Задержан мужчина, бросивший гранату в людей в Луцке из окна автомобиля, - полиция
Правоохранители установили личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке. Злоумышленника задержали.
Об этом сообщили в полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Происшествие случилось накануне, 7 июля, на улице Ковельской в Луцке.
Полицейские оперативно установили личность правонарушителя, им оказался 35-летний житель Луцкого района. Злоумышленник, во время конфликта, бросил на проезжую часть гранату, которая сдетонировала. В результате этого пострадали пять человек, четверо из них в больнице", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту применения гранаты и травмирования людей следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с боеприпасами.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения, добавили в полиции. В случае доказательства вины мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.
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