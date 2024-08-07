Украинские суды отменяют 88% штрафов от ТЦК, - "Опендатабот"

По меньшей мере 34 дела об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета. В 30 из них суды встали на сторону истцов и отменили штрафы.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Только в четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе.

Отмечается, что больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия - соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

Так, в частности, произошло и в единственном пока деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, когда истица получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было - поэтому суд отменил этот штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.

Например, суд отменил штраф за непребывание на воинском учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

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В другом случае в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, взамен получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать.

Как отметили в "Опендатаботе", речь идет только о штрафах за нарушение правил воинского учета по изменениям в ст 210 КУоАП, которые были приняты в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч грн до 25 тысяч грн.

Всего с начала года в исполнительную службу в целом было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК и СП.