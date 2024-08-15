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В большинстве жалоб на представителей ТЦК не выявлено нарушений прав граждан, - Лубинец

ТЦК

В большинстве случаев обращений было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было нарушений прав граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом во время визита в Житомир рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Из того количества обращений, которые я получаю ежедневно, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было найдено нарушений прав граждан Украины. Обществу надо показывать, что есть не только права, но и обязанности. Относительно случаев нарушения прав ТЦК и СП, есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", - отметил Лубинец.

Также читайте: Украинские суды отменяют 88% штрафов от ТЦК, - "Опендатабот"

Как отметил омбудсмен, традиционно большее количество обращений Уполномоченный получает по направлению Национальной полиции. Согласно процедуре, омбудсмен открывает производство, направляет все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.

"Если права были нарушены, я требую восстановить нарушенные права, провести превентивную работу, чтобы в будущем не было подобных случаев. Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом, и ваши права не были нарушены", - добавил он.

Читайте также: Неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также сообщалось, что неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать

Автор: 

права человека (988) Лубинец Дмитрий (454) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+28
Було встановлено, що поіздка у комфортабельному бусі у супроводі декількох працівників ТЦК з подальшим проходженням ВЛК за 5 хвилин і тим же днем доправлення до навчального центру - не порушує права громадян.
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15.08.2024 16:29
+20
гівнюк і мразота
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15.08.2024 16:25
+17
Затримання громадян прописано в Конституції.
ТЦК І СП, поліція, разом з Гарантом болт клали на цю статтю.
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15.08.2024 16:26
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гівнюк і мразота
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15.08.2024 16:25 Ответить
Затримання громадян прописано в Конституції.
ТЦК І СП, поліція, разом з Гарантом болт клали на цю статтю.
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15.08.2024 16:26 Ответить
Було встановлено, що поіздка у комфортабельному бусі у супроводі декількох працівників ТЦК з подальшим проходженням ВЛК за 5 хвилин і тим же днем доправлення до навчального центру - не порушує права громадян.
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15.08.2024 16:29 Ответить
А синцi то не вiд побиття, а вiд дружнього похлопування на знак одобрення того, що добровiльно сiв у бус та добровiльно все попiдписував.
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15.08.2024 17:20 Ответить
Десь так і є. Одні бикують, інші мажорять. А треті, не маючи нічого, намагаються повторити, копіюючи то одних то інших.
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15.08.2024 16:32 Ответить
А проходження медичної комісії
за 10 хв - порушує чи не порушує права?
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15.08.2024 16:33 Ответить
"А проходчення медичної комісії
за 10 хв"
Якийсь дивний у вас сімейний лікар. Розірвіть з ним договір та перейдіть до іншого компетентного сімейного лікаря.
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15.08.2024 16:45 Ответить
а ти жартівник, у 95 ригалі чи у міші падляка клоуном підпрацьовуєш ?)
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15.08.2024 16:52 Ответить
Ку-ку, ВЛК ніколи сімейні лікарі не проводять! Навіть якщо не "за 10 хв", а повноцінно, як того вимагає закон...
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15.08.2024 16:54 Ответить
ТЦК дає направлення з ним йдеш до сімейного лікаря. Він направляє ..., потім пише висновок. А потім у ТЦК на ВЛК. Яка мед. комісія за 10 хвилин? Чел пише, сам не розуміючи, що він пише. Ось тобі і ку-ку.
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15.08.2024 17:06 Ответить
Я завжди без сімейного лікаря проходив ВЛК...
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15.08.2024 17:10 Ответить
Це, мабуть, було, коли ще не було сімейних лікарів. А зараз ви на пенсії і дещо порівняно з тим, що було змінилося.
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15.08.2024 17:14 Ответить
Останній раз мене направили в медмістечко на Комарова. Дали папірець із табличкою з переліком лікарів... Це відносно недавно було.
І так, мій друг у травні пройшов ВЛК, не покидаючи ТЦК. Не за 10 хв, але й не за 3 дні... І одразу бойову повістку отримав. Це в Києві, якщо що. Зловили на вулиці.
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15.08.2024 17:27 Ответить
А щодо медкомісії "за 10 хв", то почитайте судові рішення з приводу порушення мобілізаційного законодаства. Там дуже часто така фабула: "був доставлений у ТЦК, пройшов ВЛК і в той же день отримав мобілізаційне розпорядження".
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15.08.2024 17:11 Ответить
Я проходив ВЛК у цьому році двічі. Сімейний лікар до ВЛК взагалі не має жодного відношеня крім того, що якщо хтось з лікарів ВЛК вас ннаправляє на дообстеження - направлення потрібно брати у сімейого - це оу-хау остаій місяців - ранійше аправленя давали самі лікарі ВЛК.
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15.08.2024 17:23 Ответить
Отож, мені в ВЛК направлення на дообстеження і давали...
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15.08.2024 17:28 Ответить
У березні цього року мені також давали їх а ВЛК і там було зазачено "терміннново та позачергово", що мені допомогло нннасправді. А от у липні нна ВКЛ мені вже направлення не дали - тільки папірець, на якому ннаписано, що саме їм потрібнно, а за направленння до сімейного навправили - зі слів лікаря влк "якісь юристи подали до суду і їм заборонили виписувати направлення".
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15.08.2024 17:35 Ответить
Ну це вже прогрес - можна потрапити до нормальних спеціалістів через сімейного...
В ідеалі варто зробити так, щоб людина проходила усіх лікарів там, де захоче - хоч в державній, хоч у приватній лікарні. І щоб саме ці профільні лікарі робили висновки щодо придатності, а в ТЦК лишити тільки того ж терапевта для прийому документів і базового огляду.

