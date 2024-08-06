Неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать, - "слуга народа" Вениславский

Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей сотрудника ТЦК и СП или Нацполиции, он имеет полное право их обжаловать.

Об этом во время брифинга сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский также рассказал, куда нужно обращаться в таких ситуациях. По его словам, обжаловать неправомерные действия сотрудников ТЦК или полицейских можно в суде или же обратиться к высшему руководству.

"Можно написать нам сигнал на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства. Проводятся служебные расследования, и они получают надлежащее реагирование", - сказал парламентарий.

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Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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