РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5057 посетителей онлайн
Новости мобилизации
9 752 99

Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе, - Минэкономики

Скільки чоловіків заброньовано

Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromdaske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.

Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют действующую отсрочку от призыва по мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действующие.

Распределение количества мужчин, имеющих бронь:

  • энергетическая отрасль - 29%;
  • промышленность, производство - 15%;
  • транспорт - 14%;
  • агропромышленный комплекс - 12%;
  • медицина - 6%;
  • оборонно-промышленный комплекс - 5%;
  • органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;
  • IТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;
  • финансовая, банковская сфера - 2%;
  • сфера торговли - 2%;
  • местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%.

Читайте также: Идея экономического бронирования актуальна, но сроки ее реализации - неизвестны, - Марченко

Автор: 

Минэкономразвития (652) бронирование (152) мобилизация (2735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
А цирк та 95 цирк? Лисий?
показать весь комментарий
01.08.2024 12:46
+34
показать весь комментарий
01.08.2024 13:04
+10
"Опача"- вигукують працівники пересувного цирку, танцюючи гопака.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А цирк та 95 цирк? Лисий?
показать весь комментарий
01.08.2024 12:46 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 13:04 Ответить
Ну ось же: "органи державної влади, інші державні органи"
показать весь комментарий
01.08.2024 13:05 Ответить
4% від 615 тисяч - це 24600 чоловік. При цьому - це категорія "б" і "в" - звичайні клерки. Оскільки вони заброньовані - який відсоток з них приданий до служби - не відомо, бо в ТЦК їх не направляють на медкомісію, щоб не перевантажувати медзаклади - принаймні зараз. Але доприкладу - навіть заберуть відсотків 50-60 які придатні по здоров'ю - це буде 15 тисяч. При цьому - вони забезпечують роботу державних органів - тобто не вийде нічого зареєструвати, отримати відповідь на запит, стане інфраструктура всяких документообертів і т.д.. Власне і так прийняли в законі про мобілізацію - призов 50% держслужбовців. То не зрозуміло, кого ви ще там хочете нашкребти і як будете розрулювати наслідки такого роду дій. Щоб їх всіх призвати - варто було ще позавчора набирати жінок на ті самі позиції. Хоча ви, мабуть, з рф і вам чим більший тут в нас безлад - тим краще.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:22 Ответить
15 тис. це 3-5 бригад, взагалі-то
показать весь комментарий
01.08.2024 14:19 Ответить
ну але хз, хто буде замість них працювати, та й до призову - це ж не солдати
втім - закон же вже діє про 50% бронювання - то ж і буде 3 бригади
показать весь комментарий
02.08.2024 21:46 Ответить
У більшості орг-й після 100 ОС є взаємозамінність. Чи повинна бути.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:22 Ответить
З рф, з рф... заспокойтесь. У нас в органах державної влади немає клоунів - тільки пристойні люди які чесно працюють забезпечують роботу державних органів за мізерну заплатню. А те що їздять на лексусах - так то дружина або чоловік їм купила. Або мама, яка любить швикість і все життя відкладала з зарплатні прибириальнці на жирокомбінаті, щоб купити порш.

А от "заберуть відсотків 50-60 які придатні по здоров'ю" - я не згоден. Всім відомо, що влк працює навіть краще за Ісуса Христа. Всі виходять здорові придатні.
А Ви зводите наклеп на державні органи, стверджуючи, що там половина настільки хворих, що навіть влк визнає їх непридатними. Це буде таке чудо, якого ще не було в жодній казці.
показать весь комментарий
01.08.2024 14:50 Ответить
в законі про мобілізацію - написано про призов 50% військовозабов'язаних держслужбовців-чоловіків
Що до корупції - то з нею треба боротися слідством і судом - бо ви когось відправите на фронт без слідства і суду - взавтра на його місце сяде жінка-корупціонер і шо, все *****, давай по-новой? Не треба змішувати до купи мобілізацію і боротьбу з корупцією, ці речі в тому сенсі, про який ми говоримо - не перетинаються. Є мобрезерв - призивайте, кого вважаєте за потрібне, але згідно таблиці - заброньовані дежслужбовці складають 4% - вже з'ясували, що біля 25 тисяч - то це не та мура, про яку ви говорите про лексуси і шось там ше, а про роботу дежавних установ - бо ці посади не скорочуються - просто сяде на посаду хтось інший, до того, к навчиться працювати - будуть проблеми. Можливо - це виправдано, можливо - ні, але ви говорите про власну державу, яку самі отакою й збудували, яка вона є - з ненависттю, як москаль. Мені це не зрозуміло.
показать весь комментарий
02.08.2024 21:55 Ответить
Ваша іронія зрозуміла, але чергова маніпуляція і перебільшення - у держорганах великі ЗП у керівників та працівників рівня міністерств, служб тощо.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:31 Ответить
бугага, у нас всі держ органи скоротити на 90% і нічого не втартимо, а навіть економія буде
показать весь комментарий
01.08.2024 23:31 Ответить
Скоротіть у себе у квартирі ... кухню. Економія на опеленні і електриці ? Економія ?
Відчуєте скорочення ??

