23-річний чоловік підірвав гранату в центрі Луцька, - СБУ. ФОТО

Мешканець Хмельниччини у суботу підірвав гранату в центрі Луцька. СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області, передає Цензор.НЕТ.

У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.

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Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя ніхто не постраждав.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.