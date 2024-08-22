Угрожал пистолетом военным ТЦК: В Одессе задержали мужчину. ФОТОрепортаж

Правоохранители Одессы задержали мужчину, который накануне угрожал работникам ТЦК пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, 20 августа на улице Аккордной Хаджибейского района Одессы во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных мужчина отказался предоставить документы.

"Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся. Вчера полицейские установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения относительно своих действий отказался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

По факту угроз убийством правоохранители приступили к производству по ст. 129 УК

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

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