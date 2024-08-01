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Вениславский объяснил, как командиры смогут призывать добровольцев без ТЦК: Человек может сам найти часть или часть может искать через "Резерв+"

Федір Веніславський

Командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК. Но сначала соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"ТЦК имеют свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли на встречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Попасть в выбранное подразделение можно было только путем заключения контракта. Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам. Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это вступив в коммуникацию с командиром. То есть командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК", - пояснил Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб проработал предложения, которые позволят командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК

Он уточнил, что коммуникация между добровольцами и воинскими частями будет происходить как по инициативе граждан, так и по инициативе командиров.

"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли его. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получила из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберіг", - пояснил Вениславский.

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Вместе с тем член комитета подчеркнул, что инициатива Генштаба ВСУ должна быть утверждена постановлением Кабинета министров. Механизм сможет заработать только после принятия соответствующего решения.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что были проработаны предложения, которые позволят командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК.

Автор: 

мобилизация (2735) добровольцы (1155) Вениславский (263) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+11
Чому цей 40-річний ухилянт не на фронті?
Я хоч і пенсіонер, але пішов би з ним в розвідку чи в один окоп... щоб пристрелити цю українофобську тварину.
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01.08.2024 22:47
+7
100%. Страшно, що буде як Шевченко ще описував - в солдати на 25 років. І все - кінець кар'єрі, сім'ї - усьому. Навіть якщо не загинеш і не покалічать. Як тільки буде чітко визначена тривалість контракту/мобілізації, певен, що менше людей боятимуться йти служити. А якщо ще можна буде вибирати куди, ким і буде гарантія, що після поранення тебе вилікують, демобілізують (а не в сарай поселять) ще й бонус нормальний заплатять, то питання мобілізації стане значно менш болючим.
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01.08.2024 23:30
+7
параша дає своїм штурмовикам піврічні контракти, у нас же ти кріпак, який потім якщо захоче звільнитись з армії повинен шукати "шляхи" догляд інвалідність і тд тп та башляти бабки, все всіх влаштовує, нащо їм щось змінювати, бабло капає, а юнітів можна і на вулицях наловити, як в лугандонії.
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01.08.2024 23:42
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Правила форума Совет форумчан
Чому цей 40-річний ухилянт не на фронті?
Я хоч і пенсіонер, але пішов би з ним в розвідку чи в один окоп... щоб пристрелити цю українофобську тварину.
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01.08.2024 22:47 Ответить
А що не так в конкретно цій новині? Як на мене - рух в правильному напрямку.
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01.08.2024 22:49 Ответить
Є його інтерв'ю на відео, де він сказав кореспонденту, що таки піде в ТЦК для уточнення своїх даних, згідно закону...
Але, звичайно він нікуди не ходив і не уточнював свої дані в ТЦК, як вимагає закон.
Тобто своїм прикладом він натякнув всім громадянам призовного віку, нікуди не ходіть, мидіть вдома, плюйте на Україну, на її захист.. як роблю це я.
Тому такі українофоби при владі, як цей Веніславській, не мають право на життя.
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01.08.2024 23:03 Ответить
Вибачте, але майже всі уточнили дані або через "Резерв", або через ЦНАП
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01.08.2024 23:04 Ответить
Ну Веніславський типовий представник нинішньої ублюдочної влади (хоча українці її і самі вибрали) - це правда. Але сама новина - непогана, на відміну від більшості інших про нашу владу і її дії.
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01.08.2024 23:26 Ответить
Та це не новина. Це реальна практика , яка була до приходу оцих тіпочків. Ха ха ха.
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02.08.2024 00:04 Ответить
Так, але якщо тільки через контракт і контракт на декілька років - так собі ідея. Бо потрапити в армію - пів біди. А от завільнитися з армії... Це проблема..
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01.08.2024 23:03 Ответить
Це правда. Тому і відлякує більшість людей. Але це вже хоч трохи краще ніж є - що тебе, умовно, дохлого програміста направлять в штурмовики в ТЦК.
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01.08.2024 23:21 Ответить
Я просто пам'ятаю короткострокові контракти в 2015-му році, нам пропонували після демобілізації чи на пів-року чи на рік. Я розумію, що тоді була АТО/ООС і не такі масштаби бойових дій... Але люди - багато людей - пішли саме тому, що розуміли, в разі чого можна звільнитися в "обозрімом" майбутньому. Тому треба рухатися в цьому напрямку, як на мене
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01.08.2024 23:25 Ответить
100%. Страшно, що буде як Шевченко ще описував - в солдати на 25 років. І все - кінець кар'єрі, сім'ї - усьому. Навіть якщо не загинеш і не покалічать. Як тільки буде чітко визначена тривалість контракту/мобілізації, певен, що менше людей боятимуться йти служити. А якщо ще можна буде вибирати куди, ким і буде гарантія, що після поранення тебе вилікують, демобілізують (а не в сарай поселять) ще й бонус нормальний заплатять, то питання мобілізації стане значно менш болючим.
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01.08.2024 23:30 Ответить
параша дає своїм штурмовикам піврічні контракти, у нас же ти кріпак, який потім якщо захоче звільнитись з армії повинен шукати "шляхи" догляд інвалідність і тд тп та башляти бабки, все всіх влаштовує, нащо їм щось змінювати, бабло капає, а юнітів можна і на вулицях наловити, як в лугандонії.
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01.08.2024 23:42 Ответить
Зараз вже від року, здається, але тим не менш - так.
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01.08.2024 23:45 Ответить
А взагалі, "в період дії часткової мобілізації контрактників не можуть бути звільнені по закінченню строку дії контракту, їхні контракти продовжуються до закінчення СВО" -таке зараз діє в засрашці. Наказу про припинення часткової мобілізації 2022 року (яка було проголошеня указом *****) - не було.

