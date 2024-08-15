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Озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, затримано на Тернопільщині: попередньо двоє загиблих та троє поранених. ФОТО

Поліцейські на Тернопільщині затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє дістали поранення та доставлені до лікарні.

Чоловік на Тернопільщині стріляв по людях

"У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік", - повідомили в поліції.

Також дивіться: Чоловік у військовій формі влаштував стрілянину на столичному Печерську. ВIДЕО (доповнено)

Як зазначається, для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

У поліції встановлюють обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також читайте: На Харківщині сталася стрілянина між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Нацполіція (15139) стрілянина (1778) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+28
Поствоенный синдром. И это только начало... Будет только хуже, если не заработает по полной госпрограмма по реабилитации военных. при переходе на гражданскую житуху.
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15.08.2024 18:12
+28
Недавно зайшов в пивбар пивка випити .Стоять два фронтовики бо їх видно по зовнішнім вигляді змучені. Взяв пиво і підійгов до них.Вони транзитом у відпустку чекають автобус на Франківщину. Взяв ще для них ковьаски запеченої та салат з помідорів і огірків .Алкоголь не купляв бо для них це може стати пробемою.Поговорили,подякував я їм а вони мені і розійшлись. Де тут ті про яких пишуть що то небезпечні .Будьте людьми і не шкодуйте добрих слів щоб солдати бачили що тут в тилу ях памятають і є повага за їх героїзм.
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15.08.2024 19:27
+26
ТЦКшник служив до війни в поліції але був звільнений за вживання алкоголю і наркотичних речовин але його в чвс війни взяли служить в ТЦК теж колишні поліцаї які тепер керують ТЦК.
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15.08.2024 18:39
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Поствоенный синдром. И это только начало... Будет только хуже, если не заработает по полной госпрограмма по реабилитации военных. при переходе на гражданскую житуху.
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15.08.2024 18:12 Відповісти
Йшло б ти лісом, істотка ухилянстська. Шо ти верзеш, чучело? Мало цивільних додиків шастають по вулицям в мультикамі та флектарні? Яким боком тут військові?
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15.08.2024 18:24 Відповісти
На фото задержанный в ММ-14 и поло со знаками различия, определенный бок есть.
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15.08.2024 18:30 Відповісти
От такі як ти теж до речі сприяють цьому
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15.08.2024 18:56 Відповісти
Та може ж людина до того, як повернутися з передка дому з перемогою, збагне, що й до чого? Не судiть його так суворо.
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15.08.2024 20:43 Відповісти
Ось ми поговорили про пост воений стан з ПТСР. Сумно, та й годi.
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15.08.2024 20:46 Відповісти
P.S. Бо психiатр потрiбен як не постковiдникам, то пост фронтовикам.
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15.08.2024 21:30 Відповісти
Колегу свого вигороджуеш ?
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15.08.2024 21:53 Відповісти
Поствоєнний - нема такого.

Йдіть ж вже звідсиля, дохтур хаус
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15.08.2024 18:31 Відповісти
Это военный ,
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15.08.2024 18:44 Відповісти
Повертався з Почаївської лаври, там йому попи фсбшні мозок пошкодили
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15.08.2024 19:20 Відповісти
Та ні, є такий. Правда, точніше то називається пост-траматичний розлад (ПТСР). І ним, на жаль, хворіють чи будуть хворіти 100% тих, хто пройшов через жернова війни. То є реальність і ніякими закликами від того не застрахуєшся. Реально, то є проблема, яку наша влада тупо ігнорує, хоча то велика проблема. Але для клоунів то не на часі. А тому ось такі ексцеси тільки розпочинаються...
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15.08.2024 18:47 Відповісти
Я знаю назву, симптоми й таке інше. Постравматичний синдром. А ця кацапоязична людина вже трошки піздадовбала тут.
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15.08.2024 19:07 Відповісти
Интересный глагол).
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15.08.2024 19:12 Відповісти
Що що?
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15.08.2024 20:08 Відповісти
Все верно, ПТСР является производной поствоенного синдрома...

