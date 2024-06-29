УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8104 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 147 12

Затримано чоловіка, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату: пошкоджено 11 автівок, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 червня, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем мешкання.

Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві
Вибух у Києві

Наслідки вибуху

За даними правоохоронців, вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

Розпочато провадження

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 - хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років.

Автор: 

вибух (4507) граната (798) Київ (19633) Нацполіція (15261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Якщо здерти компенсацію автовласникам то мудаку доведеться продати квартиру. А так і має бути! Нафуй нам такі "сусіди"?!!
показати весь коментар
29.06.2024 11:46
+5
Варто перевірити, чи це не депутат Слуги Народу, це ж у них нездорова тяга до розкидання навкруги гранат.
показати весь коментар
29.06.2024 11:48
+3
Сметунам такий згодиться. Нехай беруть його на поруки.
показати весь коментар
29.06.2024 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо здерти компенсацію автовласникам то мудаку доведеться продати квартиру. А так і має бути! Нафуй нам такі "сусіди"?!!
показати весь коментар
29.06.2024 11:46 Відповісти
І правильно.Посадять,а компенсацію хто платитиме???
показати весь коментар
29.06.2024 12:20 Відповісти
А если он в квартире живет не один?
показати весь коментар
29.06.2024 12:33 Відповісти
То хай і пояснює своїм співмешканцям за що він так їх ненавидить.
показати весь коментар
29.06.2024 13:06 Відповісти
Варто перевірити, чи це не депутат Слуги Народу, це ж у них нездорова тяга до розкидання навкруги гранат.
показати весь коментар
29.06.2024 11:48 Відповісти
Сметунам такий згодиться. Нехай беруть його на поруки.
показати весь коментар
29.06.2024 11:52 Відповісти
Одинадцять автівок? Вони там що довкола вибуху стояли?
показати весь коментар
29.06.2024 12:07 Відповісти
у мене прямо перед парадним кожний вечір стоїть 15-18 автівок. Ефка дає до півтори сотні уламків, які летять мінімум на 50+ метрів. Якщо один уламок пробиває наскрізь дверцята або скло, то авто вважається пошкодженим. Все про гранати можно взнати на КМБ. Або просто про це почитати.
показати весь коментар
29.06.2024 16:51 Відповісти
..замало інформації, щоб робити остаточні висновки (вибухи не підтримую по-любому.. наслухався.. але..).. печерне правомуддя може зіграти у будь-якому напрямку..
Червінського звільни, Зєлєнський - випадково виконучий обов'язки преза!
показати весь коментар
29.06.2024 12:11 Відповісти
А міг би зупинити якесь ДРГ на Сумщині!
показати весь коментар
29.06.2024 12:37 Відповісти
Мені цікаво, коли цього мальчіка в трусіках пхали до поліцейського буса чи були жіночки з мобільними телефонами і стрімом про українську хунту?
показати весь коментар
29.06.2024 14:16 Відповісти
несесерілі
показати весь коментар
29.06.2024 16:54 Відповісти
 
 