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В Луцке неизвестный мужчина стрелял в военных, которые несли службу на посту: его ищут

У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях

27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Волыни.

Как отмечается, мужчина стрелял из неустановленного оружия по военным, которые открыли ответный огонь.

Одного военнослужащего ранили, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный мужчина сбежал.

Читайте: Командир взвода застрелил правоохранителя на Волыни, - СМИ

Его поиски сейчас продолжаются. В действие введена специальная полицейская операция.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ситуацию не комментируют, пока идет следствие, сообщила пресс-секретарь Ульяна Кравчук в комментарии "Суспільному".

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Автор: 

Луцк (581) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+12
Объектом охраны видимо был ТЦК, раз областной не комментирует.
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27.08.2024 12:42
+12
Телеграм вже закрили? Бо через нього ішли виплати усім МАНКУРТАМ, що роблять в Україні провокації , підпали, вбивста і мацковську ходу

і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
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27.08.2024 12:42
+10
Як повідомило невідоме джерело, невідомий з невідомої зброї обстріляв невідомих військових, які охороняли невідомий об'єкт, після чого на невідомому автомобілі втік у невідомому напрямку.
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27.08.2024 12:52
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И де та комендантська година? Де патрулі мусарів в ночи? Бо поліцейські в Люті....
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27.08.2024 12:37 Ответить
скоріш всього наводчик ліліпутіна повзв по кущам біля військового об'єкту
що ж думаю - знайдуть - ще одни ждуном стане менше
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27.08.2024 14:51 Ответить
Объектом охраны видимо был ТЦК, раз областной не комментирует.
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27.08.2024 12:42 Ответить
Телеграм вже закрили? Бо через нього ішли виплати усім МАНКУРТАМ, що роблять в Україні провокації , підпали, вбивста і мацковську ходу

і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
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27.08.2024 12:42 Ответить
встановлення Телеграм в державних установах відбувалося з дозволу та відома СБУ.
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27.08.2024 14:41 Ответить
Люба моя - звідки така секретна інформація що "телеграм обробляв сервер в СП ФСБ"?
Ти там працюєш на сервері фсб?
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27.08.2024 14:53 Ответить
https://youtu.be/uu1oWXZ0aIw?si=JAwpd3pPZypg1gBY
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27.08.2024 17:46 Ответить
https://youtu.be/0RMNpxaVq0I?si=VoybrlHf7el8upgd
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27.08.2024 17:49 Ответить
А це вам на десерт , бо Ви сами до цієї інфи не доберетесь
https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=EZOwE2j2f9APUbFz
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27.08.2024 17:51 Ответить
Да ладно - оправдується лише винуватий - тебе куратор цьому не вчив...
щож я повчу
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27.08.2024 18:02 Ответить
Ось скажіть , будь ласка, Ви колись включаєте свої аналітичні навички чи ні?
Те що я пишу проти ворожого кацапського телеграму - це по вашому мені куратор вчить ?
тоді хто мій куратор- кацап з ФСБ що пользує телеграм , Зе що захищає телеграм чи французи що арештували дурова ? Мабуть французи , а хто Ваш куратор, що ви захищаєте телеграм ? Мабуть ФСБ чи Подоляк
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27.08.2024 18:18 Ответить
А шо не так з Французами?
Макрон провів олімпіаду та анексував дурова... - не вперше подібне стається в історії.
Думаю анексований дуров тепер стане частиною Великої Франції.
А шо він хотів якщо носить фамілію дуров, треба було просто вчасно змінити фамілію на Де-Розумненко
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27.08.2024 18:46 Ответить
Ви - маніпулятор 🤣🤣🤣
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28.08.2024 17:05 Ответить
Дмитрук?
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27.08.2024 12:43 Ответить
''Із невстановленої зброї''? А знайти вистрілені кулі і встановити тип зброї. І пробити по базі власника слабо? Чи таке в поліції не вчать?
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27.08.2024 12:44 Ответить
Знайти кулі? По зброї найти власника?
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27.08.2024 12:56 Ответить
врємя пострілять, между намі пальба, папапапападаіш в сердці ТЦК, любііііімка
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27.08.2024 12:44 Ответить
"військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта"
ТЦКашники охороняли Генделик?
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27.08.2024 12:45 Ответить
Десь біля першої години ночі чув одиночні і кілька коротких автоматних черг.Це за два з половиною роки перший раз. За військові об"єкти казати не буду, а ось за генделики скажу: тецtкашників зі всієї області не вистарчить їх охороняти. Це не рахуючи "крапок".
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27.08.2024 13:48 Ответить
Кашники охороняли Геленджик? Коли де почитати?
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27.08.2024 14:55 Ответить
Як повідомило невідоме джерело, невідомий з невідомої зброї обстріляв невідомих військових, які охороняли невідомий об'єкт, після чого на невідомому автомобілі втік у невідомому напрямку.
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27.08.2024 12:52 Ответить
Після інциденту зловмисник втік
...а потім гарненько розклав пістоля та набої, майстерно підсвітив та сфотографував.
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27.08.2024 13:38 Ответить
 
 