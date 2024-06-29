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Новини
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23-річний чоловік підірвав гранату в центрі Луцька, - СБУ. ФОТО

Чоловік у Луцьку підірвав гранату

Мешканець Хмельниччини у суботу підірвав гранату в центрі Луцька. СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області, передає Цензор.НЕТ.

У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано чоловіка, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату: пошкоджено 11 автівок, - поліція. ФОТОрепортаж

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя ніхто не постраждав.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Чоловік підірвав гранату у Луцьку

СБУ про підрив гранати у Луцьку

Автор: 

вибух (4509) граната (798) Луцьк (419) СБУ (12921)


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Топ коментарі
+25
Мальчік ще не досяг мобілізаційного віку. Хай пограється. Дядьки за нього поки що повоюють.
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29.06.2024 22:22
+22
Це наш молодий генофонд, наше майбутнє, йому не можна на війну. Нехай у тилу гранати підриває, у безпеці
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29.06.2024 22:36
+9
Ніт. Той довбень її б і не отримав. Проте міг міг володіти і нелегально. Наприклад як гранату. Все ще сподіваєшся на поліцію!?!
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30.06.2024 07:57
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Мальчік ще не досяг мобілізаційного віку. Хай пограється. Дядьки за нього поки що повоюють.
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29.06.2024 22:22 Відповісти
Це наш молодий генофонд, наше майбутнє, йому не можна на війну. Нехай у тилу гранати підриває, у безпеці
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29.06.2024 22:36 Відповісти
а шо нє так? Закони Природи кажуть, що "мощний гєнофонд" завжди виживає знищуючи конкурентів! цей "мощний гєнофонд" озброївся гранатою щоб вижити, все норм
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30.06.2024 12:42 Відповісти
О...
А у цих пики кавадратікамі попричило...
Фороба така...
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29.06.2024 22:24 Відповісти
Оцифровка від хфедорова
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29.06.2024 22:26 Відповісти
вже давно відомо, що всі злочинці мають такі пики!
от я не розумію, що важко знайти всіх у кого такі пики і арештувати завчасно?
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30.06.2024 12:39 Відповісти
Ще один сметун. Добре, що ніхто не постраждав через цю хвору голову.
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29.06.2024 22:25 Відповісти
Рішив себе проявити?
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29.06.2024 22:27 Відповісти
бар штурмував.
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29.06.2024 22:37 Відповісти
На розміновування раз на передову не можна хай вчиться
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29.06.2024 22:27 Відповісти
Як раз до зеків у піхоту піде.
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29.06.2024 22:30 Відповісти
Неможна до зеків, це майбутній воїн,просто тренується.
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29.06.2024 23:09 Відповісти
Знову москалі ІПСО про ТЦК розкручують?
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30.06.2024 01:17 Відповісти
Так у чому проблема? "Немобілізаційний вік"? Зараз отримає тюремнй строк - за незаконне зберігання зброї та *********** І хай записується добровольцем до ЗСУ Там отримає законне право на носіння та застосування не тільки гранат А також накидається їх досхочу!
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30.06.2024 05:54 Відповісти
ах .какой был мусчина
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30.06.2024 06:02 Відповісти
Не виникло бажання дати в пику авторам ютуб-роліків про легалізацію короткоствольної зброї?
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30.06.2024 07:15 Відповісти
Ніт. Той довбень її б і не отримав. Проте міг міг володіти і нелегально. Наприклад як гранату. Все ще сподіваєшся на поліцію!?!
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30.06.2024 07:57 Відповісти
Купив би або взяв у таких же довбнів-батьків. Мабуть від купівлі самозарядного карабіну його утримує лише туєва хуча потрібних довідок і висока ціна.
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30.06.2024 08:38 Відповісти
Ви серйозно? Нелегальної зброї тепер в Україні на 100 років вперед припасено в людей. Єдиний спосіб це нормальна легалізація. Без туєвої хучі НЕ потрібних довідок.
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30.06.2024 08:45 Відповісти
Дурня, 99,9% відсотків зброї не може бути легалізоване через невідповідність вимогам до цивільної зброї та кримінальне походження. Легалізація вимагає технічної та криміналістичної експертизи і марудної регістрації. А в результаті - лише збільшення тяжких злочинів на побутовому грунті. І взагалі трабла не в зброї, а в народі, якому "влом" отримати дозвіл та дотримуватися правил поводження.
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30.06.2024 14:09 Відповісти
Какой мощщный генофонд!
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30.06.2024 10:00 Відповісти
 
 