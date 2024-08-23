"Неприпустима ситуація": Шмигаль попросив ТЦК не затримувати водіїв рейсових автобусів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", – наголосив він.

Читайт також: В Одесі через мобілізацію виник дефіцит водіїв автобусів

Як повідомлялося, із травня громадський транспорт у Миколаєві курсує рідше через мобілізацію водіїв