Можна і в лісі жити. Колись було.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:25 Ответить
ти ніколи не стикався з пенсійним фондом з податковою? там штат дармоїдів нереальний, і країна нічого не втратить від їх скорочення на 90% та як і всіх інших, просто прибрати ту дурну роботу, що вони ніби роблять,, яка нафіг нікому не потрібна. А щодо кухні, ок, скорочу кухню збільшиться якась кімната , залежно від потреб і функціоналу, можна кухню взагалі мініатюрну.
показать весь комментарий
03.08.2024 17:49 Ответить
"... ок, скорочу кухню збільшиться якась кімната ..." - нє нє нє, так це не працює ! Бач який розумний !
Скорочення так скорочення - харчуватися у ванній доведеться.

90 % - це чергова звичайна маніпуляція. З такими ж понтами можна тут почати розводитись про штучний інтелект.

Загалом розмір середньої пенсії, за підсумками 2022 року, становить орієнтовно 1500 євро. Мінімальна пенсійна виплата - 800 євро. Для чиновників у Франції також є спеціальні пенсії, їхній розмір становить 75 % зарплати.

На сегодняшний день во Франции государственная пенсионная система по старости, охватывающая основную массу пенсионеров, представляет собой сложное, многоярусное образование. В 90-х годах в стране действовало более 100 базовых и свыше 300 дополнительных режимов пенсионного обеспечения!

Хто там адмініструє усю цю систему ??
показать весь комментарий
04.08.2024 10:31 Ответить
не знаю х то там, а у нас дарсоїди, які роблять все щоб людині не виплачувати пенсію на яку вона має право. ну не потрібен такий великий штат тих дармоїдів ні в пенсійному ні в податковій ні в інших державних структурах, користі від них немає ніякої, вони не виконують належно тих функцій які повинні. а щодо скорочення кухні збільшення кімнати, то воно так працює, їх скоротити шляхом звільнення, а не ліквідації
показать весь комментарий
05.08.2024 09:26 Ответить
Знову текст ні про що. З нього ясно, що Ви не уявляєш і не хочеш уявляти які там завдання і функціонал. Мабуть вас (родичів) образили, не дали велику пенсію.
показать весь комментарий
05.08.2024 12:34 Ответить
уявляю навіть дуже добре, бо час від часу маю тими дармоїдами справи. Якщо тобі цікаво, то глянь скільки судових справ було в минулому році з органами пенсійного в Рівненській, КИївській, Житомирській областях, і чим закінчилось 99,999% з них.
показать весь комментарий
05.08.2024 14:16 Ответить
Значить люди працюють.
показать весь комментарий
05.08.2024 18:30 Ответить
це не праця це д...бізм. працею було б якби вони ті справи вигравали, а не програвали, а робиться всі для того щоб якомого довше людям пенсії не платити., ти це працею називаєш? ти мабуть і сам з тих дармоїдів, зо за зп штани все життя протирають і скиглять, що мала зп, а сильно перетруждаються, чай каву цілими днями бухати.
показать весь комментарий
06.08.2024 08:06 Ответить
каву цілими днями бухати нездорово . Це якесь кліше. Я не знаю організацій де таке буває.
показать весь комментарий
06.08.2024 19:12 Ответить
то я тобі скажу, пісійний фонд, податкова, і інші різні бюджетні дармоїди.
показать весь комментарий
06.08.2024 20:37 Ответить
продовжиш список ?

