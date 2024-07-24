На Харківщині сталася стрілянина між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ "Хортиця"
У середу, 24 липня, в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин. Троє військових загинули, ще четверо поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця".
"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Повідомляється, що їхній стан - важкий.
На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що керівництво вживає "усіх необхідних заходів" для недопущення у майбутньому подібних випадків.
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Це якась провокація,удар у спину нашим ЗС.
І раптом формат мелемарафону змінюється, оприлюднюють те, про що раніше заборонено було казати. Хоча ніякої свободи слова як не було, так і немає, курдуплик поставив Конституцію на паузу-вона йому красти заважає. Виходить, дискрадитація ЗСУ зараз-офіційна політика ZE та його сук.
До чого б це?
Була нещодавно у податковій і розмовляла з одним воїном. Він прийшов із побратимом. Обидва були в цивільному... Один стояв у черзі до інспектора, той із ким я говорила, не зводив з нього очей. Питання воїн не вирішив-його направили далі і тут він вибухнув... Миттєво побратим перервав розмову, рвонув до воїна і вивів його з податкової... Нерви у наших воїнів розхитані і їм потрібна наша турбота та любов. Інспектор відправив далі воїна цілком правильно-довго розповідати про причину.
От в це словоблуддя не вірю.
вже обстріляні вважають, що необстріляні мають перехопити естафету, але це не стається