Тоді випадків мобілізації хронічно хворих буде менше В РАЗИ!
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15.08.2024 17:44 Ответить
Де там прогрес? Це зайва витрата часу, бо ще потрібно у сімейнного брати направлення.
А так - з направленням лікаря ВЛК я теж сам обирав, куди мені йти - мене не обмежували, тільки підказали, що от можна туди, а можна ще туди, а можна туди. І то було не звичайне направлення, з яким ти приходиш, а тобі кажуть "запис за направленнями до цього спеціаліста на через місяць", а позачергове - тобто - ти прийшов і без черги зайшов. Ящо я у березні встиг пройти за 2 дні по 3м направленням у державних установах, то у липні мені знадобилось більше тиждня і довелося у приватні клінику йти, бо у тому ж Медмістечку на Комарова мені запропонували приїхати за талончиком на серпень через 2 тиждні.
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15.08.2024 17:52 Ответить
Оце ти казкар "дають направлення до сiмейного лiкаря".. В ТЦК свiй терапевт, вiн же голова лiкарської комiсiї. Якщо в ТЦК план горить, вони самi тебе по кабiнетах проведуть без черг, i завтра вже будеш трястися у ПАЗику по дорозi в Десну.
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15.08.2024 17:28 Ответить
Голова лікарської комісії не обов'язково терапевт, хоча це логічно було б. Терапевт просто відповідає за всіх лікарів, яких немає у складі ВЛК. А так - у мене голова ВКЛ був хірург.
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15.08.2024 17:31 Ответить
Ти вдається читати не вмієш. Де мною було написано, " дають направлення до сiмейного лiкаря"? А те, що можливо ти не так зрозумів, сходи на мед. комісію в ВЛК на ТЦК😁
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15.08.2024 17:36 Ответить
Чуваче, я там раз на пiв року буваю регулярно.
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15.08.2024 17:44 Ответить
I тому я на власнi очi бачу тi ******** якi вони влаштовують новеньким вiдловленим.
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15.08.2024 17:46 Ответить
Так, ті що з поліцією приїзжали - проходили все ВЛК за хвилин 40. Бо, звісно. у них з собою не було жодних справок щодо їх можливих захворюванннь, а на ВЛК якщо немає справки - знанчить здоров.
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15.08.2024 17:53 Ответить
Там ще ефект неочiкуваностi спрацьовує. Сам через це проходив ще в 2014 у першу хвилю мобiлiзацiї. Коли роботодавець мене туди вiдправив "там просто данные уточнить", а вже там менi молодий нахабний мордатий майор сказав- готуйся, завтра на вiдправку.
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15.08.2024 18:45 Ответить
Коли зненацька ловлять на вулицi i кажуть, що ти у "розшуку", поїхали, то люди у ступор впадають. А коли виходять з того ступора, то вже ВЛК пройдене, i синенький папiрець у вiйсковий квиток iззаду вклеєний.
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15.08.2024 18:48 Ответить
Бо чесно кажучи зайобує простояти пiв дня у черзi i не потрапити, бо через одного ведуть без черги "добровольцiв" з вулицi.
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15.08.2024 18:41 Ответить
Гіршої маячні ще не чув ,ти мабутьдесь у пшеків влк проходив ?
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19.08.2024 17:16 Ответить
У наказі 402, до речі, прописано, що ВЛК має обов'язково бути з аналізами крові, сечі, а також аналізами на ВІЛ та сифіліс.
У приміщенні ТЦК ці аналізи не беруться, та й вивчають їх довго, отже за один день ВЛК пройти законно НЕ МОЖНА!
Тобто будь-яку ВЛК, яка пройдена за день, можна оспорювати в суді на підставі відсутності аналізів...
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15.08.2024 17:01 Ответить
"ВЛК має обов'язково бути з аналізами крові, сечі, а також аналізами на ВІЛ та сифіліс."

