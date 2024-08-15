Озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, затримано на Тернопільщині: попередньо двоє загиблих та троє поранених. ФОТО

Поліцейські на Тернопільщині затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє дістали поранення та доставлені до лікарні.

"У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік", - повідомили в поліції.

Також дивіться: Чоловік у військовій формі влаштував стрілянину на столичному Печерську. ВIДЕО (доповнено)

Як зазначається, для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

У поліції встановлюють обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також читайте: На Харківщині сталася стрілянина між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ "Хортиця"