УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5030 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 249 41

Погрожував пістолетом військовим ТЦК: В Одесі затримали чоловіка. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який напередодні погрожував працівникам ТЦК пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Так, 20 серпня на вулиці Акордній Хаджибейського району Одеси під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних чоловік відмовився надати документи.

"Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік. Вчора поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За фактом погроз вбивством правоохоронці розпочали провадження за ст. 129 ККУ 

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закарпатський обласний ТЦК спростував обшуки у начальника Хустського військкомату Зубатова та заявив, що насправді перевіряли ВЛК

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом
В Одесі затримали чоловіка, який погрожував ТЦК пістолетом

Автор: 

Одеса (5451) Нацполіція (15163) погрози (488) ТЦК та СП (569)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють, які не знають різниці між пневматом та флобером?
показати весь коментар
22.08.2024 13:37
+14
Як корупціонерів ловити, так вони пук-пук, срьонье-срьоньк. А як чоловіка знайти і засадити, що не дав запакувати себе в бусик, так герої аж бігом все зробили, справу зшили, прям медаль ще дадуть
показати весь коментар
22.08.2024 13:51
+13
Погроза вбивством якось доведена? З цієї пукалки неможливо вбити і взагалі це не зброя, продається в спорттоварах та на Розетці. А от тцк реально вбивають людей, вже багато випадків, пишуть потім про епілепсію, або самогубство.
показати весь коментар
22.08.2024 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.08.2024 13:31 Відповісти
так флобер чи пнєвмат?
показати весь коментар
22.08.2024 13:35 Відповісти
По друге, це не пістолет, а револьвер.
показати весь коментар
22.08.2024 13:39 Відповісти
З техничної точки зору це пістолет. Пістолет револьверного типу. А револьверами іх називають для скорочення. Тому назвати револьвер пістолетом технично допустимо. А назвати пістолет револьвером не допустимо. Ну і назвати пістолет револьверного типу, під патрон Флобєра пневматом, це взагалі за межою розуміння.
показати весь коментар
22.08.2024 15:21 Відповісти
яка різниця, хоч пальця направ на поліціянта чи військового при виконанні - маєш отримати кулю у лоба
показати весь коментар
22.08.2024 15:25 Відповісти
різниця в тому що опис вилучених реч. доків здійснювала якась губата ******** або довбойоб.
показати весь коментар
22.08.2024 15:44 Відповісти
"застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових" - я про ЦЕ
показати весь коментар
22.08.2024 16:07 Відповісти
Зрозумів, а я вказую про некомпетентнісь нашіх набраних хер знавідки мусорів.
показати весь коментар
22.08.2024 17:22 Відповісти
Пістолет Флобера(на фотографії револьвер) стріляє набоями флобера і ніякий він не пневматичний. Якщо це інформація від поліції ,то це ще ті" спеціалісти."
показати весь коментар
22.08.2024 13:36 Відповісти
Вони спеціалісти в тому, як отримати бронь від фронту. Всі інтелектуальні сили пішли на цю задачу.
показати весь коментар
22.08.2024 13:44 Відповісти
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють, які не знають різниці між пневматом та флобером?
показати весь коментар
22.08.2024 13:37 Відповісти
В Департаменті комунікації Нацполіції довбойоби працюють
відповідь у самому питанні
показати весь коментар
22.08.2024 14:26 Відповісти
в Нацполіції д0вбойоби працюють, без різниці в якому департаменті)
показати весь коментар
22.08.2024 14:51 Відповісти
**** кацапська чи зоновська питушка ти завали своє *****
показати весь коментар
22.08.2024 16:06 Відповісти
невже мусор знайшовся?) бідного стриггерило, що його д0вбойбом назвали, але не чіпляє те, що пишуть "працюють" а не "служать")) така ж реакція у мусорів при словах "присягаю служити..")
показати весь коментар
22.08.2024 16:41 Відповісти
Цей ПІСТОЛЕТ так називається, тому що заряджається ПІСТОНАМИ. Ні один суд ні визнає у цій іграшці зброї
показати весь коментар
22.08.2024 13:38 Відповісти
Цей пістон діаметром 4мм летить на швидкості 180м/с. А якщо є перероблені патрони з порохом-то й усі 300. Першим можна травмувати (наприклад вибити око), другим можна вбити, якщо попасти куди треба. Під час війни не слід бавитись предметами, схожими на вогнепальну зброю. У деяких країнах можна кулую від правоохоронців отримати за розмахування подібними предметами у їх сторону.
показати весь коментар
22.08.2024 14:03 Відповісти
Яка у нас по перше війна - асфальт кладуть, клумби засаджують квітами, ледь не фонтани відкривають у всіх містах. По друге Зе клоун всіх переміг свома відосіками. По третє Єрмак всіх ворогів присоромив свома "формулами мира". Не треба розповсюджувати паніку ніби у нас війна.
У Зе клоунів в цирку все під контролем.
показати весь коментар
25.08.2024 02:26 Відповісти
А це не має значення. Якщо злочинець, під час скоєня злочину, видає його за боєвий, судити його будуть як за боєвий. Навіть якщо в нього в руках була дітяча іграшка.
показати весь коментар
22.08.2024 15:27 Відповісти
Зате з яким пафосом- 'приставив до грудей ..'. А не пропонував герць на тупих виделках?
показати весь коментар
22.08.2024 13:41 Відповісти
"з камʼяним обличчам він витяг брутальну чорну машину вбивства і з кровожерливою посмішкою направив її прямо в полумʼяне серце ТЦКшника!"

