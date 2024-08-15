У більшості скарг на представників ТЦК не виявлено порушень прав громадян, - Лубінець
У більшості випадків звернень було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час візиту в Житомир розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов’язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз’яснюємо громадянам, що там не було порушень", - зазначив Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку Національної поліції. Відповідно до процедури, омбудсмен відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та ухвалює рішення, чи були порушені права.
"Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права, провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків. Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені", - додав він.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що отримує близько 150 звернень від громадян України щотижня щодо нібито порушень їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Також повідомлялося, що неправомірні дії або перевищення повноважень співробітника ТЦК чи Нацполіції можна оскаржити
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ТЦК І СП, поліція, разом з Гарантом болт клали на цю статтю.
за 10 хв - порушує чи не порушує права?
за 10 хв"
Якийсь дивний у вас сімейний лікар. Розірвіть з ним договір та перейдіть до іншого компетентного сімейного лікаря.
І так, мій друг у травні пройшов ВЛК, не покидаючи ТЦК. Не за 10 хв, але й не за 3 дні... І одразу бойову повістку отримав. Це в Києві, якщо що. Зловили на вулиці.
В ідеалі варто зробити так, щоб людина проходила усіх лікарів там, де захоче - хоч в державній, хоч у приватній лікарні. І щоб саме ці профільні лікарі робили висновки щодо придатності, а в ТЦК лишити тільки того ж терапевта для прийому документів і базового огляду.
Тоді випадків мобілізації хронічно хворих буде менше В РАЗИ!
А так - з направленням лікаря ВЛК я теж сам обирав, куди мені йти - мене не обмежували, тільки підказали, що от можна туди, а можна ще туди, а можна туди. І то було не звичайне направлення, з яким ти приходиш, а тобі кажуть "запис за направленнями до цього спеціаліста на через місяць", а позачергове - тобто - ти прийшов і без черги зайшов. Ящо я у березні встиг пройти за 2 дні по 3м направленням у державних установах, то у липні мені знадобилось більше тиждня і довелося у приватні клінику йти, бо у тому ж Медмістечку на Комарова мені запропонували приїхати за талончиком на серпень через 2 тиждні.
У приміщенні ТЦК ці аналізи не беруться, та й вивчають їх довго, отже за один день ВЛК пройти законно НЕ МОЖНА!
Тобто будь-яку ВЛК, яка пройдена за день, можна оспорювати в суді на підставі відсутності аналізів...
Як мені заявили на ВЛК місяць тому - всі аналізи тільки для котрактників. Всі інші роблять з аналізів тільки Кардіограму та Флюорографію.
В Україні й корупції немає- так розповідає пАтужний лідор української корупції. За 5 років жоден корупціонер реального вироку не отримав.
Зараз, до речі, така ж муйня з "прастим мальчікам павлікам" відбувається. Підозру він отримав, але через місяць виїде за кордон "на лікування". Через рік справу закриють, а мальчьонку ще й на посаді поновлять!
Бо в Україні працює не Закон, а ZeСправедливість.