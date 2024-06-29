23-летний мужчина подорвал гранату в центре Луцка, - СБУ. ФОТО

Житель Хмельницкой области в субботу подорвал гранату в центре Луцка. СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате комплексных мероприятий, сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города.

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Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.