Тож ви БРЕШЕТЕ.
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02.08.2024 14:31 Ответить
В нас без терміну як одна із причин це те що по закінченню пів року можна піти із дибільних бригади і від дибільного командира до іншої бригади і іншого командира. Тобто в одних будуть цілі дивізії, а у інших ніфіга. Якщо ніфіга , то бригада не заходить у сектор і не буде сотки на кармані комбригу, штабу і іншим неробам. Інше фінансування частини. А ті які задіяні будуть забезпечуватися по повній. Оцю фігню з неможливістю переходу із однієї бригади в іншу займається ок. Тому що якби можна було би безперешкодно переходити то ок південь наприклад залишилося би тільки із штабами і содолем. Ха ха ха.
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02.08.2024 00:13 Ответить
Ну це ж не нормально, правда?
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02.08.2024 00:26 Ответить
Це нормально. Хоча і дуже неприємно.

Примус і беззаперечне підкорення - це та "фішка" будь-якої армії, яка дуже не подобається цивільним.

А якщо вона ще й спотворюється гімняністю командира... А гімняних командирів майже в будь-якій армії переважна кількість...

Мені от цікаво, ти, мабуть, "по великому" в туалет не ходиш - перетравлюєш і анігілюєш все неприємне прямо в собі, аби не срати неприємним?
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02.08.2024 14:15 Ответить
Якийсь дивний у вас приклад. Я ходжу в туалет "по великому", бо намагаюся позбавлятися від гівна, а не тримати його в собі, бо хтось сказав, що "треба терпіти". Гімно не є поганим саме по собі. Погано їм обмазуватися і казати, що так треба. Вмів би анігілювати - робив би це із задоволенням. Але не тому, що срати противно чи щось. Це мені б економило і час і гроші - не прийшлося би витрачати час на срання і міг би значно менше їсти, оскільки анігіляція - це перетворення матерії на енергію із 100% ККД. І з'ївши один бутерброд міг організм міг би функціонувати роками.
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02.08.2024 14:25 Ответить
Захист Вітчизни не є поганим сам по собі. І ви, і я зобов'язані її захищати - стаття 65 Конституції України.

Але є нюанси.

І ці нюанси знаходяться не в площині "не буду захищати, не для того мене мама народила". Взагалі.
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02.08.2024 14:35 Ответить
А я зараз саме про "нюанси", а не картину в цілому: повна безправність солдат, безкарність, корупція та дибілізм командирів, бездумна мобілізація. Ви пропонуєте всім цим обмазуватися і вважати нормальним, або миритися, мовляв так і треба - всі терплять і я маю. А я ні - хочу щоб це вийшло з організму "українська армія" як гівно з людини, коли воно сере.
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02.08.2024 14:51 Ответить
Мріяти не заборонено. Але змінити щось можна реально тільки після війни. І тільки якщо мінімум 60% виборців перестануть хєрограїв та "крєпкіх хозяйствєнніков" обирати.

