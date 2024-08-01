Генштаб проработал предложения, позволяющие командирам воинских частей призывать добровольцев без участия ТЦК

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, в инициативном порядке, проработаны предложения по изменениям в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба.

Эти предложения предоставляют возможность командирам воинских частей осуществлять призыв военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что внедрение соответствующих изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, который мотивирован для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, имеющиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

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