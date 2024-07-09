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Еженедельно получаю 150 жалоб на ТЦК. В большинстве случаев не находим признаков нарушения прав граждан, - Лубинец

Щотижня отримую 150 скарг на ТЦК. У більшості випадків не знаходимо ознак порушення прав громадян, - Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно о якобы нарушениях их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, в большинстве из обращений не было найдено признаков нарушения прав граждан Украины.

"Но когда мы их(обращения - ред.) проверяем, то в большинстве случаев не находим признаков, что были нарушены права граждан Украины", - сказал омбудсмен.

Он отметил, что его команда рассматривает и изучает каждую жалобу от граждан: изучает действия представителей ТЦК, направляет нужные запросы и тому подобное.

"Каждое обращение ко мне - это, первое: открытие производства, это официальные письма. И мы анализируем действия представителей ТЦК и СП... Как омбудсмен я понимаю, что в первую очередь защищаю права граждан Украины от действий украинских государственных органов, правоохранительных органов. Но если я не нахожу в их действиях нарушения законодательства, нарушения прав, я так же это публично комментирую. И таким образом защищаю от необоснованной критики представителей государственных органов власти", - сказал Лубинец.

Ранее Лубинец заявлял, что он выступает против расширения полномочий ТЦК и СП в контексте проверки документов граждан.

Также смотрите: В Черновцах патрульные дважды за месяц незаконно силой задерживали одного и того же мужчину и отвозили в ТЦК. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (2815) Лубинец Дмитрий (483) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+25
Слепой показывал дорогу,безногий жал на тормоза,а в шапито писали жалобы на тэцэка.
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09.07.2024 16:38 Ответить
+18
Лубінець: Алло, ТЦК?
- Так.
Лубінець: Ви там що, права громадян порушуєте?
- Ні.
Лубінець: Ну ok, дякую за співпрацю...
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09.07.2024 16:42 Ответить
+12
Капець! Надсилається запит в заявлене ТЦК, чи було порушення прав громадян. Звідти офіційна відповідь - ""Порушення прав громадян не було". Висновок розслідування "Ознак порушення прав громадян не знайдено".
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09.07.2024 16:43 Ответить
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Ну ок, майже вірю, шо лише 150. По ХОЧ ОДНІЙ справі «за діло» є кримінал і суд? Хоч одного ТЦК-ашникв посадили за зловживання (не за хабарі), за викрадення? Ні? Ну тоді нахрін така тіоя робота???
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09.07.2024 20:29 Ответить
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