А до того - так, вимушені терпіти.
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02.08.2024 15:55 Ответить
Ага, кар'єра... В країні принаймні 2'000'000 осіб чоловічої статі віку 25-60, в яких немає ніякої кар'єри (бо ніде офіційно не працюють). Та й не жонатих серед них принаймні 50%.
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02.08.2024 14:07 Ответить
Ну ви за всіх не розписуйтеся. У мене та більшості моїх друзів і сім'я і кар'єра.
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02.08.2024 14:12 Ответить
А я за вас і не розписуюсь. В моїх друзів теж і сім'ї, і кар'єри. І військовослужбовці ЗСУ серед них. Теж з сім'ями. Та кар'єрами. В ЗСУ.
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02.08.2024 14:16 Ответить
або усвідомлюємо що не тянемо і підписувати мир і закінчувати цю війну і перестати мучити і військових і цивільних, або війна до кінця без ніяких демобілізацій. Яка в біса демобілізація під час повномасштабної війни з в декілька більшим ворогом, коли і так людей не вистачає? Які нафіг "строки служби" і "контракт на один рік", це тобі що блін, якесь ПВК чи найманці яких набирають тимчасово за гроші виконувати якусь грязну роботьонку, чи захист батьківщини в екзистенційній війні? Ти собі хоч уявляєш що буде якщо зараз оголосити хоча б часткову демобілізацію, скажімо тих хто служить 2+ років? Фронт посипеться так що дуже скоро буде "друга битва за Київ" і потім тих демобілізованих треба буде знаходити і вертати назад.
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02.08.2024 14:52 Ответить
Ви зараз на нулі?
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02.08.2024 14:53 Ответить
Теж не розумію чому досі немає контрактів на рік чи два особливо для піхоти. Чи наприклад відтарабанив 1 рік на нулі, вільний можеш їхати куди хочеш. Відсутність часових рамок не дуже мотивує йти у військо.
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01.08.2024 23:37 Ответить
Більше того, за статистикою, більше половини тих, хто повернувся на "гражданку" - місяць-два потиняються і повертаються служити. Можна ще зробити прогресуючу оплату, щоб стимулювати на продовження контракту. Кожен наступний рік - +20% за досвід від плати за перший рік.

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01.08.2024 23:47 Ответить
Так: хтось з дружиною посварився - підписав знову контракт, хтось повернувся в своє невеличке місто - потинявся, роботу не знайшов і знову на контракт. Це якщо екстраполювати на моє оточення, то так і є
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02.08.2024 00:03 Ответить
В мене є кілька знайомих військовослужбовців, яким режим "3-4 місяці рейдів - тиждень вдома" - комфортний обом в сім'ї. І так - 10 років. Люди різні.

До того ж середня зарплатня у війську НАБАГАТО більша за середні заробітки на гражданці. Є категорія людей, яких небезпека не лякає. От і їздили човниками "ЗСУ <-> гражданка" до 2022 року.

Більша частина цих людей і спасла Україну в лютому-березні-квітні 2022 року, бо мали досвід і знання.
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02.08.2024 14:24 Ответить
Це зрозуміло. Цілком логічно - кожному своє. Я, навпки - не бачу себе в армії. І строкову службу тягнув і на війні був. Не моє. Просто не моє
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02.08.2024 14:28 Ответить
Армія - не ваше. Цілком розумію. І не моє. Я теж не люблю примусу і дебілів-начальників.

А захист Вітчизни - наше, спільне. І моє, і ваше. Стаття 65 Конституції України.

Тож якщо мобілізують - служитимемо.
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02.08.2024 14:33 Ответить
Саме так
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02.08.2024 14:41 Ответить
Его отправят туда переводом на другую должность, независимо от того, тцк его туда направит или в бригаде нужно будет перевести
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01.08.2024 23:26 Ответить
А ха хах ах хахах а.....
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01.08.2024 23:31 Ответить
Шо лысый, жиза?
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02.08.2024 02:20 Ответить
в цій конкретній новині все не так.
***** нам 100000 тцкашників, якщо вони ***** неспроможні оформити добровольця, який сам прийшов в тцк, по відношенню в ту частину, в яку він хоче???

