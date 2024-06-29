Задержан мужчина, который ночью на столичной Троещине взорвал гранату: повреждены 11 автомобилей, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июня, около часа ночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов Деснянского района в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, работая на месте происшествия, полицейские установили, что взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты, а также лицо, причастное к совершению данного уголовного правонарушения. Ею оказался местный житель, 1973 года рождения, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства.











Последствия взрыва

По данным правоохранителей, взрывом повреждены одиннадцать автомобилей, никто из граждан не пострадал.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра.

Начато производство

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 4. ст. 296 - хулиганство, совершенное с применением оружия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Согласно санкции статьи, за совершение такого уголовного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.