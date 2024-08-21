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Закарпатский областной ТЦК опроверг обыски у начальника Хустского военкомата Зубатова и заявил, что на самом деле проверяли ВВК

Закарпатський обласний ТЦК спростував обшуки у начальника Хустського військкомату Зубатова та заявив, що насправді перевіряли ВЛК

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки назвали ложной и безосновательной информацию о якобы обысках в Хустском РТЦК и СП и у его начальника Василия Зубатова. Там говорят, что проверяли военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в заметке Закарпатского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне 21 августа некоторые СМИ сообщили о проведении обысков Службой безопасности Украины в Хустском РТЦК и у его начальника Василия Зубатова.

Однако Закарпатский областной ТЦК и СП опровергает эту информацию.

"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной. Такие утверждения не имеют под собой никаких доказательств и являются откровенной клеветой", - говорится в сообщении.

В то же время там сообщили, что сегодняшние обыски касались военно-врачебной комиссии (ВВК).

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"Мероприятия, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности Военно-врачебной комиссии (ВВК) и являются частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров ... Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", - заявляют в учреждении.

В военкомате отметили, что ВВК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей.

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Автор: 

проверка (819) военно-врачебная комиссия (185) ТЦК (516) Закарпатская область (2580)


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Звичайно! Ось цей є кришталево чистий військком

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21.08.2024 19:58 Ответить
Ковбаси по 2.20 у клешні не вистачає. Захисники ТЦКунів, та борцуни із руснею ви де?)
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21.08.2024 20:24 Ответить
Кур-р-рва...
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21.08.2024 21:02 Ответить
Не по зубах?
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21.08.2024 20:14 Ответить
А що ці клоуни обласного тцк вигадають коли обшук хустського ртцк офіційно підтвердиться? Невже це буде чергове ІПСО?)))
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21.08.2024 20:22 Ответить
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21.08.2024 20:31 Ответить
😬сюр
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21.08.2024 21:31 Ответить
Зубатий вже заніс ''кому треба''.
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21.08.2024 22:24 Ответить
Оті потопельники у Тисі то частково і їх "робота" - не хотіли бусифікуватись...
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21.08.2024 22:27 Ответить
 
 