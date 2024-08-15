В большинстве жалоб на представителей ТЦК не выявлено нарушений прав граждан, - Лубинец

В большинстве случаев обращений было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было нарушений прав граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время визита в Житомир рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Из того количества обращений, которые я получаю ежедневно, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было найдено нарушений прав граждан Украины. Обществу надо показывать, что есть не только права, но и обязанности. Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП, есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", - отметил Лубинец.

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Как отметил омбудсмен, традиционно большее количество обращений Уполномоченный получает по направлению Национальной полиции. Согласно процедуре, омбудсмен открывает производство, направляет все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.

"Если права были нарушены, я требую восстановить нарушенные права, провести превентивную работу, чтобы в будущем не было подобных случаев. Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом, и ваши права не были нарушены", - добавил он.

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Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также сообщалось, что неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать