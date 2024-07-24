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На Харківщині сталася стрілянина між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківщині стався конфлікт між військовими: троє загиблих, четверо поранених, - ОСУВ «Хортиця»

У середу, 24 липня, в одному з підрозділів на Харківщині сталась стрілянина між військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин. Троє військових загинули, ще четверо поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця". 

"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Повідомляється, що їхній стан - важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що керівництво вживає "усіх необхідних заходів" для недопущення у майбутньому подібних випадків.

Читайте також: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі,- Патрульна поліція

Автор: 

стрілянина (1778) Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (344) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+26
Троє загиблих і четверо поранених, то вже не як не особисті взаємовідносини
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24.07.2024 22:39
+26
Оце у вас логіка: значить хлопці "з нуля" мають право розстрілювати в усовному тилу всіх, хто їм не сподобався за вашою логікою. Це суспільство невиліковно хворе....
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24.07.2024 22:58
+22
нерви нікчорту
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24.07.2024 22:38
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Сторінка 2 з 2
Історія цікава. Два дні назад їхав на дачу, з Миколаєва. Підходять два штимпи, і один з них питає - Увага, СЬУ, Разрешите обратится. - Хто служив в са, той знає - хто і коли звертається так і до кого. Їду з дачі - тролейбус маршрут № 2 - заходить такійже штемф, з ціпком - у формі бомжа - Питтання - у меня есть 4 рубля, дайте мне еще 4 рубля .... Це до чого - у квітні цього року, одне сьушне тіло казало - шо сама крутіша, та більша структура фсб рф була в Миколаєві, та вона знешкодженна. А шо робить з чисто рюською язиком в Миколаєві.
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24.07.2024 23:23 Відповісти
Один з них стріляв у Фаріон. Ну, а хто ще міг - тіки нацисти-українці. Так і Буданов, нещодавно сказав - загинула за хрін, йього знає за що. Кармаю
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24.07.2024 23:29 Відповісти
Або неуставні відносини, або на бабки розвели, або світила командировка в один кінець.
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24.07.2024 23:37 Відповісти
ну Й.Т.М.. Мало нам кацапів кровожерливих, то ще й самі себе стріляємо(((. *******((((
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24.07.2024 23:50 Відповісти
Ну, буває. Я бувшому ротному- рідкісний аватар, теж збирався коліна прострелити. Врятував мене уже загиблий побратим, справжній герой, снайпер, в снайперському бою ліквідувавший снайпершу, котра знімалася в роликах разом з Моторилою та Ківі. Просто вклинився між нами і впросив поставити автомат на запобіжник. Ротний на той момент уже був у мокрих штанях.
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24.07.2024 23:50 Відповісти
Царство Небесне побратиму! 🙏🙏🙏 😢🥀
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25.07.2024 09:31 Відповісти
Як бувший ротний теж кажу , що був у мене рідкісний покемон , мабуть такий як ти , хотів йому ще одну дюрку в пустий макитри додати , теж стояв обісаний-обісраний. Саме здохло , сзч на кизяка наступив. Херої, млять, ротного стрельнути хотів.
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25.07.2024 12:46 Відповісти
Психика нервы, а что будет после войны .
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25.07.2024 00:15 Відповісти
Ні, це корупція, коли за відвідування дому для відгулу вимагають по 10к грн в день на карту.
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25.07.2024 10:51 Відповісти
Два місяці готовився. Нерви?
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25.07.2024 21:22 Відповісти
Потужно.
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25.07.2024 00:58 Відповісти
Нащо взагалі такі новини весь світ повідомляти,або вже б дочекалися результатів розслідування,оркостан буде пісяти з радості від такої новини ще й прибрешуть.
Це якась провокація,удар у спину нашим ЗС.
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25.07.2024 05:04 Відповісти
А куди дівати такі новини, якщо вони є і мабуть не поодинокі?
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25.07.2024 05:45 Відповісти
Ты хоть на минуту забудь про оркостан и подумай про свою страну.
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25.07.2024 07:58 Відповісти
Давайте далі телемарафон де одні перемоги ... А по факту є реальність і реальна, і люди повинні це розуміти, що таке нажаль є. А не все супер, бо далеко не все супер. Офіційно тільки СЗЧ більше 30 000 людей, про що говорять по новинах. Це реальність, яку треба розуміти що вона є.
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25.07.2024 11:31 Відповісти
Як тільки появилося зізнання нацистів у скоенні вбивства, то мені сразу стало понятно, що вбивця якось буде пов'язан з ціею організаціею. І буде він живий. Одноразовий вбивця. Потім його затримають. А його біографія якось буде компрометувати ВСУ. Це вже було. Коли почали вбивати російских журналістів, які перейшли до України, а виконавцев наймали із відставних солдатів ВСУ, або націоналістів. А замовники - росіяни. Але вони наймали дістанціонно, через інтернет,телефон. Думаю, і його наймали дістанціонно. Ще на вухи якогось лайна налили. Побачимо.
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25.07.2024 21:38 Відповісти
За 2,5 роки війни жодного подібного випадка у офіційних медіа. У каців-постійно, а нас- ніколи.
І раптом формат мелемарафону змінюється, оприлюднюють те, про що раніше заборонено було казати. Хоча ніякої свободи слова як не було, так і немає, курдуплик поставив Конституцію на паузу-вона йому красти заважає. Виходить, дискрадитація ЗСУ зараз-офіційна політика ZE та його сук.
До чого б це?
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25.07.2024 05:53 Відповісти
А нужно ли было такую новость публиковать, на радость российским пропагандистам?
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25.07.2024 08:16 Відповісти
Якось насрати на пропагандистів. Треба напевно патріотичне кіно крутити цілодобово і вимкнути інтернет
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25.07.2024 09:16 Відповісти
Нi, не потрiбно! Ось це нам НЕ ПОТРIБНО знати...

