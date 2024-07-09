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Щотижня отримую 150 скарг на ТЦК. У більшості випадків не знаходимо ознак порушення прав громадян, - Лубінець

Щотижня отримую 150 скарг на ТЦК. У більшості випадків не знаходимо ознак порушення прав громадян, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що отримує близько 150 звернень від громадян України щотижня щодо нібито порушень їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це він розповів на пресконференції, пише hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, у більшості зі звернень не було знайдено ознак порушення прав громадян України.

"Але коли ми їх (звернення, - ред.) перевіряємо, то в більшості випадків не знаходимо ознак, що були порушені права громадян України", - сказав омбудсмен.

Він зазначив, що його команда розглядає і вивчає кожну скаргу від громадян: вивчає дії представників ТЦК, надсилає потрібні запити тощо.

"Кожне звернення до мене - це, перше: відкриття провадження, це офіційні листи. І ми аналізуємо дії представників ТЦК і СП... Як омбудсмен я розумію, що насамперед захищаю права громадян України від дій українських державних органів, правоохоронних органів. Але якщо я не знаходжу в їхніх діях порушення законодавства, порушення прав, я так само це публічно коментую. І в такий спосіб захищаю від необґрунтованої критики представників державних органів влади", - сказав Лубінець.

Раніше Лубінець заявляв, що він виступає проти розширення повноважень ТЦК та СП у контексті перевірки документів громадян.

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Автор: 

мобілізація (3122) Лубінець Дмитро (617) ТЦК та СП (663)


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Топ коментарі
+25
Слепой показывал дорогу,безногий жал на тормоза,а в шапито писали жалобы на тэцэка.
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09.07.2024 16:38 Відповісти
+18
Лубінець: Алло, ТЦК?
- Так.
Лубінець: Ви там що, права громадян порушуєте?
- Ні.
Лубінець: Ну ok, дякую за співпрацю...
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09.07.2024 16:42 Відповісти
+12
Капець! Надсилається запит в заявлене ТЦК, чи було порушення прав громадян. Звідти офіційна відповідь - ""Порушення прав громадян не було". Висновок розслідування "Ознак порушення прав громадян не знайдено".
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09.07.2024 16:43 Відповісти
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Ну ок, майже вірю, шо лише 150. По ХОЧ ОДНІЙ справі «за діло» є кримінал і суд? Хоч одного ТЦК-ашникв посадили за зловживання (не за хабарі), за викрадення? Ні? Ну тоді нахрін така тіоя робота???
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09.07.2024 20:29 Відповісти
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