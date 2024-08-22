Погрожував пістолетом військовим ТЦК: В Одесі затримали чоловіка. ФОТОрепортаж
Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який напередодні погрожував працівникам ТЦК пістолетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Так, 20 серпня на вулиці Акордній Хаджибейського району Одеси під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних чоловік відмовився надати документи.
"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік. Вчора поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу", - йдеться в повідомленні.
За фактом погроз вбивством правоохоронці розпочали провадження за ст. 129 ККУ
Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.
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відповідь у самому питанні
У Зе клоунів в цирку все під контролем.
А так, - цікавий художній опис. )))
Зараз напишеш що вже віжслужив, все одно готуйся, ТЦК готових любить.
Залишайся на місці Зебіл, санітари вже в дорозі, хворобливе.
А до "бобіка часу" пального не дали, то ж довелося як завжди натягувати сову на глобус.
Найцікавіше, що тільки один тцкашник вимагав документи. Інші його колеги і поліція незворушно спостерігали за розвитком подій. Їм просто було пофіг.