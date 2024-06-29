23-річний чоловік підірвав гранату в центрі Луцька, - СБУ. ФОТО
Мешканець Хмельниччини у суботу підірвав гранату в центрі Луцька. СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька
Про це повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області, передає Цензор.НЕТ.
У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.
Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.
На щастя ніхто не постраждав.
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.
Топ коментарі
+25 Дужан Міхал
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+9 Александр Скичко
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А у цих пики кавадратікамі попричило...
Фороба така...
от я не розумію, що важко знайти всіх у кого такі пики і арештувати завчасно?