Закарпатский областной ТЦК опроверг обыски у начальника Хустского военкомата Зубатова и заявил, что на самом деле проверяли ВВК
В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки назвали ложной и безосновательной информацию о якобы обысках в Хустском РТЦК и СП и у его начальника Василия Зубатова. Там говорят, что проверяли военно-врачебную комиссию.
Об этом говорится в заметке Закарпатского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне 21 августа некоторые СМИ сообщили о проведении обысков Службой безопасности Украины в Хустском РТЦК и у его начальника Василия Зубатова.
Однако Закарпатский областной ТЦК и СП опровергает эту информацию.
"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной. Такие утверждения не имеют под собой никаких доказательств и являются откровенной клеветой", - говорится в сообщении.
В то же время там сообщили, что сегодняшние обыски касались военно-врачебной комиссии (ВВК).
"Мероприятия, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности Военно-врачебной комиссии (ВВК) и являются частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров ... Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", - заявляют в учреждении.
В военкомате отметили, что ВВК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей.
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