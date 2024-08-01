Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе, - Минэкономики

Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromdaske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.

Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют действующую отсрочку от призыва по мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действующие.

Распределение количества мужчин, имеющих бронь:

энергетическая отрасль - 29%;

промышленность, производство - 15%;

транспорт - 14%;

агропромышленный комплекс - 12%;

медицина - 6%;

оборонно-промышленный комплекс - 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;

IТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;

финансовая, банковская сфера - 2%;

сфера торговли - 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%.

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