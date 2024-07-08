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Задержан мужчина, бросивший гранату в людей в Луцке из окна автомобиля, - полиция

У Луцьку затримали чоловіка., який кинув гранату на проїжджу частину

Правоохранители установили личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщили в полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Происшествие случилось накануне, 7 июля, на улице Ковельской в Луцке.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя, им оказался 35-летний житель Луцкого района. Злоумышленник, во время конфликта, бросил на проезжую часть гранату, которая сдетонировала. В результате этого пострадали пять человек, четверо из них в больнице", - говорится в сообщении.

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Мужчина был задержан

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту применения гранаты и травмирования людей следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с боеприпасами.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения, добавили в полиции. В случае доказательства вины мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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Автор: 

граната (1011) Луцк (595) Нацполиция (16564)


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Топ комментарии
+6
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=M8L1YKDLoYs ЗупиниЛося. Качок в Одесі крив МАТОМ, хамив ПРИНИЖУВАВ бійців ЗСУ. Але ГАНУЛ і вмився ЮШКОЮ. ТЦК і піде на ФРОНТ
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08.07.2024 11:50 Ответить
+5
Кинув би 3.14дарам десь під Вовчанськом, придурок !
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08.07.2024 11:49 Ответить
+4
ну нарешті притомна кваліфікація, а не просто "***********" дії..., де ж такі круті тільки беруться, чому він ще не фронті, якщо вміє кидати бойові гранати...
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08.07.2024 11:47 Ответить
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І та суперечка того стояла?
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08.07.2024 11:46 Ответить
ну нарешті притомна кваліфікація, а не просто "***********" дії..., де ж такі круті тільки беруться, чому він ще не фронті, якщо вміє кидати бойові гранати...
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08.07.2024 11:47 Ответить
Кинув би 3.14дарам десь під Вовчанськом, придурок !
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08.07.2024 11:49 Ответить
так він хотів закосити від фронту й походу успішно.
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08.07.2024 12:28 Ответить
Він і є πдар.
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08.07.2024 15:06 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=M8L1YKDLoYs ЗупиниЛося. Качок в Одесі крив МАТОМ, хамив ПРИНИЖУВАВ бійців ЗСУ. Але ГАНУЛ і вмився ЮШКОЮ. ТЦК і піде на ФРОНТ
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08.07.2024 11:50 Ответить
Матюки-перша ознака кацапа!
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08.07.2024 11:57 Ответить
А руку що кидала при затримні відірвали ?
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08.07.2024 11:52 Ответить
**** тупая, тут меня каждый день могут на улице замочить, так еще ты, дура, дома мне стволом угрожаешь (с) Славные парни. Скорсезе

Тут теж саме, йде війна, купа шансів загинути від кацапів як на фронті, так і в тилу, так ще потрібно думати, щоб якесь місцеве чмо - генофонд нації - гранату не кинуло...
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08.07.2024 11:58 Ответить
 
 