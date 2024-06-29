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Задержан мужчина, который ночью на столичной Троещине взорвал гранату: повреждены 11 автомобилей, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного правонарушения. Ею оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства.

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

Последствия взрыва

По данным правоохранителей, взрывом повреждены одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра.

Начато производство

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 4. ст. 296 - хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи, за совершение такого уголовного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Автор: 

взрыв (6795) граната (1007) Киев (25659) Нацполиция (16549)


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Топ комментарии
+13
Якщо здерти компенсацію автовласникам то мудаку доведеться продати квартиру. А так і має бути! Нафуй нам такі "сусіди"?!!
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29.06.2024 11:46
+5
Варто перевірити, чи це не депутат Слуги Народу, це ж у них нездорова тяга до розкидання навкруги гранат.
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29.06.2024 11:48
+3
Сметунам такий згодиться. Нехай беруть його на поруки.
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29.06.2024 11:52
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Якщо здерти компенсацію автовласникам то мудаку доведеться продати квартиру. А так і має бути! Нафуй нам такі "сусіди"?!!
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29.06.2024 11:46 Ответить
І правильно.Посадять,а компенсацію хто платитиме???
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29.06.2024 12:20 Ответить
А если он в квартире живет не один?
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29.06.2024 12:33 Ответить
То хай і пояснює своїм співмешканцям за що він так їх ненавидить.
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29.06.2024 13:06 Ответить
Варто перевірити, чи це не депутат Слуги Народу, це ж у них нездорова тяга до розкидання навкруги гранат.
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29.06.2024 11:48 Ответить
Сметунам такий згодиться. Нехай беруть його на поруки.
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29.06.2024 11:52 Ответить
Одинадцять автівок? Вони там що довкола вибуху стояли?
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29.06.2024 12:07 Ответить
у мене прямо перед парадним кожний вечір стоїть 15-18 автівок. Ефка дає до півтори сотні уламків, які летять мінімум на 50+ метрів. Якщо один уламок пробиває наскрізь дверцята або скло, то авто вважається пошкодженим. Все про гранати можно взнати на КМБ. Або просто про це почитати.
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29.06.2024 16:51 Ответить
..замало інформації, щоб робити остаточні висновки (вибухи не підтримую по-любому.. наслухався.. але..).. печерне правомуддя може зіграти у будь-якому напрямку..
Червінського звільни, Зєлєнський - випадково виконучий обов'язки преза!
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29.06.2024 12:11 Ответить
А міг би зупинити якесь ДРГ на Сумщині!
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29.06.2024 12:37 Ответить
Мені цікаво, коли цього мальчіка в трусіках пхали до поліцейського буса чи були жіночки з мобільними телефонами і стрімом про українську хунту?
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29.06.2024 14:16 Ответить
несесерілі
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29.06.2024 16:54 Ответить
 
 