Як мені заявили на ВЛК місяць тому - всі аналізи тільки для котрактників. Всі інші роблять з аналізів тільки Кардіограму та Флюорографію.
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15.08.2024 17:25 Ответить
Ну фтака заява - це привід для оскарження, якщо юрист норм є, то можна спробувати. І флюорографію, якщо що, ж теж не в ТЦК роблять.
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15.08.2024 17:31 Ответить
В учєбцi аналiзи доздаси, там же й пiдпишеш висновок ВЛК, в якому вже буде стояти дата на день ранiше чим тебе вiдправили туди.
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15.08.2024 17:31 Ответить
"Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права" - і як, вдається?
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15.08.2024 16:33 Ответить
Iснують конкретнi пiдстави для звiльнення вже мобiлiзованих вiйськовослужбовцiв. Серед них нема такої як "порушення прав людини при мобiлiзацiї". Тобто судитися можна, але це не дасть права звiленення. Хiба що помститися ТЦКунам. Але ж ви самi бачите, як на державному рiвнi їх покривають за такi дiї.
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15.08.2024 17:39 Ответить
Ну в теорії можна добитися повторної ВЛК, яка буде повноцінною. А якщо у людини дійсно серйозна хвороба, то якісь шанси будуть...
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15.08.2024 17:46 Ответить
А шо он ещё мог сказать? Скажи он правду - то уволили бы, ещё и статью 'за перешкоджання" впаяли бы
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15.08.2024 16:33 Ответить
А от цікаво, що буде, як підуть десятки позовів у ЄСПЛ?
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15.08.2024 16:37 Ответить
Та якi десятки, там тисячi вже давно.
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15.08.2024 17:41 Ответить
Хлопчики в бікіні .
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15.08.2024 16:37 Ответить
лизунець
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15.08.2024 16:39 Ответить
Ще один непотріб.Злочини які кришує цей покидьок під юрисдикцією міжнародного трибуналу, і час коли це чучело буде їм розповідати свої байки все одно наступить.
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15.08.2024 16:44 Ответить
Схоже нічого було й порушувати, бо залищилося тільки право вмерти під героїчним командуванням Офіса Головнокомандувача Президентом України...
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15.08.2024 16:53 Ответить
Перейменуйте вже цього ОПшного прихвосня на уповноваженого з обов'язків людини.
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15.08.2024 16:55 Ответить
"Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права, провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків" - тобто, каже "А-я-яй, не робіть так більше"? А як щодо КРИМІНАЛЬНОЇ відповідальності за викрадення, незаконне утримання та побиття людей??? Не кажу, що в ТЦК всі такі, але випадків таких було чимало і ЖОДНОГО разу не почув нічого про відповідальність кримінальних злочинців відповідно до норм законодавства.
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15.08.2024 17:14 Ответить
Воно й не дивно!
В Україні й корупції немає- так розповідає пАтужний лідор української корупції. За 5 років жоден корупціонер реального вироку не отримав.
Зараз, до речі, така ж муйня з "прастим мальчікам павлікам" відбувається. Підозру він отримав, але через місяць виїде за кордон "на лікування". Через рік справу закриють, а мальчьонку ще й на посаді поновлять!
Бо в Україні працює не Закон, а ZeСправедливість.
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15.08.2024 17:53 Ответить
гнилая свора геноцидников
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15.08.2024 18:05 Ответить
Ого, рил. Да вы шою удивительно как. Коррупции тоже нет у нас, забыл напомнить ахах клоуны
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15.08.2024 18:38 Ответить
Чергова земударастіна на стражі захисту рабства\беззаконня\корупції від цих зелених покидьків
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15.08.2024 19:28 Ответить
Треба Лубінцю коліно прострелити, а то порушень не виявлено
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15.08.2024 22:11 Ответить
Я уверен на 10000000 % что и гитлеровской Германии власть ТОЖЕ НЕ ВЫЯВЛЯЛА нарушения прав со стороны ГЕСТАПО и КОНЦЛАГЕРЕЙ!!!
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15.08.2024 22:45 Ответить
Як тільку сраку владі не лижуть за броньку .Нехай до нас приїде у Люботин і свою маячню розкаже посер площі імбіцил ,якраз тільки 3,14даои на липових номеоах фашістів 1488 їздили гребли ,відеодоказів є
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19.08.2024 17:19 Ответить
 
 