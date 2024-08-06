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Неправомерные действия или превышение полномочий сотрудника ТЦК или Нацполиции можно обжаловать, - "слуга народа" Вениславский

Неправомірні дії або перевищення повноважень співробітника ТЦК або Нацполіції можна оскаржити, - «слуга народу» Веніславський

Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей сотрудника ТЦК и СП или Нацполиции, он имеет полное право их обжаловать.

Об этом во время брифинга сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Вениславский также рассказал, куда нужно обращаться в таких ситуациях. По его словам, обжаловать неправомерные действия сотрудников ТЦК или полицейских можно в суде или же обратиться к высшему руководству.

"Можно написать нам сигнал на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства. Проводятся служебные расследования, и они получают надлежащее реагирование", - сказал парламентарий.

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Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что получает около 150 обращений от граждан Украины еженедельно относительно якобы нарушений их прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Автор: 

Нацполиция (16427) Вениславский Федор (263) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+25
Ну от тебе сьогодні бусифікували, вночі пройшов влк, назавтра ти в учебці... І які ти докази надаш для суду після війни? Паскуда, покажи своїм прикладом.
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06.08.2024 21:01
+22
Після "оскарження " визнають виним громадянина , а не тецекашників і мєнтів . В нас же "правова" держава.
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06.08.2024 21:05
+22
точно,точно......могу сванговать даже ответ на допустимую ситуацию -выбитые зубы,сломаная рука,ребро,20 минут на влк и доставку на полигон среди ночи,при этом вас достали прямо из вашей постели выбив двери,прибив собаку и неожиданно оказавшиеся на пути доблесным инвалидам из тцк,було спроваковано потерпілим і його сім,єю і піздуватий від необмежених законами тцк був у своєму праві.
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06.08.2024 21:09
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Точно ?

А чому ж раніше , про це , не говорили ?
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06.08.2024 20:58 Ответить
точно,точно......могу сванговать даже ответ на допустимую ситуацию -выбитые зубы,сломаная рука,ребро,20 минут на влк и доставку на полигон среди ночи,при этом вас достали прямо из вашей постели выбив двери,прибив собаку и неожиданно оказавшиеся на пути доблесным инвалидам из тцк,було спроваковано потерпілим і його сім,єю і піздуватий від необмежених законами тцк був у своєму праві.
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06.08.2024 21:09 Ответить
Про випадок в Ковелі вже забули ?

От як раз і буде показником - хто кого...
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06.08.2024 21:39 Ответить
випадок в Ковелі,тцк хапнули не ,,тих,, людей,і той хто за ними стоїть організував шоу.Ковель рай контрабандистів,вже на наступний день відео показало що пакують хлопів далі і всім пофіг.так шо наш мудрий нарід рівно сидить на жопі і хреститься ,,аби не я,,,
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06.08.2024 22:05 Ответить
Ну от тебе сьогодні бусифікували, вночі пройшов влк, назавтра ти в учебці... І які ти докази надаш для суду після війни? Паскуда, покажи своїм прикладом.
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06.08.2024 21:01 Ответить
Не йди на вулицю, будь вдома,

Смачних натицяй долі дуль,

Хай злі ридають ваєнкоми,

Що забирають всіх на нуль.

Твою найпершу с краю хату

Хай омина у формі чорт,

Державу круто намахати -

То є найкращий в світі спорт!

Купили, бач, собі медалі,

Спокійних днів, спокійних снів.

І місць собі понакупляли,

(Ти знаєш точно, ти б купив).

Тепер не ціняться герої,

А вже сумлінні й поготів.

Нехай святиться дупа твоя,

Що варта всіх земних скарбів!
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06.08.2024 21:04 Ответить
Наперед прошу вибачення за ізик. Але перевести не згодиться. Писать на стенах туалета, увы, друзья, не мудрено - среди го...вна вы все поэты. Среди поэтов вы го....вно.
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06.08.2024 21:17 Ответить
Епілепсію і проломлений череп як оскаржити?
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06.08.2024 21:04 Ответить
Після "оскарження " визнають виним громадянина , а не тецекашників і мєнтів . В нас же "правова" держава.
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06.08.2024 21:05 Ответить
В суд - а суди витримають стільки скарг?
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06.08.2024 21:05 Ответить
Доки , до суду , дійде твоя скарга - вже "з нуля" далі будеш судитися ...
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06.08.2024 21:09 Ответить
Витримають. Всім ввдмови та й все.
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06.08.2024 21:09 Ответить
Я маю право мати право.

