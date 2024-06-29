Затримано чоловіка, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату: пошкоджено 11 автівок, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 червня, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем мешкання.











Наслідки вибуху

За даними правоохоронців, вибухом пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

Розпочато провадження

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 - хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років.