Щотижня отримую 150 скарг на ТЦК. У більшості випадків не знаходимо ознак порушення прав громадян, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що отримує близько 150 звернень від громадян України щотижня щодо нібито порушень їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це він розповів на пресконференції, пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, у більшості зі звернень не було знайдено ознак порушення прав громадян України.

"Але коли ми їх (звернення, - ред.) перевіряємо, то в більшості випадків не знаходимо ознак, що були порушені права громадян України", - сказав омбудсмен.

Він зазначив, що його команда розглядає і вивчає кожну скаргу від громадян: вивчає дії представників ТЦК, надсилає потрібні запити тощо.

"Кожне звернення до мене - це, перше: відкриття провадження, це офіційні листи. І ми аналізуємо дії представників ТЦК і СП... Як омбудсмен я розумію, що насамперед захищаю права громадян України від дій українських державних органів, правоохоронних органів. Але якщо я не знаходжу в їхніх діях порушення законодавства, порушення прав, я так само це публічно коментую. І в такий спосіб захищаю від необґрунтованої критики представників державних органів влади", - сказав Лубінець.

Раніше Лубінець заявляв, що він виступає проти розширення повноважень ТЦК та СП у контексті перевірки документів громадян.

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