Генштаб проработал предложения, позволяющие командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК
Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба.
Эти предложения предоставляют возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Отмечается, что внедрение соответствующих изменений позволит:
- упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
- командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;
- военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;
- нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).
Топ комментарии
+14 Ned Stark
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+5 Александр Иванов #442761
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+5 Small Jerboa
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Всього третій рік повномаштабної війни та всього пів-року тотальної буцифікації!
Ще деякі фахівці залишилися НЕ у "м'ясних батальйонах"....
немає вже добровольців ніхто хто сидить на дивані.... не хоче сам воювати.... всі ці воїни що тут патріотично співають про війну до розвалу раші.... самі ніколи не збираються йти...
А ті добровольці що йдуть по рекрутингу більшість хочуть попасти на теплі місця або максимум на дрони...
Нужно было писать закон так, чтобы был результат, а не на от*бись. И начинать нужно с законных способов. Начинать с рассылки повесток. А если уже не обновил данные или не явился по повестке, тогда паковать. Иначе, нахера все это было?
И самое главное - если есть вход, должен быть и выход. Не так, как сейчас. Оттуда можно выйти только в мешке, инвалидом, или дезертировать. А должны быть четкие правила выхода и ротаций. Любому человеку не свойственно хотеть умереть или стать инвалидом. А все, кто воюет хоть год беспрерывно- инвалиды от контузий.
Щодо того що прийде повістка ви підете одна п...ш якщо у вас є бажання йти що заважає піти зараз на ВЛК
Я в 1-й день пришел в свой военкомат в Киеве. Мне сказали, не нужны больше люди. Пришел в тероборону, сказали, нет больше оружия. А на 2-й день и те и те уже были закрыты. Некуда было идти. Я уже и не настаивал. А сейчас и подавно не буду настаивать. Но и прятаться не буду. А ты думай что хочешь, мне все равно.
Ви мені нагадуєте одного мого знайомого, був страшним патріотом всіх орків грозився порвати, як почалась війна пішов також але його не взяли..
потім як побачив скільки приходить похоронок та пропавших безвісті... тихо зробив третю дитину і втік в Канаду...
тепер звідти строчить патріотичні пости що орків треба добити та треба воювати до кінця і що раша має розпастись...
А я питаю чого ж ти сам не пішов у військо а втік... у відповідь... мене не взяли та і взагалі мені треба думати про дітей ... я загину хто їх буде годувати а б...ть у інших немає дітей і іншим ніх... не треба
Мне чуйка подсказывает, шо ты не из окопа тут всех решительно осуждаешь?
По перше я списаний давно, важка травма на спорті... По друге я героїчно не розповідаю що як тільки пришлють повістку то одразу піду але за 2 роки війни нікуди сам не пішов...
@donikroman
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https://x.com/donikroman/status/1819055221735112705 52 мин
Сьогодні вранці ПІСЛЯ отримання розпорядження ГШ на відрядження двох людей на тренінг тактичної медицини до навчального центру, командир 127 бригади, заднім числом перевів їх з артилерії в піхоту і вже сьогодні прямим наказом відправляє їх на штурм..