Закарпатский областной ТЦК опроверг обыски у начальника Хустского военкомата Зубатова и заявил, что на самом деле проверяли ВВК

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки назвали ложной и безосновательной информацию о якобы обысках в Хустском РТЦК и СП и у его начальника Василия Зубатова. Там говорят, что проверяли военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в заметке Закарпатского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне 21 августа некоторые СМИ сообщили о проведении обысков Службой безопасности Украины в Хустском РТЦК и у его начальника Василия Зубатова.

Однако Закарпатский областной ТЦК и СП опровергает эту информацию.

"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной. Такие утверждения не имеют под собой никаких доказательств и являются откровенной клеветой", - говорится в сообщении.

В то же время там сообщили, что сегодняшние обыски касались военно-врачебной комиссии (ВВК).

Читайте также: На Житомирщине врач ВВК требовал у раненого военного 1500 дол. за подтверждение инвалидности, - Нацполиция

"Мероприятия, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности Военно-врачебной комиссии (ВВК) и являются частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров ... Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", - заявляют в учреждении.

В военкомате отметили, что ВВК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей.

Читайте также: В большинстве жалоб на представителей ТЦК не выявлено нарушений прав граждан, - Лубинец