показати весь коментар
22.08.2024 13:47 Відповісти
направив = спрямував.

А так, - цікавий художній опис. )))
показати весь коментар
22.08.2024 16:11 Відповісти
Погроза вбивством якось доведена? З цієї пукалки неможливо вбити і взагалі це не зброя, продається в спорттоварах та на Розетці. А от тцк реально вбивають людей, вже багато випадків, пишуть потім про епілепсію, або самогубство.
показати весь коментар
22.08.2024 13:48 Відповісти
Цього придурка з цим пістолетом поліцай мав право пристрелити, а вже потім розбиратися - що то була за пукалка, навіть якщо він був з пластику і нагадував пістолет! Судити придурка будуть за погрозу вбивства і правильно зроблять! І твої дрищаві відмазки ні тобі ні тому дрищавому ідіоту не допоможуть!
показати весь коментар
22.08.2024 15:24 Відповісти
Тебе вже бусіфікували на передову чи тільки збираються, тоді готуйся.
Зараз напишеш що вже віжслужив, все одно готуйся, ТЦК готових любить.
показати весь коментар
25.08.2024 02:22 Відповісти
Дрищара, шо ти тут ниєш? Задає мені питання і саме на нього відповідає, як ватна кацапська наволоч! Бусифікують тільки дрищів, таких, як ти, бо це стерво вважає, що хтось повинен його захищати, а воно не для цього народжене і готове кадирівцям свою дупу підставити... Я б вас не на передову бусифіковував, бо одразу на коліна перед кацапами станете, а на ціпку на риття окопів та розмінування гнав ломакою! Заткнися, дрищ, та не відсвічуй з під мамкиної спідниці
показати весь коментар
25.08.2024 09:51 Відповісти
Кончене тебе мабуть вже контузило на всю голову десь в селі в тилу.
Залишайся на місці Зебіл, санітари вже в дорозі, хворобливе.
показати весь коментар
25.08.2024 09:53 Відповісти
Дрищаве, в справжніх людей гасло - НІ ХТО КРІМ НАС! А в такого лайна, як ти - хто завгодно, тільки не я! Зебіл, то твоє, єрмаківська ганчірка! Та скоріш за все ти звичайний зрадник, що працює на фсб, та розганяє тут зраду! Я об тебе ноги витираю, мразота!
показати весь коментар
25.08.2024 10:26 Відповісти
Як корупціонерів ловити, так вони пук-пук, срьонье-срьоньк. А як чоловіка знайти і засадити, що не дав запакувати себе в бусик, так герої аж бігом все зробили, справу зшили, прям медаль ще дадуть
показати весь коментар
22.08.2024 13:51 Відповісти
Навіть уявляю продовження сцени. Тцкашник розриває сорочку до половини, засипавши піввулиці гудзиками і волає як білий ведмідь у теплу погоду на всю вулицю - ниций ухилянте, стріляй! О, негідний! А де ж мій пістоль?
показати весь коментар
22.08.2024 13:52 Відповісти
Щоб працювати у мусарці писарем, повинна бути борідка як обовязковий атрибут.
показати весь коментар
22.08.2024 13:55 Відповісти
У Штатах, Франції, Швейцарії та і в різних інших країнах поліціянтам не заборонено носити бороду. А чому у нас не можна ? Часи сересеру, коли усі мали голится, давно закінчилися.
показати весь коментар
22.08.2024 15:31 Відповісти
А чому поліція під час шоу цього москворотого напівпокера-напівухилянта не пустила йому кулю в лоба?
показати весь коментар
22.08.2024 13:56 Відповісти
Ймовірно, тому що сценарій цього бравурного шоу писали вже після події.
А до "бобіка часу" пального не дали, то ж довелося як завжди натягувати сову на глобус.
показати весь коментар
22.08.2024 14:20 Відповісти
Продовження. Пропив в корчмі звечора! Чекай! За образу тую я викличу тебе на герць!
показати весь коментар
22.08.2024 14:13 Відповісти
Саме відео інциденту ось тут, - https://t.me/uniannet/142615

Найцікавіше, що тільки один тцкашник вимагав документи. Інші його колеги і поліція незворушно спостерігали за розвитком подій. Їм просто було пофіг.

показати весь коментар
22.08.2024 16:24 Відповісти
А ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ РАЙОН ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ !?)
показати весь коментар
23.08.2024 23:34 Відповісти
З якого перепугу ТЦК тепер має право затримувати громадян і перевіряти їхні документи.
показати весь коментар
25.08.2024 02:20 Відповісти
 
 