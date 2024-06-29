23-летний мужчина подорвал гранату в центре Луцка, - СБУ. ФОТО
Житель Хмельницкой области в субботу подорвал гранату в центре Луцка. СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
В результате комплексных мероприятий, сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города.
Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.
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А у цих пики кавадратікамі попричило...
Фороба така...
от я не розумію, що важко знайти всіх у кого такі пики і арештувати завчасно?