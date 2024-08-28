Волинський ТЦК про стрілянину на пості у Луцьку: У випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження

У Волинському ТЦК та СП заявили, що довели до особового складу військкомату, що у випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження. Це сталося після нападу на пост охорони у Луцьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, вночі проти 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі.

Зазначається, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу "діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь". Однак нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

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У військкоматі наголосили, що ТЦК - це режимний обʼєкт. І у випадку загрози життю військовослужбовців, вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, - це військові із бойовим досвідом. Їх після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.

"Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил", - йдеться у повідомленні Волинського ТЦК.

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У ТЦК заявили, що "всі любителі стріляти у військових" будуть покарані відповідно до чинного законодавства.

"До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону", - додали у військкоматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.

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