Погрожував пістолетом військовим ТЦК: В Одесі затримали чоловіка. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який напередодні погрожував працівникам ТЦК пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, 20 серпня на вулиці Акордній Хаджибейського району Одеси під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних чоловік відмовився надати документи.

"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік. Вчора поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За фактом погроз вбивством правоохоронці розпочали провадження за ст. 129 ККУ

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

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