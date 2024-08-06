Темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины, - Вениславский

Сейчас темпы мобилизации в Украине устраивают высшее военное руководство нашей страны.

Об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Депутат сказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры - это государственная тайна.

"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что, это вопрос, который относится к государственной тайне", - сказал Вениславский.

При этом, он отметил, что после вступления в силу новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.

Читайте: Ежемесячно Украина мобилизует до 30 тыс. человек, - NYT

"Я бы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к большому сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Вениславский.

Как сообщалось, ранее Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК. Также Цензор.НЕТ информировал, что около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать мобилизации.