Кто не верит, забете поисковик, мол, Что такое пост военный синдром?Ответ:-Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - это психическое расстройство, которое может возникнуть когда человек испытал воздействие травмирующего события. Многие люди, пережившие травмирующее событие, останутся под влиянием связанных с ним негативных эмоций, мыслей и воспоминаний.
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15.08.2024 20:10 Відповісти
Мож правильно написал бы: пост военное состояние и не было бы разночтений.
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15.08.2024 20:14 Відповісти
Меня другое интересует, вот вы же меня поняли и мы имеем взаимопонимание. Но почему другие понимая о чем речь, делают на этом эскалацию во взаимоотношении. Можно ли считать такого человека психически невменяемым, мол человек поступает неконгруэнтно. С деловой миной показывает шо не понимает собеседника, хотя с полуслова все понял? Т.е. человек уверяет шо ему весело, но имеет на лице грустную мину.ЗЫ... Я не беру во внимание того, кто из разговора ничего не понял.
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15.08.2024 20:38 Відповісти
Почему-то здесь как уж на сковороде тока обнуленные.
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15.08.2024 21:33 Відповісти
В країні де 90% є ухилянти, 10% війскових завжди будуть маргиналами. Нажаль нам ще далеко до Ізраїля чи Швейцарії.
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15.08.2024 21:48 Відповісти
Я вибачаюсь - "тільки в тцкашників" - ти серйозно???
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15.08.2024 18:19 Відповісти
Трохи перебільшую, згоден. Але впевнений на 99%, що тут без ТЦК не обійшлося.
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15.08.2024 18:23 Відповісти
Їм зараз дозволено абсолютно все , тому не дивно.
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15.08.2024 18:27 Відповісти
згодом щось буде ясно, резонанс все-таки
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15.08.2024 18:28 Відповісти
то він військовий колишній чи ні
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15.08.2024 18:20 Відповісти
може бути у відпустці.
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15.08.2024 18:22 Відповісти
З автоматом?
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15.08.2024 18:24 Відповісти
чому би й ні? Зброю провозять. Мій покійний батько нагана провіз з Відня в 50-му, по дембелю.
Та варіантів інших безліч.
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15.08.2024 18:31 Відповісти
Не варто щось тут пояснювати далеким людям. Від реальності, маю на увазі.
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15.08.2024 18:49 Відповісти
Тобто всі відпускники їздять додому з автоматичною зброєю? Я правильно вас зрозумів?
Чи може лише деякі, "недалекі та особливі"? Така ваша реальність?
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15.08.2024 18:53 Відповісти
якщо ви не зрозуміли смислу фраз "інших варіантів безліч", і що зброю з ЛБЗ МОЖУТЬ провезти - то хто вам доктор?
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15.08.2024 19:27 Відповісти
Нажаль усі не їздять. А мали би, якщо мова про справедливість бодай якусь. А реальність моя...Вам до неї байдуже, ймовірно.
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15.08.2024 23:32 Відповісти
Мені не байдуже, - я проти такої реальності, в якій людина з очевидним психічним розладом озброєна автоматичною зброєю і вбиває людей. А вам, судячи по коментарю, теж варто звернутися до психолога.
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16.08.2024 07:50 Відповісти
Це до питання трофейної зброї.
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15.08.2024 18:29 Відповісти
Зброя АКМ штатна приписана до ТЦК.
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15.08.2024 18:32 Відповісти
Це не має значення.
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15.08.2024 18:33 Відповісти
Колишній поліцай ...
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15.08.2024 18:30 Відповісти
Як тут усі "*******" ТЦК. А коли їм доплату 30 тис. вибивали від влади, ще більше любили.
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15.08.2024 18:36 Відповісти
ТЦКшник служив до війни в поліції але був звільнений за вживання алкоголю і наркотичних речовин але його в чвс війни взяли служить в ТЦК теж колишні поліцаї які тепер керують ТЦК.
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15.08.2024 18:39 Відповісти
Буряти якісь.
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15.08.2024 19:01 Відповісти
Які ще ти знаєш види аканоїдів, окрім АКМ?
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15.08.2024 19:08 Відповісти
Я прапорщик ще з 90-х....
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15.08.2024 19:10 Відповісти
Всі види стрілецької зброї часів РА перетрогав і перещупав та простріляв від ПМ до ДШК