100000 / 21 = 4761. двадцять одна бригада взяточників тцкашніків.
100000 * 500000 (ти ж додумався, що це за 50 тисяч?) = 5000000000 в місяць. І вони не спроможні оформити добровольця. ***** вони потрібні????
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02.08.2024 07:31 Ответить
Мені інша деталь "сподобалася:
"частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з "Резерв+" або "Оберіг""
У кого ще є доступ до цих баз даних? Їх мабуть і "ламати" не потрібно, - бери та користуйся.
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02.08.2024 08:22 Ответить
х.з. як воно там працює.
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02.08.2024 08:26 Ответить
От мені теж не зрозуміло: це тепер будуть наярювати з незнайомих номерів?
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02.08.2024 14:42 Ответить
Не відповідаю на незнайомі номери. Розвелося занадто багато шахраїв, а держава ніяк не реагує на це. Досвідос.
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02.08.2024 15:06 Ответить
Депутати могли б продемонструвати на власному прикладі як це працює. Жоден депутат ще не загинув на фронті. У них потєр нєт
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01.08.2024 22:53 Ответить
Щось ви не підготувалися до діалогу.. Гинуть і депутати з 2015-го року. А якщо відправити взагалі всіх на фронт - хто буде керувати країною?
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01.08.2024 23:01 Ответить
Не буде кому керувати країною?
Незамінних не має.
Жоден депутат нинішньої Верховної Ради, жоден міністр, жоден чиновник Кабміна, жоден голова ОДА, жоден чиновник Верховного Суду, жоден чиновник Генеральної прокуратури, жоден чиновник Офісу Президента, ітд... жодна їх дитина не на фронті.
Бо вони всі там при владі соали на Україну.
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01.08.2024 23:10 Ответить
Ну в 2019-му році теж так вважали. Таксисти, адвокати, стендапери. Що можна за два тижні на курсах стати державником і політиком. Або хоча б просто керівником
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01.08.2024 23:13 Ответить
Всі зелені чиновники працюють на знищення України.
Тому знищення цих зелених холуїв пуйла, в інтересах виживання України та українського народу.
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01.08.2024 23:20 Ответить
Інших (більшості) зараз немає..
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01.08.2024 23:22 Ответить
Не чув, щоб хтось з чинних депутатів загинув на фронті. Були з минулих складів, наприклад, Барна, а ті мразі, що зараз сидять у Верховній раді, не хочуть країну захищати. Чому слуги народу не захищають народ? Слуги мають іти служити в ЗСУ. Хай служать народу в ЗСУ. Такої брехливої і цинічної банди як слуги народу ще при владі не було.
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02.08.2024 00:01 Ответить
Ну ви ж юрист, я так розумію. От скажіть мені - якщо ВР відправити в окопи - хто буде приймати закони?
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02.08.2024 00:09 Ответить
А ви згадайте, які "закони" вони наприймали за останні кілька років.
Мабуть жодного, спрямованого на користь держави.
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02.08.2024 08:24 Ответить
40 перших по списку депутатів слуг народу на фронт. Якщо вони себе назвали слугами, то хай служать, а не прикриваються мандатом від могилізації
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01.08.2024 22:56 Ответить
Жінки, інваліди, пенсіонери. Їх місце займуть наступні за списком.
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02.08.2024 06:38 Ответить
Оцей тіпок оцим своїм дописом чи виступом знову підтвердив те що до цього часу тема війни і те що відбувалося в ЗСУ з 14 року йому було зовсім пофіг. До 22 року в ЗСУ ще було можливо заключити контракт на 6 місяців. До 22 року було достатньо для бажаючого отримати відношення майже з любої частини майже будь кому з 18 років, навіть одразу після школи. Навіть без будь яких навиків. З любою освітою. Без учебок. Але вже мінімум на 3 роки контракту. З цим відношенням із частини майбутній контрактник йшов у тцк. В тцк формували йому справу. Проходив медогляд. Пакет документів. Навіть давали особову справу в руки і чоловік з цим усім їхав у частину із якої було відношення. В частині контрактник заключав контракт і просто дзвонив в тцк з повідомленням що він заключив. Пересилав фотку контракта в тцк і все. От вся роль тцк. Там ставили собі галочку що рекрутинг пройшов. Далі , якщо контрактник ніде до цього не служив, то частина відправляла у відрядження вже свого солдата в учебку на фахову підготовку. Все. За нормальними солдатами толкові командири навіть охоту вели. Тобто переманювали аби по закінченню контрактів переходили до них служити. Наприклад в 80 бригаді були дні відкритих дверей де показували майбутнім солдатам умови де будуть служити а також фільм чим в бригаді будуть займатися . При мені за один день 12 чоловік підписали контракт. Інший приклад в учєбкє в Десні при мені агітувала 30 бригада. І ще є приклади по інших. І що оте лайно може розробляти і розказувати про те що вже було до нього. Тобто воно говорить що і було до його приходу. Видати тіпа за свою придумку? Ха ха ха.
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01.08.2024 23:59 Ответить
Так, але тоді і інтенсивність бойових дій була зовсім інша. Шалені бої закінчилися в 2015-му році. зараз люкає ще багато факторів, яких не було раніше
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02.08.2024 00:06 Ответить
Слухайте. Вже більше мільйона, якщо правда. А тоді було не більше 200 тисяч. Ще мільйон і були би демобілізації, ротації, контракти. Ок не треба демобілізації. Розширте бригаду у три рази і тоді солдат може бути у відпустці до 120 днів на рік без розривів. Цілком достатньо відновитися і вирішити свої особисті справи дома. І не треба закривати кордони. Зняти у всіх силовиків бронь. Тих то боїться воювати послати патрулювати замість ментів але вже без відпусток і надбавок. Такі сами ментовські учебки на два місяці і можна патрулювати вулиці. Ха ха ха.
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02.08.2024 00:21 Ответить
Щось ви постійно смієтеся в усіх темах. Якийсь не здоровий сміх
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02.08.2024 01:36 Ответить
Тому що всі теми смішні. Безвиході немає. Просто є прості совкові рішення або цивілізовані над якими треба дійсно фахівці і треба працювати. Спільнота утримує купу нероб і лайна на рівні саудівських шейхів. За що їм платять гроші? А більшість сидить без світла, без нормальної їжі, нормального житла. Утримання цього слуги народу переоцінене. Його послуги як фахівця коштують не більше 15 к.грн за місяць. Оце його дійсний коефіцієнт якоїсь дії. Ха ха ха.
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02.08.2024 07:35 Ответить
Жодне рило з 95 кварталу не на фронті
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02.08.2024 00:03 Ответить
зате усі будуть мати посвідчення УБД і нагороди від протермінованого зе-н*ркомана, янелоха оманського, аж до героя України !!!
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02.08.2024 09:38 Ответить
Потрапити до обраного підрозділу можна було тільки шляхом укладання контракту. Але далеко не всі військовозобов'язані хочуть підписувати контракт, бо він передбачає певні терміни, які не завжди підходять громадянам.

