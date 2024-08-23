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"Неприпустима ситуація": Шмигаль попросив ТЦК не затримувати водіїв рейсових автобусів

Шмигаля хочуть звільнити

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися", – наголосив він.

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Як повідомлялося, із травня громадський транспорт у Миколаєві курсує рідше через мобілізацію водіїв

Автор: 

Міноборони (954) автобус (247) Шмигаль Денис (1484) ТЦК та СП (37)


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