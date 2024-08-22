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Угрожал пистолетом военным ТЦК: В Одессе задержали мужчину. ФОТОрепортаж

Правоохранители Одессы задержали мужчину, который накануне угрожал работникам ТЦК пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, 20 августа на улице Аккордной Хаджибейского района Одессы во время проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных мужчина отказался предоставить документы.

"Мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся. Вчера полицейские установили правонарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения относительно своих действий отказался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический, под патрон Флобера. Он будет направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

По факту угроз убийством правоохранители приступили к производству по ст. 129 УК

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Читайте: Закарпатский областной ТЦК опроверг обыски у начальника Хустского военкомата Зубатова и заявил, что на самом деле проверяли ВВК

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом

Автор: 

Одесса (7879) Нацполиция (16458) угрозы (851) ТЦК (526)


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Топ комментарии
+15
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють, які не знають різниці між пневматом та флобером?
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22.08.2024 13:37
+14
Як корупціонерів ловити, так вони пук-пук, срьонье-срьоньк. А як чоловіка знайти і засадити, що не дав запакувати себе в бусик, так герої аж бігом все зробили, справу зшили, прям медаль ще дадуть
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22.08.2024 13:51
+13
Погроза вбивством якось доведена? З цієї пукалки неможливо вбити і взагалі це не зброя, продається в спорттоварах та на Розетці. А от тцк реально вбивають людей, вже багато випадків, пишуть потім про епілепсію, або самогубство.
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22.08.2024 13:48
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22.08.2024 13:31 Ответить
так флобер чи пнєвмат?
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22.08.2024 13:35 Ответить
По друге, це не пістолет, а револьвер.
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22.08.2024 13:39 Ответить
З техничної точки зору це пістолет. Пістолет револьверного типу. А револьверами іх називають для скорочення. Тому назвати револьвер пістолетом технично допустимо. А назвати пістолет револьвером не допустимо. Ну і назвати пістолет револьверного типу, під патрон Флобєра пневматом, це взагалі за межою розуміння.
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22.08.2024 15:21 Ответить
яка різниця, хоч пальця направ на поліціянта чи військового при виконанні - маєш отримати кулю у лоба
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22.08.2024 15:25 Ответить
різниця в тому що опис вилучених реч. доків здійснювала якась губата ******** або довбойоб.
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22.08.2024 15:44 Ответить
"застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових" - я про ЦЕ
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22.08.2024 16:07 Ответить
Зрозумів, а я вказую про некомпетентнісь нашіх набраних хер знавідки мусорів.
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22.08.2024 17:22 Ответить
Пістолет Флобера(на фотографії револьвер) стріляє набоями флобера і ніякий він не пневматичний. Якщо це інформація від поліції ,то це ще ті" спеціалісти."
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22.08.2024 13:36 Ответить
Вони спеціалісти в тому, як отримати бронь від фронту. Всі інтелектуальні сили пішли на цю задачу.
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22.08.2024 13:44 Ответить
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють, які не знають різниці між пневматом та флобером?
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22.08.2024 13:37 Ответить
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють
відповідь у самому питанні
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22.08.2024 14:26 Ответить
в Нацполіції д0вбойоби працюють, без різниці в якому департаменті)
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22.08.2024 14:51 Ответить
**** кацапська чи зоновська питушка ти завали своє *****
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22.08.2024 16:06 Ответить
невже мусор знайшовся?) бідного стриггерило, що його д0вбойбом назвали, але не чіпляє те, що пишуть "працюють" а не "служать")) така ж реакція у мусорів при словах "присягаю служити..")
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22.08.2024 16:41 Ответить
Цей ПІСТОЛЕТ так називається, тому що заряджається ПІСТОНАМИ. Ні один суд ні визнає у цій іграшці зброї
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22.08.2024 13:38 Ответить
Цей пістон діаметром 4мм летить на швидкості 180м/с. А якщо є перероблені патрони з порохом-то й усі 300. Першим можна травмувати (наприклад вибити око), другим можна вбити, якщо попасти куди треба. Під час війни не слід бавитись предметами, схожими на вогнепальну зброю. У деяких країнах можна кулую від правоохоронців отримати за розмахування подібними предметами у їх сторону.
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22.08.2024 14:03 Ответить
Яка у нас по перше війна - асфальт кладуть, клумби засаджують квітами, ледь не фонтани відкривають у всіх містах. По друге Зе клоун всіх переміг свома відосіками. По третє Єрмак всіх ворогів присоромив свома "формулами мира". Не треба розповсюджувати паніку ніби у нас війна.
У Зе клоунів в цирку все під контролем.
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25.08.2024 02:26 Ответить
А це не має значення. Якщо злочинець, під час скоєня злочину, видає його за боєвий, судити його будуть як за боєвий. Навіть якщо в нього в руках була дітяча іграшка.
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22.08.2024 15:27 Ответить
Зате з яким пафосом- 'приставив до грудей ..'. А не пропонував герць на тупих виделках?
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22.08.2024 13:41 Ответить
"з камʼяним обличчам він витяг брутальну чорну машину вбивства і з кровожерливою посмішкою направив її прямо в полумʼяне серце ТЦКшника!"

