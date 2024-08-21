Закарпатський обласний ТЦК спростував обшуки у начальника Хустського військкомату Зубатова та заявив, що насправді перевіряли ВЛК

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки назвали неправдивою та безпідставною інформацію про нібито обшуки у Хустському РТЦК та СП та у його начальника Василя Зубатова. Там кажуть, що перевіряли військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у дописі Закарпатського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні 21 серпня деякі ЗМІ повідомили про проведення обшуків Службою безпеки України у Хустському РТЦК та у його начальника Василя Зубатова.

Однак Закарпатський обласний ТЦК та СП спростовує цю інформацію.

"Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Такі твердження не мають під собою жодних доказів і є відвертим наклепом", - йдеться у повідомленні.

Водночас там повідомили, що сьогоднішні обшуки стосувалися військово-лікарської комісії (ВЛК).

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"Заходи, про які йде мова, стосуються виключно діяльності Військово-лікарської комісії (ВЛК) і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів... Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до цих слідчих дій", - заявляють в установі.

У військкоматі наголосили, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів.

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