В большинстве жалоб на представителей ТЦК не выявлено нарушений прав граждан, - Лубинец
В большинстве случаев обращений было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было нарушений прав граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время визита в Житомир рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Из того количества обращений, которые я получаю ежедневно, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было найдено нарушений прав граждан Украины. Обществу надо показывать, что есть не только права, но и обязанности. Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП, есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", - отметил Лубинец.
Как отметил омбудсмен, традиционно большее количество обращений Уполномоченный получает по направлению Национальной полиции. Согласно процедуре, омбудсмен открывает производство, направляет все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.
"Если права были нарушены, я требую восстановить нарушенные права, провести превентивную работу, чтобы в будущем не было подобных случаев. Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом, и ваши права не были нарушены", - добавил он.
Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Также сообщалось, что неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать
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ТЦК І СП, поліція, разом з Гарантом болт клали на цю статтю.
за 10 хв - порушує чи не порушує права?
за 10 хв"
Якийсь дивний у вас сімейний лікар. Розірвіть з ним договір та перейдіть до іншого компетентного сімейного лікаря.
І так, мій друг у травні пройшов ВЛК, не покидаючи ТЦК. Не за 10 хв, але й не за 3 дні... І одразу бойову повістку отримав. Це в Києві, якщо що. Зловили на вулиці.
В ідеалі варто зробити так, щоб людина проходила усіх лікарів там, де захоче - хоч в державній, хоч у приватній лікарні. І щоб саме ці профільні лікарі робили висновки щодо придатності, а в ТЦК лишити тільки того ж терапевта для прийому документів і базового огляду.
Тоді випадків мобілізації хронічно хворих буде менше В РАЗИ!
А так - з направленням лікаря ВЛК я теж сам обирав, куди мені йти - мене не обмежували, тільки підказали, що от можна туди, а можна ще туди, а можна туди. І то було не звичайне направлення, з яким ти приходиш, а тобі кажуть "запис за направленнями до цього спеціаліста на через місяць", а позачергове - тобто - ти прийшов і без черги зайшов. Ящо я у березні встиг пройти за 2 дні по 3м направленням у державних установах, то у липні мені знадобилось більше тиждня і довелося у приватні клінику йти, бо у тому ж Медмістечку на Комарова мені запропонували приїхати за талончиком на серпень через 2 тиждні.
У приміщенні ТЦК ці аналізи не беруться, та й вивчають їх довго, отже за один день ВЛК пройти законно НЕ МОЖНА!
Тобто будь-яку ВЛК, яка пройдена за день, можна оспорювати в суді на підставі відсутності аналізів...
Як мені заявили на ВЛК місяць тому - всі аналізи тільки для котрактників. Всі інші роблять з аналізів тільки Кардіограму та Флюорографію.
В Україні й корупції немає- так розповідає пАтужний лідор української корупції. За 5 років жоден корупціонер реального вироку не отримав.
Зараз, до речі, така ж муйня з "прастим мальчікам павлікам" відбувається. Підозру він отримав, але через місяць виїде за кордон "на лікування". Через рік справу закриють, а мальчьонку ще й на посаді поновлять!
Бо в Україні працює не Закон, а ZeСправедливість.