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15.08.2024 19:11 Відповісти
Ак,Акм,Ак-74,Акмсу..
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15.08.2024 19:12 Відповісти
За 20 місяців на нулі ні разу не бачив навіть набоїв 7,62х39. Взагалі не було. Все, що завгодно, тільки не АКМ чи СКС. Хоч і топав ногами, вимагав, бо для марксмена саме те.
Дома в сейфі стоїть ще з давніх часів легальний))
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15.08.2024 19:18 Відповісти
В ТЦКшників в основному у нас АКМи з деревяними прикладами 7,62 мм.
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15.08.2024 19:17 Відповісти
От точно, що для ТЦК зайві. Їм би й ксюх вистачило.
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15.08.2024 19:21 Відповісти
Для виконання їх службових обовязків їм вогнепальна зброя непотрібна від слова зовсім!
В тилу країні всіх громадян захищає поліція і нацгвардія і тільки вони можуть застосовувати вогнепальну зброю згідно з законами і службовими інструкціями.
Військові зброю отримують тільки для несення караульної служби і на стрільби.
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15.08.2024 20:36 Відповісти
ПТРС. "Понять и простить". Насипати кульок пігулок і відпустити.
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15.08.2024 19:07 Відповісти
Могут быть разные ситуации. Приедет военный на отдых после ротации а какая то х*ня подзаборная скажет ему в лицу "из за тебя война началась и идет, вы нам не нужны".
И к сожалению таких провокаторов у нас хоть отбавляй...
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15.08.2024 19:07 Відповісти
Відпусники з фронту гільзи бояться везти бо їх перевірть на всіх блокпостах і станціях бо неділю назад поїхав на фронт мій знайомий вібувши дві неділі в відпустці.Даже в мобілці знімків не мав про бойові дії.Пару подарив сухпайків США бо нічого такого він не віз забороненого і не звиздіть що фронтовики якісь не здорові люди.Нормальна людина .
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15.08.2024 19:09 Відповісти
Що здивувало не по разу. В КИєві на вокзалі металодетектори та перевірка працює на вхід, а не на вихід. Хотів би притарабанити Javelin - абсолютно без проблем. Ніхто не перевіряє.
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15.08.2024 19:23 Відповісти
Це точно. А якесь чучало кацапське вже військових з птср приплело а наші в топ залайкали. Українчик невер чейндж.
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15.08.2024 21:07 Відповісти
Небезпека іде не від фронтовиків ЗСУ а від мерзоти в поліції і ТЦК та тилових кнурів які від наркоти та алкоголю рахують себе божками..
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15.08.2024 19:16 Відповісти
Недавно зайшов в пивбар пивка випити .Стоять два фронтовики бо їх видно по зовнішнім вигляді змучені. Взяв пиво і підійгов до них.Вони транзитом у відпустку чекають автобус на Франківщину. Взяв ще для них ковьаски запеченої та салат з помідорів і огірків .Алкоголь не купляв бо для них це може стати пробемою.Поговорили,подякував я їм а вони мені і розійшлись. Де тут ті про яких пишуть що то небезпечні .Будьте людьми і не шкодуйте добрих слів щоб солдати бачили що тут в тилу ях памятають і є повага за їх героїзм.
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15.08.2024 19:27 Відповісти
Ну якщо пишуть розпливчасто "людина у військовій формі" то точно ******** на всю голову тцкашник. Таких потрібно лікувати, примусово, а ну в люди з автоматом пускати.
Стаднік Ти теж готовий клятих ухилянтів як зайців стріляти ?
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15.08.2024 19:59 Відповісти
В нього форма з шевронами.Пишуть що це з тцк.І вже ж були навіть відео,погроз пістолетом представників тцк.А на екранах кажуть прострілювати ноги,чи села зачишчати.Ну ось і зачистив.Навіщо взагалі доводити до свавілля все? Люди то також можуть стріляти.Маю на увазі цивільні люди.
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15.08.2024 20:04 Відповісти
Цікаво як пропагандисти в статті вивертаються)))) ,тут тобі і "озброєний чоловік" ,і "людина у військовій формі",і все щоб не написати правди-бухий тецекашний 13.4дор розстріляв людей з автомата.
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15.08.2024 20:15 Відповісти
Зате коли якогось бідолаху упіймають біля західного кордону, так однозначно і безапеляційно - ухилянт.
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15.08.2024 21:26 Відповісти
і заміть, що кати з територіальних центрів катувань ВЖЕ ВБИЛИ добрий десяток людей за останні два роки в Україні І ЖОДЕН НЕ СІВ В ТЮРМУ!!!! ЖОДЕН!!!!!
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15.08.2024 23:19 Відповісти
То він військовий чи хто
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15.08.2024 20:28 Відповісти
ТЦК-шник це "чи хто"
