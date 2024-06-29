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23-летний мужчина подорвал гранату в центре Луцка, - СБУ. ФОТО

Чоловік у Луцьку підірвав гранату

Житель Хмельницкой области в субботу подорвал гранату в центре Луцка. СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате комплексных мероприятий, сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города.

Читайте также: Задержан мужчина, который ночью на столичной Троещине взорвал гранату: повреждены 11 автомобилей, - полиция. ФОТОрепортаж

Им оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Чоловік підірвав гранату у Луцьку

СБУ про підрив гранати у Луцьку

Автор: 

взрыв (6795) граната (1007) Луцк (587) СБУ (19985)


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Топ комментарии
+25
Мальчік ще не досяг мобілізаційного віку. Хай пограється. Дядьки за нього поки що повоюють.
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29.06.2024 22:22
+22
Це наш молодий генофонд, наше майбутнє, йому не можна на війну. Нехай у тилу гранати підриває, у безпеці
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29.06.2024 22:36
+9
Ніт. Той довбень її б і не отримав. Проте міг міг володіти і нелегально. Наприклад як гранату. Все ще сподіваєшся на поліцію!?!
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30.06.2024 07:57
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Мальчік ще не досяг мобілізаційного віку. Хай пограється. Дядьки за нього поки що повоюють.
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29.06.2024 22:22 Ответить
Це наш молодий генофонд, наше майбутнє, йому не можна на війну. Нехай у тилу гранати підриває, у безпеці
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29.06.2024 22:36 Ответить
а шо нє так? Закони Природи кажуть, що "мощний гєнофонд" завжди виживає знищуючи конкурентів! цей "мощний гєнофонд" озброївся гранатою щоб вижити, все норм
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30.06.2024 12:42 Ответить
О...
А у цих пики кавадратікамі попричило...
Фороба така...
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29.06.2024 22:24 Ответить
Оцифровка від хфедорова
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29.06.2024 22:26 Ответить
вже давно відомо, що всі злочинці мають такі пики!
от я не розумію, що важко знайти всіх у кого такі пики і арештувати завчасно?
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30.06.2024 12:39 Ответить
Ще один сметун. Добре, що ніхто не постраждав через цю хвору голову.
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29.06.2024 22:25 Ответить
Рішив себе проявити?
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29.06.2024 22:27 Ответить
бар штурмував.
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29.06.2024 22:37 Ответить
На розміновування раз на передову не можна хай вчиться
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29.06.2024 22:27 Ответить
Як раз до зеків у піхоту піде.
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29.06.2024 22:30 Ответить
Неможна до зеків, це майбутній воїн,просто тренується.
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29.06.2024 23:09 Ответить
Знову москалі ІПСО про ТЦК розкручують?
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30.06.2024 01:17 Ответить
Так у чому проблема? "Немобілізаційний вік"? Зараз отримає тюремнй строк - за незаконне зберігання зброї та *********** І хай записується добровольцем до ЗСУ Там отримає законне право на носіння та застосування не тільки гранат А також накидається їх досхочу!
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30.06.2024 05:54 Ответить
ах .какой был мусчина
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30.06.2024 06:02 Ответить
Не виникло бажання дати в пику авторам ютуб-роліків про легалізацію короткоствольної зброї?
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30.06.2024 07:15 Ответить
Ніт. Той довбень її б і не отримав. Проте міг міг володіти і нелегально. Наприклад як гранату. Все ще сподіваєшся на поліцію!?!
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30.06.2024 07:57 Ответить
Купив би або взяв у таких же довбнів-батьків. Мабуть від купівлі самозарядного карабіну його утримує лише туєва хуча потрібних довідок і висока ціна.
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30.06.2024 08:38 Ответить
Ви серйозно? Нелегальної зброї тепер в Україні на 100 років вперед припасено в людей. Єдиний спосіб це нормальна легалізація. Без туєвої хучі НЕ потрібних довідок.
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30.06.2024 08:45 Ответить
Дурня, 99,9% відсотків зброї не може бути легалізоване через невідповідність вимогам до цивільної зброї та кримінальне походження. Легалізація вимагає технічної та криміналістичної експертизи і марудної регістрації. А в результаті - лише збільшення тяжких злочинів на побутовому грунті. І взагалі трабла не в зброї, а в народі, якому "влом" отримати дозвіл та дотримуватися правил поводження.
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30.06.2024 14:09 Ответить
Какой мощщный генофонд!
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30.06.2024 10:00 Ответить
 
 