранат, відразу все стає зрозумілим - цивільні потраплять під такий жорсткий віськовий прессинг, що багатьом мало не покажиться. Так, що краще з демобілізованими піля фронту в суперечки не вступати, бо можуть бути подібні інциденти.
А звідки в тих, хто повернеться з фронту візьметься АВТОМАТ? Чи ти думаєш, що там автомати безплатно видають у довічне користування за просто так?
А де ти сьогодні побачила в тилу "багаточисленну кількість зброї, гранат"? В України зброї ледве вистачає на передок не те, щоб там ще якийсь тил насичувати зброєю......
Наступне, а звідки для прикладу, у Коростишівської банди рецедивістів, які грабували, катували, вимагали гроші взявся цілий арсенал? Чи вони її в мисливському магазині купили?! І там були не лише автомати, навіть гранатомети та протитанкові гранати мали....
А Ви, звідки автомати.... Ехо війни!
Вони запевняють, що автоматична зброя у населення - це норма.
І прихопити з собою у відпустку автомат - звичайна річ.
У них було все, будь-що на вибір! І особливо вони не перебирали. А звідки ці Коростишівські вилупки тоді зброю брали?? В мисливському магазині купили?!!! Відповідь - трофейна з фронту.
Облік такої зброї дуже ускладнений.