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15.08.2024 20:42 Відповісти
"Чи хто", подходящее определение для работника ТЦК.
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15.08.2024 20:43 Відповісти
аотрернатива ермаковского ФУПа https://ukrpatriots.com/forum/index.php
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15.08.2024 20:29 Відповісти
Це вони відсвяткували випивкою і свлютом успішну перевірку скарг громадян на дії ТЦК.
Лубінець - тобі тілько гівно хлібати своєю пащею!
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15.08.2024 20:40 Відповісти
А тепер, на хвилинку!
Хто повернеться з фронту і побачить мирне життя, а особливо тих, хто з різних причин на фронт не піщов воювати, стануть в подальшому потенійними мішенями для подібних стрільців.
Це початок масових розбірок між віськовими та цивільними які не воювали.
А додати до всього цього в тилу багаточисленну кількість зброї, гранат, відразу все стає зрозумілим - цивільні потраплять під такий жорсткий віськовий прессинг, що багатьом мало не покажиться. Так, що краще з демобілізованими піля фронту в суперечки не вступати, бо можуть бути подібні інциденти.
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15.08.2024 21:57 Відповісти
Маячня повна,всплеск насилля після воєн аж ніяк не пов'язан з так званим птср,бо хто до війни був людиною,той нею і залишиться і після.А ось людина схильна до криміналу буде шукати в першу чергу сама для себе зручне виправдання своїх дій.Це звичайна річ серед злочинців,у кожного крадія,повії,гвалтівника , в запасі вже заготована сльозлива історія про те,чому він був змушенний,заісно ж не з власної волі, робити те,що робить.
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15.08.2024 23:02 Відповісти
А кого мобілізовував Зеленський з колоній та тюрем? А скільки СЗЧшників зі зброєю десь собі вештаються?? Їм же все пробачили, закон про закриття кримінальних справ проти СЗЧшників підписаний. Ось і результат!!! Тепер можна ВСЕ! Після Великої вітчизняної такого було не менше, але отоді СМЕРШ діяв автоматично. Знаходили вдома нелегальну зброю - розстріл. А контроль за зброєю дуже велика проблема для МВС та Дозвільної системи! Неможуть вони упоратись з цим.
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16.08.2024 07:35 Відповісти
А тепер, на хвилинку!
А звідки в тих, хто повернеться з фронту візьметься АВТОМАТ? Чи ти думаєш, що там автомати безплатно видають у довічне користування за просто так?
А де ти сьогодні побачила в тилу "багаточисленну кількість зброї, гранат"? В України зброї ледве вистачає на передок не те, щоб там ще якийсь тил насичувати зброєю......
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15.08.2024 23:18 Відповісти
Тоді дайте мені відповідь на питання, хто пішов з позицій в СЗЧ і їм згідно Указу "Зе" це доречі пробачили, декриміналізували, справи закрили, пішли просто так, без зброї, голоруч?! Ні. Не смішіть людей! Трофейної зброї хоч греблю гати. Особливо вивозилась в перший рік, коли звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Північні райони Житомирщини. Навіть просили населення добровільно приносити здавати. Де-хто здав, ну а де-хто й залишив, і набої до неї теж. Ніхто її на облік не брав. А як же її взяти, коли невідомо скільки чого орки покинули.
Наступне, а звідки для прикладу, у Коростишівської банди рецедивістів, які грабували, катували, вимагали гроші взявся цілий арсенал? Чи вони її в мисливському магазині купили?! І там були не лише автомати, навіть гранатомети та протитанкові гранати мали....
А Ви, звідки автомати.... Ехо війни!
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16.08.2024 07:24 Відповісти
Почитайте вище коментарі та .
Вони запевняють, що автоматична зброя у населення - це норма.
І прихопити з собою у відпустку автомат - звичайна річ.
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16.08.2024 11:09 Відповісти
а де в новині написано, що то був військовий? наскільки я знаю, то вбивати простих людей в Україні ******* тільки кацапи і недовояки з територіальних центрів катувань! тому скоріше всього це був тецекашник! тим більше, що прості вояки автомата з собою з армії чи з передку забрати додому НЕ можуть, а ось кати з ТЦК без проблем можуть ходити з автоматами по всій Україні.....
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15.08.2024 23:15 Відповісти
І не лише ТЦКашники. А де взяла арсенал ціла озброєна банда з Коростишева на Житомирщині?!
У них було все, будь-що на вибір! І особливо вони не перебирали. А звідки ці Коростишівські вилупки тоді зброю брали?? В мисливському магазині купили?!!! Відповідь - трофейна з фронту.
Облік такої зброї дуже ускладнений.
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16.08.2024 07:29 Відповісти
А ти гордишся тим, що хтось розстріляв людей? Уяви, що ті люди - твої рідні.
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16.08.2024 11:11 Відповісти
 
 