А быть бусифицированным и попасть в солдаты на 25 лет как во времена Шевченко на это все согласны, да Федя?
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02.08.2024 08:38 Ответить
Ось все це і є шалений успіх миролюбної більшості котра і привела до влади у 19 році малоросів- синів генералів фсб. Добровольці з 22 та перші хвилі мобілізованих - це і була та воьовнича меньшість котра полягла у голих полях війни з рашистами. Вже півтора року - всі "миролюбці" обгажують, з подачі того ж фсб, військових - чи ви теж вважаєте що військомат це не мо України.
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02.08.2024 13:56 Ответить
Так а якщо людина не служила і немає військового квитка, все одно доведеться йти в загальновійськову учебку. Квиток йому тільки ТЦК можуть видати.
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02.08.2024 09:48 Ответить
Та якщо людина не служила, та чотирижди уклонилась( відмазалась) від служби - вона має шанс стати презедентом України та нищити українців у голих полях. Від цього вже ніхто з 73% не відьмажеться.
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02.08.2024 13:59 Ответить
ТОбто зі 100 тисяч ТЦКашників користі ніякої.
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02.08.2024 10:08 Ответить
Звідки цифри?
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02.08.2024 14:00 Ответить
Оприлюднено представниками влади.
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02.08.2024 15:27 Ответить
ССиль, будь ласка.
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02.08.2024 15:43 Ответить
Або знайдете самі , або приведете інші цифри, більш актуальні.
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02.08.2024 15:50 Ответить
Ну, добре. Шо є, то є. Байдуже.
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02.08.2024 15:56 Ответить
Брехня. Отправят в ТЦК на ВЛК. Там скажут, что такие специалисты в армии не нужны и отправят в штурмовики.
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02.08.2024 10:50 Ответить
Якщо командири самі займаються рекрутингом, ***** тоді така структура, як ТЦК? Чисто для своїх структура, щоб гріли сраки в тилу? Бо соціальною підтримкою ряжових солдатів там і не пахне...
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02.08.2024 11:02 Ответить
Ось цьому і є назва - це хаос по українсько-зеленски.
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02.08.2024 14:02 Ответить
Расскажу всем теоретикам! Если дадут право комбригам призывать самостоятельно ни один ТЦКашник не повезет инвалидов в бригаду! Или вы думаете, что у комбрига подвалов мало, что бы "раненый" ТЦК шник добровольно не подписался!? А инвалидов пинками под зад на хаус!
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02.08.2024 15:18 Ответить
Зе владі такого не треба
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02.08.2024 15:19 Ответить
А в разі загибелі те ж саме членам їх сімей
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02.08.2024 22:20 Ответить
 
 