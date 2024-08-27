В Луцке неизвестный мужчина стрелял в военных, которые несли службу на посту: его ищут
27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Волыни.
Как отмечается, мужчина стрелял из неустановленного оружия по военным, которые открыли ответный огонь.
Одного военнослужащего ранили, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный мужчина сбежал.
Его поиски сейчас продолжаются. В действие введена специальная полицейская операция.
По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
В то же время в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ситуацию не комментируют, пока идет следствие, сообщила пресс-секретарь Ульяна Кравчук в комментарии "Суспільному".
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що ж думаю - знайдуть - ще одни ждуном стане менше
і хотілось би щоб СБУ розібралось хто наказував встановлювати Телеграм в державних установах для спілкування з громадянами , бо телеграм обробляв сервер в СП ФСБ
Ти там працюєш на сервері фсб?
https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=EZOwE2j2f9APUbFz
щож я повчу
Те що я пишу проти ворожого кацапського телеграму - це по вашому мені куратор вчить ?
тоді хто мій куратор- кацап з ФСБ що пользує телеграм , Зе що захищає телеграм чи французи що арештували дурова ? Мабуть французи , а хто Ваш куратор, що ви захищаєте телеграм ? Мабуть ФСБ чи Подоляк
Макрон провів олімпіаду та анексував дурова... - не вперше подібне стається в історії.
Думаю анексований дуров тепер стане частиною Великої Франції.
А шо він хотів якщо носить фамілію дуров, треба було просто вчасно змінити фамілію на Де-Розумненко
ТЦКашники охороняли Генделик?
...а потім гарненько розклав пістоля та набої, майстерно підсвітив та сфотографував.