Темпы мобилизации устраивают высшее военное руководство Украины, - Вениславский
Сейчас темпы мобилизации в Украине устраивают высшее военное руководство нашей страны.
Об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
Депутат сказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры - это государственная тайна.
"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что, это вопрос, который относится к государственной тайне", - сказал Вениславский.
При этом, он отметил, что после вступления в силу новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.
"Я бы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к большому сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Вениславский.
Как сообщалось, ранее Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК. Также Цензор.НЕТ информировал, что около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать мобилизации.
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Если взять самый пессимистичный прогноз, что в Украине сейчас 4 млн мужчин (заграничные ведь уже не ухилянти), то после 1 млн в армии и 1 млн в силовиках, остаются 2 млн, а это уже не "поодинцi".
И не сцыкуны, а выжившие. Это чуть иное.
Найбільшою статтею видатків (40,8% від загального обсягу) була оплату праці з нарахуваннями - на неї витратили 669,9 млрд грн. Причому на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн. У липні всього на оплату праці спрямували 100,5 млрд грн, з яких для військових - 76,9 млрд грн
Не вмотивовані пенсіонери-інсультники, відловлені "ухилянти", підібрані в канаві "аватари", ...?
Електронна петиція знаходиться тут:
https://petition.president.gov.ua/petition/229766