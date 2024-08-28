Волинський ТЦК про стрілянину на пості у Луцьку: У випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження
У Волинському ТЦК та СП заявили, що довели до особового складу військкомату, що у випадку загрози життю військовослужбовців слід відкривати вогонь на ураження. Це сталося після нападу на пост охорони у Луцьку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, вночі проти 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз перебуває на лікуванні у госпіталі.
Зазначається, що солдати роти охорони, які у цей час несли службу "діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь". Однак нападнику вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.
У військкоматі наголосили, що ТЦК - це режимний обʼєкт. І у випадку загрози життю військовослужбовців, вони відкриватимуть вогонь на ураження.
Окрім того, військовослужбовці, які на момент нападу перебували на посту охорони, - це військові із бойовим досвідом. Їх після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК.
"Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил", - йдеться у повідомленні Волинського ТЦК.
У ТЦК заявили, що "всі любителі стріляти у військових" будуть покарані відповідно до чинного законодавства.
"До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились. Хотіли по закону? Буде все по закону", - додали у військкоматі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 27 серпня вночі у Луцьку сталася перестрілка. Невідомий чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Після інциденту зловмисник втік.
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ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" всього лиш...
Добре шо самі визнаєте що законом у вас і не пахне.
Нападників затримати і покарати. Одна справа відбиватися від бусифікації чи там тікати, будучи незаконно затриманим. Інша - приїхати і розстріляти ТЦК.
"Хотіли по закону? Все буде по закону" - це сміття згадує про закон? Ще й паскудь погрожує. Що думали будете поводитись з людьми як з худобою і вам за це нічого не буде? От в людей і вривається терпець.
То яке відношення вони мають до Статуту Караульної Служби???
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?
Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?
Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!
Так раніше було не по закону?
Чому не покарані вбивці "епілєптиків?
Запровадили закон ВУЛИЦі, ну то тепер почалася гра по закону ВУЛИЦі.
Можна стріляти з обох боків. Хто сильніший той і прав. То у що іншій стороні не зовсім до вподоби вийти калікою , та й у сімей затриманих не завжди є гроші щоб задоволити апетити ТЦКунів.
Пишу не добре?
Посадіть тих хто винен і закон повернеться.
А так маємо що маємо і далі буде'.
Я правильно понимаю, что в Тернопольском ТЦК при проникновении на территорию вооруженных СБУшиков ТЦК тоже должны стрелять на поражение!?
Согласно СТАТУТу ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" ... ?
Или все же если представитель ОПГ оказывает вооруженное сопротивление - он подлежит ликвидации ?!