У більшості скарг на представників ТЦК не виявлено порушень прав громадян, - Лубінець

У більшості випадків звернень було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час візиту в Житомир розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов’язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз’яснюємо громадянам, що там не було порушень", - зазначив Лубінець.

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Як зазначив омбудсмен, традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку Національної поліції. Відповідно до процедури, омбудсмен відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та ухвалює рішення, чи були порушені права.

"Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права, провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків. Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що отримує близько 150 звернень від громадян України щотижня щодо нібито порушень їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також повідомлялося, що неправомірні дії або перевищення повноважень співробітника ТЦК чи Нацполіції можна оскаржити