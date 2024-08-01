Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК: Человек может сам найти часть или часть может искать через "Резерв+"
Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.
Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Попасть в выбранное подразделение можно было только путем заключения контракта. Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам. Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК", - пояснил Вениславский.
Он уточнил, что коммуникация между добровольцами и воинскими частями будет происходить как по инициативе граждан, так и по инициативе командиров.
"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли его. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получила из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберіг", - пояснил Вениславский.
Вместе с тем член комитета подчеркнул, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия соответствующего решения.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что были проработаны предложения, которые позволят командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК.
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Я хоч і пенсіонер, але пішов би з ним в розвідку чи в один окоп... щоб пристрелити цю українофобську тварину.
Але, звичайно він нікуди не ходив і не уточнював свої дані в ТЦК, як вимагає закон.
Тобто своїм прикладом він натякнув всім громадянам призовного віку, нікуди не ходіть, мидіть вдома, плюйте на Україну, на її захист.. як роблю це я.
Тому такі українофоби при владі, як цей Веніславській, не мають право на життя.
Тож ви БРЕШЕТЕ.
Примус і беззаперечне підкорення - це та "фішка" будь-якої армії, яка дуже не подобається цивільним.
А якщо вона ще й спотворюється гімняністю командира... А гімняних командирів майже в будь-якій армії переважна кількість...
Мені от цікаво, ти, мабуть, "по великому" в туалет не ходиш - перетравлюєш і анігілюєш все неприємне прямо в собі, аби не срати неприємним?
Але є нюанси.
І ці нюанси знаходяться не в площині "не буду захищати, не для того мене мама народила". Взагалі.
А до того - так, вимушені терпіти.
До того ж середня зарплатня у війську НАБАГАТО більша за середні заробітки на гражданці. Є категорія людей, яких небезпека не лякає. От і їздили човниками "ЗСУ <-> гражданка" до 2022 року.
Більша частина цих людей і спасла Україну в лютому-березні-квітні 2022 року, бо мали досвід і знання.
А захист Вітчизни - наше, спільне. І моє, і ваше. Стаття 65 Конституції України.
Тож якщо мобілізують - служитимемо.
***** нам 100000 тцкашників, якщо вони ***** неспроможні оформити добровольця, який сам прийшов в тцк, по відношенню в ту частину, в яку він хоче???
100000 / 21 = 4761. двадцять одна бригада
взяточниківтцкашніків.
100000 * 500000 (ти ж додумався, що це за 50 тисяч?) = 5000000000 в місяць. І вони не спроможні оформити добровольця. ***** вони потрібні????
"частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з "Резерв+" або "Оберіг""
У кого ще є доступ до цих баз даних? Їх мабуть і "ламати" не потрібно, - бери та користуйся.
Незамінних не має.
Жоден депутат нинішньої Верховної Ради, жоден міністр, жоден чиновник Кабміна, жоден голова ОДА, жоден чиновник Верховного Суду, жоден чиновник Генеральної прокуратури, жоден чиновник Офісу Президента, ітд... жодна їх дитина не на фронті.
Бо вони всі там при владі соали на Україну.
Тому знищення цих зелених холуїв пуйла, в інтересах виживання України та українського народу.
Мабуть жодного, спрямованого на користь держави.
А быть бусифицированным и попасть в солдаты на 25 лет как во времена Шевченко на это все согласны, да Федя?