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22.08.2024 13:47 Ответить
направив = спрямував.

А так, - цікавий художній опис. )))
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22.08.2024 16:11 Ответить
Погроза вбивством якось доведена? З цієї пукалки неможливо вбити і взагалі це не зброя, продається в спорттоварах та на Розетці. А от тцк реально вбивають людей, вже багато випадків, пишуть потім про епілепсію, або самогубство.
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22.08.2024 13:48 Ответить
Цього придурка з цим пістолетом поліцай мав право пристрелити, а вже потім розбиратися - що то була за пукалка, навіть якщо він був з пластику і нагадував пістолет! Судити придурка будуть за погрозу вбивства і правильно зроблять! І твої дрищаві відмазки ні тобі ні тому дрищавому ідіоту не допоможуть!
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22.08.2024 15:24 Ответить
Тебе вже бусіфікували на передову чи тільки збираються, тоді готуйся.
Зараз напишеш що вже віжслужив, все одно готуйся, ТЦК готових любить.
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25.08.2024 02:22 Ответить
Дрищара, шо ти тут ниєш? Задає мені питання і саме на нього відповідає, як ватна кацапська наволоч! Бусифікують тільки дрищів, таких, як ти, бо це стерво вважає, що хтось повинен його захищати, а воно не для цього народжене і готове кадирівцям свою дупу підставити... Я б вас не на передову бусифіковував, бо одразу на коліна перед кацапами станете, а на ціпку на риття окопів та розмінування гнав ломакою! Заткнися, дрищ, та не відсвічуй з під мамкиної спідниці
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25.08.2024 09:51 Ответить
Кончене тебе мабуть вже контузило на всю голову десь в селі в тилу.
Залишайся на місці Зебіл, санітари вже в дорозі, хворобливе.
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25.08.2024 09:53 Ответить
Дрищаве, в справжніх людей гасло - НІ ХТО КРІМ НАС! А в такого лайна, як ти - хто завгодно, тільки не я! Зебіл, то твоє, єрмаківська ганчірка! Та скоріш за все ти звичайний зрадник, що працює на фсб, та розганяє тут зраду! Я об тебе ноги витираю, мразота!
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25.08.2024 10:26 Ответить
Як корупціонерів ловити, так вони пук-пук, срьонье-срьоньк. А як чоловіка знайти і засадити, що не дав запакувати себе в бусик, так герої аж бігом все зробили, справу зшили, прям медаль ще дадуть
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22.08.2024 13:51 Ответить
Навіть уявляю продовження сцени. Тцкашник розриває сорочку до половини, засипавши піввулиці гудзиками і волає як білий ведмідь у теплу погоду на всю вулицю - ниций ухилянте, стріляй! О, негідний! А де ж мій пістоль?
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22.08.2024 13:52 Ответить
Щоб працювати у мусарці писарем, повинна бути борідка як обовязковий атрибут.
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22.08.2024 13:55 Ответить
У Штатах, Франції, Швейцарії та і в різних інших країнах поліціянтам не заборонено носити бороду. А чому у нас не можна ? Часи сересеру, коли усі мали голится, давно закінчилися.
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22.08.2024 15:31 Ответить
А чому поліція під час шоу цього москворотого напівпокера-напівухилянта не пустила йому кулю в лоба?
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22.08.2024 13:56 Ответить
Ймовірно, тому що сценарій цього бравурного шоу писали вже після події.
А до "бобіка часу" пального не дали, то ж довелося як завжди натягувати сову на глобус.
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22.08.2024 14:20 Ответить
Продовження. Пропив в корчмі звечора! Чекай! За образу тую я викличу тебе на герць!
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22.08.2024 14:13 Ответить
Саме відео інциденту ось тут, - https://t.me/uniannet/142615

Найцікавіше, що тільки один тцкашник вимагав документи. Інші його колеги і поліція незворушно спостерігали за розвитком подій. Їм просто було пофіг.

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22.08.2024 16:24 Ответить
А ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ РАЙОН ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ !?)
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23.08.2024 23:34 Ответить
З якого перепугу ТЦК тепер має право затримувати громадян і перевіряти їхні документи.
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25.08.2024 02:20 Ответить
 
 