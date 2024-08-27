В Луцке неизвестный мужчина стрелял в военных, которые несли службу на посту: его ищут

27 августа ночью в Луцке произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. После инцидента злоумышленник скрылся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции Волыни.

Как отмечается, мужчина стрелял из неустановленного оружия по военным, которые открыли ответный огонь.

Одного военнослужащего ранили, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный мужчина сбежал.

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Его поиски сейчас продолжаются. В действие введена специальная полицейская операция.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ситуацию не комментируют, пока идет следствие, сообщила пресс-секретарь Ульяна Кравчук в комментарии "Суспільному".

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