Маю родичку. Працює у привтній фірмі. Але якось дивно працює.
показать весь комментарий
07.08.2024 14:41 Ответить
А ще чомусь не бачу тут інфу про кількість ментів, сбу-шників, різних силовиків...
показать весь комментарий
01.08.2024 13:26 Ответить
бо у них бронь на 100 %, а по наведених позиціях варіанти (дерслужба органів управління 50%)
показать весь комментарий
01.08.2024 14:20 Ответить
Так, але хотілося б побачити офіційну кількість. Ну так, щоб порівняти із програмістами, лікарями та іншим непотребом.
показать весь комментарий
01.08.2024 14:34 Ответить
не називайте лікарів так, інших -можете
показать весь комментарий
01.08.2024 17:12 Ответить
Про сарказм нічого не чули? Я сам програміст.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:06 Ответить
Чув, звісно! Так а я тут тоді до чого?
Доречі, я не медик.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:37 Ответить
Чув, але не зрозумів, що то.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:44 Ответить
як самі бачите, ні не зрозумів, нітрішки
показать весь комментарий
01.08.2024 19:51 Ответить
пишуть у вас у Германіях перестали доки для подорожів видавати для наших чоловіків 25-60 років
показать весь комментарий
01.08.2024 20:17 Ответить
В одній землі - Гесен. У них там весь час якийсь дивний двіж. На справді, як я розумію, їх ще й видавати не почали (можу помилятися, спеціально не слідкував. Мій паспорт майже до кінця 31го року). Це все на рівні поки розмов - що видача, що невидача. З іншого боку - це не заважає перебувати в самій Німеччині, так що не думаю, що для більшості чоловіків це якусь проблему створить. Та і кажуть, що українські паспорти поки видаватимуть, якщо в Резерв+ оновився. Але це, думаю, точно не надовго - будуть назад пробувати загнати.
показать весь комментарий
01.08.2024 21:17 Ответить
О, можете мене привітати. Знайшли своє перше довготривале житло в Німеччині. Дорого - *******. Пів зарплати. Але чудове і відносно близько до школи малого, в яку його влаштували.
показать весь комментарий
01.08.2024 21:26 Ответить
Як-то кажуть, "по людські ...", поздоровляю. А назагал сумно. Тихцем, тихцем, чимало родичів вже перебазувалось по Світу. І мабуть вже не повернуться.

Одні ще якийсь контакт підтримують. Інші вже пішли у відрив.
показать весь комментарий
03.08.2024 12:57 Ответить
Ти троль російський, " програміст" воно
показать весь комментарий
01.08.2024 23:50 Ответить
А хіба вам з Німеччини погано видно непотріб у вигляді лікарів?
показать весь комментарий
01.08.2024 18:36 Ответить
Про сарказм нічого не чули? Я сам програміст.
показать весь комментарий
01.08.2024 19:07 Ответить
ото отримаєте осколкові поранення і вам нагадують про ваші слова медики... якщо вони "непотріб", то ви сміття, щоб не виражатись ще гірше, зрозуміло??!!
показать весь комментарий
01.08.2024 19:39 Ответить
1. Про непотріб писав не я)
2. Я вас здивую- я сам медичний працівник))
показать весь комментарий
02.08.2024 18:41 Ответить
то перепрошую, зовсім вашої думки у дописі не зрозумів
показать весь комментарий
02.08.2024 18:57 Ответить
ні не на 100%, примушують "добровільно" мобілізуватись 10 відсотків, поки.
показать весь комментарий
01.08.2024 23:32 Ответить
а от і ні, не 100%
показать весь комментарий
06.08.2024 20:38 Ответить
Троль, на відміну від тебе, вішаючого на себе через російський VPN різного роду " нєдружєственеіє" прапорці, В Україні є бригада Національної поліції Лють, Управління Альфа СБУ, котрі із першого дня вторгнення ваших орків на фронті.
Якщо бажаєш із ними познайомитися, скинь свою адресу в усть- зажо..ську, вони тебе привітають
показать весь комментарий
01.08.2024 23:49 Ответить
615 це без мусарні та інших силовиків!!! разом буде1,2 ляма. а ще і, кого не чіпають, тобто блатні чи потрібні. то разом буде 2 ляма. от і беруть ти то залишився.
показать весь комментарий
01.08.2024 22:54 Ответить
в ІТ заброньовано менше 1% девелоперів, за цей місяць падіння експорту на 11% ІТ послуг.

