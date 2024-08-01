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Из всех забронированных 615 тыс. человек только 5% работают в оборонно-промышленном комплексе, - Минэкономики
Больше всего забронированных мужчин работают в энергетической отрасли.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromdaske, об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины.
Так, по состоянию на 31 июля, около 615 тыс. человек имеют действующую отсрочку от призыва по мобилизации. В целом Министерство экономики приняло 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действующие.
Распределение количества мужчин, имеющих бронь:
- энергетическая отрасль - 29%;
- промышленность, производство - 15%;
- транспорт - 14%;
- агропромышленный комплекс - 12%;
- медицина - 6%;
- оборонно-промышленный комплекс - 5%;
- органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;
- IТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;
- финансовая, банковская сфера - 2%;
- сфера торговли - 2%;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%.
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+34 Андрей Емельянов #582078
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+10 Gary Grant
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втім - закон же вже діє про 50% бронювання - то ж і буде 3 бригади
працюютьзабезпечують роботу державних органів за мізерну заплатню. А те що їздять на лексусах - так то дружина або чоловік їм купила. Або мама, яка любить швикість і все життя відкладала з зарплатні прибириальнці на жирокомбінаті, щоб купити порш.
А от "заберуть відсотків 50-60 які придатні по здоров'ю" - я не згоден. Всім відомо, що влк працює навіть краще за Ісуса Христа. Всі
виходять здоровіпридатні.
А Ви зводите наклеп на державні органи, стверджуючи, що там половина настільки хворих, що навіть влк визнає їх непридатними. Це буде таке чудо, якого ще не було в жодній казці.
Що до корупції - то з нею треба боротися слідством і судом - бо ви когось відправите на фронт без слідства і суду - взавтра на його місце сяде жінка-корупціонер і шо, все *****, давай по-новой? Не треба змішувати до купи мобілізацію і боротьбу з корупцією, ці речі в тому сенсі, про який ми говоримо - не перетинаються. Є мобрезерв - призивайте, кого вважаєте за потрібне, але згідно таблиці - заброньовані дежслужбовці складають 4% - вже з'ясували, що біля 25 тисяч - то це не та мура, про яку ви говорите про лексуси і шось там ше, а про роботу дежавних установ - бо ці посади не скорочуються - просто сяде на посаду хтось інший, до того, к навчиться працювати - будуть проблеми. Можливо - це виправдано, можливо - ні, але ви говорите про власну державу, яку самі отакою й збудували, яка вона є - з ненависттю, як москаль. Мені це не зрозуміло.
Відчуєте скорочення ??
Можна і в лісі жити. Колись було.
Скорочення так скорочення - харчуватися у ванній доведеться.
90 % - це чергова звичайна маніпуляція. З такими ж понтами можна тут почати розводитись про штучний інтелект.
Загалом розмір середньої пенсії, за підсумками 2022 року, становить орієнтовно 1500 євро. Мінімальна пенсійна виплата - 800 євро. Для чиновників у Франції також є спеціальні пенсії, їхній розмір становить 75 % зарплати.
На сегодняшний день во Франции государственная пенсионная система по старости, охватывающая основную массу пенсионеров, представляет собой сложное, многоярусное образование. В 90-х годах в стране действовало более 100 базовых и свыше 300 дополнительных режимов пенсионного обеспечения!
Хто там адмініструє усю цю систему ??
Маю родичку. Працює у привтній фірмі. Але якось дивно працює.
Доречі, я не медик.
Одні ще якийсь контакт підтримують. Інші вже пішли у відрив.
2. Я вас здивую- я сам медичний працівник))
Якщо бажаєш із ними познайомитися, скинь свою адресу в усть- зажо..ську, вони тебе привітають
"а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо"
а хто сказав, що все?... він не їсть, не п'є, не одягаєтся і т.ін..? ці гроші, що він заробив, він на щось витрачає: їжа, одяг, комуналка, ще щось.. якщо є машина - то на бензин, і т.д.. а все це - ПДВ, це чиїсь зарплати (з яких теж сплачуються податки), акцизи на алкоголь,тютюн та бензин ..
єкономіка - це трішки складніше, ніж КарлМарксівське "товар-гроші-товар". в усіх розумних странах єкспортерів послуг заохочують - пільговими льготами, ще чимось - заводити гроші в країну. а в нас довбойоби тільки й бачать, де ще можна щось відкусити..
А от 37000 (6%+2%) чиновників можна запросто мобілізувати, державі це лиш на користь піде.
сюди опосередковано мабуть відноситься
оборонно-промисловий комплекс - 5%;
чи навпаки
Не дофуя?
Серйозно?!?! то мабуть від мільйонів населеня, а не від кількості працівників