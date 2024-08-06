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Темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины, - Вениславский

Темпи мобілізації в Україні

Сейчас темпы мобилизации в Украине устраивают высшее военное руководство нашей страны.

Об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Депутат сказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры - это государственная тайна.

"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что, это вопрос, который относится к государственной тайне", - сказал Вениславский.

При этом, он отметил, что после вступления в силу новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.

Читайте: Ежемесячно Украина мобилизует до 30 тыс. человек, - NYT

"Я бы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к большому сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Вениславский.

Как сообщалось, ранее Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК. Также Цензор.НЕТ информировал, что около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать мобилизации.

Автор: 

мобилизация (2735) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+13
А якість мобілізації їх теж влаштовує?!

Не вмотивовані пенсіонери-інсультники, відловлені "ухилянти", підібрані в канаві "аватари", ...?

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06.08.2024 14:58
+9
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06.08.2024 14:46
+7
Ну может пора снизить возраст призыва хотя бы до 50-ти ? Это те мужики , которые на тракторе , комбайне , сто , заводе , грузовике .... Для чего оформлять бронь за деньги ? Что жрать будем зимой ?
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06.08.2024 14:54
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06.08.2024 14:46 Ответить
Ну может пора снизить возраст призыва хотя бы до 50-ти ? Это те мужики , которые на тракторе , комбайне , сто , заводе , грузовике .... Для чего оформлять бронь за деньги ? Что жрать будем зимой ?
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06.08.2024 14:54 Ответить
Зелені шлепери ведуть нас до поразки. Спочатку свідомо накрутили суспільство і наплодили кучу сцикунів-ухилянтів, коли краще втопитися в Тисі, ніж воювати. Потім понапризивали дядьків 50+ і кинули їх на фронт. Результат був очікуваний, фронт посипався, бо молодість города бере, а не старість. Чому бережуть сцикунів- ухилянтів? Бо це їх лохторат. Зараз ********: нам нужєн мір любой ценой. Все по фсбшній методичці.
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06.08.2024 14:54 Ответить
Сцикунів та ухилянти у нас уже як 10 років. Просто раніше вони були натовпом та герої. Тепер поодинці і сцикуни.
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06.08.2024 14:59 Ответить
Ну насчет поодиночке - я бы с вами поспорил.

Если взять самый пессимистичный прогноз, что в Украине сейчас 4 млн мужчин (заграничные ведь уже не ухилянти), то после 1 млн в армии и 1 млн в силовиках, остаются 2 млн, а это уже не "поодинцi".

И не сцыкуны, а выжившие. Это чуть иное.
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06.08.2024 15:23 Ответить
Так в нас взагалі всі до 25 років недогоркані ,нехай за них діди 50+ воюють.
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06.08.2024 17:47 Ответить
А які темпи озброєння славнозвісних 14 бригад? Чи лопат на всіх вистачить?
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06.08.2024 14:58 Ответить
Та немає ніяких 14 бригад. Зешмарклі вірити - себе не поважати.
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06.08.2024 15:03 Ответить
Думаю таки є, але просто сидять в лісі і курять бамбук
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06.08.2024 15:09 Ответить
Що означає немає... у нас є витрати з бюджету на зарплати там числяться сили оборони в 1.3 млн чоловік

Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплату праці з нарахуваннями - на неї витратили 669,9 млрд грн. Причому на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. У липні всього на оплату праці спрямували 100,5 млрд грн, з яких для військових - 76,9 млрд грн
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06.08.2024 15:12 Ответить
Як казали совіти в минулу війну - оружіє добудєтє в бою.
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06.08.2024 17:44 Ответить
А якість мобілізації їх теж влаштовує?!

Не вмотивовані пенсіонери-інсультники, відловлені "ухилянти", підібрані в канаві "аватари", ...?

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06.08.2024 14:58 Ответить
Та плювати їм яким м'ясом дірки затикати.
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06.08.2024 15:00 Ответить
Все так й є. Сам свідок. Понабирали хворих пенсіонерів, калік й аватарів. На передку вони хіба що готувати їжу зможуть. В інших випадках вони обуза для підрозділу.
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06.08.2024 15:06 Ответить
А їм це до одного місця - головне кількість і виконання мобплану.
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06.08.2024 17:41 Ответить
Це п-ц... Звісно, що влаштовують! Зрадники, що прийшли до влади і керівництва Армією здають Україну, дають її, Неньку, добивати, гноять Армію , сиплять фронт, віддають території - ЩЕ Б ПАК ЩОБ ЇХ ТАКА "МОБІЛІЗАЦІЯ" НЕ ВЛАШТОВУВАЛА!!!
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06.08.2024 14:59 Ответить
А темпи будівництва бетоних укріплень, мінні поля, зброя..... це хоть когось цікавить у цій країні. Чи так і будуть гинути тисячі військових у голих полях.
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06.08.2024 15:13 Ответить
Ну з м'ясом зрозуміло. Ракети коли почнемо виготовляти?
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06.08.2024 15:15 Ответить
" Кількість мобілізованого гарматного м"яса нас влаштовує"
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06.08.2024 17:40 Ответить
Вениславского и сыновья призовите...
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06.08.2024 17:46 Ответить
Підтримаємо разом електронну петицію 22/229766 про зниження призовного віку з 60 років до 50 років. Вже зібрано більше 65% потрібних голосів!!!
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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06.08.2024 20:40 Ответить
 
 