"а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо"
показать весь комментарий
01.08.2024 12:47 Ответить
квадратноголові сказали: "мають ваювать усє" і плювать на те, що військо нема чим екіпірувати і озброювати бо в бюджеті вже диріща в півтрільйона... нічого, квадратноголові - наступна українська влада
показать весь комментарий
01.08.2024 13:16 Ответить
Якщо ІТшнік працює на заокеанського замовника ,то чого Україна повинна його бронювати?
показать весь комментарий
01.08.2024 13:35 Ответить
Тому, що валюта замовника заходить в Украiну.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:46 Ответить
І шо з цього? Він сплачує як ФОП єдиний податок і все ... тобто в нормальній країні - це ухиляння від податків ..а в Україні цілком законно ..але він не забеспечує існування держави ..чому його потрібно бронювати?
показать весь комментарий
01.08.2024 14:09 Ответить
по твоєму - всі ФОПИ - це ухиляння від податків?
показать весь комментарий
01.08.2024 17:57 Ответить
Окрім податків, вони заводять валюту! Не якісь фантіки, а гроші за які можна щось купити за кордоном. Ту ж зброю, наприклад. Чи ви думаєте за гривні можна все купити? Плюс надходження валюти допомогає втримати курс гривні від стрімкої девальвації, і ви ходите до магазину не з мішком банкнот, а ще з гаманцем. Ви дуже дуже недооцінюєте роль експортерів в країні яка в значній мірі живе за рахунок імпорту
показать весь комментарий
01.08.2024 18:14 Ответить
От дальнобоев, агро бизнеса толку и бабок больше чем от Миколы который клепает сайты или делает заказы в тырнете для иностранных клиентов а потом срет и жрет выдавая это за неимоверное достижения аля я удерживаю экономический фронт
показать весь комментарий
01.08.2024 23:17 Ответить
"єдиний податок і все ... "

а хто сказав, що все?... він не їсть, не п'є, не одягаєтся і т.ін..? ці гроші, що він заробив, він на щось витрачає: їжа, одяг, комуналка, ще щось.. якщо є машина - то на бензин, і т.д.. а все це - ПДВ, це чиїсь зарплати (з яких теж сплачуються податки), акцизи на алкоголь,тютюн та бензин ..

єкономіка - це трішки складніше, ніж КарлМарксівське "товар-гроші-товар". в усіх розумних странах єкспортерів послуг заохочують - пільговими льготами, ще чимось - заводити гроші в країну. а в нас довбойоби тільки й бачать, де ще можна щось відкусити..
показать весь комментарий
01.08.2024 18:14 Ответить
Ви не відповіли на головне запитання : ЧОМУ КРАЇНА ЙОГО ПОВИННА БРОНЮВАТИ ?якщо він для держави нічого не робить,окрім того що витрачає НА СЕБЕ зароботану валюту?
показать весь комментарий
01.08.2024 19:43 Ответить
Яким хєром він відрізняється від дальнобія чи штукатура-заробітчанина? Ті теж тратять валюту на себе і свої сім'ї в Україні.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:28 Ответить
А дальнобій що, ФОП? Зазвичай дальнобій - це просто працівник на зарплаті, яку отримує в гривнях, навіть якщо їздить за кордон.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:34 Ответить
Валюта - це його зарплатня? Тоді потрібно забронювати всіх агробаронів - вони заводять в Україну на порядки більше валюти.
показать весь комментарий
01.08.2024 20:29 Ответить
правильно, кому той оборонно-промисловий комплекс потрібен, всі на фронт...
показать весь комментарий
01.08.2024 12:49 Ответить
заводи працюють...а от гандони, які ділять бабки, продовжують і далі деребан..
показать весь комментарий
01.08.2024 12:51 Ответить
Де ще 7% загубили?
показать весь комментарий
01.08.2024 12:54 Ответить
інші сфери ))
показать весь комментарий
01.08.2024 12:56 Ответить
медицина - 6% ну да не очень то важная сфера))))
показать весь комментарий
01.08.2024 13:03 Ответить
З медиками все складно, вони скрізь потрібні.
А от 37000 (6%+2%) чиновників можна запросто мобілізувати, державі це лиш на користь піде.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:07 Ответить
Я понимаю, что они везде нужны, но у нас есть множество врачей и медсестер (не люблю использовать обобщающее слово "медики"), которые не работают по специальности, их конечно нет смысла бронировать, но тех кто работает, в том числе в частных больницах бронировать необходимо всех. Я уже не говорю про такие специальности как врач-эпидимиолог, педиатр, практолог и т.д., ценность которых в их работе на рабочем месте в сотни раз выше, чем на фронте.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:17 Ответить
а на фронті хто має медичну допомогу надавати? тому всіх не виходить
показать весь комментарий
06.08.2024 21:14 Ответить
Парамедики/боевые медики (к медицине они отношения не имеют) после трехмесячных курсов, а не специалисты после 8 лет учебы.
показать весь комментарий
10.08.2024 09:35 Ответить
"Опача"- вигукують працівники пересувного цирку, танцюючи гопака.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:04 Ответить
мабуть тому що він єдиний на усю країну
показать весь комментарий
01.08.2024 14:23 Ответить
тобто на податки 615 тисяч повинна бути утримана армія, поліція та чиновники?
показать весь комментарий
01.08.2024 13:06 Ответить
Решта платників податків (мільйони громадян) просто не мають броні.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:08 Ответить
працюють в чорну, щоб ні де не світитись та не сплачують податки. гроші зберігають в валюті, а не в банку. Не будують плани, не вкладають гроші.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:13 Ответить
да канєшна ... є у них і майно і рухомість ... Прикидаються бідними-нещасними.
показать весь комментарий
01.08.2024 14:24 Ответить
🤣🤣ХЗ, але коли дадати всі проценти, в мене виходить - 78!!!!))))чи я поммлився????
показать весь комментарий
01.08.2024 13:11 Ответить
93%
показать весь комментарий
01.08.2024 13:37 Ответить
Логічно! А решта 95% - куми та друзі ухилянта Зеленського та його 5-6 креативних менеджерів...
показать весь комментарий
01.08.2024 13:26 Ответить
Дуже красномовно. Тільки 5% від всієї економіки країни це виробництво зброї. Все інше- виробництво памперсів для дорослих?
показать весь комментарий
01.08.2024 13:39 Ответить
Тому і фронти трішать - бо зброї немає. Мудрили українськи у 19 році ну дуже " добре" впорались.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:48 Ответить
маніпуляція
показать весь комментарий
01.08.2024 14:26 Ответить
95 квартал рулить країною, тому країна в ...опі - 95 % заброньованих не мають стосунку до ОПК, - "савпадєніє? нє думаю!" - мабуть тому Зелений заговорив і про дипломатичне повернення територій, і про високі ризики бити західною зброєю по території рашкостану без дозволу Заходу, і про запрошення рашки на другий саміт миру/капітуляції, а НАТО тим часом уже через свої ЗМІ заявляє, що Україна не зможе відвоювати свої території.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:59 Ответить
Так тиждень чи два тому казали, що заброньованих 800т, і ще можна забронювати 400т. Невже вчергове *********?
показать весь комментарий
01.08.2024 14:09 Ответить
Забронювати від мобілізації можна 1,2 мільйона працівників, 800 000 вже заброньовано, - Мінекономіки Джерело: https://biz.censor.net/n3500349
показать весь комментарий
01.08.2024 14:10 Ответить
цікаво яка такса за 1 особу...
показать весь комментарий
01.08.2024 17:08 Ответить
промисловість, виробництво - 15%;