Була нещодавно у податковій і розмовляла з одним воїном. Він прийшов із побратимом. Обидва були в цивільному... Один стояв у черзі до інспектора, той із ким я говорила, не зводив з нього очей. Питання воїн не вирішив-його направили далі і тут він вибухнув... Миттєво побратим перервав розмову, рвонув до воїна і вивів його з податкової... Нерви у наших воїнів розхитані і їм потрібна наша турбота та любов. Інспектор відправив далі воїна цілком правильно-довго розповідати про причину.
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25.07.2024 09:47 Відповісти
Ну и что эта новость вам дала и что в вас изменила? А для российских пропагандистов - это как масло в огонь и они это раструбят на всю свою расею и на весь мир. А некоторые чувствительные на Западе могут из-за этого случая резко урезать поставки вооружения в Украину, этого вы хотите?
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25.07.2024 15:40 Відповісти
Они и так раструбят. Зря что ли заказывали Фарион? Понятно, что уже заранее были подготовлены боты.
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25.07.2024 21:42 Відповісти
Все більше пройо..., при зебілах...
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25.07.2024 08:21 Відповісти
Каких именно заходов? Криминальные дела открыты? Или это нормально для ВСУ ?
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25.07.2024 09:15 Відповісти
Може вони просто уже дуже втомилися...може треба відпустки давати...може з блок- постів трохи забрати, сидять молоді, плечисті в смартфонах, послати іх працювати а старих забрати з фронту...
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25.07.2024 09:19 Відповісти
Боже, дай мудрість керівництву...
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25.07.2024 09:20 Відповісти
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що керівництво вживає "усіх необхідних заходів" для недопущення у майбутньому подібних випадків. Джерело:
От в це словоблуддя не вірю.
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25.07.2024 11:56 Відповісти
це сраные ТЦК_ шалавы зеленой влады, таких таких множить на 0 гандонов. ТЦК - это те кто отбирал зерно и устраевал голодоморы. крысы тыловые.
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25.07.2024 12:18 Відповісти
тцк нахапали невмотивованих, вони отримали зброю, але не мотивацію...
вже обстріляні вважають, що необстріляні мають перехопити естафету, але це не стається
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25.07.2024 12:38 Відповісти
Не удивлен..Отношения военных между собой,порой глаза на лоб лезут..Один раз в прифронтовом городе видел,как к местной пирожочной подъехал пикап...те что ели за столиками,начали собачится с теми..В итоге,думал перестреляют друг друга,да еще сам под шальную пулю попаду,бо начали приставлять пистолеты к бошкам друг друг друга и орать матюги благим матом на всю улицу...Другой выскочил с автоматом. После войны,примерно такая же хрень будет творится на улицах всех украинских городов...для тих хто живе в рожевих окулярах...кровавые "бытовухи" по пьяни или по срыву-будет обыденной нормой
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25.07.2024 12:47 Відповісти
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