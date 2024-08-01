Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК: Человек может сам найти часть или часть может искать через "Резерв+"

Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Попасть в выбранное подразделение можно было только путем заключения контракта. Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам. Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК", - пояснил Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб проработал предложения, которые позволят командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК

Он уточнил, что коммуникация между добровольцами и воинскими частями будет происходить как по инициативе граждан, так и по инициативе командиров.

"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли его. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получила из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберіг", - пояснил Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе, - Минэкономики

Вместе с тем член комитета подчеркнул, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия соответствующего решения.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что были проработаны предложения, которые позволят командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК.