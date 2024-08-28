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Волинський ТЦК про стрілянину на пості у Луцьку: У випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження

Волинський ТЦК прокоментував стрілянину на пості охорони Луцького ОМТЦК

У Волинському ТЦК та СП заявили, що довели до особового складу військкомату, що у випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження. Це сталося після нападу на пост охорони у Луцьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, вночі проти 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі.

Зазначається, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу "діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь". Однак нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

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У військкоматі наголосили, що ТЦК - це режимний обʼєкт. І у випадку загрози життю військовослужбовців, вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, - це військові із бойовим досвідом. Їх після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

"Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил", - йдеться у повідомленні Волинського ТЦК.

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У ТЦК заявили, що "всі любителі стріляти у військових" будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

"До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону", - додали у військкоматі.

Волинський ТЦК відреагував на напад на пост охорони Луцького ТЦК

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

Також читайте: Закарпатський обласний ТЦК спростував обшуки у начальника Хустського військкомату Зубатова та заявив, що насправді перевіряли ВЛК

Автор: 

Луцьк (413) стрілянина (1778) ТЦК та СП (564)


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Топ коментарі
+15
Думаю Волинське обласне ТЦК собі на статтю ККУ після війни заробили
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28.08.2024 14:55
+10
А бодікамера в цей момент була виключена чисто випадково.
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28.08.2024 15:03
+10
так, ми хочемо щоб все було по закону. Прес служба ЦК робить вигляд, що навколо телепні і не розуміють, що ця стрілянина і є наслідком незаконним дій ЦК
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28.08.2024 15:25
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28.08.2024 14:52 Відповісти
Мать набоїв шукали)
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28.08.2024 17:13 Відповісти
"СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
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28.08.2024 15:23 Відповісти
Думаю Волинське обласне ТЦК собі на статтю ККУ після війни заробили
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28.08.2024 14:55 Відповісти
"СТАТУТ
ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
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28.08.2024 15:24 Відповісти
у Криму та Донбасі у 2014 му по сепарах ніхо його не виконував а по українцях можна?
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28.08.2024 15:27 Відповісти
Так, не виконували - ваша правда. Але для чого пишуться Статути?
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28.08.2024 15:31 Відповісти
щоб мати можливість керувати великою кількістьтю людей. ТЦК присягу народу України давав ,чи кому?
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28.08.2024 15:35 Відповісти
Ще одне запитання - тцк - це військовий об'єкт - і яким законом він створений, що відносять його до ЗСУ????
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28.08.2024 15:39 Відповісти
Якщо хочете користуватися Статутом, сидіть собі в свому ТЦК і носи на вулицю не висовуйте.
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28.08.2024 15:34 Відповісти
А шо там з любителями епілепсії?
Добре шо самі визнаєте що законом у вас і не пахне.
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28.08.2024 14:56 Відповісти
По поводу эпилепсии.Это хроническая болень к тому-же легко выявляется энцефалограмой-дешевым обслкдованием. Если Человек хронически болен-он должен принимать лекарства иметь ДОКУМЕНТЫ подтверждающие этои предоставить их ВЛК. Если ВЛК не принимает эти документы-тогда он или родственники должны подать в СУД включая и ЕСПЧ. Не думаю что военным нужны эпилептики которые могут вырубится в любой критический момент. Другое дело когда человек скрыто неизвестно для себя самого болеет ДРУГОЙ болезнью которая может вызвать эпилепсию-например опухоль мозга . и НЕ ЗНАЕТ ОБЭТОМ и первый приступ эпилепсии у него происходит тогда, когда он начинает серьещные физические и психологические нагрузки во время учения. Я вижу что на СОТИ ТЫСЯЧЬ под миллион мобилизованных человек есть буквально всего ДЕСЯТОК случаев когда умирают от эпилепсии. Хотя ей боле.т намного больший% населения. Есть много других опсных болезней которые нельзя диагностировать анализами или приборами-и тут людям действительно не везет. Хоья обычно люди знают о своих хронических болезнях и у них есть данные от этом в медкартах еще ДО ВОЙНЫ
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28.08.2024 17:14 Відповісти
"Стой! Стрелять буду! Стою. Стреляю!" (с)
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28.08.2024 14:58 Відповісти
А бодікамера в цей момент була виключена чисто випадково.
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28.08.2024 15:03 Відповісти
"Хотіли по закону - буде все по закону" - а, тобто до цього таки не по закону діяли?
Нападників затримати і покарати. Одна справа відбиватися від бусифікації чи там тікати, будучи незаконно затриманим. Інша - приїхати і розстріляти ТЦК.
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28.08.2024 15:12 Відповісти
А цікаво це стосується права на самооборону від напіду з боку ТЦКунів?...
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28.08.2024 15:22 Відповісти
так, ми хочемо щоб все було по закону. Прес служба ЦК робить вигляд, що навколо телепні і не розуміють, що ця стрілянина і є наслідком незаконним дій ЦК
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28.08.2024 15:25 Відповісти
Нормально. Русский мир зашёл с тыла. Сдача врагу информации о контрнаступлении по видом духоподьемных речей официальных лиц это было еще не дно.
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28.08.2024 15:29 Відповісти
Із такими заявами слід бути обережними, бо загрозу своєму життю хтось може сприйняти буквально чи гіперболізувати.
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28.08.2024 15:30 Відповісти
У тому Луцьку все не по людськи! Як і кругом....
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28.08.2024 15:30 Відповісти
"А в тому Луцьку усе не по людську - кругом вода, а посередині біда". Це середньовічна приказка про Луцький княжий замок, котрий з усіх сторін був оточений водою і був "бідою" для довколишніх кріпацьких сіл...
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28.08.2024 15:34 Відповісти
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28.08.2024 15:38 Відповісти
таки є різниця якою мовою написано!
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28.08.2024 16:24 Відповісти
"У військоматі наголосили, що тцк - це режимний об'єкт" - по-перше: ніяких військоматів вже не існує, а по-друге: тцк не режимний об'єкт, це взагалі незрозуміло що яке не створено жодним законом, отже являється незаконним збройним формуванням.
"Хотіли по закону? Все буде по закону" - це сміття згадує про закон? Ще й паскудь погрожує. Що думали будете поводитись з людьми як з худобою і вам за це нічого не буде? От в людей і вривається терпець.
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28.08.2024 15:40 Відповісти
Відверто обісрались від того, що люди почали огризатись, бо ця наволоч звикла, що може поводитись з людьми як з якимсь сміттям і за це їм нічого не буде, тепер намагаєються залякати погрозами.
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28.08.2024 15:50 Відповісти
Як цікаво,виходить, що беркутня теж робила все по закону ?
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28.08.2024 16:02 Відповісти
ТЦК в реєстрі проходить як підприємство.
То яке відношення вони мають до Статуту Караульної Служби???
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28.08.2024 16:05 Відповісти
Интересно...
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?

Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?

Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
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28.08.2024 23:19 Відповісти
"Буде все по закону "
Так раніше було не по закону?
Чому не покарані вбивці "епілєптиків?
Запровадили закон ВУЛИЦі, ну то тепер почалася гра по закону ВУЛИЦі.
Можна стріляти з обох боків. Хто сильніший той і прав. То у що іншій стороні не зовсім до вподоби вийти калікою , та й у сімей затриманих не завжди є гроші щоб задоволити апетити ТЦКунів.
Пишу не добре?
Посадіть тих хто винен і закон повернеться.
А так маємо що маємо і далі буде'.
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28.08.2024 16:16 Відповісти
оці громкіє слова до першої кримінальної справи
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28.08.2024 16:37 Відповісти
Волинське ТЦК вже переплюнуло пуйла...в рашці до такого ще не додумалися...наші ж вирішили вбивати вже не тільки на кордоні а й на місцях...боюсь люди пустять в хід вила і коктейлі молотова ..влада сама себе загнала у глухий кут...замість стимулювати громадян до війська вони тупо калічитимуть...😡
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28.08.2024 16:57 Відповісти
Чекаю реакцію омбудсман. Вона як ніколи має бути вчасною і чіткою.
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28.08.2024 17:00 Відповісти
по хатах потрібно йти,нагуй те тцк.всю сімю на коліна ставити,за бєспрєдєл.
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28.08.2024 17:00 Відповісти
А що до цього часу заважало ТЦК діяти по Закону, а не штовхати людей добиватись справедливості по сицілійськи? Невже всім складом ТЦК відправляться на фронт, бо ж по Закону військові повинні захищати країну?
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28.08.2024 18:46 Відповісти
Интересно...
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?

Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?

Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
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28.08.2024 23:18 Відповісти
 
 