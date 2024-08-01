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Генштаб проработал предложения, позволяющие командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК

Генштаб дозволить командирам військових частин призивати добровольців без участі ТЦК

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба.

Эти предложения предоставляют возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что внедрение соответствующих изменений позволит:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

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Автор: 

Генштаб ВС (6186) мобилизация (2735) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+14
То для добровольців лише! Військові скаржаться, що до них приходять добровольці, отримують відношення в конкретний підрозділ на конкретну посаду, а в ТЦК кажуть, що це відношення - фігня! І доброволець потрапляє куди попало, тільки не туди, куди хоче. Такі дії ТЦК - підрив рекрутингу та дискредитація мобілізації!
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01.08.2024 19:22
+5
Хлопці гарно заробили, а тепер військові самі набирайте штат?
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01.08.2024 19:20
+5
А не зарано?
Всього третій рік повномаштабної війни та всього пів-року тотальної буцифікації!
Ще деякі фахівці залишилися НЕ у "м'ясних батальйонах"....
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01.08.2024 19:25
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Хлопці гарно заробили, а тепер військові самі набирайте штат?
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01.08.2024 19:20 Ответить
То для добровольців лише! Військові скаржаться, що до них приходять добровольці, отримують відношення в конкретний підрозділ на конкретну посаду, а в ТЦК кажуть, що це відношення - фігня! І доброволець потрапляє куди попало, тільки не туди, куди хоче. Такі дії ТЦК - підрив рекрутингу та дискредитація мобілізації!
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01.08.2024 19:22 Ответить
ТЦК таке роблять не за власної ініціативи, їм міноборони та генштаб ставить захмарні плани по мобілізації, спонукаючи на порушення законодавства. Риба гніє із голови
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01.08.2024 20:36 Ответить
Ну якщо людина іде за відношенням, то це все одно мобілізація і що заважає ТЦК записувати таких собі в план? Тим більше за відношенням все одно люди ідуть на вакантні посади, а не просто так аби куди...
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01.08.2024 20:45 Ответить
Тому і кажуть - це не ТЦК винувате а генштаб. Я навіть більше скажу. У нас частина недоформована - відсотків 70 штата заповнено. Але все одно регулярно приходять розпоряги - віддати енну кількість людей в бойові бригади. Людей обмаль, роботу робити нікому, але нікого це не їбе. Регулярно ті кому "не повезло" відправляються в бригади. І ТЦК тут ні при чому. Просто в мясні бригади "дуже багацько бажаючих", тому й доводиться тільки ось так... кхм, комплектувати. Ну не міняти ж командирів мясних бригад.
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01.08.2024 21:50 Ответить
І чому одним відношення проходять, а іншим - ні?
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01.08.2024 21:16 Ответить
В ТЦК прийдуть всі - за пенсією....
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01.08.2024 19:22 Ответить
Якщо піаністу не вистачить кебети повернути Залужного і його команду нас чекає....
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01.08.2024 19:30 Ответить
А, он де пенсію отримують. Будемо знати
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01.08.2024 19:55 Ответить
Не знали?
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01.08.2024 20:14 Ответить
Ні. Бо пенсію виплачують уповноважені банки. Ну прийде людина пенсійного віку в ТЦК і що? І нічого
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01.08.2024 20:27 Ответить
А не зарано?
Всього третій рік повномаштабної війни та всього пів-року тотальної буцифікації!
Ще деякі фахівці залишилися НЕ у "м'ясних батальйонах"....
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01.08.2024 19:25 Ответить
М'ясні поріділи, треба поповнять, інакше до Ялти по каву не дійдемо.
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01.08.2024 19:30 Ответить
Генштаб підтвердив, що вже немає впливу на підпорядкованих йому ТЦК СП?
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01.08.2024 19:27 Ответить
От достатньо було наказати ТЦК: добровольці - наше все, тому відношення від підрозділів ігнорувати не маєте права. Хто ігноруватиме - автоматично в штрафбат!
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01.08.2024 19:29 Ответить
ТЦК зараз оперують такими сумами, що можуть собі дозволити купити інший Генштаб
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01.08.2024 19:58 Ответить
все нормально: командири частин будутьпродавати місця в тилоаих підрозділах. Це відбувається і зараз, але тепер всі картив руки
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01.08.2024 19:38 Ответить
Тцкунів почали зливати?
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01.08.2024 19:39 Ответить
Це що, спроба відвести тцк від відповідальності після тих безчинств що вони натворили?
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01.08.2024 19:52 Ответить
Надо еще разрешить гражданам добровольно в порядке трудовой дисциплины самим себя бронировать
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01.08.2024 19:54 Ответить
Вы свое *лядское людоловство на улицах прекратите, а вызывайте людей повестками, раз уже люди зарегистрировались в Резервист+. А-то, по*уй этим долбо*бам из ТЦК, обновил ты данные, не обновил, в бусик и на полигон.
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01.08.2024 20:19 Ответить
По повістках ніхто добровільно не приходить, механізму врегулювати вручення наразі я не бачу... хіба через банки електронні повістки.... тоді як набирати і поповняти втрати???... чи ви думаєте що 3000 кабів в місяць нікуди не попадають...

