На Харківщині сталася стрілянина між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ "Хортиця"

У середу, 24 липня, в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин. Троє військових загинули, ще четверо поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".

"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Повідомляється, що їхній стан - важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що керівництво вживає "усіх необхідних заходів" для недопущення у майбутньому подібних випадків.

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