Але якщо відправили у військо, назад не демобілізують.
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06.08.2024 21:12 Ответить
Так, механізму демобілізації через помилку чи умисне порушення з боку вилики - сцикики, якщо потрапив у військо, немає. Лише смерть або каліцтво.
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06.08.2024 21:16 Ответить
100%

Потрапити , як у мафію , ввійти можна , а вийти ні - "...вхід - рубль , вихід - два "
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06.08.2024 21:41 Ответить
це гівно з мандатом депутата просто вигоняється над нами і регоче з мовчезних кріпаків,бо доля для їх одна-на 0 а там як доля вирішить
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06.08.2024 21:12 Ответить
Земля з окопу заважає їм оскаржувати ті рішення.
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06.08.2024 21:13 Ответить
Навіть якщо оскаржиш, звільнити до закінчення воєнного стану тебе не зможуть. Ти ж - не Залужний там якийсь, бугай, який тип ща станов здоров'я пішов з лав. Ти ж - моцний дрищ, якого вітром хитає з боку в бік, щоб снайпер не поцілив, і нагороджений життям за взяття геморою, мужність в протрузіях та розтрощені меніски
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06.08.2024 21:14 Ответить
оскаржити у князєава чи тандира, а може у вовка, а краще у хєрмака
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06.08.2024 21:15 Ответить
Черговий стендап від веніславського. А можна оскаржити затримання мусарами хлопця за одиночний пікет на якому він цитував Конституцію України?
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06.08.2024 21:15 Ответить
Де таке сталося?
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07.08.2024 14:34 Ответить
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06.08.2024 21:15 Ответить
Але вже з бусіка або з військової частини.
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06.08.2024 21:17 Ответить
Федрило фон веніславський, йди на...
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06.08.2024 21:18 Ответить
А коли буде персональна кримінальна відповідальність тцкунів за збройний груповий напад, а мусорні - за бездіяльність або за участь у злочинному угрупуванні і викрадення?
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06.08.2024 21:19 Ответить
BIUS
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06.08.2024 21:19 Ответить
Оплатіть адвоката а коли почнуть садити за викрадення людей незаконним збройним формуванням тцк
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06.08.2024 21:21 Ответить
Посміховисько!
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06.08.2024 21:22 Ответить
Обжаловать действия полиции в полиции. Так сказать проведут внутреннее незаангажированное расследование и накажут всех виновных, наша самая справедливая полиция на свете. Я вот обязательно обращусь!
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06.08.2024 21:23 Ответить
Оскаржити неправомірні дії? Оскаржити можна вирок, а на неправомірні дії можна і треба скаржитись.
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06.08.2024 21:25 Ответить
Головою об бетонну корупційну зе-владу.
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06.08.2024 21:36 Ответить
посмертно
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06.08.2024 21:44 Ответить
Нащо нам людина, яка ділиться порадами адже сама причетна до створення поля для виникнення цих проблем.
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06.08.2024 22:19 Ответить
Ага, с третьей группой из окопа в Нью -Йорке.
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06.08.2024 22:22 Ответить
Відслужив - молодєц, можеш оскаржити. Не встиг - іпсо.
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06.08.2024 22:27 Ответить
За декілька тижнів скаржників просто не стане...
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06.08.2024 22:30 Ответить
а може просто ввести відповідальність за незаконні дії? а ні стоп, то вона ж є але ті хто мають контролювати мовчать в ганчірку - конституція ж на паузі (але лише та незначна частина, ну там де права пересічних)
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06.08.2024 22:37 Ответить
перепрошую, хочу спитати: де, таких, як той Веніславський вирощують??
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06.08.2024 22:53 Ответить
в Трускавці
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07.08.2024 16:37 Ответить
А відповідь буде : машина не наша, люди не наші..... І взагалі Ви ж підписали що доброволець......
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07.08.2024 03:47 Ответить
Цікаво, якщо набуати цього розумника, щоб язиком не молов, відібрати в нього ксиву ********* і підсунути тцкунам, уому він з окопа буде скаржитись?
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07.08.2024 08:34 Ответить
 
 