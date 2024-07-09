Еженедельно получаю 150 жалоб на ТЦК. В большинстве случаев не находим признаков нарушения прав граждан, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно о якобы нарушениях их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, в большинстве из обращений не было найдено признаков нарушения прав граждан Украины.

"Но когда мы их(обращения - ред.) проверяем, то в большинстве случаев не находим признаков, что были нарушены права граждан Украины", - сказал омбудсмен.

Он отметил, что его команда рассматривает и изучает каждую жалобу от граждан: изучает действия представителей ТЦК, направляет нужные запросы и тому подобное.

"Каждое обращение ко мне - это, первое: открытие производства, это официальные письма. И мы анализируем действия представителей ТЦК и СП... Как омбудсмен я понимаю, что в первую очередь защищаю права граждан Украины от действий украинских государственных органов, правоохранительных органов. Но если я не нахожу в их действиях нарушения законодательства, нарушения прав, я так же это публично комментирую. И таким образом защищаю от необоснованной критики представителей государственных органов власти", - сказал Лубинец.

Ранее Лубинец заявлял, что он выступает против расширения полномочий ТЦК и СП в контексте проверки документов граждан.

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