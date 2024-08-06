Неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать, - "слуга народа" Вениславский
Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей сотрудника ТЦК и СП или Нацполиции, он имеет полное право их обжаловать.
Об этом во время брифинга сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Вениславский также рассказал, куда нужно обращаться в таких ситуациях. По его словам, обжаловать неправомерные действия сотрудников ТЦК или полицейских можно в суде или же обратиться к высшему руководству.
"Можно написать нам сигнал на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства. Проводятся служебные расследования, и они получают надлежащее реагирование", - сказал парламентарий.
Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому ж раніше , про це , не говорили ?
От як раз і буде показником - хто кого...
Смачних натицяй долі дуль,
Хай злі ридають ваєнкоми,
Що забирають всіх на нуль.
Твою найпершу с краю хату
Хай омина у формі чорт,
Державу круто намахати -
То є найкращий в світі спорт!
Купили, бач, собі медалі,
Спокійних днів, спокійних снів.
І місць собі понакупляли,
(Ти знаєш точно, ти б купив).
Тепер не ціняться герої,
А вже сумлінні й поготів.
Нехай святиться дупа твоя,
Що варта всіх земних скарбів!
Але якщо відправили у військо, назад не демобілізують.
Потрапити , як у мафію , ввійти можна , а вийти ні - "...вхід - рубль , вихід - два "
BIUS