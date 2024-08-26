Командир взвода застрелил правоохранителя на Волыни, - СМИ

В Волынской области командир взвода из-за словесного конфликта застрелил правоохранителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Волынские новости.

Около 3:30 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, после чего командир выстрелил в правоохранителя.

От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Командир задержан, ему уже сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Подано в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Сейчас продолжается расследование.

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