сюди опосередковано мабуть відноситься

оборонно-промисловий комплекс - 5%;

чи навпаки
показать весь комментарий
01.08.2024 14:17 Ответить
Якщо не ділити чиновників на місцевих та державних то буде 6%,тобто більше ніж оборонка,медицини.
Не дофуя?
показать весь комментарий
01.08.2024 14:39 Ответить
Цікаво, а в Епіцентрі Герега теж бронь зробив для працівників? Пам'ятаю за часів ковіду був скандал у зв'язку з тим, що маркет працював, коли іншим не дозволяли працювати.
показать весь комментарий
01.08.2024 14:44 Ответить
зробив-зробив...
показать весь комментарий
01.08.2024 17:07 Ответить
Кривий Ріг - "Тойота центр" - 100% заброньованого персоналу, включая клерків на прийомці. Кажуть - у воєнкома Тойота. "Парєшали..."
показать весь комментарий
01.08.2024 15:35 Ответить
Або персонал де-юре не заброньований і воєнком просто дав негласну команду їх не чіпати, або "парєшалі" з кимось значно вищим за воєнкома - в Мінекономіки та/або Міноборони, оскільки бронювання - це вже їх рівень.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:19 Ответить
ну це таке, а зупинять на вулиці і все, бронь "злетіла"?
показать весь комментарий
06.08.2024 21:30 Ответить
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - 2%
Серйозно?!?! то мабуть від мільйонів населеня, а не від кількості працівників
показать весь комментарий
01.08.2024 17:05 Ответить
А 500 тысяч полиции считается забронироваными?
показать весь комментарий
01.08.2024 17:46 Ответить
Ты не панимаешь, ита другое
показать весь комментарий
01.08.2024 23:05 Ответить
В енергетичні галузі хто працював, той знає полрвина шаройоб.щиків, які там ніхєра не роблять))))) хто там потребен, слєсаря обходчіки та інжинери інше , туніядці алкани на їх місце стелентів візьміть 18-19 річних, з них користі буде більше)) менше красти будуть і бухать
показать весь комментарий
01.08.2024 18:09 Ответить
Цирк на дроті!
показать весь комментарий
01.08.2024 21:13 Ответить
А там багато ждунiв у цiх органах, у них вже зараз i рос форма навiдь е , як що пом'ятати про Крим
показать весь комментарий
01.08.2024 22:52 Ответить
 
 