немає вже добровольців ніхто хто сидить на дивані.... не хоче сам воювати.... всі ці воїни що тут патріотично співають про війну до розвалу раші.... самі ніколи не збираються йти...

А ті добровольці що йдуть по рекрутингу більшість хочуть попасти на теплі місця або максимум на дрони...
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01.08.2024 20:32 Ответить
Как это никто не приходит? А пробовали? Сколько повесток разослали? Мне не приходила. Придет, я пойду на ВЛК. А если запакуют в бус, я при первой же возможности встану на лыжи из принципа. Напомню, что бусификация - это похищение человека, за что есть соответствующая статья в УК. Как-то так.

Нужно было писать закон так, чтобы был результат, а не на от*бись. И начинать нужно с законных способов. Начинать с рассылки повесток. А если уже не обновил данные или не явился по повестке, тогда паковать. Иначе, нахера все это было?

И самое главное - если есть вход, должен быть и выход. Не так, как сейчас. Оттуда можно выйти только в мешке, инвалидом, или дезертировать. А должны быть четкие правила выхода и ротаций. Любому человеку не свойственно хотеть умереть или стать инвалидом. А все, кто воюет хоть год беспрерывно- инвалиды от контузий.
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01.08.2024 23:14 Ответить
А як ви хотіли при війні з ворогом який переважає в артилерії, авіації та живій силі причому в рази...

Щодо того що прийде повістка ви підете одна п...ш якщо у вас є бажання йти що заважає піти зараз на ВЛК
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01.08.2024 23:16 Ответить
1-й принцип армии: никогда ни от чего не отказывайся, но никогда ни на что не напрашивайся.
Я в 1-й день пришел в свой военкомат в Киеве. Мне сказали, не нужны больше люди. Пришел в тероборону, сказали, нет больше оружия. А на 2-й день и те и те уже были закрыты. Некуда было идти. Я уже и не настаивал. А сейчас и подавно не буду настаивать. Но и прятаться не буду. А ты думай что хочешь, мне все равно.
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01.08.2024 23:21 Ответить
Якщо ви були і підходите по віку та не інвалід то ваш номер записали і мали вже звонити та запросити ще в грудні 22 року всіх забирали на Бахмут, якщо ви не ховались))))...

Ви мені нагадуєте одного мого знайомого, був страшним патріотом всіх орків грозився порвати, як почалась війна пішов також але його не взяли..
потім як побачив скільки приходить похоронок та пропавших безвісті... тихо зробив третю дитину і втік в Канаду...
тепер звідти строчить патріотичні пости що орків треба добити та треба воювати до кінця і що раша має розпастись...

А я питаю чого ж ти сам не пішов у військо а втік... у відповідь... мене не взяли та і взагалі мені треба думати про дітей ... я загину хто їх буде годувати а б...ть у інших немає дітей і іншим ніх... не треба
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01.08.2024 23:28 Ответить
Телефон не записывали. Я уже 50+, кому я там нужен?
Мне чуйка подсказывает, шо ты не из окопа тут всех решительно осуждаешь?
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02.08.2024 10:31 Ответить
Залежить від ВОЗ і в 59 років потрібні деколи.... хоча то абсурд як на мене...

По перше я списаний давно, важка травма на спорті... По друге я героїчно не розповідаю що як тільки пришлють повістку то одразу піду але за 2 роки війни нікуди сам не пішов...
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02.08.2024 10:40 Ответить
Так ты бы сам мог куда-то во вспомогательные части пойти. Ты ж не лежачий? Руки-ноги есть? Водителем, ремонтником...
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02.08.2024 11:50 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://x.com/donikroman/status/1819055221735112705 52 мин

Сьогодні вранці ПІСЛЯ отримання розпорядження ГШ на відрядження двох людей на тренінг тактичної медицини до навчального центру, командир 127 бригади, заднім числом перевів їх з артилерії в піхоту і вже сьогодні прямим наказом відправляє їх на штурм..

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01.08.2024 20:57 Ответить
Ворог має дуже велику перевагу в засобах РЕБ і дронах, а також резерв спецпризначенців із досвідом боїв у Чечні й Афганістані, - офіцер секції планування бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко у коментарі "Київ 24".
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01.08.2024 21:33 Ответить
Чечня и Афган - это антипартизанские действия. Да и любой боец, которого не убили в 1-й месяц в окопах - почти что спецназовец по боевому опыту.
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01.08.2024 23:17 Ответить
 
 